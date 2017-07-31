В Грузии ожидают экстрадиции Саакашвили
Согласно информации интернет-издания « Взгляд », НТВ, ссылаясь на «Имеди», сообщает о заявлении министра юстиции Грузии Теи Цулукиани о возможности Киева начать процесс экстрадиции на территорию страны её экс-президента Михаила Саакашвили при его возвращении на Украину.
Как она указала, в 2015 году киевские власти отказались выдать его Грузии, заявив, что не считают преследование Саакашвили «только лишь правовым».
- пояснила Цулукиани.
С её слов, Саакашвили в Грузии не имеет никакого политического значения, его присутствие в стране необходимо для соблюдения правового и следственно-прокурорского процесса. В его отношении возбуждено 4 уголовных дела: об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили, растрате более 3,7 млн. долл., разгоне мирного митинга и разгроме телекомпании «Имеди».
При этом погранслужба Украины заявила, что не станет пропускать Саакашвили на свою территорию.
Как она указала, в 2015 году киевские власти отказались выдать его Грузии, заявив, что не считают преследование Саакашвили «только лишь правовым».
Видимо, сегодня они изменили позицию.
- пояснила Цулукиани.
С её слов, Саакашвили в Грузии не имеет никакого политического значения, его присутствие в стране необходимо для соблюдения правового и следственно-прокурорского процесса. В его отношении возбуждено 4 уголовных дела: об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили, растрате более 3,7 млн. долл., разгоне мирного митинга и разгроме телекомпании «Имеди».
При этом погранслужба Украины заявила, что не станет пропускать Саакашвили на свою территорию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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