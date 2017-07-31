12:45 31 июля

Москва не поддержит резолюцию ООН, нацеленную на экономическое удушение КНДР

РФ выступает против попыток экономического удушения Северной Кореи, и не даст согласия на принятие резолюции СБ ООН, направленной на реализацию подобных целей, передает ТАСС заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Москва не поддержит резолюцию ООН, нацеленную на экономическое удушение КНДР


Мы находимся в процессе обсуждения проекта резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает дальнейшие меры (в отношении КНДР). И мы готовы сделать это. Но эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны. Здесь проходит красная линия, которую нам не следует пересекать,
сказал Рябков телекомпании АВС.


Мы надеемся, что коллективно и в духе сотрудничества найдем в Нью-Йорке в Совете Безопасности путь вперед, и мы продолжим свои двусторонние обмены с Вашингтоном по этому вопросу, поскольку тот очень серьезен и опасен, и мы обеспокоены. Северная Корея находится чрезвычайно близко к границам России,
добавил он.

По словам дипломата, Москва не намерена уклоняться от взаимодействия с США, призванного способствовать преодолению кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Мы готовы работать в духе сотрудничества с США, с нынешней администрацией, с госсекретарем Тиллерсоном и всеми членами его команды над мирным урегулированием данного вопроса – денуклеаризацией всего Корейского полуострова. Я бы надеялся, что все (…) будут демонстрировать сдержанность. Провокации северокорейской стороны недопустимы, потому Россия работает с остальными, включая США, Китай, над серией резолюций Совета Безопасности ООН, которые по существу вводят (ограничительные) меры в отношении Северной Кореи, так как Северная Корея не соблюдает международное право и иные решения,
заявил Рябков.

Но, сказав это, я бы добавил, что нам, как и в этой игре "око за око" между Москвой и Вашингтоном, следует в Северо-Восточной Азии быть очень осторожными, чтобы не причинить дальнейшего ущерба. Нам следует проявлять сдержанность. Если США и их союзники, с которыми у нас отличные отношения, проявят сдержанность, думаю, это будет увидено и воспринято в Пхеньяне. И таким образом мы откроем там иную главу,
подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда, по прогнозам Москвы, у КНДР появится межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, способная достичь континентальной части США, замминистра сказал:

Я думаю, нас отделяют годы и годы от того момента, когда они смогут использовать в качестве оружия (свои ракеты). То, что они испытывают, представляет собой совершенно примитивные устройства, на подготовку которых требуются месяцы и которые по существу являются (разнородными) частями оборудования со своего рода проводкой и дополнительными элементами вокруг них, попросту неприспособленными для того, чтобы их устанавливали на какую-либо ракету.


По его словам, миниатюризация ядерного боезаряда «потребовала бы совершенного другого (...) качества технологий».

Мы расходимся с США в оценке угрозы со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что в предыдущем случае (4 июля) испытывалась ракета промежуточной дальности, а не межконтинентальная баллистическая ракета, как говорит правительство США. Но все это надо обсуждать, это подлежит обсуждению, нам следует найти надлежащий путь вперед, опирающийся на по-настоящему общую основу,
сказал Рябков.

Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Комментарии 9

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  1. Злой 55 Сегодня, 10:33
    Если бы не было столь вопиющих нарушений америГАДцами прав и свобод граждан других государств,той же Северной Корее абсолютно не нужны были ни ядерные заряды, не средства их доставки..Безнаказанность САСШ , их прихвостней и исторические уроки Югославии, Ливии, Ирака, Сирии требует от государств мира гарантий своей территориальной целостности и политической самостоятельности, коими являются только их боевой потенциал и вооружённые силы.Так что, сто стороны америГАДцев не стоит "на зеркало пенять, коли рожа крива"..
    Злой 55
  2. Лужский Сегодня, 10:38
    Ын, конечно, отморозок редкий, но в тех условиях, в которых существует КНДР лично я не уверен, что смог бы выбрать более правильную и эффективную политику. Его стойкость не может не вызывать уважение, но к ней бы еще немного гибкости и хитрости...
    Лужский
    1. хрыч Сегодня, 12:22
      Цитата: Лужский
      Ын, конечно, отморозок редкий

      А что он сделал плохого то?
      хрыч
  3. armenk Сегодня, 10:39
    Американцы не хотят кушать меньше, поэтому ищут повода для новых кровопролитий. Дело не в Корее, корейцах и ракетах, а просто в поддерже собственной военной промышленности.
    armenk
  4. КГБ_ЦРУ Сегодня, 10:45
    Пора вводить туда войска, нужно освободить людей с концлагеря.
    Боюсь что Ын будет до последнего северокорейца держаться у власти, как режимы Асадов.
    КГБ_ЦРУ
    1. stalkerwalker Сегодня, 10:56
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Пора вводить туда войска, нужно освободить людей с концлагеря.

      Уже вводили под такими же лозунгами и в Ирак, и в Ливию, да и на Украине местные будущие коллаборационисты по сей день освобождают Бандеростан от концлагерей и наследия "оккупационного прошлого".
      Точно так же можно объявить действия властей Израиля в свете событий последних дней у мечети Аль-Аксы.
      Ещё НИКОГДА борцуны за ЧУЖИЕ свободы и демократии не привносили в "угнетённые страны" ничего, кроме жертв и разрушений.
      "В чужой монастырь со своим уставом не ходють".
      stalkerwalker
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:57
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Пора вводить туда войска,

      laughing laughing laughing
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Боюсь

      А вот это правильно... yes
      Paranoid50
  5. Капитан Пушкин Сегодня, 10:48
    Тиллерсон заявил, что санкции против России вводятся с целью улучшить отношения между Россией и США. Молодец! Подсказал то, что давно было нам надо! Теперь высылка из России семи с половиной сотен дип. сотрудников США, блокада в ООН санкций против КНДР, Ирана и ещё кого бы то ни было, это однозначно шаги, в развитие концепции Тиллерсона, по улучшению американо-российских отношений. Мы будем просто рады ещё как-нибудь их улучшить в рамках этой концепции, если представится подходящий случай.
    Капитан Пушкин
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    РФ выступает против попыток экономического удушения Северной Кореи

    А СМИ уже трубят, что Россия поддержит новые санкции против КНДР. Даже как-то странно - мы в одном законе направленном против России, Ирана и КНДР и вдруг должны поддержать санкции.
    Мы готовы работать в духе сотрудничества с США...

    Мы как всегда готовы (у русского душа на распашку), а вот Сша не только не готовы, но и не собираются. Неужели еще не дошло?
    rotmistr60
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