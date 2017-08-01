Певец моря и русской славы. К 200-летию Ивана Константиновича Айвазовского

200 лет назад, 17 (29) июля, родился великий художник Иван Константинович Айвазовский. Как это бывает у всех выдающихся деятелей искусства, в его творчестве (а это – около 6 тысяч картин) отражены разнообразные темы. Но, прежде всего, Айвазовский известен как певец моря. Как маринист, а также – баталист.Море – это не только невероятной красоты пейзажи, радующие глаз любого, кто смотрит в бесконечную манящую даль. Это – еще и один из важнейших источников воинской славы России, арена многочисленных сражений и великих побед русского флота.На полотнах Ивана Константиновича – море во всех его проявлениях: то спокойное, то грозное, штормовое; то дневное, то загадочное ночное; то мирное, то охваченное пламенем ожесточенной битвы... Армянин по происхождению,Родился будущий живописец в Феодосии, в семье армянского купца Геворка (Константина) Айвазяна, который писал свою фамилию на польский манер: Гайвазовский. При рождении мальчик получил имя Ованес (однако стал известен всему миру именно под русским именем: Иван Константинович Айвазовский: художник считал себя неразрывно связанным именно с русской культурой).Талант Айвазовского начал проявляться с малых лет. Мальчик был сильно впечатлен восстанием народа Греции (1821-1829 гг.): на глаза Ованесу попались изображения этого восстания, и он не только внимательно рассматривал их, но и перерисовывал. Кроме того, он увлекался игрой на скрипке.Надо сказать, что отец Ованеса (Ивана), несмотря на то, что являлся купцом, был небогатым человеком. После эпидемии чумы 1812 он разорился, и семья испытывала большие материальные трудности. Талантливому мальчику часто не хватало даже бумаги, и тогда он рисовал углем на стенах домов. Однажды такой его рисунок увидел феодосийский градоначальник Александр Казначеев. Этот человек сыграл важную роль в судьбе Айвазовского: благодаря ему юный художник получил возможность учиться. В частности, у архитектора Якова Коха, который всячески помогал Ивану, дарил ему краски и бумагу. Когда же Казначеева назначили губернатором Таврии и перевели в Симферополь, он взял юношу с собой и помог поступить в симферопольскую гимназию.В августе 1833 года Айвазовский прибыл в Санкт-Петербург, где поступил в Императорскую Академию художеств (благодаря тому же Казначееву его удалось зачислить на казенный счет). Учился сперва у художника-пейзажиста Максима Воробьева. После первых успехов юного живописца взял в ученики французский маринист Филипп Таннер. К сожалению, Таннер оказался не самым порядочным учителем: он хотел использовать Ивана лишь как своего помощника и запрещал ему работать самостоятельно. Несмотря на этот запрет, Айвазовский рискнул представить пять своих работ на выставке Академии художеств в 1836 году. Таннер, позавидовавший ученику, не нашел ничего лучшего, как нажаловаться на него царю, Николаю I. Тот распорядился снять картины Айвазовского с выставки. Художник попал в опалу. За него, однако, вступились многие влиятельные люди, в числе которых – поэт-баснописец Иван Крылов.Благодаря заступничеству, художник получил возможность продолжать образование. Через через полгода после неприятной истории он был определен в класс батальной живописи, где учился у Александра Зауервейда. Когда молодому человеку оставалось учиться два года, его направили на это время на родину – в Крым – для совершенствования мастерства.Айвазовский рисовал не только пейзажи. Ему довелось лично присутствовать на военных действиях в долине реки Шахе. Там он вдохновился на картину «Десант отряда в долине Субаши», которую купил лично Николай I. После этого император захотел, чтобы Иван Константинович воспевал подвиги русского флота, и оказал ему покровительство. В 1839 году, вернувшись в столицу, Айвазовский получил не только аттестат, но и личное дворянство. Затем начались многочисленные поездки за рубеж: в Италию, Швейцарию, Францию, Голландию, Англию, Испанию, Португалию... Где бы он ни побывал, его работы повсюду высоко ценились и отмечались наградами.В 1844 года, вернувшись в Россию, 27-летний Айвазовский стал живописцем Главного морского штаба. В 1845 году решил обосноваться в родной Феодосии, построив дом на набережной этого города. Сейчас там располагается главный музей художника – знаменитая картинная галерея, которой, в основном, и славится этот город.В 1846 году живописец направился в экспедицию под руководством Ф.Литке к берегам Малой Азии. Он был впечатлен Константинополем и посвятил этому городу несколько полотен.Когда началась Крымская война, Айвазовский поехал в гущу событий – в осажденный Севастополь. Там он организовывал выставки своих работ, пытаясь поддержать боевой дух защитников. Впоследствии оборона этого героического города станет сюжетом его картин. Художник отказывался покидать Севастополь, несмотря на то, что там становилось все опаснее и опаснее. Он считал, что, как живописец Главного морского штаба, должен находиться именно там, где ведется судьбоносное сражение. Адмиралу Корнилову, который желал спасти талантливому человеку жизнь, даже пришлось издать специальный приказ, чтобы Айвазовский уехал оттуда. В результате тот направился в Харьков, где в тот момент находилась его супруга и дочери. По дороге он узнал трагическую весть о гибели Корнилова.«Наваринский бой», «Чесменский бой», «Синопский бой» (на эту тему у Айвазовского две картины – днем и ночью), «Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими кораблями», «Выборгское морское сражение», «Корабль «Императрица Мария» во время шторма», «Осада Севастополя», «Взятие Севастополя», «Малахов курган»… Про каждое из этих полотен можно писать отдельную статью. А лучше – просто полюбоваться тем, как мастерски художник изображает не только величие море, не только мощь и красоту кораблей, но и героизм русских людей, ведущих сражение со стихией и с неприятелями.Для родной Феодосии Айвазовский сделал немало – открыл там школу искусств, заботился о строительстве концертного зала, библиотеки, руководил археологическими раскопками. Позже, в связи с тем, что феодосийцы испытывали трудности с водой – художник-меценат на свои деньги построил в городе фонтан с питьевой водой. Он же поспособствовал строительству железной дороги Феодосия – Джанкой, а также здания для музея древностей на горе Митридат (к сожалению, во время Великой Отечественной войны фашисты разрушили музей).Скончался Айвазовский на 83-м году жизни, весной 1900 года, до последнего работая над картиной «Взрыв корабля». Так, недописанная, она и находится в феодосийской галерее…К сожалению, 200-летие со дня рождения Айвазовского не обошлось и без политической спекуляции. Небезызвестный недопрезидент Украины Петр Порошенко заявил, будто бы великий маринист и баталист был… украинским художником. Попытался приватизировать великое имя и использовать в собственных политических целях. Из этой «прихватизации», однако, ничего не выйдет. Айвазовский – это мировая величина, однако более всего он связан именно с Россией. Воспевал русский флот, который всякие там порошенки и иже с ними пытались выгнать из Севастополя (как-то об этом умалчивают те, кто обвиняет Россию в «аннексии Крыма»).Как верно отреагировал на выходку Порошенко сенатор Алексей Пушков, «».А о том, патриотом какой страны чувствовал себя Айвазовский,