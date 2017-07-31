12:48 31 июля

США продолжат борьбу с проявлениями диктата в Венесуэле

Вашингтон продолжит принимать жесткие меры против «архитекторов авторитаризма в Венесуэле», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Комментируя проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание, Науэрт заявила:


Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования.


Она отметила, что США «осуждают навязанные выборы, нарушающие права граждан Венесуэлы на самоопределение». Вашингтон также «выражает соболезнования в связи с гибелью людей во время протестов, и осуждает насилие со стороны венесуэльских властей» в отношении граждан республики.

Госдеп призывает другие страны «к серьезным действиям, чтобы лица, ответственные за подрыв демократии, отрицание прав человека и насилие, были привлечены к ответу», добавила дипломат.

В воскресенье в Венесуэле прошли объявленные президентом Николасом Мадуро выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция эти выборы не признает, указывая, что созыв учредительного собрания требует проведения в республике референдума. По последним данным, в массовых протестах уже погибло более 110 человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 11:42
    Венесуэла мне нас напоминает-нищие люди,на таких богатствах сидящие,в недрах своих сокрытых,и так же друг друга ненавидящие...
    Алексей7777777
    1. himRa Сегодня, 11:47
      Осторожнее с стимуляторами ээээ
      А в целом совет:не можешь изменить ситуацию —измени отношение .
      himRa
    2. Зяблицев Сегодня, 11:52
      Так и хочется спросить - какое ваше собачье дело? Говорите прямо - вам плевать на демократию и Венесуэлу, но очень не плевать на нефтегазовые запасы!
      Зяблицев
      1. Ken71 Сегодня, 12:08
        А что венесуэла не продает Америке нефть. Может бедные янки плачут без бензина.
        Ken71
        1. Зяблицев Сегодня, 12:11
          Янки хотят, что бы нефтедобывающие и газодобывающие компании Венесуэлы принадлежали американским корпорациям!
          Зяблицев
          1. tamnun Сегодня, 12:16
            Цитата: Зяблицев
            Янки хотят, что бы нефтедобывающие и газодобывающие компании Венесуэлы принадлежали американским корпорациям!

            В ту секунду как США перестанут покупать енесуэльскую нефть - мадуро с компанией пойдут милостыню просить .
            В Венесуэле супертяжёлая нефть. Только в США есть мощности для её переработки.
            США да же напрягаться особенно не надо , эмбарго на нефть и всё.
            tamnun
            1. Зяблицев Сегодня, 12:18
              Что бы сейчас не говорили, но США грубо вмешиваются в дела независимого государства, причем совершенно не оправданно!
              Зяблицев
            2. лаврентий павлович Сегодня, 12:45
              Цитата: tamnun
              Цитата: Зяблицев
              Янки хотят, что бы нефтедобывающие и газодобывающие компании Венесуэлы принадлежали американским корпорациям!

              В ту секунду как США перестанут покупать енесуэльскую нефть - мадуро с компанией пойдут милостыню просить .
              В Венесуэле супертяжёлая нефть. Только в США есть мощности для её переработки.
              США да же напрягаться особенно не надо , эмбарго на нефть и всё.

              Бред не надо писать. США и так делает все что бы уничтожить или подчинить себе Венесуэлу. Мадуро надо срочно подавить американских выкормышей-дермократов, а санкции всегда можно пережить. КНДР живет и развивается под санкциями запада уже не одно десятилетие. Весь мир ждет когда Россия даст по зубам американцам, либо в Сирии, либо на Украине, тогда начнут гнать американскую демократию по всему миру. США уже слишком перенапряглись, того и гляди лопнут. Путин выгнал 755 шпионов-вредителей из России, а надо бы всех и будет в России поспокойней, а исключительные готовы лопнуть от злости.
              лаврентий павлович
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:55
      Как только Венесуэла во главе с Мадуро потянулась к России америкосы тут же ударили ее по рукам ( так же президент Бразилии ) , а то что они и тут практически устроили гражданскую войну для этих упырей ничего не значит . Говорю же США это чирий на теле земли , большая часть зла на земле от них и терроризма , а с чирием поступают соответственно .
      Spartanez300
      1. tamnun Сегодня, 11:59
        Цитата: Spartanez300
        Как только Венесуэла потянулась к России америкосы тут же ударили ее по рукам

        Вообще то она уже лет 15 тянется
        Цитата: Spartanez300
        а то что они и тут практически устроили гражданскую войну для этих упырей ничего не значит

        Америка устроила ? Вы хотите сказать , что Мадуро наймит Госдепа ?
        tamnun
    4. Ken71 Сегодня, 12:00
      Ну мы пока друг друга не режем. А наши леваки ничего кроме жалости не вызывают и вряд-ли способны вывести на улицы больше чем десяток пенсионеров.
      Ken71
      1. merc Сегодня, 12:06
        Цитата: Ken71
        А наши леваки ничего кроме жалости не вызывают и вряд-ли способны вывести на улицы больше чем десяток пенсионеров.

        Врага нельзя недооценивать.
        merc
  2. himRa Сегодня, 11:43
    Вашингтон продолжит принимать жесткие меры против «архитекторов авторитаризма в Венесуэле»,

    оне бы свой лос анжелес вспомнили
    himRa
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    принимать жесткие меры против «архитекторов авторитаризма в Венесуэле»

    Когда же наконец против архитекторов "цветных революций" будут меры приниматься. Доживем ли до такого счастливого дня?
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 11:56
      Цитата: rotmistr60
      Когда же наконец против архитекторов "цветных революций" будут меры приниматься. Доживем ли до такого счастливого дня?

      Можем вполне дожить....В общем то США по большому счёту колосс на глиняных ногах.Их ненавидит практически весь мир.Ненавидит - но ,за исключением немногих, боится. Но вот как только шавки почуют слабость хозяина, они первые же в него и вцепятся.Первые!
      Чёрный
      1. tamnun Сегодня, 12:08
        Цитата: Чёрный
        В общем то США по большому счёту колосс на глиняных ногах

        с хренасе ?
        Цитата: Чёрный
        Их ненавидит практически весь мир

        да в честь чего ?
        tamnun
    2. himRa Сегодня, 11:57
      доживем....по сути там много адекватных людей но их во власть перестали пускать а события будут разворачиваться как снежный ком
      перестали гордится сша в мире и в их стране а это очень плохой (для них)признак
      himRa
    3. Соломон Кейн Сегодня, 11:58
      Салют, Геннадий! Как показывает история и биология, данные особи, из-за болезненной переоценки своих возможностей ( патологическая вера в свою исключительность) пожирают сами себя......
      Соломон Кейн
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:02
        Полностью с вами согласен, Константин. И это уже начинает потихоньку проглядываться.
        rotmistr60
    4. kapitan92 Сегодня, 12:01
      Цитата: rotmistr60
      Когда же наконец против архитекторов "цветных революций" будут меры приниматься

      Когда "партнеров полосатых" сотрем с карты мира. laughing
      kapitan92
  4. лысова Сегодня, 12:01
    Очередная жертва "миротворцев". В массовых протестах уже погибло 110 человек, а сколько погибнет, когда придут матрасники, хотя происходящие события не бес помощи из вне (сценарий один), сколько ещё добавится нолей? Только мы реально, уже не чем не сможем помоч (существенно).
    лысова
  5. Ken71 Сегодня, 12:05
    Интересно а зачем Мадуро менять конституцию . Он и так имел в виду парламент и народ избравший этот парламент.
    Ken71
    1. tamnun Сегодня, 12:10
      Цитата: Ken71
      Интересно а зачем Мадуро менять конституци

      Понятно зачем. У власти остаться хочется
      Цитата: Ken71
      Он и так имел в виду парламент и народ избравший этот парламент.

      Социализм laughing
      tamnun
      1. himRa Сегодня, 12:23
        почему так много сарказма?
        социализм прогрессивная система отношений в государстве и он стоял у истоков возникновения человеских обществ
        каждому — по его труду! это справедливо и верно
        himRa
  6. К-50 Сегодня, 12:09
    Придёт время и весь мир включится в борьбу с диктатом ФША. Вот люди на радостях оторвутся. yes laughing
    К-50
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:11
    Взорвут и эту страну... Демократия, она такая, взрывоопасная.
    Горный стрелок
  8. pvv113 Сегодня, 12:37
    Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле

    Прямой намек, что могут ввести в Венесуэлу архитекторов демократии
    pvv113
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