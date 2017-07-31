Сторонники Клинтон: конгресс США «загнал» Трампа в угол антироссийскими санкциями

Я рад, что конгресс его принял, и я рад, что они приняли его подавляющим большинством, и я рад, что президент загнан в угол и должен его подписать.

Согласно информации РИА Новости , Джон Подеста, ранее возглавлявший предвыборный штаб Хиллари Клинтон, считает, что Дональд Трамп будет вынужден утвердить принятый конгрессом законопроект, предусматривающий санкции в отношении России.В случае наложения президентом США вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход наиболее вероятен.Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".