15:28 31 июля

Вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков»

Как сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России», новейшие российские корабельные вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков» и приняли участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом передает газета "Известия"

Два вертолета Ка-52К, завершившие очередной этап корабельных испытаний, приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Вертолеты открыли воздушную часть военно-морского парада, совершив пролет над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга
— говорится в сообщении холдинга.

Вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков»



Отмечается, что испытания проводились с 21 по 22 июля, на них проверялась работа навигации вертолетов.

Проверялась работа навигационного комплекса вертолета при взлете и посадке на борт корабля. Испытания прошли 21–22 июля, специалистами АО «Камов» было совершено семь посадок на палубу фрегата «Адмирал Горшков». Все испытания прошли успешно
— говорится в заявлении пресс-службы.

В холдинге отметили, что «Адмирал Горшков» — головной корабль своего типа и был выбран, потому что оснащен системами, аналогичными тем, которые в дальнейшем будут установлены на российские универсальные десантные корабли.

Боевые вертолеты Ка-52 «Катран» являются корабельной версией вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и предназначены для патрулирования, обороны и огневой поддержки десанта при высадке.

Использованы фотографии: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. Ingvar0401 Сегодня, 13:32
    Новость ни о чем........
    Ingvar0401
    1. 210окв Сегодня, 13:40
      Комментарий ни о чем.. hi
      Цитата: Ingvar0401
      Новость ни о чем........
      210окв
      1. Deadушка Сегодня, 13:53
        Цитата: 210окв
        Комментарий ни о чем..
        Цитата: Ingvar0401
        Новость ни о чем........

        Как говориться: "кто о чем!" laughing drinks
        Deadушка
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:55
    Кто о чём.Видео хочу. amЭто не с корабля полёт.
    ВЕРЕСК
  3. А1845 Сегодня, 15:05
    ударные вертолеты на фрегате
    no
    А1845
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