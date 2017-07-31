Германия может принять ответные меры за санкции против РФ

Мы считаем, что это попросту нарушает международное право. Американцы не могут наказывать немецкие фирмы из-за того, что они ведут бизнес в другой стране,

К сожалению, они этого не сделали. Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает ответные меры. Европа готова принять кратковременные ответные меры,

Мы стремимся к тесному сотрудничеству с нашими друзьями и союзниками и хотим, чтобы решение о санкциях было правильно понято,