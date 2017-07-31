Осенью в новую ГПВ может быть включено создание авианосца

Оговорюсь: если он будет утвержден в новой программе вооружения (а ее должны утвердить осенью).

Согласно информации РИА Новости , вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о планах утверждения новой государственной программы вооружения (ГПВ) России на 2018 - 2025 осенью текущего года.С его слов, возможно включение в ГПВ создания авианосца . Как он утверждает, оборонная промышленность и наука готовы к реализации данного проекта.В случае, если минобороны примет решение, что "такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий", необходимы, то промышленность выполнит поставленные перед ней задачи.