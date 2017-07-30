Военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Петербурге Сегодня, 21:25 В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принимает военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. 1 24 июня 1945 года на Красной площади был проведён первый Парад Победы Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти