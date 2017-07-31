08:22 31 июля

Т-50 получил наименование "Су-57"

Согласно информации блога bmpd , журнал Air&Cosmos сообщает данные, касающиеся отечественной программы разработки истребителя пятого поколения по теме ПАК ФА.

Со слов издания, новое наименование истребителя (его серийных образцов) будет «Су-57». При этом сама серия подлежит сокращению. Согласно неофициальным сведениям, планируется выпустить 12 машин до 2020 года вместо 60 самолетов, предусмотренных в ГПВ-2020.

На текущий момент выпущено 8 летных экземпляров Т-50. Предполагалось, что крайний из них посетит Владимир Путин на МАКС-2017, в ходе чего сообщит о начале серийного выпуска самолетов. Но он в ангар не зашел, изменив предполагавшийся маршрут, в связи с чем новое обозначение истребителя осталось неназванным.


В течение последних двух лет осуществлялась доработка Т-50, необходимая для решения проблем, возникших в процессе испытаний прототипов. Как выяснилось, в числе прочего, были обнаружены трещины в конструкции фюзеляжа. В ряде случаев происходил отказ одного из двигателей. Т-50-2 стал жертвой помпажа в компрессоре двигателя в процессе взлета. Т-50-5 загорелся на взлетной полосе 10 июня 2014 года после посадки при присутствии индийской делегации.

В доработанном варианте выпущены 3 машины. Они отличаются от прототипов внутренними усилениями фюзеляжа. Панели, которые закрывают фюзеляж, частично заменены изделиями из композиционных материалов. Задняя часть фюзеляжа (в которой располагается комплекс РЭБ) была удлинена, форма нижней части фюзеляжа в хвостовой части, лючки и технологические отверстия также были изменены. Размах крыла увеличился с 14 метров до 14,1 метра, а длина фюзеляжа выросла с 19,7 метров до 20,1 метра. Следует отметить, что приводимые сведения являются оценочными.

Выпуск серийных самолетов будет проводиться в варианте, созданном с учетом указанных доработок, однако дальнейшая работа по машине, в том числе переход на новые двигатели , продолжится.

Крайний экземпляр Т-50-9 имеет комплект бортового оборудования, предназначенного для серийного Су-57. Все системы и приборы связаны между собой и контролируются при помощи центрального процессора. ОКБ Сухого отвечает за интеграцию систем, что происходит впервые. Ранее этим занимались их разработчики, в частности АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».


Т-50-9


Электронные системы включают в себя радиолокационный комплекс системы управления вооружением Ш121 и оптико-электронную интегрированную систему 101КС. Система Ш121 разработана АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» из Жуковского и включает в себя РЛС Н036 и систему постановки электронных помех Л402. РЛС Н036 «Белка» включает в себя пять антенн с АФАР, три в Х-диапазоне и две в L-диапазоне, которые контролируют пространство в 270 градусов (по 135 градусов влево и вправо от оси самолета).

Использование L-диапазона в работе РЛС в режиме «воздух-воздух» является основным средством обнаружения малозаметных самолетов у Т-50. На Т-50-9 установлена самая «свежая» РЛС Н036. Её выпуск будет осуществлять АО «Государственный Рязанский приборный завод».

Бортовой комплекс обороны Л402 «Гималаи» разработки АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» и производства ставропольского ПАО «Сигнал» имеет собственные антенны, но поскольку он работает на тех же волнах, что и РЛС, он использует антенны Н036.

Оптико-электронный комплекс 101КС «Атолл» разработки АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) в Екатеринбурге позволяет контролировать воздушное пространство в оптическом диапазоне по всему периметру от самолета, а также защищать самолет от атакующих ракет. «Атолл» состоит из системы ИРСТ 101КС-В, расположенную перед гондолами двигателей, четыре датчика обнаружения ракет в ультрафиолетовом диапазоне, которые имеют обзор в 360 градусов, а также два датчика 101КС-О, которые, согласно данным от УОМЗ, являются системами постановки помех в инфракрасном диапазоне. Другой датчик – 101КС-П состоит из небольшого прибора инфракрасного видения, который помогает летчику в ходе маневров на малой высоте или при посадке. Кроме того, ведется разработка контейнера навигации и целеуказания навигационного контейнера 101КС-Н.

Характеристики Су-57 (предположительные):

Размах - 14,1 метра
Длина - 20,1 метра
Высота - 4,6 метра
Масса пустого самолета - 18 тонн
Нормальная взлетная масса - 25 тонн
Максимальная взлетная масса - 35 тонн
Максимальная скорость - 2М
Крейсерская скорость на сверхзвуковой скорости - 1,3М
Дальность полета на сверхзвуке - 1500 км
Дальность полета максимальная - 3500 км

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 06:57
    "Су-57", так "Су-57", лишь бы быстрей в серию.
    svp67
    1. RASKAT Сегодня, 07:11
      Как то после су 47 сильно перескочили. Можно было бы СУ-50 что мудрить.
      RASKAT
      1. К-50 Сегодня, 08:17
        Цитата: RASKAT
        Как то после су 47 сильно перескочили. Можно было бы СУ-50 что мудрить.

        Истребители идут с нечётным номером модели, а бомбардировщики и истребители-бомбардировщики с чётным.
        svp67 Новый "Су-57", так "Су-57", лишь бы быстрей в серию.

        Ещё ничего неизвестно. Не вижу смысла повторять за зарубежными "предсказателями". Как решит Верховный или комиссия, так и будет.
        К-50
    2. Хубун Сегодня, 07:17
      Да,да, самолет хорош. Ещё бы достаточное количество его в ВВС , и как можно скорее
      Хубун
      1. Maksus Сегодня, 07:33
        Серия из 12 машин в дополнение к имеющимся или всего 12? Как-то даже печальнее чем с раптором получается. Самолёт-агитка, не более. На кой было огород городить, не проще штук 30 Су-35 купить?
        Maksus
        1. К-50 Сегодня, 08:20
          Цитата: Maksus
          Серия из 12 машин в дополнение к имеющимся или всего 12?

          Это ПРЕДСЕРИЙНЫЕ. про количество в серии дальше решат. Видимо насколько покажут себя с двигателями второго этапа от этого и будут "плясать".
          К-50
      2. ava09 Сегодня, 07:37
        Цитата: Хубун
        Да,да, самолет хорош. Ещё бы достаточное количество его в ВВС , и как можно скорее

        Советский Союз называли "страной не пуганных идиотов"... Похоже, в "РФ"ии их стало ещё больше. Вам ведь указали конкретное количество в "серии" - 12. Не волнуйтесь, больше точно не будет, может быть только меньше. Так устроен "крючок" у компрадоров. Главное, чтобы уря-идио..., патриоты видели - ЕСТЬ СУ "5" поколения! УРЯ, УРЯ, УРЯ!!!
        P.S. А то, что так называемая "серия" из 12 машин - капля в море и ничего не решает, никого не волнует. Индивидам с фрагментарным сознанием не доступны цепочки размышлений. А остаткам промышленности, уничтоженной барыгами и работающей на их карман, по силам только такие "серии". Так что, сбылись мои ожидания... Резко получилось, но может хоть кто-то изх вышеперечисленных задумается?
        ava09
        1. Юджин-Евгений Сегодня, 07:45
          Это предварительная серия. Полноценное производство развернется после доработки двигателя 2-го этапа
          Юджин-Евгений
          1. Nehist Сегодня, 08:03
            Когда доработают двигатель второго этапа самолет морально устареет и так через чур долго с ним возятся,не даром уже о 6 поколении загаварили
            Nehist
        2. Хубун Сегодня, 08:06
          Ух как по мудреному написано то . Судя по всему ,Вы себя к уря - патриотам не относите, больше того вообще к патриотам . России я имею в виду. А на счёт капли в море, то я оптимист , хочется верить, что серией из 12 не обойдется. И по поводу цепочки , то я бы хотел видеть цепочку , ,цепочку ваших следов через границу в сторону от РФ. Злорадствуйте оттуда
          Хубун
          1. Pivot Сегодня, 08:18
            Да что вы обращаете внимание на эту базарную бабу. Пусть лапочет, не обращайте внимание.
            Pivot
  2. Mavrikiy Сегодня, 07:17
    Путин не подошел и "проекту века"? Или у нас еще важнее изделия есть, или у его собачки проблемы.
    А скорее всего, его Су-57 чем то огорчает.
    Mavrikiy
    1. К-50 Сегодня, 08:22
      Цитата: Mavrikiy
      Путин не подошел и "проекту века"? Или у нас еще важнее изделия есть, или у его собачки проблемы.

      сколько у вас желчи к президенту. Вы его с Николаем II не равняйте, который считал важным делом ворон в саду пострелять и в дневник записать. Нашему есть чем заняться.
      К-50
  3. kolkulon Сегодня, 07:23
    Что за пиксельная раскраска?Тризуба не хватает на рулях.
    kolkulon
  4. Старый26 Сегодня, 07:44
    Цитата: RASKAT
    Как то после су 47 сильно перескочили. Можно было бы СУ-50 что мудрить.

    Последним, насколько помню был учебно-тренировочный самолет СУ-49. Вообще-то его индекс был С-49, но как-то плавненько он перешел в СУ-49. По логике должен был бы номер СУ-51. Обозначение СУ-50 не подходит, т.к. четными обозначаются бомбардировщики
    Старый26
    1. aliis-M Сегодня, 08:00
      Кажется понимаю логику... Су-27 есть, были Су-37, Су-47, были в металле, но не в серии, теперь Су-57, но это не точно.
      aliis-M
      1. новичок Сегодня, 08:19
        ну если 57й, видимо это продолжение линейки истребителей су54,55,56. да, кстати, что то не то по скорости. макс. скорость заявлялась 2700, а тут всего два маха.
        новичок
  5. ROM1077 Сегодня, 07:57
    у нас всегда так .. гладко токо на бумаге...
    ROM1077
  6. Чёрный Полковник Сегодня, 08:02
    "...систему постановки электронных помех Л402. РЛС Н036 «Белка» "
    Всё-таки с юмором у наших конструкторов военной техники в порядке.
    Чёрный Полковник
  7. tchoni Сегодня, 08:16
    Крейсерская скорость на сверхзвуковой скорости - 1,3М Дальность полета на сверхзвуке - 1500 км
    Дальность полета максимальная - 3500 км
    Судя по этому пер
    tchoni
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