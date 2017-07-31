США продолжат борьбу с проявлениями диктата в Венесуэле

Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования.

Вашингтон продолжит принимать жесткие меры против «архитекторов авторитаризма в Венесуэле», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.Комментируя проходящие в Венесуэле выборы в национальное учредительное собрание, Науэрт заявила:Она отметила, что США «осуждают навязанные выборы, нарушающие права граждан Венесуэлы на самоопределение». Вашингтон также «выражает соболезнования в связи с гибелью людей во время протестов, и осуждает насилие со стороны венесуэльских властей» в отношении граждан республики.Госдеп призывает другие страны «к серьезным действиям, чтобы лица, ответственные за подрыв демократии, отрицание прав человека и насилие, были привлечены к ответу», добавила дипломат.В воскресенье в Венесуэле прошли объявленные президентом Николасом Мадуро выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция эти выборы не признает, указывая, что созыв учредительного собрания требует проведения в республике референдума. По последним данным, в массовых протестах уже погибло более 110 человек.