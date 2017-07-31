Разведка обнаружила, ВКС уничтожили: колонна ИГИЛ попала под замес

Благодаря грамотной работе подразделений разведки удалось установить, что в район ведения боевых действий для пополнения запасов продуктов и топлива направляется колонна автоцистерн и грузовиков. Контролируя передвижение машин, наблюдатели отследили место их стоянки, предположительно для отдыха. Там колонна с грузом и был нанесен удар самолетами ВКС России. В результате уничтожены 12 автомобилей с топливом и другим имуществом.