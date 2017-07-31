Военный парад в честь 90-летия образования Народно-освободительной армии Китая

Военные парады в Китая крайне редкое явление, ежегодные парады в честь годовщины образования КНР были только в 1950-х гг., потом традиция парадов надолго прервалась и возобновилась только в 1984 г., а потом было решено проводить их только в десятилетние годовщины образования КНР, поэтому следующие большие парады были в 1999 и 2009 гг. Но при председателе Си Цзиньпине проводится уже второй большой парад в честь других событий. Сначала в 2015 г в честь 70-летия победы над Японией, а сейчас в честь 90-летия образования НОАК. Правда данный парада прошел не в Пекине, а на полигоне Чжурихэ в автономном районе Внутренняя Монголия.