Ми-28НЭ в Алжире
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », российские боевые вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" успешно проходят эксплуатацию в Сирии, Ираке и Алжире.
В интернет-пространство выложены фотографии Ми-28НЭ указанной североафриканской страны, пилоты военно-воздушных сил которой на текущий момент осваивают данные машины, проходя интенсивную боевую подготовку.
На вертолеты установлены надвтулочные радиолокационные станции Н025Э, предназначенные для поиска целей на земле, в море, в воздухе и обнаружения различных опасных объектов на пути движения машины, в частности натянутых между опорами ЛЭП проводов. Благодаря данному изделию, размещенному над втулкой несущего винта, пилоты в состоянии вести наблюдение, укрываясь за различными естественными объектами типа деревьев и зданий.
Кроме того, алжирские Ми-28НЭ имеют двойное управление, что облегчает процесс освоения и повышает вероятность выживания в бою в случае поражения машины.
Согласно открытой информации, Алжир закупает 42 вертолета указанного типа, которые составят ударную основу армейской авиации страны.
В интернет-пространство выложены фотографии Ми-28НЭ указанной североафриканской страны, пилоты военно-воздушных сил которой на текущий момент осваивают данные машины, проходя интенсивную боевую подготовку.
На вертолеты установлены надвтулочные радиолокационные станции Н025Э, предназначенные для поиска целей на земле, в море, в воздухе и обнаружения различных опасных объектов на пути движения машины, в частности натянутых между опорами ЛЭП проводов. Благодаря данному изделию, размещенному над втулкой несущего винта, пилоты в состоянии вести наблюдение, укрываясь за различными естественными объектами типа деревьев и зданий.
Кроме того, алжирские Ми-28НЭ имеют двойное управление, что облегчает процесс освоения и повышает вероятность выживания в бою в случае поражения машины.
Согласно открытой информации, Алжир закупает 42 вертолета указанного типа, которые составят ударную основу армейской авиации страны.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20786.htm
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