12:48 31 июля

Разведка обнаружила, ВКС уничтожили: колонна ИГИЛ попала под замес

Благодаря грамотной работе подразделений разведки удалось установить, что в район ведения боевых действий для пополнения запасов продуктов и топлива направляется колонна автоцистерн и грузовиков. Контролируя передвижение машин, наблюдатели отследили место их стоянки, предположительно для отдыха. Там колонна с грузом и был нанесен удар самолетами ВКС России. В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом.




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Комментарии 5

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  1. Владимирец Сегодня, 09:41
    "В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом."

    Да ну, какое топливо, по густому черному дыму хорошо видно, что горят арбузы и канцелярские принадлежности. smile
    Владимирец
    1. Балу Сегодня, 09:42
      Цитата: Владимирец
      "В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом."
      Да ну, какое топливо, по густому черному дыму хорошо видно, что горят арбузы и канцелярские принадлежности. smile

      Красиво горят. Подарок ко дню ВМФ?
      Балу
    2. каштак Сегодня, 10:42
      Ну какие там арбузы? Судя по дыму горят памперсы и онижедетское боепитание.
      каштак
  2. MaksoMelan Сегодня, 10:01
    Российские ВКС уничтожили стадо бензовозов мирно вёзших топливо и гуманитарную помощь террористам. Не дают мирно пастись мирным бензовозам.
    MaksoMelan
  3. Deadушка Сегодня, 10:16
    попала под замес

    "Рукалицо"

    Хотя даже уже так можно
    Deadушка
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