Осенью в новую ГПВ может быть включено создание авианосца
Согласно информации РИА Новости, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о планах утверждения новой государственной программы вооружения (ГПВ) России на 2018 - 2025 осенью текущего года.
С его слов, возможно включение в ГПВ создания авианосца . Как он утверждает, оборонная промышленность и наука готовы к реализации данного проекта.
В случае, если минобороны примет решение, что "такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий", необходимы, то промышленность выполнит поставленные перед ней задачи.
С его слов, возможно включение в ГПВ создания авианосца . Как он утверждает, оборонная промышленность и наука готовы к реализации данного проекта.
Оговорюсь: если он будет утвержден в новой программе вооружения (а ее должны утвердить осенью).
В случае, если минобороны примет решение, что "такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий", необходимы, то промышленность выполнит поставленные перед ней задачи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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