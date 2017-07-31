Госдеп оценивает «воздействие ограничения» числа дипломатов в РФ

Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт. Мы оцениваем воздействие такого ограничения, а также то, как мы на него ответим. Других комментариев сейчас у нас не будет,

Вашингтон считает необоснованным решение российских властей о сокращении численности американских дипломатов в РФ, и сейчас решает, каким образом следует на него ответить, передает ТАСС заявление представителя Госдепа.В Госдепе подтвердили требование Москвы о сокращении к 1 сентября штата американской дипмиссии в РФ до 455 человек.сказал представитель Госдепартамента.Напомним, в пятницу МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». То есть общее количество сотрудников в американских дипломатических учреждениях на территории РФ не должно превышать 455-ти.Кроме того, Россия «приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору», говорилось в сообщении российского ведомства.