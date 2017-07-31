08:23 31 июля

Ми-28НЭ в Алжире

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », российские боевые вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" успешно проходят эксплуатацию в Сирии, Ираке и Алжире.

В интернет-пространство выложены фотографии Ми-28НЭ указанной североафриканской страны, пилоты военно-воздушных сил которой на текущий момент осваивают данные машины, проходя интенсивную боевую подготовку.

Ми-28НЭ в Алжире



На вертолеты установлены надвтулочные радиолокационные станции Н025Э, предназначенные для поиска целей на земле, в море, в воздухе и обнаружения различных опасных объектов на пути движения машины, в частности натянутых между опорами ЛЭП проводов. Благодаря данному изделию, размещенному над втулкой несущего винта, пилоты в состоянии вести наблюдение, укрываясь за различными естественными объектами типа деревьев и зданий.



Кроме того, алжирские Ми-28НЭ имеют двойное управление, что облегчает процесс освоения и повышает вероятность выживания в бою в случае поражения машины.

Согласно открытой информации, Алжир закупает 42 вертолета указанного типа, которые составят ударную основу армейской авиации страны.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20786.htm
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Комментарии 2

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    ... вот и будет вертолётная авиация Алжира состоять из российской техники...
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 07:53
      Нет. Они только купили Аугусты 139 и СуперЛинксы. Ударники так давно Ми-35 в ЮАРовском обвесе + Ми-28НЭ.
      donavi49
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