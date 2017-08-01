Кто ищет выгоду, стравив Новороссийск и Севастополь?

Совершенно без внимания центральных СМИ на Черноморских берегах нашей Родины разгорелся отвратительный по своей сути скандал, который задел и живых, и, самое главное, мёртвых. Уже год как до новороссийцев доходят слухи о том, что ставший за более чем 15 лет родным крейсер «Михаил Кутузов» может быть отбуксирован в Севастополь. И делается это под благовидным предлогом строительства там парка «Патриот», дела, безусловно, нужного, но не путём же пренебрежения патриотическими чувствами одних в приоритет другим!Вопрос для меня, как новороссийца, отсутствует вовсе - крейсер «Михаил Кутузов» давно и прочно связан с Новороссийском, с августа 2001 года. На его борту базируется молодёжный военно-патриотический клуб «Шхуна ровесников», собрана морская библиотека города и прочее и прочее. Кроме того именно крейсер «Михаил Кутузов» в 1958 году доставил в Новороссийск из Севастополя Вечный огонь, который до сих пор горит на Площади Героев, там где похоронены Куников, Сипягин и многие другие герои. А в фондах Новороссийского военно-исторического музея до сих пор хранится модель корабля с громкоговорящей табличкой: «Трудящимся города Новороссийска от личного состава подшефного крейсера «Михаил Кутузов». А в 2015 году на борту крейсера начал работу клуб «Маринист», куда вошли художники, писатели и журналисты, связавшие судьбу с флотом.Но все эти факты для некоторых твердолобых граждан, выдающих местечковый эгоизм за патриотические чувства, несущественны. Несущественно и то, что на протяжении более 15 лет новороссийцы заботились об этом корабле, женились и выходили замуж, фотографируясь под сенью его могучих бортов, провожали своих детей в вооружённые силы, целовались в первый раз, а иногда и в раз последний…И, словно всего этого мало, недавно некий председатель севастопольского Морского собрания писатель Владимир Стефановский в газете «Наш Севастополь» (а также в газете Проханова «Завтра») выразил «свою» точку зрения, после которой на целый час у меня во рту не осталось ни одного литературного слова.У меня только один вопрос! Где же весь этот отряд «октябрят» шлялся на протяжении 15 лет? Где же он был, когда «старичка» «Михаила Кутузова» хотели порезать на иголки? Кстати, только благодаря решению премьер-министра Примакова этот, вдруг столь необходимый Севастополю, крейсер не пошёл под нож, а был принят в Новороссийске и стал кораблём-музеем. Правда, севастопольцы приписывают заслугу сохранения корабля себе, однако почему они не стали организовывать музей или просто принимать участие как-то молчат.Нет, конечно, можно до посинения твердить, что «молодая» была не готова, муж (Украина) был негодяем, да и средств не было, поэтому и пристроила «маленького» мачехе. Но это всё фактов не изменит.Любой гражданин России вполне законно спросит: «А кто ты такой, чтобы решать за незнакомых тебе людей?» И будет совершенно прав. Никакого права у Стефановского решать, что родное каждому из нас на его малой Родине, нет.А по поводу «никак не связанной» истории даже комментарии излишни, всё описано выше.Взамен «Михаила Кутузова», кстати, Стефановский предлагает отдать БПК «Керчь». В общем, торгашеская нотка даёт о себе знать. И, опять-таки, Керчь тоже не менее заслуженный город-герой, почему он не достоин своего корабля-музея?Напомню Стефановскому, что Новороссийск – город-герой, который во время Великой Отечественной Войны не был сдан врагу. И был полит кровью нашего народа не менее обильно, нежели Севастополь. Нет, не подумайте, что я как Стефановский возьму на себя эту мерзость создавать иерархию «кто больше воевал», Боже упаси. Но, коль скоро Стефановский решил, что новороссийская кровь, новороссийское уважение и память стоят дешевле севастопольской, то напомню, что Севастополь был сдан, а Новороссийск нет (мы же не крепость). Также напомню, что на севастопольской, как и на новороссийской земле воевали граждане всего Союза, а до этого всей империи!Столь уничижительное отношение к моим землякам уже откровенно смердит каким-то селюковским расизмом. Но на этом Стефановский только разогревался перед пробитием дна. Дабы хоть как-то усилить эффект своих отвратных пасквилей, он пришил к этой проблеме политический окрас, заявив, что возвращение «Михаила Кутузова» станет актом «окончательного признания Крыма Россией». То есть 3 года водопада российских бюджетных средств в экономику Крыма были не окончательным признанием? И чьего признания ждет Стефановский? Может собственного кошелька? Тут, как говорится, ради красного словца не пожалею и отца, не так ли считал данный "писатель"?В итоге Стефановский скатился к подсчитыванию средств от деятельности музея, к которому он не имеет никакого отношения, а также построению теорий заговора туристических компаний.105 тыс. туристов в год, о которых говорил Стефановский, приносят 21 млн. рублей. Во-первых, когда я слышу бухгалтерские нотки, любые сомнения в альтруизме и идейности этих граждан отпадают сразу.Во-вторых, Стефановский забыл упомянуть, что крейсер стоит на балансе ВМФ России, что туристические группы привозят из соседних городов, что само содержание крейсера влетает в копеечку, а все корабельные механизмы в строю, благодаря далеко не севастопольским активистам. К тому же, кто сможет объяснить данному персонажу, что держаться за 21 млн. рублей в порту, через который проходит уже давно более 120 млн. тонн грузов, просто смешно.В-третьих, вопрос, как в черепной коробке Стефановского сложились вместе туристический бизнес и Новороссийск (цементные заводы, нефтяной терминал, торговый порт, военно-морская база и т.д. и т.п.), для меня остаётся открытым. Вся туристическая деятельность в Новороссийске сводится к тому, что к нам приезжают экскурсионные автобусы из Кабардинки, Геленджика и Анапы.В итоге мы имеем откровенную провокацию. И эта провокация по банальности напоминает типичную «бытовуху», только без смертоубийства. Нерадивая мамаша сохранила, да только не смогла оставить, а теперь, когда «сын» возмужал, требует алиментов. Может у кого-то от реющего на медийном флагштоке стяга «Крым Наш» крыша прохудилась? Почему опять нас всех бросает в крайности? А некоторых даже не в крайности, а в мерзость. И как можно торговать патриотизмом? Так что мой большой личный привет Стефановскому, который решился на сегрегацию крови на типы более ценной и менее ценной… Кроме «привета» у меня цензурных слов нет.