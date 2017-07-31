08:23 31 июля

Дамаск обратился в ООН после гибели мирных жителей от ударов коалиции США

Согласно информации РИА Новости , агентство SANA сообщило об обращении внешнеполитического ведомства Сирии к генсеку ООН и председателю Совета Безопасности в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов американской коалиции.

МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.


Дамаск обратился в ООН после гибели мирных жителей от ударов коалиции США



Как указывают сирийские дипломаты, Дамаск надеется, что Совбез выполнит возложенные на него обязательства по сохранению мира и сумеет "остановить преступления" коалиции, а также потребует от всех государств соблюдать резолюции по борьбе с терроризмом.

Как утверждает сирийское издание, в течение выходных жертвами авиаударов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали, по крайней мере, 16 мирных жителей. В субботу самолеты коалиции разбомбили жилые дома в городе Аль-Маядин, где погибло 10 человек, в их числе 5 детей. В воскресенье авиаудар был нанесен по больнице и спортивному клубу в поселении Абу-Кемаль, жертвами которого стали 6 человек, еще 10 получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:27
    очередные "промахи"? ... и ни каких мер к мерикатосам и Ко не принимается, все боятся "гнева всемогущих"... angry
    a.s.zzz888
    1. Logall Сегодня, 05:38
      США своё вето наложит. В штаны наложили при бомбёжке. Теперь вето!
      Гадёныши! (От слова гадить)
      Logall
      1. Teberii Сегодня, 05:47
        ООН обсудит этот вопрос ,но резолюцию не примет .Да и если это произойдет ,что с того КНДР живет.
        Teberii
    2. Познающий Сегодня, 05:50
      Цитата: a.s.zzz888
      очередные "промахи"?

      Да не-е, просто скажут, что они ни сном ни духом; не было их там, все эт происки Асада и Путина...ну и т.д....
      Познающий
    3. сибиралт Сегодня, 06:01
      Что-то ООН раньше не отреагировала на незаконное вторжение в Сирию целой американской коалиции с целью свержения её законного правительства. Может, нужно с этого начинать? Остальное от бездействия ООН.
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:30
    Почему мне кажется, что "не почешутся" даже полосатоухие. Может, что то ещё насчёт химоружия вбросят...и "нелегитимности" Асада.
    Горный стрелок
  3. svp67 Сегодня, 05:33
    Что мне кажется, что не заметит ООН это обращение или "продинамит".
    Ведь, признай сейчас законность его, следующее обращение, которое придется разбирать в ООН,будет о том, что НА КАКОМ ПРАВЕ там вообще находятся вооруженные силы НАТО.
    svp67
  4. Stas157 Сегодня, 05:35
    . Дамаск обратился в ООН после гибели мирных жителей от ударов коалиции США
    Не смешите меня, цивилизованный мир считает Асада бандитом! Кто же поверит наглому вранью бандита против светоча демократии?
    У меня такое впечатление, что в ООН одни пришибленные сидят! Вижу и слышу только то, что не противоречит мнению США! И только лишь Китай и Россия выбиваются из этого ущербного ряда.
    Stas157
  5. Ляля Лялькина Сегодня, 06:29
    Ну все. Кобздец ООН. Сшы и так ими недовольны-о нецелесообразности говорят. А тут если те возмутятся или неугодное сше решение примут вообще окрысятся,финансирование перекроют-неправильная,нехорошая организация скажут
    Ляля Лялькина
  6. Летучая Мышь Сегодня, 06:31
    А потом американцы удивляются что их терпеть не могут....
    Летучая Мышь
  7. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Смешно. Это все равно, что Гитлеру подать жалобу на расстрелы евреев. ООН плоть от плоти внешнее представительство США сейчас.
    Nix1986
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    Удары продолжаются, реакции ноль. "Гегемон" как всегда торжествует. Все смешалось в доме...
    rotmistr60
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