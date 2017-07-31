Польский бронеавтомобиль «Oncilla» в сравнении с украинским «Дозором»
Как сообщает блог diana-mihailova , в ВСУ начались испытания двухосного многоцелевого бронетранспортера «Oncilla» (4х4).
По прохождении первого этапа украинские военные заявили о том, что сама разработка «Дозора» оправдывает себя, но её реализация существенно уступает польской версии.
«Онцилла» была представлена публике в 2013 году. В 2015 году был продемонстрирован радикально переработанный вариант. Польская модификация украинской техники продвигается кипрской компанией «Lасеnaire Limited». Производство осуществляется на польском предприятии АО Mista.
Корпус «Онциллы» в сравнении с базовым «Дозором» отличается полной переделкой крыши, люков, входных и выходных жалюзи. Все дверные соединения заменены, полностью изменена конструкция закрывания дверей для обеспечения герметичности при преодолении водной преграде и работы ФВУ для создания избыточного давления. Внутренние помещения машины герметичны, имеют двойной пол, призванный гасить энергию взрыва мин под днищем и защищены от воздействия ОМП, все это позволяет также использовать машину для преодоления без необходимости дополнительной подготовки бродов глубиной до 1,2 м.
Броня польского производства, обеспечивающая 3-й уровень по баллистике и как минимум 2-й уровень по противоминной защите, как утверждается, стандартная: 12 мм - по десанту, 8 мм - по моторному отделению, 6 мм – по днищу (которое сделано в полусферическом исполнении). Возможен 3-й уровень противоминной защиты, ходовая часть в этом случае справится с возросшей нагрузкой.
Изначально предполагалась установка двигателя «Дойц» или «Ивеко» и коробки передач «Алисон». Был выбран 4-цилиндровый мотор IVECO мощностью 210 л.с., имеющий гораздо большие обороты в сравнении с тракторным дизельным двигателем Deutz мощностью 190,5 л.с.
Ходовая часть прошла ряд кардинальных изменений, призванных обеспечить нормальную работу при больших динамических нагрузках, связанных с передвижением по бездорожью и прочим сложным рельефам.
Полностью заменена трансмиссия. В «Дозоре» стоит «гремящая» версия: в колёсных редукторах были кулачковые дифференциалы, за счет короткого зуба в шестернях увеличивалось трение, что приводило к шуму. В итоге избавились от «прошлого века» – дифференциалов и шестерней.
Полностью обновлены карданные валы, амортизаторы, раздаточная коробка и всё прочее. Последняя, установленная на «Дозоре», не обеспечивает работу: она греется и создаёт страшные шумы. Перешли к трехвальной коробке с автономным охлаждением масла. Для неё были специально спроектированы ведущие мосты и редукторы польской разработки и производства. В автоматическую коробку передач Allison внедрено новое программное обеспечение бортовыми управляющими подсистемами (6+1 взамен 5+1).
Рулевое управление, требовавшее усилий на «Дозоре», на польской версии аналогично обычному легковому автомобилю. В тормозной системе перешли от колодок на дисковые тормоза. Установлена совершенно другая система подкачки – высокопроизводительная, с большим запасом воздуха, автоматическим действием и переключением, независимым контролем давления.
Электропроводка полностью НАТОвская со специальными уплотнениями, соединениями, защелками вместо гаек и болтов. Разработана новейшая система охлаждения, функционирующая при температуре +55 градусов. Вращение вентилятора зависит от температуры двигателя. Для этого сделаны специальные входы и выходы для горячего воздуха. Разработаны специальные радиаторы, вентиляторы, привода к ним и так далее. Заменена система тепловентиляции. На «Дозоре» от перегородки между водителем и моторным отделением шел жар. В этой связи сделан контур для десанта и экипажа. Установлена новая противопожарная система. В одном из вариантов использован водяной принцип, второй предусматривает двухконтурную систему, предназначенную для боевого и десантного отделений.
Стоимость «Онциллы» в полной комплектации составляет примерно $500 тыс. В зависимости от желания заказчика возможны различные варианты. К примеру, вместо английских сидений за 2.5 тыс. долл. предусмотрена установка румынских аналогов за 200 – 255 долл.
По прохождении первого этапа украинские военные заявили о том, что сама разработка «Дозора» оправдывает себя, но её реализация существенно уступает польской версии.
«Онцилла» была представлена публике в 2013 году. В 2015 году был продемонстрирован радикально переработанный вариант. Польская модификация украинской техники продвигается кипрской компанией «Lасеnaire Limited». Производство осуществляется на польском предприятии АО Mista.
Корпус «Онциллы» в сравнении с базовым «Дозором» отличается полной переделкой крыши, люков, входных и выходных жалюзи. Все дверные соединения заменены, полностью изменена конструкция закрывания дверей для обеспечения герметичности при преодолении водной преграде и работы ФВУ для создания избыточного давления. Внутренние помещения машины герметичны, имеют двойной пол, призванный гасить энергию взрыва мин под днищем и защищены от воздействия ОМП, все это позволяет также использовать машину для преодоления без необходимости дополнительной подготовки бродов глубиной до 1,2 м.
Броня польского производства, обеспечивающая 3-й уровень по баллистике и как минимум 2-й уровень по противоминной защите, как утверждается, стандартная: 12 мм - по десанту, 8 мм - по моторному отделению, 6 мм – по днищу (которое сделано в полусферическом исполнении). Возможен 3-й уровень противоминной защиты, ходовая часть в этом случае справится с возросшей нагрузкой.
Изначально предполагалась установка двигателя «Дойц» или «Ивеко» и коробки передач «Алисон». Был выбран 4-цилиндровый мотор IVECO мощностью 210 л.с., имеющий гораздо большие обороты в сравнении с тракторным дизельным двигателем Deutz мощностью 190,5 л.с.
Ходовая часть прошла ряд кардинальных изменений, призванных обеспечить нормальную работу при больших динамических нагрузках, связанных с передвижением по бездорожью и прочим сложным рельефам.
Полностью заменена трансмиссия. В «Дозоре» стоит «гремящая» версия: в колёсных редукторах были кулачковые дифференциалы, за счет короткого зуба в шестернях увеличивалось трение, что приводило к шуму. В итоге избавились от «прошлого века» – дифференциалов и шестерней.
Полностью обновлены карданные валы, амортизаторы, раздаточная коробка и всё прочее. Последняя, установленная на «Дозоре», не обеспечивает работу: она греется и создаёт страшные шумы. Перешли к трехвальной коробке с автономным охлаждением масла. Для неё были специально спроектированы ведущие мосты и редукторы польской разработки и производства. В автоматическую коробку передач Allison внедрено новое программное обеспечение бортовыми управляющими подсистемами (6+1 взамен 5+1).
Рулевое управление, требовавшее усилий на «Дозоре», на польской версии аналогично обычному легковому автомобилю. В тормозной системе перешли от колодок на дисковые тормоза. Установлена совершенно другая система подкачки – высокопроизводительная, с большим запасом воздуха, автоматическим действием и переключением, независимым контролем давления.
Электропроводка полностью НАТОвская со специальными уплотнениями, соединениями, защелками вместо гаек и болтов. Разработана новейшая система охлаждения, функционирующая при температуре +55 градусов. Вращение вентилятора зависит от температуры двигателя. Для этого сделаны специальные входы и выходы для горячего воздуха. Разработаны специальные радиаторы, вентиляторы, привода к ним и так далее. Заменена система тепловентиляции. На «Дозоре» от перегородки между водителем и моторным отделением шел жар. В этой связи сделан контур для десанта и экипажа. Установлена новая противопожарная система. В одном из вариантов использован водяной принцип, второй предусматривает двухконтурную систему, предназначенную для боевого и десантного отделений.
Стоимость «Онциллы» в полной комплектации составляет примерно $500 тыс. В зависимости от желания заказчика возможны различные варианты. К примеру, вместо английских сидений за 2.5 тыс. долл. предусмотрена установка румынских аналогов за 200 – 255 долл.
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/899890.html
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