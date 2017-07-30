22:24 30 июля

Сирийцы подорвали штаб боевиков в Дейр-эз-Зоре, пробравшись к нему под землей

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии подорвали полевой штаб боевиков ИГИЛ, прорыв сорокаметровый тоннель под позициями террористов. Интересно, но ранее подземными работами, да еще и в таких масштабах, занимались, как правило, боевики. Теперь же САА взяла на вооружение подобный метод уничтожения противника.




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Комментарии 2

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  1. zulusuluz Сегодня, 21:45
    Хороша адская машинка!
    zulusuluz
  2. White Fang Сегодня, 22:06
    Достали шайтанов под землёй!
    White Fang
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