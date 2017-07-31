Минобороны закажет еще шесть МРК «Каракут»

В планах контрактация с 2018 года еще шести кораблей. Скорее всего, их будет строить Амурский судостроительный завод, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота. Из-за сложной логистики целесообразнее вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку судостроительным активам,

В 2018 году Минобороны РФ собирается заказать на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) строительство еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракут», сообщает Коммерсантъ «Первые 12 кораблей серии строят для ВМФ не входящие в ОСК Ленинградский судостроительный завод "Пелла" и Зеленодольский судостроительный завод имени Горького. Решение вписывается в концепцию равномерного распределения заказов», – пишет газета.В минувшую субботу на церемонии спуска головного МРК «Ураган» на заводе «Пелла» замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что заказ на 6 кораблей получит Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Все они предназначены для Тихоокеанского флота.пояснил Борисов.По его словам, военное ведомство надеется, что срок строительства одного МРК не превысит 2 года. Спущенный в субботу на воду головной МРК был заложен в декабре 2015-го и должен быть передан флоту в декабре текущего года.Корабли проекта 22800 будут оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс», артиллерийской установкой АК-176. По данным газеты, «Каракурты» получат морскую версию ЗРК «Панцирь-М» с третьего корабля серии.