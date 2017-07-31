Вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков»
Как сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России», новейшие российские корабельные вертолеты Ка-52К завершили испытания на фрегате «Адмирал Горшков» и приняли участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом передает газета "Известия"
Отмечается, что испытания проводились с 21 по 22 июля, на них проверялась работа навигации вертолетов.
В холдинге отметили, что «Адмирал Горшков» — головной корабль своего типа и был выбран, потому что оснащен системами, аналогичными тем, которые в дальнейшем будут установлены на российские универсальные десантные корабли.
Боевые вертолеты Ка-52 «Катран» являются корабельной версией вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и предназначены для патрулирования, обороны и огневой поддержки десанта при высадке.
Два вертолета Ка-52К, завершившие очередной этап корабельных испытаний, приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота России. Вертолеты открыли воздушную часть военно-морского парада, совершив пролет над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга— говорится в сообщении холдинга.
Отмечается, что испытания проводились с 21 по 22 июля, на них проверялась работа навигации вертолетов.
Проверялась работа навигационного комплекса вертолета при взлете и посадке на борт корабля. Испытания прошли 21–22 июля, специалистами АО «Камов» было совершено семь посадок на палубу фрегата «Адмирал Горшков». Все испытания прошли успешно— говорится в заявлении пресс-службы.
В холдинге отметили, что «Адмирал Горшков» — головной корабль своего типа и был выбран, потому что оснащен системами, аналогичными тем, которые в дальнейшем будут установлены на российские универсальные десантные корабли.
Боевые вертолеты Ка-52 «Катран» являются корабельной версией вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и предназначены для патрулирования, обороны и огневой поддержки десанта при высадке.
Использованы фотографии: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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