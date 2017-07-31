12:47 31 июля

Польский бронеавтомобиль «Oncilla» в сравнении с украинским «Дозором»

Как сообщает блог diana-mihailova , в ВСУ начались испытания двухосного многоцелевого бронетранспортера «Oncilla» (4х4).

По прохождении первого этапа украинские военные заявили о том, что сама разработка «Дозора» оправдывает себя, но её реализация существенно уступает польской версии.

«Онцилла» была представлена публике в 2013 году. В 2015 году был продемонстрирован радикально переработанный вариант. Польская модификация украинской техники продвигается кипрской компанией «Lасеnaire Limited». Производство осуществляется на польском предприятии АО Mista.




Корпус «Онциллы» в сравнении с базовым «Дозором» отличается полной переделкой крыши, люков, входных и выходных жалюзи. Все дверные соединения заменены, полностью изменена конструкция закрывания дверей для обеспечения герметичности при преодолении водной преграде и работы ФВУ для создания избыточного давления. Внутренние помещения машины герметичны, имеют двойной пол, призванный гасить энергию взрыва мин под днищем и защищены от воздействия ОМП, все это позволяет также использовать машину для преодоления без необходимости дополнительной подготовки бродов глубиной до 1,2 м.



Броня польского производства, обеспечивающая 3-й уровень по баллистике и как минимум 2-й уровень по противоминной защите, как утверждается, стандартная: 12 мм - по десанту, 8 мм - по моторному отделению, 6 мм – по днищу (которое сделано в полусферическом исполнении). Возможен 3-й уровень противоминной защиты, ходовая часть в этом случае справится с возросшей нагрузкой.

Изначально предполагалась установка двигателя «Дойц» или «Ивеко» и коробки передач «Алисон». Был выбран 4-цилиндровый мотор IVECO мощностью 210 л.с., имеющий гораздо большие обороты в сравнении с тракторным дизельным двигателем Deutz мощностью 190,5 л.с.



Ходовая часть прошла ряд кардинальных изменений, призванных обеспечить нормальную работу при больших динамических нагрузках, связанных с передвижением по бездорожью и прочим сложным рельефам.

Полностью заменена трансмиссия. В «Дозоре» стоит «гремящая» версия: в колёсных редукторах были кулачковые дифференциалы, за счет короткого зуба в шестернях увеличивалось трение, что приводило к шуму. В итоге избавились от «прошлого века» – дифференциалов и шестерней.

Полностью обновлены карданные валы, амортизаторы, раздаточная коробка и всё прочее. Последняя, установленная на «Дозоре», не обеспечивает работу: она греется и создаёт страшные шумы. Перешли к трехвальной коробке с автономным охлаждением масла. Для неё были специально спроектированы ведущие мосты и редукторы польской разработки и производства. В автоматическую коробку передач Allison внедрено новое программное обеспечение бортовыми управляющими подсистемами (6+1 взамен 5+1).



Рулевое управление, требовавшее усилий на «Дозоре», на польской версии аналогично обычному легковому автомобилю. В тормозной системе перешли от колодок на дисковые тормоза. Установлена совершенно другая система подкачки – высокопроизводительная, с большим запасом воздуха, автоматическим действием и переключением, независимым контролем давления.

Электропроводка полностью НАТОвская со специальными уплотнениями, соединениями, защелками вместо гаек и болтов. Разработана новейшая система охлаждения, функционирующая при температуре +55 градусов. Вращение вентилятора зависит от температуры двигателя. Для этого сделаны специальные входы и выходы для горячего воздуха. Разработаны специальные радиаторы, вентиляторы, привода к ним и так далее. Заменена система тепловентиляции. На «Дозоре» от перегородки между водителем и моторным отделением шел жар. В этой связи сделан контур для десанта и экипажа. Установлена новая противопожарная система. В одном из вариантов использован водяной принцип, второй предусматривает двухконтурную систему, предназначенную для боевого и десантного отделений.

Стоимость «Онциллы» в полной комплектации составляет примерно $500 тыс. В зависимости от желания заказчика возможны различные варианты. К примеру, вместо английских сидений за 2.5 тыс. долл. предусмотрена установка румынских аналогов за 200 – 255 долл.

Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/899890.html
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Комментарии 26

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  1. Владимирец Сегодня, 09:52
    "В 2015 году был продемонстрирован радикально переработанный вариант."

    Возникает вопрос: а что там осталось от "Дозора"? request
    Владимирец
    1. Лганхи Сегодня, 10:07
      А ничего не осталось. Все что может быть заменено, заменено. Ну кроме НСВ. Хотя не удивлюсь, если от невозможности изготовить крупняки, кастрюльки будут ставить туда ДШКМ - тоже так ими ругаемое советское наследие.
      Лганхи
      1. самоход Сегодня, 10:53
        изменений много, бесспорно. но как всегда есть несколько НО:
        - Изначально предполагалась установка двигателя «Дойц» или «Ивеко» и коробки передач «Алисон». Был выбран 4-цилиндровый мотор IVECO мощностью 210 л.с., имеющий гораздо большие обороты в сравнении с тракторным дизельным двигателем Deutz мощностью 190,5 л.с.
        wassat это как понимать?! поставьте двигатель от Ferrari (там еще больше оборотов в сравнении с тракторным дизельным двигателем). автор не в курсе что есть крутящий момент (куда более важный, чем просто обороты (чего обороты???)? или издержки перевода?;
        - возможность выбора двигателя между Iveco и Deutz имелась и раньше. так что совсем не новость;
        - Ходовая часть прошла ряд кардинальных изменений, призванных обеспечить нормальную работу при больших динамических нагрузках, связанных с передвижением по бездорожью и прочим сложным рельефам - каких изменений? хочется узнать. у "Дозора" и так ходовая от БТР. не уж то БТРовская ходовая не подходит для передвижения по бездорожью и прочим сложным рельефам? request
        - Полностью заменена трансмиссия. В «Дозоре» стоит «гремящая» версия: в колёсных редукторах были кулачковые дифференциалы, за счет короткого зуба в шестернях увеличивалось трение, что приводило к шуму. В итоге избавились от «прошлого века» – дифференциалов и шестерней - это что за бред? какие кулачковые дифференциалы в колесных редукторах? может все же в главных передачах? коим образом "...избавились от дифференциалов и шестерней..."? неужели гидрообъемная трансмиссия?
        ... и это еще не все. можно разбирать каждый абзац данного опуса. БРЕД!
        все кинулись дружно обкакивать "Дозор", даже толком не читавши статью.
        печалька, однако
        самоход
        1. Лганхи Сегодня, 11:08
          Одно ясно то, что кастрюльки за два года не смогли даже создать нормальный двухосный неплавающий броневик. И это страна, которая делала самолеты и ракетные двигатели!!!
          Лганхи
  2. Squelcher Сегодня, 09:57
    Дороговат однако, гроб на колесиках, возможно хорош для полицейских операций, но не для интенсивных боевых действий.
    Squelcher
  3. Лганхи Сегодня, 10:01
    Позорники! Даже элементарный двухосный неплавающий броневик толком не могут сделать за два года и вынуждены присматриваться к польскому аналогу. И эти кастрюльки еще смеют визжать, что они-де "великая воздушно-космическая держава"? И сколько Анов выпустили за 2016-2017 гг? Правильно - ни одного! Скатились уже до уровня Румынии и Болгарии, куда вам и место.
    Даже СССР с 1928 г производил броневики Ба-27, ничем не уступающие Позору. У того хотя бы башня была закрытой.
    Лганхи
    1. УАЗ 452 Сегодня, 10:13
      Учитывая, что обе перечисленные Вами страны - члены ЕС, до их уровня они скатились бы с превеликим удовольствием. Но вот не берут!
      УАЗ 452
      1. Лганхи Сегодня, 10:23
        А один хрен - у румын и болгар все равно шенгена нет. Смысл тогда вступать в ЕС?
        Лганхи
  4. _Vlad_ Сегодня, 10:02
    камуфляж у данного транспортного средства оригинален , не могу понять к чему ...
    wassat
    _Vlad_
    1. Дамир Сегодня, 10:19
      камуфляж у данного транспортного средства оригинален

      зимний камуфляж то... неужто "драх нах" собрались???? так не этом... гм.... аппарате....
      Дамир
      1. Владимирец Сегодня, 10:21
        Цитата: Дамир
        зимний камуфляж то

        Это где же такая страшная зима? belay
        Владимирец
        1. Дамир Сегодня, 10:22
          в их бурных фантазиях разумеется...
          Дамир
          1. Лганхи Сегодня, 10:37
            Кастрюльки же мечтают загнать русского медведя за Урал, так что не исключают идти дранг нах ост вплоть до Сибири wassat
            Лганхи
        2. БАРХАН Сегодня, 10:35
          Цитата: Владимирец
          Это где же такая страшная зима?

          Под Москвой,под Сталинградом...Камуфляж больше похож на ларёк с мороженным...
          БАРХАН
  5. Толстоевский Сегодня, 10:03
    трудный выбор между двумя сортами фекалий
    Толстоевский
    1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 10:56
      не употребляйте фекалии, зачем.
      КГБ_ЦРУ
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 10:04
    А зачем они его так раскрашивают?Чтоб лучше видно было?
    ВЕРЕСК
    1. Vik66 Сегодня, 10:09
      Собираются вплавь ловить бурятских подводных танкистов laughing
      Vik66
    2. soroKING Сегодня, 10:26
      уж сражу зе под цвет кремлёвских стен wassat
      soroKING
  7. Балу Сегодня, 10:07
    А где у этого катафалка сабвуфер, спутниковая антенна? what
    Балу
  8. УАЗ 452 Сегодня, 10:11
    Расцветочка симпатичная, хоть её практичность вызывает сомнения. А ещё можно было радугой раскрасить, чтоб все знали: это цэ еуропа.
    А вообще, интересно было бы услышать - от чего защищает броня 8 или 12 мм? Я даже не уверен, что 7,62 с близкой дистанции остановит. Пожалуй, тачка неплоха гонять протестующих против чего-кого-нибудь гражданских с дробовиками и короткостволом, а при использовании в общевойсковом бою, да и даже против серьёзно вооружённых повстанцев. превратится в братскую могилу, особенно если в городе.
    УАЗ 452
    1. Лганхи Сегодня, 10:34
      У БТР броня 9 мм, и она не держит даже бронебойные пули 7Н13 от ПКМ, которая с 70% вероятностью пробивает 10-мм броневую плиту под прямым углом на расстоянии 200 м. Так что думаю что с 50 м можно пробить этими пулями и 12-мм броню. Недаром у немцев броня на Т-1 была 14,5 мм, а у советских Т-26 и БТ-7 она составляла 15 мм, то есть против бронебойных винтовочных пуль нужна минимум 14-15 мм броня.
      Лганхи
    2. Нормаль ок Сегодня, 12:21
      Цитата: УАЗ 452
      а при использовании в общевойсковом бою, да и даже против серьёзно вооружённых повстанцев

      А кто же использует такие девайсы в "общевойсковом бою"? Это просто транспорт, для перевозки л/с.
      Нормаль ок
  9. К-50 Сегодня, 11:05
    Я так понял, что камуфляж называется "Весёлый лютик"? laughing
    К-50
  10. Ingvar0401 Сегодня, 12:18
    Прислали два "Тигра", взяли их под охрану. Я моряк, рост 1,87 - еле втиснулся в этот автомобиль....
    Ingvar0401
  11. Нормаль ок Сегодня, 12:19
    Стоимость «Онциллы» в полной комплектации составляет примерно $500 тыс

    Если это не опечатка, что скорее всего, тогда на много выгодней покупать "гремящий" Дозор.
    Нормаль ок
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