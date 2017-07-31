В Сирии погиб стрингер телеканала RT

Но вместо того чтобы бездействовать, он предпочел посвятить свою жизнь передаче информации с передовой.

Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации.