В Сирии погиб стрингер телеканала RT
Согласно информации РИА Новости , телеканал RT сообщает о гибели стрингера (внештатного репортера) Халед аль-Хатыба в ходе ракетного обстрела ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), произошедшего в сирийской провинции Хомс.
В этот момент журналист освещал операцию правительственных сил в районе Эс-Сухна на востоке указанной провинции. Он скончался в результате смертельного ранения. Со слов источника в военном ведомстве РФ, оно было причинено противотанковой управляемой ракетой. Погиб также военнослужащий сирийской армии. Легкими ранениями отделался сопровождавший репортера внештатный оператор Муутаз Якуб.
Стрингеру Халеду аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска. Он являлся единственным сыном в семье и имел право не служить в армии.
— заявляет арабский интернет-портал Al-Masdar.
Ранее он примерно в течение двух лет сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik. Около трех месяцев назад он начал делать репортажи для RT. Последний материал описывал события в сирийской Ракке. Беженцы оттуда рассказали о беспорядочных авиаударах коалиции, в частности наносящихся по жилым кварталам. Как они утверждали, западные военные при этом применяют запрещенные фосфорные бомбы.
- заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
В этот момент журналист освещал операцию правительственных сил в районе Эс-Сухна на востоке указанной провинции. Он скончался в результате смертельного ранения. Со слов источника в военном ведомстве РФ, оно было причинено противотанковой управляемой ракетой. Погиб также военнослужащий сирийской армии. Легкими ранениями отделался сопровождавший репортера внештатный оператор Муутаз Якуб.
Стрингеру Халеду аль-Хатыбу было 25 лет, он учился в университете Дамаска. Он являлся единственным сыном в семье и имел право не служить в армии.
Но вместо того чтобы бездействовать, он предпочел посвятить свою жизнь передаче информации с передовой.
— заявляет арабский интернет-портал Al-Masdar.
Ранее он примерно в течение двух лет сотрудничал с арабским сайтом агентства Sputnik. Около трех месяцев назад он начал делать репортажи для RT. Последний материал описывал события в сирийской Ракке. Беженцы оттуда рассказали о беспорядочных авиаударах коалиции, в частности наносящихся по жилым кварталам. Как они утверждали, западные военные при этом применяют запрещенные фосфорные бомбы.
Гибель стрингера RT в Сирии — это очень горестное событие для всех нас. Первый раз в истории RT погиб человек, который работал для нашего канала в горячих точках. Мужества родным, друзьям и коллегам Халеда, всем, кто его знал и любил. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь его семье в этой ситуации.
- заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Использованы фотографии: https://ria.ru/syria/20170730/1499431878.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти