12:46 31 июля

Военный парад в честь 90-летия образования Народно-освободительной армии Китая

Военные парады в Китая крайне редкое явление, ежегодные парады в честь годовщины образования КНР были только в 1950-х гг., потом традиция парадов надолго прервалась и возобновилась только в 1984 г., а потом было решено проводить их только в десятилетние годовщины образования КНР, поэтому следующие большие парады были в 1999 и 2009 гг. Но при председателе Си Цзиньпине проводится уже второй большой парад в честь других событий. Сначала в 2015 г в честь 70-летия победы над Японией, а сейчас в честь 90-летия образования НОАК. Правда данный парада прошел не в Пекине, а на полигоне Чжурихэ в автономном районе Внутренняя Монголия.
























































Первоисточник: http://imp-navigator.livejournal.com/


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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:02
    Идеально!Забодай их комар.
    ВЕРЕСК
  2. den-protector Сегодня, 12:29
    Не понятно назначение яркого сине-голубого камуфляжа на технике и у военнослужащих? Для ВМФ и морпехов что ли? Такое ощущение, что он больше демаскирует, хотя для парада в самый раз.
    den-protector
  3. Antonio_Mariarti Сегодня, 12:31
    Цитата: den-protector
    Не понятно назначение яркого сине-голубого камуфляжа на технике и у военнослужащих? Для ВМФ и морпехов что ли? Такое ощущение, что он больше демаскирует, хотя для парада в самый раз.

    Для городских боёв.
    Antonio_Mariarti
  4. Antonio_Mariarti Сегодня, 12:32
    А техника как под копирку техники: СССР/РФ, знают же, у кого лучше техника laughing
    Antonio_Mariarti
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