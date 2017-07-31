Вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков»

Два вертолета Ка-52К, завершившие очередной этап корабельных испытаний, приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Вертолеты открыли воздушную часть военно-морского парада, совершив пролет над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга

Проверялась работа навигационного комплекса вертолета при взлете и посадке на борт корабля. Испытания прошли 21–22 июля, специалистами АО «Камов» было совершено семь посадок на палубу фрегата «Адмирал Горшков». Все испытания прошли успешно