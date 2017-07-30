Сирийцы подорвали штаб боевиков в Дейр-эз-Зоре, пробравшись к нему под землей

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии подорвали полевой штаб боевиков ИГИЛ, прорыв сорокаметровый тоннель под позициями террористов. Интересно, но ранее подземными работами, да еще и в таких масштабах, занимались, как правило, боевики. Теперь же САА взяла на вооружение подобный метод уничтожения противника.