Американский самолет впервые взлетел с электромагнитной катапульты в море
Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Washington Post сообщает о состоявшемся 28 июля на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford первом пуске и посадке истребителя F/A-18F Super Hornet с использованием новой технологии – электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System).
Ранее испытания осуществлялись только на наземных комплексах. Возможность установки и эксплуатации новой катапульты подвергалась сомнению со стороны профильных специалистов, утверждавших об отсутствии технической и экономической целесообразности замены парового аналога на данное изделие.
Первым носителем электромагнитной катапульты стал обозначенный корабль, стоивший американской казне 12,9 млрд. долл. Дональд Трамп, утвердив его передачу в боевой состав ВМС США, назвал авианосец «стотысячетонным посланием миру».
Ранее испытания осуществлялись только на наземных комплексах. Возможность установки и эксплуатации новой катапульты подвергалась сомнению со стороны профильных специалистов, утверждавших об отсутствии технической и экономической целесообразности замены парового аналога на данное изделие.
Первым носителем электромагнитной катапульты стал обозначенный корабль, стоивший американской казне 12,9 млрд. долл. Дональд Трамп, утвердив его передачу в боевой состав ВМС США, назвал авианосец «стотысячетонным посланием миру».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=X9KsJMXabQ8&feature=youtu.be
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти