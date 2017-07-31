12:46 31 июля

Американский самолет впервые взлетел с электромагнитной катапульты в море

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Washington Post сообщает о состоявшемся 28 июля на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford первом пуске и посадке истребителя F/A-18F Super Hornet с использованием новой технологии – электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System).



Ранее испытания осуществлялись только на наземных комплексах. Возможность установки и эксплуатации новой катапульты подвергалась сомнению со стороны профильных специалистов, утверждавших об отсутствии технической и экономической целесообразности замены парового аналога на данное изделие.


Первым носителем электромагнитной катапульты стал обозначенный корабль, стоивший американской казне 12,9 млрд. долл. Дональд Трамп, утвердив его передачу в боевой состав ВМС США, назвал авианосец «стотысячетонным посланием миру».


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=X9KsJMXabQ8&feature=youtu.be
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Комментарии 37

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  1. Монос Сегодня, 10:18
    Не хотел бы я работать рядом с этими соленоидами.
    Монос
    1. maxim947 Сегодня, 10:22
      Не хило конечно... сильная штука - взлет очень короткий
      maxim947
    2. Соломон Кейн Сегодня, 10:26
      Виктор, приветствую! И опять бедолага Хорнет. А 35-й использовать шуганулись? Или за "тонкие" технологии испугались? smile
      Соломон Кейн
      1. voyaka uh Сегодня, 10:45
        Морской вариант Ф-35 - F-35C получит начальную боеготовность только
        в 2018 году. Он проходил плановую серию испытаний на другом авианосце.
        Адмиралы хотят иметь на всех авианосцах от 1/3 Ф-18 и 2/3 Ф-35
        до, наоборот, 2/3 Ф-18 и 1/3 Ф-35. Ф-18 большинство в варианте Гроулер -
        постановщик помех. Как выяснили на учениях, Ф-35 и Ф-18 отлично дополняют
        друг друга.
        voyaka uh
        1. soroKING Сегодня, 10:59
          ещё "бородавочника" им впомощь wassat
          soroKING
      2. Монос Сегодня, 12:42
        smile Приветствую, Константин! hi
        В принципе, логично. Зачем рисковать дорогими новыми технологиями?
        Монос
    3. макс702 Сегодня, 10:56
      Основная фишка ЭМ катапульты это возможность действия на северах.. Там паровая катапульта не работает ибо замерзает, а вот ЭМК вполне себе..Ну если еще учесть возможность модернизации и тонкой настройки самой ЭМК то вещь весьма перспективна, электричество гораздо технологичней в использовании чем пар что и дает многочисленные выгоды..
      макс702
      1. СерегаБосс Сегодня, 11:18
        Но сам авианосец это не только фишка ЭМК, это целый комплекс других технически сложных вещей, они готовы действовать в серверных широтах?
        Просто говоря тросы которые ловят птенцов демократии на посадке, готовы? hi
        СерегаБосс
  2. Алексей7777777 Сегодня, 10:18
    Блин,вот завидно...Вместо "Зенит-Арены" пусть не такого вот,а хоть несколько крейсеров бы... feel
    Алексей7777777
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:31
      1,38 миллиарда.$ там еще и на ПЛ хватило бы..... lol
      Соломон Кейн
      1. Владимир16 Сегодня, 11:09
        Цитата: Алексей7777777
        Вместо "Зенит-Арены" пусть не такого вот,а хоть несколько крейсеров бы...

        А как же футболисты? Как им жить без Зенит-Арены??? Как же они будут защищать нас случись, что? На них, танцоров на газоне, вся надЁжа. Защитники чести и достоинства. wassat
        Вот ежели МуткУ объяснить как можно бабулесов с постройки флота поиметь, то возможно он перенаправит поток финансовый. wassat
        Ранее на Руси, знатные люди НА СВОИ деньги театры строили, а сегодня МУТКи на народные балет на полях травяных развивают. Окультуривают поляны wassat Не до флота им wink
        Владимир16
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:16
          В состав палубной команды -" хвосты заносить" fellow
          Соломон Кейн
  3. Маз Сегодня, 10:20
    надо ознакомиться с документацией, скопировать , учесть недочеты и сделать лучше, копию инструкций и описание передать в КНР для "ознакомления" и переоснащения флота.
    Маз
    1. AlexanderVP Сегодня, 10:24
      Сделать лучше где? На какой корабль России или КНР эту катапульту размещать? Лет через 30 может быть кто-нибудь еще, кроме США сможет построить корабль такого класса...
      AlexanderVP
      1. БАРХАН Сегодня, 10:44
        Цитата: AlexanderVP
        Сделать лучше где? На какой корабль России или КНР эту катапульту размещать? Лет через 30 может быть кто-нибудь еще, кроме США сможет построить корабль такого класса...

        В России не проблема с доходами,а в распределении этих доходов.И в выводе этих длходов за границу.Если следующий лидер сможет остановить деньги в России и заставить работать на нас ,тогда страна рванёт вперёд.А пока у нас феодализм олигархический.При всём уважении(или неуважении) к ВВП времени было предостаточно на это...А всех Чубайсов не прокормишь...
        БАРХАН
        1. AlexanderVP Сегодня, 11:16
          Цитата: БАРХАН
          а в распределении этих доходов

          Проблема не в доходах, а в технологиях. Зря что ли вместе с Мистралями покупали технологии их постройки. А "Форд" "чуть-чуть" сложнее "Мистраля".
          К тому же, нет инфраструктуры для такого корабля: ни верфей, ни базы.
          AlexanderVP
      2. voyaka uh Сегодня, 10:50
        У китайцев планы на 6 авианосцев. Авианосец с катапультой (3-ий всего по счету ) запланирован, и его уже, возможно, начали строить на верфи в Шанхае.
        voyaka uh
    2. Арон Заави Сегодня, 10:38
      Цитата: Маз
      надо ознакомиться с документацией, скопировать , учесть недочеты и сделать лучше, копию инструкций и описание передать в КНР для "ознакомления" и переоснащения флота.

      Ну удачи. lol
      Арон Заави
    3. ranger Сегодня, 10:45
      Цитата: Маз
      надо ознакомиться с документацией, скопировать , учесть недочеты и сделать лучше, копию

      Для начала стоит научиться копировать строительство соответствующих кораблей - а не ставить телегу впереди лошади.... hi
      ranger
  4. басмач Сегодня, 10:24
    Ну первый взлёт- это не длительная эксплуатация. А там- "вскрытие покажет".
    басмач
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:25
    А что дает катапульта? Какая разница между взлетом как с "Кузнецова" с трамплина или вот так с катапультой?
    Ratmir_Ryazan
    1. voyaka uh Сегодня, 10:34
      Катапульта дает возможнось запускать самолеты вдвое-втрое большей массы, чем
      с трамплина. Например, самолеты ДРЛО.
      Практически с трамплина невозможно запустить истребитель-бомбардировщик с
      полными баками и с полной бомбовой загрузкой. Или недозаправляй, или недовешивай
      бомбы. А с катапульты - запросто.
      voyaka uh
      1. ohtandur Сегодня, 10:41
        а как насчет здоровья пилотов? это электомагнетная ктапульта не них не повлияет? Читал что современные вредят позвоночник пилотам из-за резкого стопа. А здесь как будет?
        ohtandur
        1. Roma-1977 Сегодня, 10:50
          Лётный ресурс пилотам сократят. И пластырь выдавать будут двусторонний, для наклеивания на лоб при взлёте и посадке.
          Roma-1977
        2. spech Сегодня, 10:51
          а как насчет здоровья пилотов? это электомагнетная ктапульта не них не повлияет?

          в метро не страшно ездить ? lol
          spech
        3. voyaka uh Сегодня, 10:56
          "Читал что современные вредят позвоночник пилотам из-за резкого стопа"////

          Электокатапульта - это всего лишь много электромоторов в ряд.
          Особого вреда для здоровья от электромоторов не замечено.
          Электро-катапульта в отличие от паровой позволяет очень гибко
          (индивидуально) рассчитывать ускорения для каждого типа самолетов
          и его веса при старте. То есть летчики будут испытывать меньшие
          "удары" по шее и позвоночнику.
          voyaka uh
        4. Нормаль ок Сегодня, 12:27
          Цитата: ohtandur
          из-за резкого стопа.

          Катапульта не "стопорит", она разгоняет. "Резкий стоп" делает финишер.
          Нормаль ок
      2. Geisenberg Сегодня, 11:08
        Цитата: voyaka uh
        Катапульта дает возможнось запускать самолеты вдвое-втрое большей массы, чем
        с трамплина. Например, самолеты ДРЛО.
        Практически с трамплина невозможно запустить истребитель-бомбардировщик с
        полными баками и с полной бомбовой загрузкой. Или недозаправляй, или недовешивай
        бомбы. А с катапульты - запросто.


        Ну ка назови хоть один боевой самолёт у которого взлётная масса более 60ти тонн.
        Geisenberg
      3. К-612-О Сегодня, 12:33
        Но опять же катапульта не обеспечит взлет с максимальным взлетным весом, бомбовая нагрузка - да, а топливо янки также как и мы не доливают, в воздухе почти всегда танкер крутиться.
        К-612-О
  6. УАЗ 452 Сегодня, 10:51
    А что значит - самолёт взлетел и сел с помощью катапульты? Всегда считал, что садятся они с помощью аэрофинишеров.
    УАЗ 452
  7. masterovoy Сегодня, 11:01
    Если вспомнить школьную физику, то там говорилось, что Атомы электрически и магнитно нейтральны.
    А при прохождении сильного магнитного поля направление орбиталей выравниваются и человек становиться как магнит, естественно ионно-обменные процессы при этом нормально проходить не могут, также нарушаются нейронно-клеточная связь(в следствии головные боли, дискомфорт), вот и интересно как эта проблема решается при использовании этой катапульты?
    masterovoy
    1. Балу Сегодня, 11:09
      Цитата: masterovoy
      Если вспомнить школьную физику, то там говорилось, что Атомы электрически и магнитно нейтральны.
      А при прохождении сильного магнитного поля направление орбиталей выравниваются и человек становиться как магнит, естественно ионно-обменные процессы при этом нормально проходить не могут, также нарушаются нейронно-клеточная связь(в следствии головные боли, дискомфорт), вот и интересно как эта проблема решается при использовании этой катапульты?


      Вообще-то разность потенциалов у человека имеется всегда. Молекула гемоглобина-диполь. За счет движения эриттьроцитов и создается биополе вокруг человека.
      Ваш вопрос вполне уместен. видимо вопрос защиты продуман. Хотя попытка использовать СВЧ диапазон для разгона демонстраций закончилась печально. На сроках джо 2х лет практически весь экипаж заболел или умер от онкологии.
      Балу
  8. профессор Сегодня, 11:05
    Согласно информации интернет-издания « Взгляд », Washington Post сообщает о состоявшемся 28 июля на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford первом пуске и посадке истребителя F/A-18F Super Hornet с использованием новой технологии – электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System).

    Это они подарок на день ВМФ сделали. good
    профессор
    1. хрыч Сегодня, 12:31
      Цитата: профессор
      Это они подарок на день ВМФ сделали

      Когда же наконец Израиль запустит свой авианосец с виманами? laughing
      хрыч
      1. tamnun Сегодня, 12:44
        Цитата: хрыч
        Цитата: профессор
        Это они подарок на день ВМФ сделали

        Когда же наконец Израиль запустит свой авианосец с виманами? laughing

        ьолько после Вас
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  9. Geisenberg Сегодня, 11:07
    100тысячетонное послание змею морскому )))
    Geisenberg
  10. Кецалькоатль Сегодня, 12:08
    Цитата: Владимир16
    Цитата: Алексей7777777
    Вместо "Зенит-Арены" пусть не такого вот,а хоть несколько крейсеров бы...

    А как же футболисты? Как им жить без Зенит-Арены??? Как же они будут защищать нас случись, что? На них, танцоров на газоне, вся надЁжа. Защитники чести и достоинства. wassat
    Вот ежели МуткУ объяснить как можно бабулесов с постройки флота поиметь, то возможно он перенаправит поток финансовый. wassat
    Ранее на Руси, знатные люди НА СВОИ деньги театры строили, а сегодня МУТКи на народные балет на полях травяных развивают. Окультуривают поляны wassat Не до флота им wink


    что ты, черт, сделал, чтоб деньги народные к тебе отношение имели? ныл на форумах? ахах)
    Кецалькоатль
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