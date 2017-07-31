12:46 31 июля

Германия может принять ответные меры за санкции против РФ

Глава Минэкономики ФРГ Бригитте Циприс раскритиковала санкции США против России как «незаконные» и пригрозила Вашингтону ответными мерами, передает канал RT сообщение газеты Die Zeit.



Американский законопроект также предусматривает ограничения в отношении некоторых немецких и европейских компаний.


Мы считаем, что это попросту нарушает международное право. Американцы не могут наказывать немецкие фирмы из-за того, что они ведут бизнес в другой стране,
сказала Циприс.

По ее словам, «никто не хочет торговой войны», поэтому европейцы призывают Вашингтон не отказываться от общей линии санкций.

К сожалению, они этого не сделали. Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает ответные меры. Европа готова принять кратковременные ответные меры,
подчеркнула министр.

Газета напоминает, что в частности Вашингтон «намерен помешать строительству газопровода "Северный поток-2"», в котором принимают участие компании из Германии, Нидерландов, Франции и Великобритании. «Также могут быть затронуты другие проекты, выбор которых будет зависеть от президента Трампа», – отмечает издание.

В связи с тревогой ЕС, глава Госдепа Тиллерсон сообщил о предстоящих переговорах с европартнерами.

Мы стремимся к тесному сотрудничеству с нашими друзьями и союзниками и хотим, чтобы решение о санкциях было правильно понято,
сказал он.

«В свою очередь, Москва сообщила, что в качестве ответа на санкции число американских дипломатов в России будет сокращено на 755 человек. По словам Владимира Путина, это будет "чувствительно" для США. В то же время президент России исключил последующие санкции», – заключает газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Владимирец Сегодня, 09:27
    "глава Госдепа Тиллерсон сообщил о предстоящих переговорах с европартнерами."

    Съездит, по носу им настучит и заткнутся, как миленькие.
    Владимирец
    1. Алексей7777777 Сегодня, 09:31
      Не факт,что заткнутся...Германия,это Вам не Польша какая или Эстония-вес имеет...Немцев давно злит вся эта история с санкциями-они не воевать хотят,а спокойно сотрудничать к всеобщему удовольствию с нами...
      Алексей7777777
      1. maxim947 Сегодня, 09:58
        Начинается второй сезон, сериала про санкции))) Думаю, если мерикосы заднюю не включат - то раскол неизбежен. В сша полный раздрай - чехарда с увольнениями, недальновидные решения, ссоры с европейскими "партнерами". Главное чтобы не останавливались на этом...
        maxim947
      2. Арберес Сегодня, 10:04
        Цитата: Алексей7777777
        .Германия,это Вам не Польша какая или Эстония-вес имеет...Немцев давно злит вся эта история с санкциями

        Ну судя по фото... эта старушка Циприс настроена решительно!
        Не дай БОГ такую тещу!
        Арберес
      3. AlexanderVP Сегодня, 10:17
        Была новость от 27 июля, что Германия уже отказалась даже финансировать 5 проектов по "Северному потоку-1" до разрешения ситуации с "Северными потоком-2". Они ссут уже даже первый поток финансировать, не говоря о втором.
        AlexanderVP
        1. Арберес Сегодня, 10:25
          Цитата: AlexanderVP
          Была новость от 27 июля, что Германия уже отказалась даже финансировать 5 проектов

          Да я тоже читал. Боюсь политика возьмет верх над экономикой? Уж больно вся эта евросубстанция податлива, как пластилин. Но может нет худа без добра? Перестанем быть мировой бензоколонкой.
          Начнут высокопоставленные чиновники свои мозги включать. Наш солнцеликий им поможет. Ему ведь стоит только щелкнуть пальцем и все начнут проявлять чудеса смекалки и интеллекта. Глядишь заживем как люди и рубль перестанет быть заложником арабских шейхов?
          Арберес
          1. AlexanderVP Сегодня, 10:32
            Цитата: Арберес
            Перестанем быть мировой бензоколонкой.

            Как с газотурбинами Сименс? Наши чинвоники уже ищут аналоги в Ю. Корее, Японии, США, Иране. Хоть один бы заикнулся о восстановлении производства в России. Делали же когда на харьковском "Турбоатоме", должен быт научный задел.
            AlexanderVP
            1. Арберес Сегодня, 10:40
              Цитата: AlexanderVP
              Как с газотурбинами Сименс?

              Вы хотите все и сразу! Есть программа импортозамещения. Вот газотурбинные движки для наших боевых кораблей осилили. В Рыбинске ведь создали опытный образец?
              Ну может с Божьей помощью и могучего пендаля начнут ускоряться?
              Хотелось бы верить!
              Арберес
            2. МЮД Сегодня, 11:19
              Наши чинвоники уже ищут аналоги в Ю. Корее, Японии, США, Иране. Хоть один бы заикнулся о восстановлении производства в России.


              Оно бы конечно лучше свои. Но эти турбины нужно уже ставить сейчас. Поэтому на всякий случай ищут им замену. Свои же в лучшем случае только через пару лет.
              МЮД
            3. aybolyt678 Сегодня, 12:31
              Цитата: AlexanderVP
              должен быт научный задел.

              наука как наука умерла в конце 90х. сейчас это наложница денег. А деньги у нас заложники доллара, Доллару не нужна наука в нашей стране
              aybolyt678
      4. Подрезчик Сегодня, 10:29
        Цитата: Алексей7777777
        Не факт,что заткнутся...Германия,это Вам не Польша какая или Эстония-вес имеет...Немцев давно злит вся эта история с санкциями-они не воевать хотят,а спокойно сотрудничать к всеобщему удовольствию с нами...

        Вот вот! Европе торговать с Россией надо, проекты совместные завершать, в том числе и Поток-2, они прекрасно понимают и считают четко, газ из-за океана и дорог, и жди его! Плюс к этому, америкосы давят на Поток-2, дабы транзит шел через Украину, газотранспортную систему которой они очень легко приватизируют и будут ставить условия транзита, тем самым шантажируя обе стороны!
        Подрезчик
      5. Нормаль ок Сегодня, 12:33
        Цитата: Алексей7777777
        Не факт,что заткнутся...Германия,это Вам не Польша какая или Эстония-вес имеет..

        На Дойче Велле, на днях была статья о том, что Меркель уже пошла на попятный. Так, что инфа ни о чём, лишь бы подбодрить Михана и Ко.
        Нормаль ок
    2. stalkerwalker Сегодня, 09:32
      Цитата: Статья
      По словам Циприс, «никто не хочет торговой войны», поэтому европейцы призывают Вашингтон не отказываться от общей линии санкций.
      К сожалению, они этого не сделали. Поэтому Еврокомиссия сейчас рассматривает ответные меры. Европа готова принять кратковременные ответные меры,подчеркнула министр.

      Вот мы посмотрим - что победит - хвалёная немецкая педантичность в подсчёте барышей, или "гибкость" во взаимоотношениях с Старшим заокеанским Братом.
      stalkerwalker
      1. armenk Сегодня, 10:12
        Вся гибкость меряется количеством американских военных баз на территории Германии и фактически отсутсвием собственной армии.

        Но если четсно, американцы перегнули палку. Думаю что в плане последних событий, немцы теперь вынуждены решать собственные проблемы. И как следствие проблемы ЕС, на лидерство которого они претендуют.
        armenk
    3. vkl.47 Сегодня, 09:53
      Пипирка у них не выросла. Команда собаке не было...... Сидеть.... Апорт.....
      vkl.47
    4. сибиралт Сегодня, 10:19
      По-моему ошибочка в тексте. Нужно - Путин НЕ исключил последующих санкций в отношении США и намерен в дальнейшем ничего без ответа не оставлять.
      сибиралт
    5. Маз Сегодня, 10:22
      Ого, наши партнёры огрызаются на хозяина.
      Маз
  2. AlexanderVP Сегодня, 09:27
    Ооо, заголосили о международном праве, как только хвост прижали. Когда против России вводили, никакое право не мешало. Господам немцам надо расслабиться, один черт американцы их через колено переломят, согласятся на все. И Польша с Прибалтикой амерам в этом помогут.

    PS Германией одни бабульки что ли рулят: канцлер, минэкономики, минобороны... :)
    AlexanderVP
    1. den3080 Сегодня, 10:05
      почему же только одни бабульки?? там еще толпа этих... ну как их... заднеприводных!! вот нашлось определение laughing
      характер не стойкий, не нордический
      порочащие связи имеет
      ласков к врагам рейха...
      и тому подобное, нынче так подбирают партайгеноссов в германии
      den3080
      1. AlexanderVP Сегодня, 10:08
        Ну ключевые для любой страны позиции (высший гос. пост, экономика и военные) занимают бабульки. Я не знаю, может у них в минздраве или минтруда дедульки сидят.
        AlexanderVP
  3. новичок Сегодня, 09:30
    о как жало заиграло. а ведь совмем недавно пели другие песни.
    новичок
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 09:31
    Ну-ну.... Прям готовы и прям к ответным мерам...
    Ржач берет когда слышу от немцев подобные заявления.
    Только заявлениями это и ограничится.
    КОТ БАЮН
  5. злой партизан Сегодня, 09:34
    А вид у этой бабушки такой, что её уже нагнули... И она в этой позе собирается бороться с американцами?? belay
    Интересуюсь спросить: КАК?? В строгой сдержанной манере исполнять какнкан на столе? what
    злой партизан
  6. Best Сегодня, 09:34
    Поздно пить боржоми!!!! Вы вассалы и впредь предстоит оставаться только вассалами!!!! Предстоит стать еще более вшивыми моськами, чем Польша, Триебалтика!!!! Такова ваша участь. Это навсегда!!!
    Best
  7. Балу Сегодня, 09:36
    Цель санкций пропихнуть сланец и подсадить Европу на СПГ из-за Атлантичнеской лужи, тем самым заставить гейропейцев отказаться от российского газа, ну и все остальное. Лозунг Трампампама_покупай американское.
    Балу
  8. Dave36 Сегодня, 09:49
    Матрасы не смогут доставить СПГ в нужном количестве, даже если вопрос решат. Это очередной нагиб от от Гегемона..
    Dave36
    1. Балу Сегодня, 10:50
      Цитата: Dave36
      Матрасы не смогут доставить СПГ в нужном количестве, даже если вопрос решат. Это очередной нагиб от от Гегемона..

      Но если гейропа поведется, это будет ударом по экономике. Цель фашингтонских макак-полномасштабная дестабилизация в гейроппе: "исламский экспедиционный корпус", как движущая сила предстоящих майданов, заслан.
      Судя по сообщениям о перехвате турецкого сухогруза с контейнерами с "офисной мебелью" в виде стрелкового оружия на целую дивизию, и не только, подготовка идет. Црули не дремлют, разрушают экономические связи с Россией+дестабилизация на бытовом уровне, когда местные погонят пришельцев, уронит евро. Это и есть цель. Дальше будут планомерно пытаться подмять гейропу, Россию, Китай.
      Можно бесконечно долго рассуждать, мне профану и дилетанту в этом вопросе пока суть представляется таковой.
      Дудаки будут гейроппейцы, если пойдут на поводу банды Трампампама
      Балу
  9. seregatara1969 Сегодня, 09:50
    уж сколько раз мир протестовал против экономического союза россии и германии
    seregatara1969
  10. Tusv Сегодня, 09:50
    По словам Владимира Путина, это будет "чувствительно" для США. В то же время президент России исключил последующие санкции

    Тут можно и без санкций. В одностороннем порядке внести коррективы в Ядерную,сделку сказав, что 2 года это тоже в течении пяти лет и загрузить экспортную линию Иранской версией Варшавянок
    Tusv
  11. Толстоевский Сегодня, 10:05
    только полная и безоговорочная капитуляция
    Толстоевский
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 10:08
    пригрозила Вашингтону ответными мерами.Боевой пёс начинает злиться? Возможно скоро хозяина будет ждать хирург.
    ВЕРЕСК
  13. КОСМОС Сегодня, 10:12
    Эпоха когда американцы раздавали пряники, прошла, наступила эра кнута. В каждой стране, США с помощью ЦРУ, тайно через посредников, используя имеющиеся противоречия или искуственно их создавая, создали группы или ячейки противников законным властям, от политических опозиционеров, до вооруженных террористов. Тем самым используя такой рычаг, постоянно угрожают, принуждают правительства этих стран действовать в рамках интересов США. При несогласие, в этих странах появляются недовольные, начинаются забастовки по любом поводу, начинают происходить теракты. Это из видимых действий, а из невидимых, шантаж отдельных лиц в правительстве, политический, экономический, вероятны и угрозы жизни, случайные убийства. При пронизываниии структур власти и государства их агентами влияния, используя дураков или покупая бандитов, эти неявные действия трудно доказауемы, можно догадываться, но докопаться до истиных заказчиков практически невозможно. Поэтому шансы на противодействия в рамках закона в подконтрольных государствах, крайне малы. Такие действия со стороны сша уже смахивают на масштабный межгосударственный бандитизм и по настоящему противостоять им, могут только мощные спецслужбы типа КГБ СССР.
    КОСМОС
  14. Михаил м Сегодня, 10:12
    Интересно, чем Германия может США ущипнуть? Пару десятков баз сократить? Или своё золотишко вытащить? Это из области мечтаний. А что остаётся?
    Михаил м
  15. 3vs Сегодня, 10:30
    "«никто не хочет торговой войны», поэтому европейцы призывают Вашингтон не отказываться от общей линии санкций."
    Вот ведь, заразы, если санкции их лично не касаются, то больно хорошо, международное право не нарушается, когда
    наказывают Россию...
    3vs
  16. ксюха Сегодня, 10:56
    В Европе нет единого руководства.О каких ответных мерах может идти речь.
    ксюха
  17. AlexanderVP Сегодня, 11:12
    Цитата: Арберес
    Вы хотите все и сразу!

    А в чем принципиальное препятствие в "делать все и сразу"?
    AlexanderVP
  18. rotmistr60 Сегодня, 11:39
    Американцы не могут наказывать немецкие фирмы из-за того, что они ведут бизнес в другой стране

    И это после того как американцы наложили штрафы на немецкий банк, крупнейшую компанию по производству автомобилей и еще на кого-то. Сейчас наконец поняли, что американцы не имеют права?
    rotmistr60
  19. ВЕРЕСК Сегодня, 12:02
    Я это,чтоб никто не слышал... Может предложить немцам,на правах автономии,войти в состав России? feel
    ВЕРЕСК
  20. pvv113 Сегодня, 12:10
    Германия может принять ответные меры за санкции против РФ

    Посмотрим, решится ли европейский планктон поднять голову против хозяина в защиту своих интересов
    pvv113
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