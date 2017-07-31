. Дамаск обратился в ООН после гибели мирных жителей от ударов коалиции США

МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.

Согласно информации РИА Новости , агентство SANA сообщило об обращении внешнеполитического ведомства Сирии к генсеку ООН и председателю Совета Безопасности в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов американской коалиции.Как указывают сирийские дипломаты, Дамаск надеется, что Совбез выполнит возложенные на него обязательства по сохранению мира и сумеет "остановить преступления" коалиции, а также потребует от всех государств соблюдать резолюции по борьбе с терроризмом.Как утверждает сирийское издание, в течение выходных жертвами авиаударов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали, по крайней мере, 16 мирных жителей. В субботу самолеты коалиции разбомбили жилые дома в городе Аль-Маядин, где погибло 10 человек, в их числе 5 детей. В воскресенье авиаудар был нанесен по больнице и спортивному клубу в поселении Абу-Кемаль, жертвами которого стали 6 человек, еще 10 получили ранения.