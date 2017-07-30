22:25 30 июля

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принимает военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Татьяна Сегодня, 21:31
    Славный парад!
    Очень впечатляющее и очень достойное праздничное военно-морское зрелище!
    Гордость берёт за российских моряков и российские военные корабли!
    Служат они во Славу Российскому Отечеству!
    Татьяна
    1. Татьяна Сегодня, 21:43
      Молодцы китайцы, что приняли участие в военно-морском параде России!
      Впечатляюще проплыли китайцы со своею корабельной мощью на параде!
      Татьяна
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