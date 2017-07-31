РФ готова ответить Польше на снос памятников советским воинам

Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер.

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание « Известия », ссылающееся на заявление департамента информации и печати МИД РФ, сообщает о планируемом принятии Кремлем асимметричных мер, вызванных законом, принятым польскими властями, о сносе памятников советским воинам.Предполагается, что указанный закон, утвержденный президентом Польши в середине июля, вступит в силу через 3 месяца. Он затрагивает, согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, примерно 230 памятников Красной армии.В качестве наиболее вероятного варианта указывается введение персональных санкций против польских политиков — авторов закона, а также существенное сокращение экономических связей между странами. Данное предложение, принятие которого зависит от Владимира Путина, было озвучено Советом федераций.