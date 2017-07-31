08:23 31 июля

РФ готова ответить Польше на снос памятников советским воинам

Согласно информации РИА Новости , интернет-издание « Известия », ссылающееся на заявление департамента информации и печати МИД РФ, сообщает о планируемом принятии Кремлем асимметричных мер, вызванных законом, принятым польскими властями, о сносе памятников советским воинам.



Предполагается, что указанный закон, утвержденный президентом Польши в середине июля, вступит в силу через 3 месяца. Он затрагивает, согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, примерно 230 памятников Красной армии.


Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер.


В качестве наиболее вероятного варианта указывается введение персональных санкций против польских политиков — авторов закона, а также существенное сокращение экономических связей между странами. Данное предложение, принятие которого зависит от Владимира Путина, было озвучено Советом федераций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. nizhegorodec Сегодня, 07:24
    Без ответа такое конечно оставлять нельзя, но предполагаемые меры,
    В качестве наиболее вероятного варианта указывается введение персональных санкций против польских политиков — авторов закона, а также существенное сокращение экономических связей между странами.
    мне кажется, как слону дробина. Антисанкционные меры уже приняты, польские чиновники ехать к нам особо не рвутся.
    nizhegorodec
    1. Зяблицев Сегодня, 07:29
      Чем поляки лучше талибов или игиловцев взрывающих памятники?А что делают с такими террористами....Уподобляться полякам не нужно, но по Катыни бульдозером прокатиться вполне оправданно!
      Зяблицев
    2. maxim947 Сегодня, 07:31
      Надо разрешить ввоз яблок, а когда урожай соберут снова запретить)))
      maxim947
      1. Алексей7777777 Сегодня, 07:35
        good Я думал я самый злой на свете,а нет,есть более весёлые и креативные люди!!! laughing laughing laughing hi
        Алексей7777777
        1. maxim947 Сегодня, 08:09
          Да с них больше взять нечего, пшеки одним словом.)))
          maxim947
    3. Ilya-spb Сегодня, 07:42
      Судя по действиям России, в отношении США, ответ будет четкий. Спешить наши не будут, чем холоднее блюдо, тем лучше подано)).

      Кстати, а сколько у нас в России польских дипломатов? Не многовато ли?

      И нет ли собственности какой?

      Но самый жесткий ответ может заключаться в следующем: отказать Польше в праве на бывшие немецкие земли, полученные поляками по итогам Второй Мировой.

      Советские войны кровью заплатили за полученные поляками Данциг и Силезию. И за другие земли.
      Ilya-spb
  2. Azim77 Сегодня, 07:27
    Пусть этот "Институт национальной памяти Польши" вспомнит какие земли Польша получила после освобождения и вернут тогда все Германии.
    Azim77
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
      Azim77 Сегодня, 07:27 Новый
      Пусть этот "Институт национальной памяти Польши" вспомнит какие земли Польша получила после освобождения и вернут тогда все Германии.

      ... а вот с "памятью"у поляков не особо, если не сказать большего - отшибло её насовсем, особенно касаемо военных, послевоенных лет... angry
      a.s.zzz888
  3. kartalovkolya Сегодня, 07:29
    Ведь что удумали негодники, взять и нагадить на могилы и на память тех кто остановил печи Освенцима! Терпение России не бесконечно и вскоре "прилетит ответка" и думается "мало" этим хамским панам не покажется! А теперь "не за горами" вопли этих русофобов , типа "...а нас то за что?"
    kartalovkolya
    1. Гардамир Сегодня, 08:12
      Терпение России не бесконечно
      Россия и власть России они даже нигде не пересекаются. Сидящие в Кремле не знают как живут в России. Как одна россиянка высказалась пора прекратить советское наследие - общаги. Каждый студент может купить себе квартиру. Она даже не знает сколько стоят квартиры и какая стипендия у студентов, если даже работающие не могут себе позволить купить квартиры.
      Просто эти из Кремля разглядели, что народ чем-то недоволен. Против сноса памятников поляками Кремль запретит трём полякам приезжать, вот и весь пшик.
      Гардамир
  4. сибиралт Сегодня, 07:29
    Польские яблоки у нас никуда не исчезли, но их стало меньше. "Северный поток-2" под вопросом. Не продавать полякам нефть - себе в убыток. Какие еще санкции, кроме как не пускать их в Смоленск на катынский мемориал?
    сибиралт
    1. yahont Сегодня, 07:44
      Может для пшеков ввести курортный сбор для посещения катыни laughing
      yahont
    2. Лопатов Сегодня, 07:47
      Польша в Россию до принятия контрсанкций экспортировала в Россию примерно на 7 миллиардов долларов в год. Продукты питания- всего один миллиард. Контрсанкции сократили этот миллиард до полумиллиарда.
      Есть с чем работать...
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 07:55
        Цитата: Лопатов
        Есть с чем работать...

        Да, есть. С учетом того, что Польша очень агрессивно решила войти на наш рынок металлообработки и горнодобычи, старательно продвигая свое оборудование. Думаю, что и тут можно им значительно "крылышки укоротить"
        svp67
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    В качестве наиболее вероятного варианта указывается введение персональных санкций против польских политиков

    Нашли чем испугать польских русофобов. Да они посмеиваются над такими возможными ответными мерами. А более весомо ни как нельзя (помимо яблок)?
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 07:52
      Цитата: rotmistr60
      Нашли чем испугать польских русофобов.

      Точно! Персональными санкциями их не напугать. А вот если собрать их всех в один большой список, пригласить в российское посольство и там в торжественной обстановке наградить за огромный вклад в развитие российско-польской дружбы или еще чего-нибудь, с трансляцией процедуры награждения по ТВ и публикацией списков награжденных в СМИ, то очень интересный эффект может получиться.
      Это для них будет похуже, чем с Кисляком С.И. поручкаться.
      Вежливый Лось
    2. Лопатов Сегодня, 07:53
      Цитата: rotmistr60
      Нашли чем испугать польских русофобов. Да они посмеиваются над такими возможными ответными мерами.

      Катынь... Каждый уважающий себя польский политик-русофоб считает своим долгом посещать это место как можно чаще. Примерно с месяц назад отмечали семнадцатилетие мемориального комплекса с участием соответствующих организаций
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 07:58
        Цитата: Лопатов
        Каждый уважающий себя польский политик-русофоб считает своим долгом посещать это место как можно чаще.

        Слушайте, пора бы там "сандень" или "санмесяц" провести. А то ездят, кому не лень, всякую заразу везут....
        svp67
  6. Антианглосакс Сегодня, 07:41
    Разорвать дипотношения с пшеками и прекратить взаимодействие с этими выродками во всех сферах. Забыть, что такая недострана существует, в принципе. Это самое малое, что должно сделать!
    Антианглосакс
  7. MCMLX Сегодня, 07:47
    Предлагаю уничтожить памятник полякам в Катыни
    MCMLX
  8. Военный Строитель Сегодня, 07:47
    памятники нужно забрать, не дать разрушить, и установить в России на на местах братских магил
    Военный Строитель
  9. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:53
    Разорвать дипотношения, запретить авиаперелеты и снести польский мемориал. Этого, конечно, недостаточно, но других рычагов давления на ляхов у России больше нет.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Лопатов Сегодня, 08:09
      Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      но других рычагов давления на ляхов у России больше нет.

      Рычагов море...
      Начиная с экономики и заканчивая общественной жизнью. Все эти "Конгресс поляков в России", "Дома Польские" в крупных городах, "Польские национально-культурные автономии"... Чем они занимаются кроме выдачи "Карты поляка"?
      Порядок в польском мемориале в Сельцах почему-то должны поддерживать курсанты РВВДКУ, эти мутные организации от такой "мелочи" самоустранились...
      Лопатов
  10. урман Сегодня, 07:56
    Тут уже писали, Катынь посещают в основном поляки.
    Вот вдоль дорожки установить стенды рассказывающие о зверствах поляков,
    над пленными красноармейцами в 20-х годах.
    И отдельным стенд с текстом их пакта с гитлером , аршинными буквами.
    урман
  11. Антропос Сегодня, 07:58
    Нужно забрать все наши памятники из подлякии и на подходе к катынскому мемориалу сделать алею (единственную пешеходную дорогу) из них с указанием: откуда, сколько советских солдат погибло за тот наспункт и, обязательно с пояснением, почему этот памятник здесь.
    Антропос
  12. Гардамир Сегодня, 08:05
    Симметричный - такой же. Асимметричный - несимметричный, не равный.
    Что Кремль имеет против не понятно. Борьбу с нашим советским прошлым в Кремле ведут не переставая. Особенно усилили начиная с 2014 года. Вспомните разорванная Красная Звезда, доски Маннергейму, почитание антисоветчиков, например Солженицыеа. Эта (пик) призывала бомбить Советский Союз.
    Так что Кремль перед выборами, хочет показать, что они якобы патриоты?
    Гардамир
  13. Ванёк Сегодня, 08:05
    Надо было в 45 обойти Польшу., обнести забором, табличку написать "Лагерь для военнопленных" и оставить их наедине с крематориями...

    Здравствуйте Вам каждому. hi
    Ванёк
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