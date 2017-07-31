Ситуация в Сирии
Как сообщает новостной портал riafan.ru , ссылающийся на Федеральное агентство новостей в Сирии, в районе Акербата, расположенного на востоке Хамы, российская авиация уничтожила конвой ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы понесли потери в живой силе в результате нападения ИГИЛ* на востоке и на западе провинции Ракка. Часть бойцов подразделения «Тигры» были переведены на восток Хамы. Уничтожено 18 боевиков ИГИЛ* в результате авиаударов в провинции Хама. Нейтрализован один из командиров «Джейш Аль-Изза» к северу от Хамы.
ИГИЛ* потеряло контроль над вершиной Раджм Ас-Сабун. находящейся возле нефтяного поля Аль-Хейль на востоке Хомса. Террористы провели несколько контратак позиций САА недалеко от Ас-Сухны в провинции Хомс. Ими был убит стрингер Russia Today и генерал САА близ Ас-Сухны. Была захвачена часть оружия правительственных сил в восточной и западной части Ракки.
Боевики «Тахрир Аш-Шам» договорились с «Хезболлой» об обмене телами погибших и пленными бойцами вблизи сирийско-ливанской границы.
«Файлак Ар-Рахман» лишилась не менее 30 боевиков в ходе боев с САА в районе Восточной Гуты.
Курдские формирования уничтожили и захватили в плен нескольких террористов ИГИЛ* в кварталах Аль-Рауда и Назлет-Шахаде в Ракке. Ими был отбит у ИГИЛ* район Идишара Месакина в городе Ракка. Подразделения подверглись атаке смертников близ военной базы SDF в Ракке.
Международная коалиция нанесла удары по городам Аль-Маядин и Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы понесли потери в живой силе в результате нападения ИГИЛ* на востоке и на западе провинции Ракка. Часть бойцов подразделения «Тигры» были переведены на восток Хамы. Уничтожено 18 боевиков ИГИЛ* в результате авиаударов в провинции Хама. Нейтрализован один из командиров «Джейш Аль-Изза» к северу от Хамы.
ИГИЛ* потеряло контроль над вершиной Раджм Ас-Сабун. находящейся возле нефтяного поля Аль-Хейль на востоке Хомса. Террористы провели несколько контратак позиций САА недалеко от Ас-Сухны в провинции Хомс. Ими был убит стрингер Russia Today и генерал САА близ Ас-Сухны. Была захвачена часть оружия правительственных сил в восточной и западной части Ракки.
Боевики «Тахрир Аш-Шам» договорились с «Хезболлой» об обмене телами погибших и пленными бойцами вблизи сирийско-ливанской границы.
«Файлак Ар-Рахман» лишилась не менее 30 боевиков в ходе боев с САА в районе Восточной Гуты.
Курдские формирования уничтожили и захватили в плен нескольких террористов ИГИЛ* в кварталах Аль-Рауда и Назлет-Шахаде в Ракке. Ими был отбит у ИГИЛ* район Идишара Месакина в городе Ракка. Подразделения подверглись атаке смертников близ военной базы SDF в Ракке.
Международная коалиция нанесла удары по городам Аль-Маядин и Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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