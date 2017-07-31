Германия может принять ответные меры за санкции против РФ
Глава Минэкономики ФРГ Бригитте Циприс раскритиковала санкции США против России как «незаконные» и пригрозила Вашингтону ответными мерами, передает канал RT сообщение газеты Die Zeit.
Американский законопроект также предусматривает ограничения в отношении некоторых немецких и европейских компаний.
По ее словам, «никто не хочет торговой войны», поэтому европейцы призывают Вашингтон не отказываться от общей линии санкций.
Газета напоминает, что в частности Вашингтон «намерен помешать строительству газопровода "Северный поток-2"», в котором принимают участие компании из Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании. «Также могут быть затронуты другие проекты, выбор которых будет зависеть от президента Трампа», – отмечает издание.
В связи с тревогой ЕС, глава Госдепа Тиллерсон сообщил о предстоящих переговорах с европартнерами.
«В свою очередь, Москва сообщила, что в качестве ответа на санкции число американских дипломатов в России будет сокращено на 755 человек. По словам Владимира Путина, это будет "чувствительно" для США. В то же время президент России исключил последующие санкции», – заключает газета.
Американский законопроект также предусматривает ограничения в отношении некоторых немецких и европейских компаний.
Мы считаем, что это попросту нарушает международное право. Американцы не могут наказывать немецкие фирмы из-за того, что они ведут бизнес в другой стране,сказала Циприс.
По ее словам, «никто не хочет торговой войны», поэтому европейцы призывают Вашингтон не отказываться от общей линии санкций.
К сожалению, они этого не сделали. Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает ответные меры. Европа готова принять кратковременные ответные меры,подчеркнула министр.
Газета напоминает, что в частности Вашингтон «намерен помешать строительству газопровода "Северный поток-2"», в котором принимают участие компании из Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании. «Также могут быть затронуты другие проекты, выбор которых будет зависеть от президента Трампа», – отмечает издание.
В связи с тревогой ЕС, глава Госдепа Тиллерсон сообщил о предстоящих переговорах с европартнерами.
Мы стремимся к тесному сотрудничеству с нашими друзьями и союзниками и хотим, чтобы решение о санкциях было правильно понято,сказал он.
«В свою очередь, Москва сообщила, что в качестве ответа на санкции число американских дипломатов в России будет сокращено на 755 человек. По словам Владимира Путина, это будет "чувствительно" для США. В то же время президент России исключил последующие санкции», – заключает газета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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