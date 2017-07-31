Т-72Б3 с дополнительной защитой на биатлоне
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке танкового биатлона в Алабино полноценно продемонстрирована крайняя модификация танка Т-72, получившая официальное наименование «Т-72Б3 с дополнительной защитой» (так называемого образца 2016 года).
Новая модель, уже поступающая в российские войска, обеспечивает защиту бортовых и кормовых проекций корпуса и башни за счет установки съемной модульной защиты и решетчатых противокумулятивных экранов.
Увеличившаяся масса компенсирована более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил (на старых версиях 840 л.с.), существенно улучшившим подвижность машины. На вооружении состоит обновленная 125-мм пушка с повышенной живучестью ствола. Оборудование представлено современной радиостанцией и прицелом "Сосна-У", который позволяет поражать объекты на дистанции до 5 км.
Новая модель, уже поступающая в российские войска, обеспечивает защиту бортовых и кормовых проекций корпуса и башни за счет установки съемной модульной защиты и решетчатых противокумулятивных экранов.
Увеличившаяся масса компенсирована более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил (на старых версиях 840 л.с.), существенно улучшившим подвижность машины. На вооружении состоит обновленная 125-мм пушка с повышенной живучестью ствола. Оборудование представлено современной радиостанцией и прицелом "Сосна-У", который позволяет поражать объекты на дистанции до 5 км.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20796.htm
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