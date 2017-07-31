Американские стратеги вычислили: русские готовят атаку на Эстонию
Американские официальные лица один за другим летают в Эстонию. Выяснилось, что в Вашингтоне полагают, будто прибалтийская страна считается мишенью для грядущей «русской агрессии».
Как пишет в журнале «Politico» Эндрю Ханна, специалисты по стратегическим вопросам из США находят Эстонию «вероятной мишенью русской агрессии». Кремль задумал напасть на Эстонию с целью «испытать на прочность» НАТО.
Эндрю Ханна напоминает, что Эстония — это карликовое государство, которое немыслимо и сравнивать с Россией. Вместе с тем Эстония входит в блок НАТО.
Город Таллинн не считается излюбленным турмаршрутом для гостей из США. Но именно туда стремятся в последние месяцы официальные лица из Вашингтона. Уже и вице-президент Майк Пенс отметился своим желанием навестить братскую Эстонию. До мистера Пенса в маленькой стране побывали такие именитые персоны, как сенатор Маккейн (декабрь 2016 года), с которым была целая свита из Конгресса США. В июне 2017 г. с другой свитой приезжал в Таллинн американский сенатор Л. Александер. В марте 2017 г. республику посещал генерал из НАТО, а ранее, в апреле, там побывал спикер Палаты представителей Пол Райан. Ну а начиналось это американское паломничество с визита в сентябре 2014 года в Таллинн Барака Обамы.
В материале указывается, что в Эстонию в период Второй мировой войны «вторгались» войска СССР. Советский Союз, пишет Ханна, «оккупировал» прибалтийскую на целых семьдесят лет. Вот поэтому-то и сегодня специалисты-стратеги видят Эстонию «возможной мишенью для русской агрессии».
Известно, добавляет издание, что в республике живёт сегодня почти 300 тысяч этнических русских. И Путин вполне может «побудить их к действию». Согласно другим предположениям, Путин «может сам начать действовать».
Опасения по поводу «русской агрессии» и «вторжения» выросли в преддверии военных учений, запланированных Кремлём на осень. По мнению иных американских экспертов, осенние манёвры станут «генеральной репетицией вероятного вторжения в Прибалтику», указывает автор.
Одно из последних исследований мозгового треста «RAND», напомним, показало: при внезапном нападении русские солдаты доберутся до Таллинна за 60 часов. Это самое большее. При ином раскладе хватит и 36 часов. Поэтому у беззащитных эстонцев одна надежда: обязательства государств НАТО по взаимной обороне (знаменитая 5-я статья). В Таллинне полагают, что это обязательство — единственное, что удерживает Путина от немедленного взятия Таллинна.
Как пишет в журнале «Politico» Эндрю Ханна, специалисты по стратегическим вопросам из США находят Эстонию «вероятной мишенью русской агрессии». Кремль задумал напасть на Эстонию с целью «испытать на прочность» НАТО.
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Фото: Kremlin.ru
Эндрю Ханна напоминает, что Эстония — это карликовое государство, которое немыслимо и сравнивать с Россией. Вместе с тем Эстония входит в блок НАТО.
Город Таллинн не считается излюбленным турмаршрутом для гостей из США. Но именно туда стремятся в последние месяцы официальные лица из Вашингтона. Уже и вице-президент Майк Пенс отметился своим желанием навестить братскую Эстонию. До мистера Пенса в маленькой стране побывали такие именитые персоны, как сенатор Маккейн (декабрь 2016 года), с которым была целая свита из Конгресса США. В июне 2017 г. с другой свитой приезжал в Таллинн американский сенатор Л. Александер. В марте 2017 г. республику посещал генерал из НАТО, а ранее, в апреле, там побывал спикер Палаты представителей Пол Райан. Ну а начиналось это американское паломничество с визита в сентябре 2014 года в Таллинн Барака Обамы.
В материале указывается, что в Эстонию в период Второй мировой войны «вторгались» войска СССР. Советский Союз, пишет Ханна, «оккупировал» прибалтийскую на целых семьдесят лет. Вот поэтому-то и сегодня специалисты-стратеги видят Эстонию «возможной мишенью для русской агрессии».
Известно, добавляет издание, что в республике живёт сегодня почти 300 тысяч этнических русских. И Путин вполне может «побудить их к действию». Согласно другим предположениям, Путин «может сам начать действовать».
Опасения по поводу «русской агрессии» и «вторжения» выросли в преддверии военных учений, запланированных Кремлём на осень. По мнению иных американских экспертов, осенние манёвры станут «генеральной репетицией вероятного вторжения в Прибалтику», указывает автор.
Одно из последних исследований мозгового треста «RAND», напомним, показало: при внезапном нападении русские солдаты доберутся до Таллинна за 60 часов. Это самое большее. При ином раскладе хватит и 36 часов. Поэтому у беззащитных эстонцев одна надежда: обязательства государств НАТО по взаимной обороне (знаменитая 5-я статья). В Таллинне полагают, что это обязательство — единственное, что удерживает Путина от немедленного взятия Таллинна.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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