12:48 31 июля

В Грузии ожидают экстрадиции Саакашвили

Согласно информации интернет-издания « Взгляд », НТВ, ссылаясь на «Имеди», сообщает о заявлении министра юстиции Грузии Теи Цулукиани о возможности Киева начать процесс экстрадиции на территорию страны её экс-президента Михаила Саакашвили при его возвращении на Украину.

Как она указала, в 2015 году киевские власти отказались выдать его Грузии, заявив, что не считают преследование Саакашвили «только лишь правовым».

Видимо, сегодня они изменили позицию.

- пояснила Цулукиани.


В Грузии ожидают экстрадиции Саакашвили


С её слов, Саакашвили в Грузии не имеет никакого политического значения, его присутствие в стране необходимо для соблюдения правового и следственно-прокурорского процесса. В его отношении возбуждено 4 уголовных дела: об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили, растрате более 3,7 млн. долл., разгоне мирного митинга и разгроме телекомпании «Имеди».

При этом погранслужба Украины заявила, что не станет пропускать Саакашвили на свою территорию.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:22
    Мишке надо где то прятаться , взгляд загнанного зверя которого вот вот поймают .
    Spartanez300
    1. maxim947 Сегодня, 11:23
      Не отдадут, янки скажут одну из своих любимых фраз:
      "Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын". И пристроят куда нибудь (или "подавится" неожидано).
      maxim947
      1. Stas157 Сегодня, 11:27
        Цитата: maxim947
        Не отдадут, янки

        Дальше пошлют демократию строить. Например, в Сирию к курдам.
        Stas157
        1. Арберес Сегодня, 11:31
          Цитата: Stas157
          Цитата: maxim947
          Не отдадут, янки

          Дальше пошлют демократию строить. Например, в Сирию к курдам.

          Это не в тот отряд часом где боевые геи?
          Арберес
          1. Чёрный Сегодня, 11:39
            Ящик Хванчкары Пеце - и вопрос решён wassat
            Чёрный
            1. Чёрный Сегодня, 11:40
              Даже как-то жалко этого галстукоеда. smile А все началось 8 августа 2008 года, когда он послал свои обученные амерскими инструкторами войска на штурм Цхинвала. Потом бежали робкие грузины вместе с инструкторами, а Мишико подался по миру и докатился таки до состояния апатрида. Петю и всю остальную майданутую шоблу, реально убивающую Укранину, ждет гораздо худшая участь. Но это ваша крысиная возня. Большинство россиян против того, чтобы хоть как-то помочь Украине, когда она начнет загибаться совсем. Слишком много вонючего тявканья было с той стороны
              Чёрный
        2. Владимирец Сегодня, 11:39
          Цитата: Stas157
          Дальше пошлют демократию строить.

          В Сомали работы непочатый край.
          Владимирец
      2. Толстоевский Сегодня, 11:34
        чтобы не сболтнул лишнего, ликвидируют как использованный презерватив
        Толстоевский
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:24
          Толстоевский hi
          чтобы не сболтнул лишнего, ликвидируют как использованный презерватив
          100% С вами я согласен.Ещё и повод обвинить Кремль будет.На какое-то время хоть шум будет создан.Последняя польза для Михиных хозяев будет.От политического мусора.Так что если Мишаня жить хочет пусть в Россию сдаётся.Лучше тюрьма и с чистой совестью на свободу .Чем как всякие Вороненковы
          Наблюдатель2014
      3. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 11:45
      Крайне трусливый человек, да еще человек без паспорта, в целом клоун - политический труп! Я бы ему предложил написать письмо ВВП и попросить явку с повинной! ВВП человек великодушный, он бы его помиловал и дал бы делянку в районе Ростова...В других странах Мишико могут и банально грохнуть! laughing
      Зяблицев
      1. Юджин-Евгений Сегодня, 11:51
        Один уже написал, Борькой звали

        Юджин-Евгений
    3. сибиралт Сегодня, 11:53
      в США не возьмут, разве что в Прибалтику. laughing
      сибиралт
    4. pvv113 Сегодня, 12:34
      Вроде Дуля Грибаускайте собиралась его пригреть
      pvv113
  2. Арберес Сегодня, 11:22
    Довели человека!
    Раньше галстуки ел, а теперь судя по фото ногти начал грызть?
    Арберес
    1. tihonmarine Сегодня, 11:34
      А теперь будет сидеть около "параши", а с виду парень неплохой.
      tihonmarine
      1. Чёрный Сегодня, 11:52
        Цитата: tihonmarine
        А теперь будет сидеть около "параши", а с виду парень неплохой.

        Это смотря кто и с какой стороны на него посмотрит.. wassat ...в гейропе да, его формы оценят laughing
        Чёрный
  3. Комментарий был удален.
  4. Подрезчик Сегодня, 11:23
    Это может быть финальным актом пьесы, под названием "Головокружительная карьера украинского грузина Мишико"... laughing
    Подрезчик
    1. tihonmarine Сегодня, 11:32
      Это ждёт и всех грузинов работающих на "самостийную".
      tihonmarine
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:34
      Здравствуйте, Александр!Зря Вы так laughing lol wassat Чуваку уже жители Одессы гимн посвятили
      Соломон Кейн
      1. Подрезчик Сегодня, 11:48
        Приветствую, Константин! hi Гимн посвятили...ну, ну! Этот гимн может стать для него похоронной музыкой в политическом смысле... laughing
        Подрезчик
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:48
        И как продолжение темы:
        Над Одессой становится тихо.
        И не слышно шуршанья машин.
        Прощавайте наш "ласковый" Миша,
        Хохлозадый армяно-грузин" ( мелодия финальной песни Олимпиады-80)
        Соломон Кейн
  5. soroKING Сегодня, 11:25
    грузинские менты ручки швабр вазелинят negative
    soroKING
  6. tihonmarine Сегодня, 11:30
    Да Мишки янки бортанули, а хохлы сдали с потрохами. Ну такой у них цивилизованный менталитет.
    tihonmarine
  7. Алексей7777777 Сегодня, 11:34
    "...растрате более 3,7 млн. долл.."
    Я сейчас на минуту дар речи потерял... request

    И это так,навскидку-можно и продолжить,а мы ещё о поедателе галстуков...
    А,ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ- ,
    Алексей7777777
  8. Ingvar0401 Сегодня, 11:41
    Цитата: Spartanez300
    Мишке надо где то прятаться , взгляд загнанного зверя которого вот вот поймают .

    У него есть хороший способ для отмазки - галстук погрызть....
    Ingvar0401
  9. ded100 Сегодня, 11:42
    На родине давно заждались Мишку одесита! wassat
    ded100
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:47
    Что-то подсказывает, что на сей раз одним галстуком не обойдется. Тем более пригрозил Порошенко свергнуть. Интересно наблюдать за этим цирком - грузин с армянином до драки спорят кто истинный украинец, еврей наблюдает и про свой гешефт не забывает.
    rotmistr60
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