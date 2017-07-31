Проект «ЗЗ». Найден крайний: во всём виноват Брежнев
Пока «русский тиран» Путин, как пишут на Западе, высмеивает скандал вокруг Трампа и потешается над санкциями, американские эксперты ищут и находят исторические корни вмешательства Москвы в президентские выборы в США. Оказывается, первым, кто сделал ставку на определённого кандидата в президенты, был Леонид Брежнев!
Как пишет Эндрю Хиггинс в газете «The New York Times» , Путин высмеял «расследование» в команды Дональда Трампа, а также санкции против России, определив их как «хамство».
По словам Путина, которые цитирует издание, американские планы новых антироссийских санкций являются «незаконными» как в рамках международного права, так и по правилам ВТО. Что до расследования связей избирательного штаба мистера Трампа с русскими, то таковое представляет собой политическую истерию. Вместе с тем Путин отметил, что подождёт окончательного текста закона о новых санкциях.
По его мнению, несколько расследований, ведущихся в США по этому вопросу, даже не являются расследованиями, поскольку настоящее расследование «предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, с выслушиванием различных сторон». В этом же случае налицо обыкновенное «нарастание антироссийской истерии».
Журналист убеждён, что Путин не сказал ничего нового, а лишь повторял известные утверждения мистера Трампа, ранее заявившего, что «следствие» по «связям» команды Трампа с Кремлём — попросту «фейк», сочинённый американскими демократами, до сих пор переживающими из-за проигрыша Х. Клинтон на выборах 2016 года.
Интересно, что Путин настроен скорее миролюбиво, нежели агрессивно. Если русские законодатели кричат об адекватных зеркальных и даже «болезненных» мерах против США, что стало бы подходящей «местью» за грядущие американские санкции, Владимир Путин, похоже, намерен притормозить это рвение к дипломатической буре. Древний принцип «око за око» ему не подходит, к тому же такой ответ привёл бы к ещё большему ухудшению отношений двух государств. Именно поэтому на прошлой неделе Путин заметил, что Россия ведёт себя «сдержанно» и «терпеливо» в ответ на постоянные провокации со стороны США. Впрочем, он тут же дал понять, что терпение Москвы не безгранично. «Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — заявил российский лидер.
Эксперты считают, что санкции, принятые американскими законодателями, едва ли беспокоят «русского тирана» (Russian tyrant). Об этом написал Тобин Харшоу (Tobin Harshaw) в «Bloomberg View» .
Издание напоминает, что Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России. Реакция Путина: высылка американских дипломатов и «захват» американских загородного дома и склада близ Москвы. Такой шаг издание в иронией именует «мелочным», сопоставимым с «мелочной» же реакцией Б. Обамы, который в своё время осуществил «захват» дипсобственности России в Мэриленде и в Нью-Йорке.
И кто же победил или победит в обмене «недвижимыми» любезностями? Известно, что собственность русских в Мэриленде — славное местечко, а вот американская дача едва ли кого-то впечатлит. Поэтому тут «буря в стакане воды». Какие-то дачи, когда на Украине «Россия аннексировала Крымский полуостров», а в Сирии «погибло уже полмиллиона человек»! Дачи кажутся чепухой даже в сравнении с вмешательством в выборы 2016 года в США, которое могло стоить победы Хиллари Клинтон. Так думает Тобин Харшоу.
О «важности» санкций в широком контексте журналист спросил у Эвелин Фаркаш, которая работала на должности заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии (2012—2015 гг.), то есть в то самое крымское время. Фаркаш была одной из основных специалисток в команде Обамы, которая занималась как раз «противостоянием русской агрессии». Теперь эта женщина занимает внештатную должность сотрудника Атлантического совета.
Эксперт считает, что санкции разрабатываются ради достижения определённых целей. Касаются они в первую очередь ближайшего окружения Путина, а также связанных с Путиным компаний. По словам Фаркаш, представители госструктур разделяют мнение Конгресса: единственный способ остановить «агрессию Путина против его соседей и против западных демократий» — открытое выступление против него (Путина). В этом контексте Фаркаш не находит необратимой даже «аннексию Крыма» (здесь её точка зрения расходится с мнением большинства экспертов). Статус Крыма на международной арене в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет «оставаться неопределённым», а затем всё же придётся «провести переговоры», по результатам которых Москва и Киев заключат соглашение. Добиваясь этого, США продолжают оказывать давление, в том числе ужесточают санкции.
Что касается востока Украины, то эксперт предлагает ряд действенных мер с целью «не уступать» Путину. «Следует активизировать выполнение нашей программы по подготовке украинских военных, предоставить Украине летальное оборонительное оружие и оказать ей экономическую помощь», — говорит Фаркаш. США и союзники должны повысить сдерживающий потенциал Киева, иначе ополченцы, которых поддерживает Кремль, и «зелёные человечки» снова перейдут в атаку. Военный баланс в той стороне и без того склонился в пользу России, поскольку Москва перебросила в Крым «системы и силы». Вашингтон должен быть уверен, что русские не захотят захватить «сухопутный коридор на восток Украины». Фаркаш напоминает, что Путин собрался в следующем году снова стать президентом, и его стратегия снова потребует «доказать избирателям», что он «делает Россию великой». Путин умеет заставить понервничать своих оппонентов на международной арене, замечает эксперт.
Вместе с тем Фаркаш не допускает, что Путин горит желанием развязать войну с НАТО и США. Путину просто нужен слабый Запад и развал НАТО, а заодно и Евросоюза. «Россия считает себя мировой державой, — говорит эксперт, — и её интересует продажа вооружений и нефти по всему миру». Такую страну держать в узде могут лишь США с союзниками.
Вмешательство Путина в выборы в США имеет ясную цель, считает эксперт. План Кремля состоит в том, чтобы посеять среди западных государств смятение, а затем вернуть России былые сферы влияния, то есть те, что она имела во времена империи в XIX веке, а позднее при СССР. Вот желание Путина: видеть Запад расколотым и слабым.
Что касается пресловутого вмешательства в выборы, то американские эксперты обнаружили даже его исторические корни. Первым сделал ставку на определённого кандидата в американские президенты… Леонид Брежнев!
Политолог Ян Лодал в издании «The Atlantic» поведал миру о «секретном обещании» Брежнева: тот поклялся сделать всё для переизбрания в США Джеральда Форда. Это случилось в 1975 году — в разгар холодной войны!
42 года назад «в частном порядке» товарищ Брежнев пообещал «поддержать» кандидата на президентских выборах США: «С нашей стороны мы сделаем всё для того, чтобы это [переизбрание] произошло», — цитирует Брежнева издание. Эти слова советский генсек произнёс в беседе с Дж. Фордом. Это не слухи: Лодал был свидетелем тех событий.
Дело было в августе 1975 г., когда мистер Форд направился в Финляндию для участия во встрече мировых лидеров в Хельсинки для подписания известного Хельсинкского соглашения, которое по сей день является единственным документом по урегулированию после Второй мировой войны. Россия считала, что сей документ «ратифицировал» её расширенные советские границы. Запад добивался своего, в том числе запрещения любых иных изменений границ силовым путём (позднее, напоминает автор, Россия «стала тем единственным государством, что нарушило это соглашение, аннексировав в 2014 году Крым и отторгнув его от Украины»).
Лодал находился в составе политической команды президента Форда, отправившейся в Хельсинки, и считался экспертом по контролю над вооружениями. Лодал записывал, что и с кем говорил Брежнев. Автор ссылается на документ, полученный советским генсеком от переводчика. Брежнев прочёл бумагу, разорвал и обрывки бросил в пепельницу. Позднее Лодал забрал обрывки и с помощью Питера Родмена (секретаря Киссинджера), тоже немного владевшего русским, склеил части документа и сделал черновик перевода.
Документ был отчётом о беседе Форда и Брежнева с участием переводчика Суходрева. И вот слова Брежнева: «Я хотел бы сказать вам конфиденциально и абсолютно откровенно, что в советском руководстве мы вас поддерживаем как президента и на новый срок. И с нашей стороны мы сделаем всё для того, чтобы это произошло». В ответ мистер Форд поблагодарил Брежнева и заявил: «Я полагаю, что буду избран». Далее он пообещал развивать советско-американские отношения и способствовать разрядке. Разрядку Форд даже назвал «необратимой».
Лодал и Родмен решили никому о записке не сообщать. Однако нынче, когда США «столкнулись» с обвинениями команды Трампа в сговоре с Россией, эксперт вспомнил о давнем разговоре Брежнева и Форда. Лодал остался единственным в живых, кому известно содержание того исторического разговора. «Президент Трамп и его команда, — пишет этот эксперт, — настойчиво отрицают вмешательство России в выборы в США. Но воздействие на американские выборы является русской целью уже не менее сорока двух лет!»
А теперь посмотрим на фотографию.
Спустя несколько недель после встречи, запечатлённой фотографом, президент Форд подпишет закон (поправку Джексона — Вэника), который введёт ограничения на советскую торговлю с США. Эти ограничения будут действовать почти четыре десятилетия.
Неужели Брежнев верил, что мистер президент, который, между прочим, не стеснялся открыто признавать в России политического врага, способен внезапно переменить отношения двух держав и способствовать разрядке?
Кого в США объявят следующим специалистом по вмешательству в американские выборы? Наверное, Хрущёва. Тот мог и ракетами пугнуть — чем не влияние!
Путин у глобуса. Фото: kremlin.ru
Как пишет Эндрю Хиггинс в газете «The New York Times» , Путин высмеял «расследование» в команды Дональда Трампа, а также санкции против России, определив их как «хамство».
По словам Путина, которые цитирует издание, американские планы новых антироссийских санкций являются «незаконными» как в рамках международного права, так и по правилам ВТО. Что до расследования связей избирательного штаба мистера Трампа с русскими, то таковое представляет собой политическую истерию. Вместе с тем Путин отметил, что подождёт окончательного текста закона о новых санкциях.
По его мнению, несколько расследований, ведущихся в США по этому вопросу, даже не являются расследованиями, поскольку настоящее расследование «предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, с выслушиванием различных сторон». В этом же случае налицо обыкновенное «нарастание антироссийской истерии».
Журналист убеждён, что Путин не сказал ничего нового, а лишь повторял известные утверждения мистера Трампа, ранее заявившего, что «следствие» по «связям» команды Трампа с Кремлём — попросту «фейк», сочинённый американскими демократами, до сих пор переживающими из-за проигрыша Х. Клинтон на выборах 2016 года.
Интересно, что Путин настроен скорее миролюбиво, нежели агрессивно. Если русские законодатели кричат об адекватных зеркальных и даже «болезненных» мерах против США, что стало бы подходящей «местью» за грядущие американские санкции, Владимир Путин, похоже, намерен притормозить это рвение к дипломатической буре. Древний принцип «око за око» ему не подходит, к тому же такой ответ привёл бы к ещё большему ухудшению отношений двух государств. Именно поэтому на прошлой неделе Путин заметил, что Россия ведёт себя «сдержанно» и «терпеливо» в ответ на постоянные провокации со стороны США. Впрочем, он тут же дал понять, что терпение Москвы не безгранично. «Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — заявил российский лидер.
Эксперты считают, что санкции, принятые американскими законодателями, едва ли беспокоят «русского тирана» (Russian tyrant). Об этом написал Тобин Харшоу (Tobin Harshaw) в «Bloomberg View» .
Издание напоминает, что Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против России. Реакция Путина: высылка американских дипломатов и «захват» американских загородного дома и склада близ Москвы. Такой шаг издание в иронией именует «мелочным», сопоставимым с «мелочной» же реакцией Б. Обамы, который в своё время осуществил «захват» дипсобственности России в Мэриленде и в Нью-Йорке.
И кто же победил или победит в обмене «недвижимыми» любезностями? Известно, что собственность русских в Мэриленде — славное местечко, а вот американская дача едва ли кого-то впечатлит. Поэтому тут «буря в стакане воды». Какие-то дачи, когда на Украине «Россия аннексировала Крымский полуостров», а в Сирии «погибло уже полмиллиона человек»! Дачи кажутся чепухой даже в сравнении с вмешательством в выборы 2016 года в США, которое могло стоить победы Хиллари Клинтон. Так думает Тобин Харшоу.
О «важности» санкций в широком контексте журналист спросил у Эвелин Фаркаш, которая работала на должности заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии (2012—2015 гг.), то есть в то самое крымское время. Фаркаш была одной из основных специалисток в команде Обамы, которая занималась как раз «противостоянием русской агрессии». Теперь эта женщина занимает внештатную должность сотрудника Атлантического совета.
Эксперт считает, что санкции разрабатываются ради достижения определённых целей. Касаются они в первую очередь ближайшего окружения Путина, а также связанных с Путиным компаний. По словам Фаркаш, представители госструктур разделяют мнение Конгресса: единственный способ остановить «агрессию Путина против его соседей и против западных демократий» — открытое выступление против него (Путина). В этом контексте Фаркаш не находит необратимой даже «аннексию Крыма» (здесь её точка зрения расходится с мнением большинства экспертов). Статус Крыма на международной арене в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет «оставаться неопределённым», а затем всё же придётся «провести переговоры», по результатам которых Москва и Киев заключат соглашение. Добиваясь этого, США продолжают оказывать давление, в том числе ужесточают санкции.
Что касается востока Украины, то эксперт предлагает ряд действенных мер с целью «не уступать» Путину. «Следует активизировать выполнение нашей программы по подготовке украинских военных, предоставить Украине летальное оборонительное оружие и оказать ей экономическую помощь», — говорит Фаркаш. США и союзники должны повысить сдерживающий потенциал Киева, иначе ополченцы, которых поддерживает Кремль, и «зелёные человечки» снова перейдут в атаку. Военный баланс в той стороне и без того склонился в пользу России, поскольку Москва перебросила в Крым «системы и силы». Вашингтон должен быть уверен, что русские не захотят захватить «сухопутный коридор на восток Украины». Фаркаш напоминает, что Путин собрался в следующем году снова стать президентом, и его стратегия снова потребует «доказать избирателям», что он «делает Россию великой». Путин умеет заставить понервничать своих оппонентов на международной арене, замечает эксперт.
Вместе с тем Фаркаш не допускает, что Путин горит желанием развязать войну с НАТО и США. Путину просто нужен слабый Запад и развал НАТО, а заодно и Евросоюза. «Россия считает себя мировой державой, — говорит эксперт, — и её интересует продажа вооружений и нефти по всему миру». Такую страну держать в узде могут лишь США с союзниками.
Вмешательство Путина в выборы в США имеет ясную цель, считает эксперт. План Кремля состоит в том, чтобы посеять среди западных государств смятение, а затем вернуть России былые сферы влияния, то есть те, что она имела во времена империи в XIX веке, а позднее при СССР. Вот желание Путина: видеть Запад расколотым и слабым.
Что касается пресловутого вмешательства в выборы, то американские эксперты обнаружили даже его исторические корни. Первым сделал ставку на определённого кандидата в американские президенты… Леонид Брежнев!
Политолог Ян Лодал в издании «The Atlantic» поведал миру о «секретном обещании» Брежнева: тот поклялся сделать всё для переизбрания в США Джеральда Форда. Это случилось в 1975 году — в разгар холодной войны!
42 года назад «в частном порядке» товарищ Брежнев пообещал «поддержать» кандидата на президентских выборах США: «С нашей стороны мы сделаем всё для того, чтобы это [переизбрание] произошло», — цитирует Брежнева издание. Эти слова советский генсек произнёс в беседе с Дж. Фордом. Это не слухи: Лодал был свидетелем тех событий.
Дело было в августе 1975 г., когда мистер Форд направился в Финляндию для участия во встрече мировых лидеров в Хельсинки для подписания известного Хельсинкского соглашения, которое по сей день является единственным документом по урегулированию после Второй мировой войны. Россия считала, что сей документ «ратифицировал» её расширенные советские границы. Запад добивался своего, в том числе запрещения любых иных изменений границ силовым путём (позднее, напоминает автор, Россия «стала тем единственным государством, что нарушило это соглашение, аннексировав в 2014 году Крым и отторгнув его от Украины»).
Лодал находился в составе политической команды президента Форда, отправившейся в Хельсинки, и считался экспертом по контролю над вооружениями. Лодал записывал, что и с кем говорил Брежнев. Автор ссылается на документ, полученный советским генсеком от переводчика. Брежнев прочёл бумагу, разорвал и обрывки бросил в пепельницу. Позднее Лодал забрал обрывки и с помощью Питера Родмена (секретаря Киссинджера), тоже немного владевшего русским, склеил части документа и сделал черновик перевода.
Документ был отчётом о беседе Форда и Брежнева с участием переводчика Суходрева. И вот слова Брежнева: «Я хотел бы сказать вам конфиденциально и абсолютно откровенно, что в советском руководстве мы вас поддерживаем как президента и на новый срок. И с нашей стороны мы сделаем всё для того, чтобы это произошло». В ответ мистер Форд поблагодарил Брежнева и заявил: «Я полагаю, что буду избран». Далее он пообещал развивать советско-американские отношения и способствовать разрядке. Разрядку Форд даже назвал «необратимой».
Лодал и Родмен решили никому о записке не сообщать. Однако нынче, когда США «столкнулись» с обвинениями команды Трампа в сговоре с Россией, эксперт вспомнил о давнем разговоре Брежнева и Форда. Лодал остался единственным в живых, кому известно содержание того исторического разговора. «Президент Трамп и его команда, — пишет этот эксперт, — настойчиво отрицают вмешательство России в выборы в США. Но воздействие на американские выборы является русской целью уже не менее сорока двух лет!»
А теперь посмотрим на фотографию.
Действующий президент США Джеральд Форд пожимает руку Леониду Брежневу. Владивосток, 24 ноября 1974 г. Фото: «Ассошиэйтед пресс»
Спустя несколько недель после встречи, запечатлённой фотографом, президент Форд подпишет закон (поправку Джексона — Вэника), который введёт ограничения на советскую торговлю с США. Эти ограничения будут действовать почти четыре десятилетия.
Неужели Брежнев верил, что мистер президент, который, между прочим, не стеснялся открыто признавать в России политического врага, способен внезапно переменить отношения двух держав и способствовать разрядке?
Кого в США объявят следующим специалистом по вмешательству в американские выборы? Наверное, Хрущёва. Тот мог и ракетами пугнуть — чем не влияние!
Автор: Олег Чувакин
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