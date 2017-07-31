Боевик, высунувшийся из Т-72, поймал лицом детонацию динамической защиты

Боевик, торчавший из башенного люка, что удивительно, остался цел. Вероятнее всего, танк был поражен не из ПТРК, и не из артиллерии, а поймал лбом гранату СПГ-9 или СГ-82. Также нельзя исключать возможность детонации модуля динамической защиты (ДЗ) от попадания снаряда ЗУ-23, которые в Сирии очень популярны. Ещё одна, но маловероятная версия – работа снайпера, который пытался снять боевика, торчавшего из люка, но попал в «коробочку» ДЗ.