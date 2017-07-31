08:23 31 июля

Американские стратеги вычислили: русские готовят атаку на Эстонию

Американские официальные лица один за другим летают в Эстонию. Выяснилось, что в Вашингтоне полагают, будто прибалтийская страна считается мишенью для грядущей «русской агрессии».

Как пишет в журнале «Politico» Эндрю Ханна, специалисты по стратегическим вопросам из США находят Эстонию «вероятной мишенью русской агрессии». Кремль задумал напасть на Эстонию с целью «испытать на прочность» НАТО.


Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Фото: Kremlin.ru



Эндрю Ханна напоминает, что Эстония — это карликовое государство, которое немыслимо и сравнивать с Россией. Вместе с тем Эстония входит в блок НАТО.

Город Таллинн не считается излюбленным турмаршрутом для гостей из США. Но именно туда стремятся в последние месяцы официальные лица из Вашингтона. Уже и вице-президент Майк Пенс отметился своим желанием навестить братскую Эстонию. До мистера Пенса в маленькой стране побывали такие именитые персоны, как сенатор Маккейн (декабрь 2016 года), с которым была целая свита из Конгресса США. В июне 2017 г. с другой свитой приезжал в Таллинн американский сенатор Л. Александер. В марте 2017 г. республику посещал генерал из НАТО, а ранее, в апреле, там побывал спикер Палаты представителей Пол Райан. Ну а начиналось это американское паломничество с визита в сентябре 2014 года в Таллинн Барака Обамы.

В материале указывается, что в Эстонию в период Второй мировой войны «вторгались» войска СССР. Советский Союз, пишет Ханна, «оккупировал» прибалтийскую на целых семьдесят лет. Вот поэтому-то и сегодня специалисты-стратеги видят Эстонию «возможной мишенью для русской агрессии».

Известно, добавляет издание, что в республике живёт сегодня почти 300 тысяч этнических русских. И Путин вполне может «побудить их к действию». Согласно другим предположениям, Путин «может сам начать действовать».

Опасения по поводу «русской агрессии» и «вторжения» выросли в преддверии военных учений, запланированных Кремлём на осень. По мнению иных американских экспертов, осенние манёвры станут «генеральной репетицией вероятного вторжения в Прибалтику», указывает автор.

Одно из последних исследований мозгового треста «RAND», напомним, показало: при внезапном нападении русские солдаты доберутся до Таллинна за 60 часов. Это самое большее. При ином раскладе хватит и 36 часов. Поэтому у беззащитных эстонцев одна надежда: обязательства государств НАТО по взаимной обороне (знаменитая 5-я статья). В Таллинне полагают, что это обязательство — единственное, что удерживает Путина от немедленного взятия Таллинна.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    Американские стратеги вычислили: русские готовят атаку на Эстонию

    После таких "вычислений так и хочется сказать: "Как низко пала Америка и ее политики".
    доберутся до Таллинна за 60 часов. Это самое большее. При ином раскладе хватит и 36 часов

    Ну. что же остается только "слить воду" и потихоньку выдвигаться в сторону кладбища.
    rotmistr60
    1. Зяблицев Сегодня, 07:33
      Эстония, это как собачья какашка на карте Европы - вопрос - зачем нам эти фекалии? laughing
      Зяблицев
      1. maxim947 Сегодня, 08:19
        Вторая мировая. Первый день войны — Немцы захватили Эстонию. Второй день войны — Русские отбили Эстонию. Третий день — Немци захватили Эстонию. Четвертый день — Русские отбили Эстонию. Пятий — Немцы захватили Эстонию. Шестой: — Эстонские пограничники подняты по тревоге.
        maxim947
    2. Ilya-spb Сегодня, 07:38
      Какие 36-60 часов? Расстояние - Нарва-Таллин - 211 км на машине. Дороги там - хорошие, доедем до Ратуши быстро. Главное - заранее позвонить, чтобы ключи выносили)))
      Ilya-spb
    3. сибиралт Сегодня, 07:51
      "Россия нападет на "Эстонию". Ага. Размечтались! laughing
      сибиралт
    4. Pivot Сегодня, 08:09
      Просто это последствия долгого принятия тяжёлых синтетических наркотиков, напрочь теряется логика мышления, и теряются причинноследственные связи.
      Pivot
  2. Алексей7777777 Сегодня, 07:32
    Эндрю- ,не обижайся...Уменя и так голова болит после вчерашнего,ещё Ханна на мозг давит подобными своими умозаключениями с утра пораньше... laughing laughing laughing
    Алексей7777777
  3. Евгений Крымский Сегодня, 07:34
    Там где появится драная америка.там и война.
    Евгений Крымский
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:35
    Американские стратеги вычислили: русские готовят атаку на Эстонию
    Жаль с дулей смайлика нет. laughing Во весь их фейсис.Чтобы Россия взяла опять Эстонию.Далось нам кормить этих голодранцев опять fool laughing
    Наблюдатель2014
    1. Толстоевский Сегодня, 07:53
      и не просто голодранцев, а неблагодарных голодранцев
      Толстоевский
  5. Антианглосакс Сегодня, 07:44
    У недоделанных балтов только два пути - либо полностью вымереть, либо приползти на коленях к России. По мне так пусть лучше вымрут - такой человеческий мусор русским не нужен.
    Антианглосакс
  6. Толстоевский Сегодня, 07:52
    пусть и не мечтают - кормить их не будем
    Толстоевский
  7. volodya Сегодня, 07:55
    Пускай сидят на своём хуторе ровно,никому они ненужны!
    volodya
  8. Masya Masya Сегодня, 08:10
    Одно из последних исследований мозгового треста

    " мозговой трест"!!! laughing какие мозги, такие и умозаключения!!! wink
    Masya Masya
  9. Сергей956 Сегодня, 08:18
    Взаимная оборона стран НАТО - дело на словах хорошее. Но сомневаюсь, что толерантная Европа согласится получить по башке из-за какой-то Эстонии. Завоевать Эстонию может и можно. Но кто будет её кормить, после завоевания? А вот денежки через НАТО откачать из Европейского бюджета - это главная цель для США, чтобы прикрыть свои неадекватные санкции.
    Сергей956
  10. УАЗ 452 Сегодня, 08:20
    А ведь может получиться так, что англосаксы со своими шавками поставят нас в такое положение, что и деваться то будет некуда.
    Как вам такой сценарий:
    1. После пропагандистского визга об агрессивности России, угрозе Прибалтике (уже обработка общественного мнения идёт ударными темпами) под предлогом угрозы "Сувалкоскому коридору", удара "Искандерами" по территории стран НАТО от России в ультимативной форме требуют демилитаризировать Калининградскую область, обеспечить допуск международных (читай - натовских) наблюдателей на все военные объекты.
    2. После отказа выполнить пункт первый, блокируется сухопутный военный транзит, морские перевозки осуществляются под наблюдением сил НАТО, военно-транспортные самолёты демонстративно сопровождаются истребителями. После этого возможна полная блокада, включая ГСМ.
    3. Белоруссия, это сейчас уже ясно, объявит о своём нейтралитете, Лукашенко или его преемник будут произносить ритуальные фразы о миротворчестве, необходимости диалога и т д, но в проходе войск откажут, военные объекты РФ на своей территории могут даже блокировать.
    И какое у России окно возможностей в этой гипотетической, но более чем возможной ситуации? Прибалтика сама по себе нужна как козе баян, после строительства портов в Ленинградской области потребность в их побережье нивелировалась, а ничто другое в этих трёх балтийских тиграх не стоит достаточно, чтобы компенсировать геморрой от 5 миллионов нелояльного населения, причём по большей части пенсионеров. Нет уж - независимость, так независимость. Но разблокировать Калининград в случае вышеописанного сценария придётся, и европейские "партнёры" всегда эту карту могут разыграть.
    УАЗ 452
Картина дня