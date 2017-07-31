12:47 31 июля

Т-72Б3 с дополнительной защитой на биатлоне

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », на площадке танкового биатлона в Алабино полноценно продемонстрирована крайняя модификация танка Т-72, получившая официальное наименование «Т-72Б3 с дополнительной защитой» (так называемого образца 2016 года).

Т-72Б3 с дополнительной защитой на биатлоне


Новая модель, уже поступающая в российские войска, обеспечивает защиту бортовых и кормовых проекций корпуса и башни за счет установки съемной модульной защиты и решетчатых противокумулятивных экранов.




Увеличившаяся масса компенсирована более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил (на старых версиях 840 л.с.), существенно улучшившим подвижность машины. На вооружении состоит обновленная 125-мм пушка с повышенной живучестью ствола. Оборудование представлено современной радиостанцией и прицелом "Сосна-У", который позволяет поражать объекты на дистанции до 5 км.






















Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20796.htm
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Комментарии 12

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:47
    Насколько он защищен и крут могут показать только боевые действия , а вообще судя по показателям танк довольно не плох .
    Spartanez300
  2. новичок Сегодня, 08:48
    ну, красавчик!
    новичок
  3. silberwolf88 Сегодня, 08:52
    Маска орудия ... опять слабое место ... возможно это и не так важно как об этом пишут ... но конфигурация защиты вокруг маски практически прежняя ...
    Надеюсь опыт войн (в том числе и наших внутренних) был использован ... и тему хорошо отстреляли на полигоне ...
    silberwolf88
    1. Muvka Сегодня, 09:37
      Вообще-то там доп блок ДЗ поставили. А раньше дырень была.
      Muvka
    2. cariperpaint Сегодня, 09:51
      попади сначала в эту маску) я не помню точных цифр но попадания в то место в процентном отношении микроскопичны . танк это движение. статичная стрельба с места на полигоне. и то не всегда. как говорил наш препод без маневра вы дот)))
      cariperpaint
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 08:54
    Щели в ДЗ башни фронтальной проекции (см. 1-й и 3-й снимки) такие, что собака пролезет. Какая ж тут защита?
    Чёрный Полковник
    1. Santa Bear Сегодня, 09:18
      Одна надежда, что собаками по ним стрелять не будут.. А вообще конечно тема не новая, почему до сих пор не исправили этот недостаток- решительно непонятно
      Santa Bear
    2. МЮД Сегодня, 11:12
      Щели в ДЗ башни фронтальной проекции (см. 1-й и 3-й снимки) такие, что собака пролезет. Какая ж тут защита?


      Действительно, могли бы и треугольный блок защиты разработать.
      МЮД
  5. vladfill Сегодня, 09:19
    Пора бы уже и "Арматой" не хвастать, а повоевать на биатлоне. Кстати, что то давненько
    дифирамбов о ней не слыхать.
    vladfill
  6. maiman61 Сегодня, 09:49
    Зенитный пулемет интересно установлен. Раньше стоял на командирской башенке.
    maiman61
  7. rumpeljschtizhen Сегодня, 11:31
    а крепление по бортам на хливких ремешках брезентовых подсумках там ДЗ?
    полная хрень-оторвется на раз
    rumpeljschtizhen
  8. kolkulon Сегодня, 12:00
    Цитата: rumpeljschtizhen
    а крепление по бортам на хливких ремешках брезентовых подсумках там ДЗ?
    полная хрень-оторвется на раз

    Это кирпичи.
    kolkulon
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