Москва не поддержит резолюцию ООН, нацеленную на экономическое удушение КНДР
РФ выступает против попыток экономического удушения Северной Кореи, и не даст согласия на принятие резолюции СБ ООН, направленной на реализацию подобных целей, передает ТАСС заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова.
По словам дипломата, Москва не намерена уклоняться от взаимодействия с США, призванного способствовать преодолению кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.
Отвечая на вопрос, когда, по прогнозам Москвы, у КНДР появится межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, способная достичь континентальной части США, замминистра сказал:
По его словам, миниатюризация ядерного боезаряда «потребовала бы совершенного другого (...) качества технологий».
Мы находимся в процессе обсуждения проекта резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает дальнейшие меры (в отношении КНДР). И мы готовы сделать это. Но эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны. Здесь проходит красная линия, которую нам не следует пересекать,сказал Рябков телекомпании АВС.
Мы надеемся, что коллективно и в духе сотрудничества найдем в Нью-Йорке в Совете Безопасности путь вперед, и мы продолжим свои двусторонние обмены с Вашингтоном по этому вопросу, поскольку тот очень серьезен и опасен, и мы обеспокоены. Северная Корея находится чрезвычайно близко к границам России,добавил он.
По словам дипломата, Москва не намерена уклоняться от взаимодействия с США, призванного способствовать преодолению кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.
Мы готовы работать в духе сотрудничества с США, с нынешней администрацией, с госсекретарем Тиллерсоном и всеми членами его команды над мирным урегулированием данного вопроса – денуклеаризацией всего Корейского полуострова. Я бы надеялся, что все (…) будут демонстрировать сдержанность. Провокации северокорейской стороны недопустимы, потому Россия работает с остальными, включая США, Китай, над серией резолюций Совета Безопасности ООН, которые по существу вводят (ограничительные) меры в отношении Северной Кореи, так как Северная Корея не соблюдает международное право и иные решения,заявил Рябков.
Но, сказав это, я бы добавил, что нам, как и в этой игре "око за око" между Москвой и Вашингтоном, следует в Северо-Восточной Азии быть очень осторожными, чтобы не причинить дальнейшего ущерба. Нам следует проявлять сдержанность. Если США и их союзники, с которыми у нас отличные отношения, проявят сдержанность, думаю, это будет увидено и воспринято в Пхеньяне. И таким образом мы откроем там иную главу,подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, когда, по прогнозам Москвы, у КНДР появится межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, способная достичь континентальной части США, замминистра сказал:
Я думаю, нас отделяют годы и годы от того момента, когда они смогут использовать в качестве оружия (свои ракеты). То, что они испытывают, представляет собой совершенно примитивные устройства, на подготовку которых требуются месяцы и которые по существу являются (разнородными) частями оборудования со своего рода проводкой и дополнительными элементами вокруг них, попросту неприспособленными для того, чтобы их устанавливали на какую-либо ракету.
По его словам, миниатюризация ядерного боезаряда «потребовала бы совершенного другого (...) качества технологий».
Мы расходимся с США в оценке угрозы со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что в предыдущем случае (4 июля) испытывалась ракета промежуточной дальности, а не межконтинентальная баллистическая ракета, как говорит правительство США. Но все это надо обсуждать, это подлежит обсуждению, нам следует найти надлежащий путь вперед, опирающийся на по-настоящему общую основу,сказал Рябков.
Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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