08:22 31 июля

Сторонники Клинтон: конгресс США «загнал» Трампа в угол антироссийскими санкциями

Согласно информации РИА Новости , Джон Подеста, ранее возглавлявший предвыборный штаб Хиллари Клинтон, считает, что Дональд Трамп будет вынужден утвердить принятый конгрессом законопроект, предусматривающий санкции в отношении России.

Я рад, что конгресс его принял, и я рад, что они приняли его подавляющим большинством, и я рад, что президент загнан в угол и должен его подписать.


Сторонники Клинтон: конгресс США «загнал» Трампа в угол антироссийскими санкциями



В случае наложения президентом США вето, обе палаты конгресса могут преодолеть его двумя третями голосов в каждой из них. Как показывают результаты голосования, такой исход наиболее вероятен.

Касательно РФ, законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В числе прочего, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, подпавших под санкции США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Вносятся поправки в глубоководные и арктические шельфовые проекты, а также нефтегазовые проекты с трудноизвлекаемыми запасами. При их реализации запрещено поставлять оборудование и технологии. Ограничения применяются ко всем новым проектам, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Предполагается, что президент США имеет право наложить санкции на лиц, собирающихся вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн. долл. за год или 1 млн. долл. единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Котище Сегодня, 05:24
    Все очевидно и вероятно! Как в старом советском мультике про приратов "Остров сокровищ"
    Деньги-деньги-дребеньги!

    Экономика правит бал в политике!
    Котище
    1. Logall Сегодня, 05:34
      В санкционной войне нужно действовать жёстко. Вводишь санкции, значит враг. Рвать дипотношения! Пусть считают возможные потери! Тогда и продливать автоматически не будут. Нечего сюсюкать!
      На войне как на войне...
      Logall
      1. svp67 Сегодня, 05:37
        Цитата: Logall
        Вводишь санкции, значит враг. Рвать дипотношения!

        Увы, но самоизоляция еще НЕ ОДНО государство не приводила к победе. Тут надо более хитро действовать. Уметь играть на противоречиях, в стане враждебных сторон.
        svp67
        1. Logall Сегодня, 05:42
          Вы это Ыну скажите.(оказывается, он нас читает). Вместе посмеёмся...
          Logall
          1. svp67 Сегодня, 05:47
            Цитата: Logall
            Вы это Ыну скажите.(оказывается, он нас читает). Вместе посмеёмся...

            Ему можно смеяться, он то отлично знает, что Китай не даст ему пропасть, так как он ему нужен. Нам, кроме себя надеяться не на кого, союзников нет, есть только "попутчики".
            В китайском руководстве отлично понимают, что Корее, в планах США уготована роль Украины, но против Китая. Так, что они всячески стараются этого не допустить.
            И активация ракетных испытаний КНДР это одна из попыток остановить США.
            svp67
            1. Logall Сегодня, 05:53
              Цитата: svp67
              есть только "попутчики".

              Так они знают: Случись, что с Россиюшкой–они на очереди! Предательство–смерти подобно...
              Logall
              1. svp67 Сегодня, 05:55
                Цитата: Logall
                Так они знают: Случись, что с Россиюшкой–они на очереди! Предательство–смерти подобно...

                Да знают. Но и предадут, когда увидят, что смогут справится с США самостоятельно.
                svp67
                1. Logall Сегодня, 06:01
                  Кто? У них, у всех одно слабое слабое место. Малая территория. Их РАКЕТАМИ со всех сторон закидают. Одним привитивным ударом...
                  Logall
                  1. хрыч Сегодня, 06:25
                    Цитата: Logall
                    Малая территория. Их РАКЕТАМИ со всех сторон закидают. Одним привитивным ударом...

                    Что США, что КНР не такие и маленькие страны, а фактически 4 и 3 место по территории, однако политико-экономические центры на побережье или недалеко от него. Вот тут-то Концепция молниеносного удара имеет смысл. Нам, конечно это на руку, поэтому появилась работа у Антеев и Ясеней, даже Гранит, стараются к удару по наземным стационарным целям отработать, у него штатный заряд в пол мегатонны, разнесет в щепки не миллионник, а мегаполис типа Нового Йорка или Пекина, ну Токио laughing Ну и Статус-6 будет хорош и для КНР, и для США, и для большей части стран ЕС am
                    хрыч
                2. Комментарий был удален.
              2. Татьяна Сегодня, 06:03
                Ну и рожа angry у этого Джона Подеста, ранее возглавлявшего предвыборный штаб Хиллари Клинтон! Прямо "кирпича" просит!
                Кстати он очень на Ходорковского похож !
                Татьяна
                1. Logall Сегодня, 06:06
                  Цитата: Татьяна
                  Кстати он похож на Ходорковского!

                  Не помню кто выразился:
                  "По моему, он на презирватив похож"
                  Присоединяюсь...
                  Logall
                2. svp67 Сегодня, 06:08
                  Цитата: Татьяна
                  Кстати он очень на Ходорковского похож !

                  А удивляться не приходится, одного "богоизбранного" племени люди...
                  svp67
          2. midivan Сегодня, 06:03
            Цитата: Logall
            Вы это Ыну скажите.(оказывается, он нас читает). Вместе посмеёмся...

            Эт точно, встает в 4 утра или сколько там у них на этот момент времени и первым делом Топвар открывает, а чем ему еще там заняться request Все сыты и одеты, ракеты вокруг Луны летают ищут куда бы приземлиться, одно дело у него осталось, в нете отзывы про себя читать и переживать как Саня Романов и еще десяток народу его хаит tongue А вот того кто письма строчит на сайт видимо из Зушки 23 расстреляют, ибо времени у него через чур много свободного на госслужбе laughing wassat
            midivan
            1. Logall Сегодня, 06:14
              Цитата: midivan
              вот того кто письма строчит на сайт видимо из Зушки 23 расстреляют, ибо времени у него через чур много свободного на госслужбе

              Что, самого Себя? У него, у единственного интернет в стране имеется! yes
              А если без шуток, то по его указанию ''строчат''! Чтобы г-ам Опарышеву и Романову дружбу привить... (Таким как)
              Logall
              1. midivan Сегодня, 06:32
                Цитата: Logall
                А если без шуток, то по его указанию ''строчат''! Чтобы г-ам Опарышеву и Романову дружбу привить... (Таким как)

                Так дружбу не навязать, в гости звать надо lol
                midivan
        2. stalkerwalker Сегодня, 08:20
          Цитата: svp67
          Уметь играть на противоречиях, в стане враждебных сторон.

          ОЧЕНЬ много зависит от позиции ЕС, энергетических компаний в частности. Естественно тех, которые завязаны на сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Французы уже слились. Англичанам штатники сулят сумасшедший профит в торговле напрямую. Осталась Германия. Что скажет бабушка Меркель?
          Но сильно подозреваю, что ЕС молча проглотит СПГ по 500 баксов из США, не считая накладных расходов.
          stalkerwalker
      2. demo Сегодня, 06:45
        Интересная война получается.
        Мы собираемся наступать (или обороняться - без разницы), а снаряды-патроны возим не только через территорию противника, но еще и спрашиваем - а сколько можно подвести?
        Я про деньги, которые идут ТОЛЬКО через западные (американские) банки.
        Я про ЦБ который эмиссию российского рубля осуществляет в привязке к количеству долларов, которые у него имеются.

        Такая война посложнее Великой отечественной войны будет, с точки зрения горизонта возможностей.
        Мне искренне жаль Путина. И нас вместе с ним.
        Вот загнали Россию так загнали.
        В прямом смысле слова - в стойло.
        Ни лягнуть, ни забодать.

        А вы "À la guerre comme à la guerre".
        demo
        1. Prjanik Сегодня, 08:09
          Ну да, там тоже рассказывают страшные истории, как Темный Властелин дёргает за ниточки всяких Трампов и Меркелей.
          Prjanik
    2. Зяблицев Сегодня, 06:04
      За каждым конгрессменом и сенатором стоит то или иное бизнес-лобби, поэтому,России, по мимо дипламотических мер, нужно продумать ответку направленную по тем ребятишкам, которые курируют тамошние политические группы. Как только кто то из них начнёт терять бабосики , то и сенаторы с конгрессменами запоют по другому!Конечно же группа отморозков-руссофобов никуда не денется, но они уже будут более управляемые!В США лобби-это все...
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 06:18
      В планах США прибрать к рукам украинский участок газовой трубы и принудить Россию поставлять газ в Европу по этой системе, зарабатывая на транзите. Понятно, что они будут гарантировать европейцам бесперебойные поставки, обслуживание трубы и, естественно, её охрану. Вместе с тем, около 70% немцев против антироссийских санкций. У бабушки Меркель через месяц выборы и ранее подписанный секретный "канцлерский договор" с Америкой на право быть Канцлером и выполнять все требования США.
      Будет ли Германия бороться против своей колониальной независимости от Америки или потеряет роль локомотива Европы, покажет время.
      сибиралт
    4. Маз Сегодня, 07:34
      Это преддверие горячей войны
      Маз
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:24
    Короче, вот и ИСТИННОЕ объяснение всей этой антироссийской истерии в Америке. Ничего личного, только бизнес. Задача - получить газовый рынок Европы, устранив на нем конкурента НЕ РЫНОЧНЫМ способом, и одновременно превратить президента в "ручную болонку", тявкающую и виляющую хвостом по указке конгресса. Но если эта конгресса и Сената объединённая камарилья войдёт во вкус - они перестанут быть оперативно управляемой структурой. А договориться между собой без эдакого "общего раздражителя" в виде Трампа - может и не получиться... wassat
    Горный стрелок
  3. svp67 Сегодня, 05:25
    Самое главное, что этот закон ОГРАНИЧИВАЕТ права и власть Президента США. В Америке происходит Революция и это один из её шагов, в результате США могут превратится из президентской республики в парламентскую.
    svp67
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 05:29
    и я рад, что президент загнан в угол и должен его подписать.
    .
    ... говорят как о приблудном плешивом кобеле, а не о президенте - демократия у них,однако... laughing
    a.s.zzz888
    1. midivan Сегодня, 06:10
      Цитата: a.s.zzz888
      ... говорят как о приблудном плешивом кобеле, а не о президенте - демократия у них,однако..

      А глядя на фото, рассеиваются все сомнения, что он рад своему Президенту в углу. Это кем же быть надо?, как когда то говорилось - хуже колымского пидераста- request Эдак у них и до майдана дойти может, коль таких кадров насобирали.
      midivan
  5. Stas157 Сегодня, 05:59
    Америка хочет сделать из России Северную Корею. Медленно, но верно огораживает Россию от остального мира. Идет совсем неравная борьба, ведь на одной стороне, только Россия, а на другой весь цивилизованный мир. Но Америка тоже уязвима, в экономическом плане у неё есть огромная проблема ввиде раздутого пузыря экономики и долларовой финансовой пирамиды. Вот как раз по этим-то самым уязвимым местам и нужно бить. Чтобы сработал эффект домино, возникла цепная реакция, не нужно больших усилий. Главное выбрать благоприятный момент, и скинуть разом все доллары и американские ценные бумаги, а не избавляться от них постепенно.
    Stas157
    1. vovanpain Сегодня, 07:12
      Цитата: Stas157
      Идет совсем неравная борьба, ведь на одной стороне, только Россия, а на другой весь цивилизованный мир.

      Коллега hi Говоря цивилизованый мир,все почему то имеют в виду Наглосаксонскую цивилизацию,хотя Россия намного старше и мудрее их,Китай и Индия совсем другая цивилизация и намного старше.Наглосаксы именно берут своей наглостью. hi
      vovanpain
  6. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Да наивно было надеяться, что дядюшка Трамп будет, что то там делать в отношении России. На одной чаше весов вся его карьера как президента, репутация бизнесмена, а на другой интересы далекой и холодной России. Дальше можно не продолжать. Да и принимая даже самые агрессивные акты против нас США ничем не рискуют (ну кроме пресловутых ракетных движков).
    Nix1986
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    Может и загнал в угол. Но всеже пока радоваться рано. Как у нас говорят - "Хорошо смеется тот, кто последний". Посмотрим чем все это закончится для Трампа и не исключено, что Америки.
    rotmistr60
  8. samarin1969 Сегодня, 07:58
    Цитата: demo
    И нас вместе с ним.
    Вот загнали Россию так загнали.
    В прямом смысле слова - в стойло.
    Ни лягнуть, ни забодать.
    А вы "À la guerre comme à la guerre".


    Вы правы, уважаемый! hi ...Уж загнали, так загнали. Но реально воюют за Россию только на Донбассе. А остальная "война" присутствует только в ьреднях придворных "политтехнологов".
    samarin1969
  9. К-50 Сегодня, 08:13
    Отдельно говорится о намерении США оказывать противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

    По сути. России объявлена экономическая война.
    Но как история показывает: " Русские не начинают войн. Они их заканчивают, и как правило, в столицах государств развязавших войну."
    Так что дрожи пи дос ня! Северная лисичка Большой песец идёт к вам в "гости" angry !!!!
    К-50
  10. Prjanik Сегодня, 08:21
    Вообще очень интересно как ЕС отреагирует, новые санкции получается больше против них. А Трампа как будто в ловушку загоняют, типа при нём всё стало гораздо хуже, рассорился со всеми, Россией, Китаем, ЕС, Турцией, на БВ и КНДР позор, а не подпишешь указивки Конгресса-импичмент. Такие дела, в борьбе за власть на государство им реально похрен, и это конечно замечательно, если бы только за собой на дно они весь мир не утащили.
    Prjanik
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