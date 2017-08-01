16:58 01 августа

Кто ищет выгоду, стравив Новороссийск и Севастополь?

Совершенно без внимания центральных СМИ на Черноморских берегах нашей Родины разгорелся отвратительный по своей сути скандал, который задел и живых, и, самое главное, мёртвых. Уже год как до новороссийцев доходят слухи о том, что ставший за более чем 15 лет родным крейсер «Михаил Кутузов» может быть отбуксирован в Севастополь. И делается это под благовидным предлогом строительства там парка «Патриот», дела, безусловно, нужного, но не путём же пренебрежения патриотическими чувствами одних в приоритет другим!



Вопрос для меня, как новороссийца, отсутствует вовсе - крейсер «Михаил Кутузов» давно и прочно связан с Новороссийском, с августа 2001 года. На его борту базируется молодёжный военно-патриотический клуб «Шхуна ровесников», собрана морская библиотека города и прочее и прочее. Кроме того именно крейсер «Михаил Кутузов» в 1958 году доставил в Новороссийск из Севастополя Вечный огонь, который до сих пор горит на Площади Героев, там где похоронены Куников, Сипягин и многие другие герои. А в фондах Новороссийского военно-исторического музея до сих пор хранится модель корабля с громкоговорящей табличкой: «Трудящимся города Новороссийска от личного состава подшефного крейсера «Михаил Кутузов». А в 2015 году на борту крейсера начал работу клуб «Маринист», куда вошли художники, писатели и журналисты, связавшие судьбу с флотом.


Но все эти факты для некоторых твердолобых граждан, выдающих местечковый эгоизм за патриотические чувства, несущественны. Несущественно и то, что на протяжении более 15 лет новороссийцы заботились об этом корабле, женились и выходили замуж, фотографируясь под сенью его могучих бортов, провожали своих детей в вооружённые силы, целовались в первый раз, а иногда и в раз последний…

И, словно всего этого мало, недавно некий председатель севастопольского Морского собрания писатель Владимир Стефановский в газете «Наш Севастополь» (а также в газете Проханова «Завтра») выразил «свою» точку зрения, после которой на целый час у меня во рту не осталось ни одного литературного слова.

Слова Стефановского: «По мнению ветеранов флота, жителей города (Севастополя), общественных и научных организаций, место крейсеру-музею «Михаил Кутузов» исключительно в Севастополе».



Владимир Стефановский

У меня только один вопрос! Где же весь этот отряд «октябрят» шлялся на протяжении 15 лет? Где же он был, когда «старичка» «Михаила Кутузова» хотели порезать на иголки? Кстати, только благодаря решению премьер-министра Примакова этот, вдруг столь необходимый Севастополю, крейсер не пошёл под нож, а был принят в Новороссийске и стал кораблём-музеем. Правда, севастопольцы приписывают заслугу сохранения корабля себе, однако почему они не стали организовывать музей или просто принимать участие как-то молчат.
Нет, конечно, можно до посинения твердить, что «молодая» была не готова, муж (Украина) был негодяем, да и средств не было, поэтому и пристроила «маленького» мачехе. Но это всё фактов не изменит.



Слова Стефановского: «Для Новороссийска это случайно оказавшийся «большой и красивый корабль». Но тут он чужой. Во всяком случае, не свой. Его история с эти городом никак не связана. Для Севастополя это неотъемлемая часть пейзажа. Символ морского города, его военной истории».

Любой гражданин России вполне законно спросит: «А кто ты такой, чтобы решать за незнакомых тебе людей?» И будет совершенно прав. Никакого права у Стефановского решать, что родное каждому из нас на его малой Родине, нет.

А по поводу «никак не связанной» истории даже комментарии излишни, всё описано выше.

Взамен «Михаила Кутузова», кстати, Стефановский предлагает отдать БПК «Керчь». В общем, торгашеская нотка даёт о себе знать. И, опять-таки, Керчь тоже не менее заслуженный город-герой, почему он не достоин своего корабля-музея?

Слова Стефановского: «Новороссийск это город-порт, не крепость, как Севастополь. Не главная база Черноморского флота со своей историей и традициями. Что будет там символизировать этот прославленный боевой корабль-музей «Михаил Кутузов», о котором новороссийцы, в основном, и узнали, когда его отбуксировали в Новороссийск с целью сохранения. Получается так, если его не возвратить в главную базу Черноморского флота, то долг памяти русскому полководцу фельдмаршалу Кутузову, вместо севастопольцев, будут отдавать новороссийцы, а не город русской славы. В нравственном отношении это не только не корректно, но и бестактно».

Напомню Стефановскому, что Новороссийск – город-герой, который во время Великой Отечественной Войны не был сдан врагу. И был полит кровью нашего народа не менее обильно, нежели Севастополь. Нет, не подумайте, что я как Стефановский возьму на себя эту мерзость создавать иерархию «кто больше воевал», Боже упаси. Но, коль скоро Стефановский решил, что новороссийская кровь, новороссийское уважение и память стоят дешевле севастопольской, то напомню, что Севастополь был сдан, а Новороссийск нет (мы же не крепость). Также напомню, что на севастопольской, как и на новороссийской земле воевали граждане всего Союза, а до этого всей империи!

Столь уничижительное отношение к моим землякам уже откровенно смердит каким-то селюковским расизмом. Но на этом Стефановский только разогревался перед пробитием дна. Дабы хоть как-то усилить эффект своих отвратных пасквилей, он пришил к этой проблеме политический окрас, заявив, что возвращение «Михаила Кутузова» станет актом «окончательного признания Крыма Россией». То есть 3 года водопада российских бюджетных средств в экономику Крыма были не окончательным признанием? И чьего признания ждет Стефановский? Может собственного кошелька? Тут, как говорится, ради красного словца не пожалею и отца, не так ли считал данный "писатель"?

В итоге Стефановский скатился к подсчитыванию средств от деятельности музея, к которому он не имеет никакого отношения, а также построению теорий заговора туристических компаний.

105 тыс. туристов в год, о которых говорил Стефановский, приносят 21 млн. рублей. Во-первых, когда я слышу бухгалтерские нотки, любые сомнения в альтруизме и идейности этих граждан отпадают сразу.

Во-вторых, Стефановский забыл упомянуть, что крейсер стоит на балансе ВМФ России, что туристические группы привозят из соседних городов, что само содержание крейсера влетает в копеечку, а все корабельные механизмы в строю, благодаря далеко не севастопольским активистам. К тому же, кто сможет объяснить данному персонажу, что держаться за 21 млн. рублей в порту, через который проходит уже давно более 120 млн. тонн грузов, просто смешно.

В-третьих, вопрос, как в черепной коробке Стефановского сложились вместе туристический бизнес и Новороссийск (цементные заводы, нефтяной терминал, торговый порт, военно-морская база и т.д. и т.п.), для меня остаётся открытым. Вся туристическая деятельность в Новороссийске сводится к тому, что к нам приезжают экскурсионные автобусы из Кабардинки, Геленджика и Анапы.



Ночью в подсветке наш крейсер особенно красив

В итоге мы имеем откровенную провокацию. И эта провокация по банальности напоминает типичную «бытовуху», только без смертоубийства. Нерадивая мамаша сохранила, да только не смогла оставить, а теперь, когда «сын» возмужал, требует алиментов. Может у кого-то от реющего на медийном флагштоке стяга «Крым Наш» крыша прохудилась? Почему опять нас всех бросает в крайности? А некоторых даже не в крайности, а в мерзость. И как можно торговать патриотизмом? Так что мой большой личный привет Стефановскому, который решился на сегрегацию крови на типы более ценной и менее ценной… Кроме «привета» у меня цензурных слов нет.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 16

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  1. vladimirvn Сегодня, 15:04
    Как то эти разборки не ко времени и не к месту.
    vladimirvn
    1. Setrac Сегодня, 16:01
      Цитата: vladimirvn
      Как то эти разборки не ко времени и не к месту.

      У нас систершип Петра Великого к списанию готовят, пускай ставят его в Севастополе памятником, все равно оба проекта послевоенные и военно-исторического значения не имеют.
      Setrac
  2. alekc73 Сегодня, 15:15
    ДЕД гонит пургу.Других проблем полно.Кутузову место в Новороссийске.Точка
    alekc73
  3. badens1111 Сегодня, 15:18
    Цитата: alekc73
    Кутузову место в Новороссийске.Точка

    Поддерживаю.
    badens1111
  4. Fitter65 Сегодня, 15:25
    Уже год как до новороссийцев доходят слухи

    Доходят слухи,а мы их подогреем.Я лично так понял оснвной лёйтмотив данной статьи.Реально яблочник писал...
    Fitter65
  5. elenagromova Сегодня, 15:39
    Даже трудно встать на сторону какого-либо из этих городов. Оба города прекрасны, оба славны, оба - Герои. Правда, стоит заметить - севастопольцы не виноваты, что укровласти хотели уничтожить крейсер. Севастопольцы были не хозяева в собственном городе... Но, наверное, пусть лучше стоит там, где стоит, где уже "прижился"...
    elenagromova
    1. Setrac Сегодня, 16:05
      Цитата: elenagromova
      Оба города прекрасны, оба славны, оба - Герои.

      Награда на груди героя и награда на груди генсека - это не одно и то же.
      Я против перемещения корабля памятника в Севастополь ибо "поезд ушел", однако не надо сравнивать город-герой Севастополь - который стал героем кровью и потом и "город-герой" Новороссийск, который стал городом-героем потому-что там был Брежнев. У нас есть более славные в военном плане города, которые не назвали городами-героями, а Новороссийск вот стал... по блату.
      Setrac
      1. elenagromova Сегодня, 16:38
        Дело же не только в Брежневе. Там же реальные бои за Черноморское побережье Кавказа были... И "Малая земля" - это не только книга Генсека, но и реальная операция
        elenagromova
      2. Околоточный Сегодня, 16:40
        а Новороссийск вот стал... по блату.

        Это глупость. Не хочется играть по вашим правилам, в сравнение, пи...ами мериться, а Керчь? В Керчи есть пионер-герой Володя Дубинин, в Новороссе Витя Новицкий. В Керчи защитники Аджимушкая, в Новороссе "Малая Земля". "Отличный блат", кровавый.
        Околоточный
        1. Setrac Сегодня, 16:52
          Цитата: Околоточный
          Это глупость. Не хочется играть по вашим правилам, в сравнение, пи...ами мериться, а Керчь? В Керчи есть пионер-герой Володя Дубинин, в Новороссе Витя Новицкий. В Керчи защитники Аджимушкая, в Новороссе "Малая Земля". "Отличный блат", кровавый.

          Про Керчь я ничего не говорил, не надо мне чужой вины, а про Новороссийск у меня информация от первого лица. Про то, как Новороссийск стал городом-героем услышал от очевидца "жестоких боев" за Новороссийск.
          Setrac
      3. Sasha_Sar Сегодня, 16:56
        Ну что за бред?! Как это Новороссийск стал городом героем по блату?! А о Брежневе можно много говорить и плохое и хорошее, за его речь с еле ворочавшимся языком, но это не от старческих инсультов, а от боевого ранения в челюстно-лицевую часть. В таком случае, если мы начнем сравнивать те же города как Киев и Минск, за что они получили город - герой? В Минск немцы вошли 28 июня 1941 года, какая там была героическая оборона? Есть предложение не ворошить прошлое и не сравнивать кто больше герой. А "Кутузов" оставить в Новороссийске, только за то, что его там спасли от утилизации на "иголки".
        Sasha_Sar
  6. kapitan281271 Сегодня, 16:08
    Напомню Стефановскому, что Новороссийск – город-герой, который во время Великой Отечественной Войны не был сдан врагу. И был полит кровью нашего народа не менее обильно, нежели Севастополь. Нет, не подумайте, что я как Стефановский возьму на себя эту мерзость создавать иерархию «кто больше воевал», Боже упаси. Но, коль скоро Стефановский решил, что новороссийская кровь, новороссийское уважение и память стоят дешевле севастопольской, то напомню, что Севастополь был сдан, а Новороссийск нет (мы же не крепость). [i][/i]
    Ну все после этого сливай воду туши свет "Я не буду опускаться до........" и дальше такая гадость если не хотел на него походить зачем же пишешь такую мерзость до сего момента и представить не мог такую проблему теперь вот узнал конечно же крейсер должен оставаться в Новороссийске но "Севастополь был сдан а Новороссийск нет это уже за гранью negative
    kapitan281271
    1. elenagromova Сегодня, 16:52
      Откровенно говоря, в Новороссийске фашисты все-таки побывали. Большая часть города попала под оккупацию. Вот в Туапсе фашики не вошли, а город Героем не стал, получил звание Города воинской славы... А Севастополь... Он не виноват в том, что его сдали - там тысячи защитников оказались без боеприпасов на мысе Херсонес. Хотели бы сражаться, да нечем было. Ну, никак-никак нельзя сказать, какой из городов более героический. Да и перед Великой Отечественной... У Новороссийска была своя Кавказская война, у Севастополя - Крымская. Оба города достойны друг друга... И Керчь, как тут правильно отметили, - тоже Город-Герой, тоже заслуживает почестей... Чем тут мериться и как? Так что, пожалуй, и правда - здесь автор статьи погорячился. Хотя это можно понять... Потому что первым "погорячился" Стефановский, который сказал, что "Новороссийск не крепость"
      elenagromova
  7. Б.Т.В. Сегодня, 16:24
    Если в этом споре оставить только финансовую составляющую: демонтаж музея, подготовка к переходу, сам переход- сумма, наверное не маленькая, у ВМФ есть лишние деньги?!
    Б.Т.В.
  8. Околоточный Сегодня, 16:29
    Позавчера, в статье-репортаже о Дне ВМФ в Новороссе оставил пост про "экскурсию" в 2002 на "Михаил Кутузов". Автора в этом поддерживаю. Тогда беседовали и со старпомом (кавторанг был, данные не помню к сожалению), и с командиром крейсера. Он действительно тогда был, как неприкаянный. Хоть и в составе Флота, но финансирование сами понимаете. Какие только тогда идеи не витали. Командир рассказывал, что даже к мэру Москвы Лужкову обращались, чтобы определиться с судьбой корабля, была идея использовать его как базу для детишек, что занимались в военно-морских кружках. Новоросс ВЫСТРАДАЛ этого красавца. Не принижая Севастополь ни в коем случае.
    Околоточный
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 16:43
    Ё-моё!Это ещё зачем.Крейсер стоит там,где и надобно.Только Новороссийск.
    ВЕРЕСК
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