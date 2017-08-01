Как Китай изолирует Америку
Санкции, которые на днях одобрили американские законодатели, касаются вовсе не только России. На Капитолийском холме горят желанием приструнить Иран и КНДР. За последним государством ясно просматривается Китай, поскольку меры против Северной Кореи коснутся китайских компаний, которые сотрудничают с режимом Ким Чен Ына. Аналитики полагают, что КНР может ответить США контрсанкциями.
Санкции США, скорее всего, нацелятся на большее количество китайских субъектов, имеющих связи с Северной Кореей. И это произойдёт «довольно скоро», пишет «The Japan Times» (информация «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс»).
Реализации новых американских санкций, направленных на сдерживание программ вооружений Северной Кореи, включая меры, направленные на китайские финансовые институты, можно ожидать «довольно скоро», заявил высокопоставленный представитель администрации США. По словам Сьюзен Торнтон, исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по Восточной Азии, уже идёт работа над созданием нового списка учреждений, которые замешаны в «нарушениях». «Я думаю, вы увидите что-то довольно скоро, да», — сказала Торнтон в сенате.
Также, по её словам, Соединённые Штаты предпочли бы сотрудничать с Китаем в противодействии тем лицам, что ведут бизнес с Северной Кореей в нарушение санкций ООН. «Однако мы [США] абсолютно готовы действовать и самостоятельно», — заявила она. «Я думаю, — добавила Торнтон, — что китайцы теперь вполне осознают, что мы накажем китайские компании, если это будет необходимо и если мы обнаружим, что они нарушают установленные правила, и если китайцы сочтут, что они не могут содействовать нам в указанном направлении».
Торнтон также сообщила на заседании подкомитета сената, что Вашингтон всё ещё рассматривает вопрос о внесении Северной Кореи в американский список спонсоров терроризма, из которого КНДР удалили в 2008 году благодаря достигнутому прогрессу в переговорах о денуклеаризации. Сьюзен Торнтон сказала сенаторам, что вопрос о повторном внесении в этот список КНЛР рассматривается «прямо сейчас».
По словам чиновницы, Соединённые Штаты уже предложили Пекину «таможенную помощь», чтобы помочь пресечь незаконную торговлю через границу с Северной Кореей. Вероятно, «помочь» Китаю готовы и «единомышленники» США, соседи по региону.
Также она заявила, что санкции уже повлияли на способность Северной Кореи получать материалы для программы вооружений. Вместе с тем испытания ракет даже «не замедлились», поскольку большая часть производств для соответствующей отрасли — местная. «Мы продолжаем попытки повлиять на источники, в частности, на твёрдую валюту, финансирование, но… в Северной Корее становится всё труднее и труднее прекратить подобные виды деятельности», — отметила чиновница.
Американские официальные лица заявили ранее об активности на одном из участков в Кусоне: там могут подготавливать ещё одно ракетное испытание. Кроме того, отмечает издание, администрация Трампа может в ближайшие дни наложить санкции на небольшие китайские банки и другие фирмы, ведущие дела с Пхеньяном.
Китай уже отреагировал в своей резкой манере: посол КНР в Вашингтоне заявил, что такого рода санкции в отношении китайских фирм «неприемлемы». С другой стороны, постпред США в ООН Никки Хейли приветствовала «некоторый прогресс», достигнутый с Китаем в отношении новой резолюции ООН, которая одобрила бы дополнительные санкции против КНДР. Эту резолюцию США предложили Пекину несколько недель назад, и теперь Хейли сообщила журналистам, что Китай ведёт переговоры о возможных новых санкциях с Россией, ближайшим своим союзником. По мнению Хейли, совместное решение Пекина и Москвы станет своего рода «тестом».
В свою очередь, постпред Китая в ООН Лю Цзеи сказал журналистам, что «мы добиваемся прогресса» и «работаем изо всех сил». Однако ни они, ни Хейли не смогли дать вразумительного ответа о конкретных сроках того, когда проект резолюции будет поставлен на голосование. Лю Цзеи, кстати, не стал подтверждать, что Китай работает над текстом вместе с Россией.
Совет безопасности ООН, напоминает издание, уже шесть раз объявлял о санкциях против КНДР, но не добился от Пхеньяна ничего. «Быстро продвигающиеся» северокорейские программы по ядерным вооружениям и баллистическим ракетам остановить ооновцы не смогли.
К тому же «более жёсткие меры», которые США пытаются ввести против КНДР, блокирует Китай. Вашингтону это не нравится: Хейли подчеркнула, что Соединённые Штаты хотят обеспечить, чтобы новая резолюция была «решительной резолюцией» уже потому, что США считают это необходимым.
Конкретной информации по предполагаемых «жёстким» санкциям против Северной Кореи Хейли не дала. Однако ещё в начале июля она объяснила Совету безопасности ООН, что международное сообщество объединёнными усилиями может отрезать основные источники поступления твёрдой валюты в Северную Корею, ограничить поставки нефти, связанные с военными программами КНДР, усилить воздушные и морские ограничения и наказать высокопоставленных должностных лиц.
Пекин, заметим, очень не любит, когда на него «давят». Китайские специалисты уже придумали стратегический ответ, который очень даже может обеспокоить Вашингтон, желающий протащить через Собвез ООН «решительную резолюцию» о северокорейских санкциях просто потому, что Вашингтону так хочется.
В «South China Morning Post» появился список «ответных мер», которыми Поднебесная могла бы наказать зарвавшихся политических дельцов из Вашингтона.
Джош Е собрал лишь некоторые американские предприятия и отрасли, которые попали бы под ответное давление Китая в том случае, если бы между КНР и США вспыхнула «торговая война».
1. Голливудские киностудии. Кассовые сборы в Китае в 2016 году выросли на 3,7%, и это после 48-процентного роста в прошлом году. Доля Голливуда в КНР: 45,7 млрд. юаней (6,7 млрд. долл.). Голливудские студии умоляют китайское правительство увеличить квоту на импорт фильмов. Но о чём говорить в режиме санкций?
2. Компания «Boeing». В соответствии с прогнозом компании «Боинг» на ноябрь 2016 года, авиакомпаниям потребуется ещё 6.800 новых самолетов стоимостью 1 трлн. долл.. Китай — самый большой авиарынок в мире. Государственные перевозчики Китая обычно всегда делали крупные заказы самолётов либо у американского, либо у европейского производителя («Airbus»), чтобы сгладить споры конкурентов. Только у «Боинга» 150.000 рабочих мест в США зависят от китайских авиалиний!
3. «Apple». Смартфоны! «Эппл», конечно, уже не номер один. Его теснят на мировом рынке смартфонов китайские бренды «Huawei», «Oppo», «Vivo» и «Xiaomi», которые «предлагают сложные функции по разумным ценам». Тем не менее, в регионе Большого Китая (материк, Гонконг и Тайвань) «Эппл» имеет 25,3% от операционного дохода (2016).
4. «Starbucks». Крупнейший поставщик кофе в мире хочет удвоить количество магазинов в КНР в течение следующих пяти лет.
5. «General Motors», «Ford» и «Chrysler». Три крупнейших автопроизводителя Америки уже более десяти лет вкладывают значительные средства в Китае в сборку автомобилей, проектные центры, персонал и обширные сети продаж. Ежегодно в Китае продается более 20 миллионов автомобилей. В июне прошлого года предприятие «GM» в Шанхае было наказано штрафом в размере 29 миллионов долларов за нарушение антимонопольных правил Китая. Этот карательный шаг рассматривался аналитиками как предупредительный выстрел: Вашингтон должен смягчить свою антикитайскую риторику. Смягчить её мог бы в перспективе Д. Трамп, который в то время был кандидатом в президенты.
6. Магазины «Wal-Mart». Их аудитория в Китае растёт каждый год почти на 10 процентов! Только в провинции Гуандун «Wal-Mart» планировал открыть 40 новых магазинов за пять лет.
И если, добавим, мистер Трамп и представители его команды, где бы они ни заседали, от Белого дома до Совбеза ООН, захотят ущемить Китай через сложную систему санкций в отношении КНДР просто потому, что такая система им нравится, Пекин ответит так, что у Трампа получится «сделать Америку снова бедной». Это время войдёт в историю как «великая американская китайская депрессия». 150.000 американских летунов и стюардесс выйдут на акции протеста, о которых снимут сериал в Голливуде, и импичмент, который у конгрессменов застопорился с Биллом Клинтоном, получится у них с Дональдом Трампом.
Мирная жизнь в Пхеньяне
Санкции США, скорее всего, нацелятся на большее количество китайских субъектов, имеющих связи с Северной Кореей. И это произойдёт «довольно скоро», пишет «The Japan Times» (информация «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс»).
Реализации новых американских санкций, направленных на сдерживание программ вооружений Северной Кореи, включая меры, направленные на китайские финансовые институты, можно ожидать «довольно скоро», заявил высокопоставленный представитель администрации США. По словам Сьюзен Торнтон, исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по Восточной Азии, уже идёт работа над созданием нового списка учреждений, которые замешаны в «нарушениях». «Я думаю, вы увидите что-то довольно скоро, да», — сказала Торнтон в сенате.
Также, по её словам, Соединённые Штаты предпочли бы сотрудничать с Китаем в противодействии тем лицам, что ведут бизнес с Северной Кореей в нарушение санкций ООН. «Однако мы [США] абсолютно готовы действовать и самостоятельно», — заявила она. «Я думаю, — добавила Торнтон, — что китайцы теперь вполне осознают, что мы накажем китайские компании, если это будет необходимо и если мы обнаружим, что они нарушают установленные правила, и если китайцы сочтут, что они не могут содействовать нам в указанном направлении».
Торнтон также сообщила на заседании подкомитета сената, что Вашингтон всё ещё рассматривает вопрос о внесении Северной Кореи в американский список спонсоров терроризма, из которого КНДР удалили в 2008 году благодаря достигнутому прогрессу в переговорах о денуклеаризации. Сьюзен Торнтон сказала сенаторам, что вопрос о повторном внесении в этот список КНЛР рассматривается «прямо сейчас».
По словам чиновницы, Соединённые Штаты уже предложили Пекину «таможенную помощь», чтобы помочь пресечь незаконную торговлю через границу с Северной Кореей. Вероятно, «помочь» Китаю готовы и «единомышленники» США, соседи по региону.
Также она заявила, что санкции уже повлияли на способность Северной Кореи получать материалы для программы вооружений. Вместе с тем испытания ракет даже «не замедлились», поскольку большая часть производств для соответствующей отрасли — местная. «Мы продолжаем попытки повлиять на источники, в частности, на твёрдую валюту, финансирование, но… в Северной Корее становится всё труднее и труднее прекратить подобные виды деятельности», — отметила чиновница.
Американские официальные лица заявили ранее об активности на одном из участков в Кусоне: там могут подготавливать ещё одно ракетное испытание. Кроме того, отмечает издание, администрация Трампа может в ближайшие дни наложить санкции на небольшие китайские банки и другие фирмы, ведущие дела с Пхеньяном.
Китай уже отреагировал в своей резкой манере: посол КНР в Вашингтоне заявил, что такого рода санкции в отношении китайских фирм «неприемлемы». С другой стороны, постпред США в ООН Никки Хейли приветствовала «некоторый прогресс», достигнутый с Китаем в отношении новой резолюции ООН, которая одобрила бы дополнительные санкции против КНДР. Эту резолюцию США предложили Пекину несколько недель назад, и теперь Хейли сообщила журналистам, что Китай ведёт переговоры о возможных новых санкциях с Россией, ближайшим своим союзником. По мнению Хейли, совместное решение Пекина и Москвы станет своего рода «тестом».
В свою очередь, постпред Китая в ООН Лю Цзеи сказал журналистам, что «мы добиваемся прогресса» и «работаем изо всех сил». Однако ни они, ни Хейли не смогли дать вразумительного ответа о конкретных сроках того, когда проект резолюции будет поставлен на голосование. Лю Цзеи, кстати, не стал подтверждать, что Китай работает над текстом вместе с Россией.
Совет безопасности ООН, напоминает издание, уже шесть раз объявлял о санкциях против КНДР, но не добился от Пхеньяна ничего. «Быстро продвигающиеся» северокорейские программы по ядерным вооружениям и баллистическим ракетам остановить ооновцы не смогли.
К тому же «более жёсткие меры», которые США пытаются ввести против КНДР, блокирует Китай. Вашингтону это не нравится: Хейли подчеркнула, что Соединённые Штаты хотят обеспечить, чтобы новая резолюция была «решительной резолюцией» уже потому, что США считают это необходимым.
Конкретной информации по предполагаемых «жёстким» санкциям против Северной Кореи Хейли не дала. Однако ещё в начале июля она объяснила Совету безопасности ООН, что международное сообщество объединёнными усилиями может отрезать основные источники поступления твёрдой валюты в Северную Корею, ограничить поставки нефти, связанные с военными программами КНДР, усилить воздушные и морские ограничения и наказать высокопоставленных должностных лиц.
Пекин, заметим, очень не любит, когда на него «давят». Китайские специалисты уже придумали стратегический ответ, который очень даже может обеспокоить Вашингтон, желающий протащить через Собвез ООН «решительную резолюцию» о северокорейских санкциях просто потому, что Вашингтону так хочется.
В «South China Morning Post» появился список «ответных мер», которыми Поднебесная могла бы наказать зарвавшихся политических дельцов из Вашингтона.
Джош Е собрал лишь некоторые американские предприятия и отрасли, которые попали бы под ответное давление Китая в том случае, если бы между КНР и США вспыхнула «торговая война».
1. Голливудские киностудии. Кассовые сборы в Китае в 2016 году выросли на 3,7%, и это после 48-процентного роста в прошлом году. Доля Голливуда в КНР: 45,7 млрд. юаней (6,7 млрд. долл.). Голливудские студии умоляют китайское правительство увеличить квоту на импорт фильмов. Но о чём говорить в режиме санкций?
2. Компания «Boeing». В соответствии с прогнозом компании «Боинг» на ноябрь 2016 года, авиакомпаниям потребуется ещё 6.800 новых самолетов стоимостью 1 трлн. долл.. Китай — самый большой авиарынок в мире. Государственные перевозчики Китая обычно всегда делали крупные заказы самолётов либо у американского, либо у европейского производителя («Airbus»), чтобы сгладить споры конкурентов. Только у «Боинга» 150.000 рабочих мест в США зависят от китайских авиалиний!
3. «Apple». Смартфоны! «Эппл», конечно, уже не номер один. Его теснят на мировом рынке смартфонов китайские бренды «Huawei», «Oppo», «Vivo» и «Xiaomi», которые «предлагают сложные функции по разумным ценам». Тем не менее, в регионе Большого Китая (материк, Гонконг и Тайвань) «Эппл» имеет 25,3% от операционного дохода (2016).
4. «Starbucks». Крупнейший поставщик кофе в мире хочет удвоить количество магазинов в КНР в течение следующих пяти лет.
5. «General Motors», «Ford» и «Chrysler». Три крупнейших автопроизводителя Америки уже более десяти лет вкладывают значительные средства в Китае в сборку автомобилей, проектные центры, персонал и обширные сети продаж. Ежегодно в Китае продается более 20 миллионов автомобилей. В июне прошлого года предприятие «GM» в Шанхае было наказано штрафом в размере 29 миллионов долларов за нарушение антимонопольных правил Китая. Этот карательный шаг рассматривался аналитиками как предупредительный выстрел: Вашингтон должен смягчить свою антикитайскую риторику. Смягчить её мог бы в перспективе Д. Трамп, который в то время был кандидатом в президенты.
6. Магазины «Wal-Mart». Их аудитория в Китае растёт каждый год почти на 10 процентов! Только в провинции Гуандун «Wal-Mart» планировал открыть 40 новых магазинов за пять лет.
И если, добавим, мистер Трамп и представители его команды, где бы они ни заседали, от Белого дома до Совбеза ООН, захотят ущемить Китай через сложную систему санкций в отношении КНДР просто потому, что такая система им нравится, Пекин ответит так, что у Трампа получится «сделать Америку снова бедной». Это время войдёт в историю как «великая американская китайская депрессия». 150.000 американских летунов и стюардесс выйдут на акции протеста, о которых снимут сериал в Голливуде, и импичмент, который у конгрессменов застопорился с Биллом Клинтоном, получится у них с Дональдом Трампом.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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