15:28 31 июля

Российские военные установили рекорд на танковом биатлоне

Российский экипаж установил рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения танкового биатлона, сообщил главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает Федеральное агенство новостей.

На сегодняшний день первый экипаж российской команды по танковому биатлону показал самый высокий результат — это фактически абсолютный показатель за все годы проведения соревнований танкистов на этой трассе
— сказал он.

Российские военные установили рекорд на танковом биатлоне



По его словам, в прошлом году лучший результат в индивидуальных заездах показала китайская команда — танк пришел к финишу за 21 минуту 3 секунды при том, что танкисты не поразили одну из мишеней.

Первый российский экипаж, выступающий на играх этого года, показал лучшее время — 19 минут 10 секунд, ни разу не промахнувшись. В прошлом году лучшим временем россиян стало 23 минуты 18 секунд при одном промахе.

Как сообщил главный судья танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам двух дней соревнований Россия занимает первое место в турнирной таблице, второй стала китайская команда, замыкает тройку лидеров Белоруссия.

По его словам, сегодня начинаются индивидуальные заезды вторых экипажей команд.


Использованы фотографии: Фото: Федеральное агентство новостей
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 13:11
    Молодцы!
    А как же т-90 индийцев? С облегчённой бронёй?Не смог?
    ИмПерц
    1. faridg7 Сегодня, 13:22
      Цитата: ИмПерц
      Молодцы!
      А как же т-90 индийцев? С облегчённой бронёй?Не смог?

      Врядли индусы чего добьются- они же выставляют на соревнования бойцов по рангу из касты. Нет у них в обществе отбора лучших. У них отбор лучших из касты, никто из посторонних просто не будет допущен.
      faridg7
      1. Mavrikiy Сегодня, 14:05
        Цитата: faridg7
        Цитата: ИмПерц
        Молодцы!
        А как же т-90 индийцев? С облегчённой бронёй?Не смог?

        Врядли индусы чего добьются- они же выставляют на соревнования бойцов по рангу из касты. Нет у них в обществе отбора лучших. У них отбор лучших из касты, никто из посторонних просто не будет допущен.

        "Да, Вы правы но возможен и обратный вариант".
        Ноги растут не из кастовости, из менталитете (извините, но негр может рвануть "1000 метров, как на 100", а остальные....) . И если русскому дали "тройку"..... где Европа и прочии Азии....
        Были впереди планеты всей, там и останемся, это наш крест.
        Лучшие войны Иностранного легиона?
        И сейчас куют против нас руинских киборгов только по одной причине, "клин клином".
        А касты, то да. А если за рычаги посадить "неприкасаемых", то танк взлетит? Бред. 10 000 лет цивилизации вдолбило в гены, что ты ... ЛЯРДОВ не хватит чтобы он захотел доказать обратное. Где Пугачевщина в истории Индии? В Китае найдем, а в Индии.... Нет не в касте дело, а в ее последствиях.
        Mavrikiy
    2. nik-karata Сегодня, 13:22
      Броня была настолько лёгкой, что танк улетел laughing (шутка юмора, если что!)
      nik-karata
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:29
      ИмПерц
      А как же т-90 индийцев? С облегчённой бронёй?Не смог?
      Индийцы в танк наверное пока сядут, это целый обряд.Гляньте что они вокруг пушки вытворяют : Хотя индийские пилоты на наших Су 30 надрали американцам и не раз, их звёздно-полосатые задницы laughing
      Наблюдатель2014
      1. soroKING Сегодня, 13:34
        апасссысся про войну и два выстрела в конце laughing
        soroKING
      2. nizhegorodec Сегодня, 14:24
        Цитата: Наблюдатель2014
        индийские пилоты на наших Су 30 надрали американцам и не раз, их звёздно-полосатые задницы

        это пока машины не обслуживались индийскими технарями... потом, не знаю, взлетят ли?
        nizhegorodec
    4. Govorun Сегодня, 14:31
      Они ключи от танка дома забыли...на слонах решили продолжить.
      Govorun
  2. soroKING Сегодня, 13:16
    для большей мотивации надо для стрельб макет бЕЛОГО дОМА angry
    soroKING
    1. Подрезчик Сегодня, 13:22
      Приятно, что в тройке призеров россияне и белорусы! Значит система подготовки во многом близка, если даже не одинаковая! Все-равно, если что, "сидеть в одном окопе"... soldier Российским танкистам поздравления!!! good
      Подрезчик
    2. 210окв Сегодня, 13:38
      А вот эту "мишень" можно и переехать.. wassat crying
      Цитата: soroKING
      для большей мотивации надо для стрельб макет бЕЛОГО дОМА angry
      210окв
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:20
    На первом фото "Утюг" на заднем плане.ЗИЛ-157.Он что,для реальности происходящего?Надеюсь,не в качестве мишени. Офигенная машина!
    ВЕРЕСК
    1. Des10 Сегодня, 13:27
      да, душевная машина, как Студебеккер.
      Des10
    2. Владимирец Сегодня, 13:31
      Цитата: ВЕРЕСК
      На первом фото "Утюг" на заднем плане.ЗИЛ-157.

      Он же "колун", он же "мормон". smile
      Владимирец
  4. Арон Заави Сегодня, 13:22
    Поздравляю. А у нас новости ,так что позвольте поделиться радостью. wink Наконец израильская пехота получит полноценный ТБМП.
    Арон Заави
    1. Des10 Сегодня, 13:31
      В видеоролике всё хорошо, только вот не по-русски написано laughing ! И --- мало. Но, - за новость, --- спасибо, ожидаема была.
      Des10
    2. badens1111 Сегодня, 13:35
      Цитата: Арон Заави
      Поздравляю. А у нас новости ,так что позвольте поделиться радостью. Наконец израильская пехота получит полноценный ТБМП.

      База Меркавы первых серий?Рачительно,но ничего нового этом нет.Орудие модуля-25 мм?
      Впрочем ,то что пехота имеет защиту сравнительно с танковой,на вашем ТВД БВ.нормальное явление.
      badens1111
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:37
      Поздравляю,Арон! hi Вы умеете удивить,начиная с "Меркавы"! drinks
      ВЕРЕСК
    4. Per se. Сегодня, 14:17
      Цитата: Арон Заави
      Наконец израильская пехота получит полноценный ТБМП.
      Добрый день, Арон! Зачем ЦАХАЛ тяжёлая БМП, если сам танк "Меркава", в принципе, может брать десантников, будь нужен штурмовой отряд, а для перевозки пехоты у вас хорошие тяжёлые БТР, ваши интересовались БМПТ, почему, интересно, не создали свой "Терминатор"? Посудите сами, вся фишка БМП в маневренности и универсальности, тяжёлая БМП это теряет, в остальном, до спешивания пехоты, тяжёлая БМП по транспортному функционалу будет уступать тяжёлому БТР, а после спешивания, как средство огневой специализированной поддержки, тяжелая БМП будет значительно слабее БМПТ. На базе "Меркава" у вас могли получить прекрасную платформу, где в качестве "БМП" имело бы место не единая база, а комплексная, для транспортировки пехоты "Намер", а для специализированной огневой поддержки своих танков или пехоты БМПТ. Всегда вспоминал израильтян, что они на свои тяжёлые БТР ставили только вспомогательное вооружение (не залезать вместо танков), и, вот те на, и ваши туда же, - тяжёлая БМП... Конечно, если Израилю нужен "полицейский танк", то тяжёлая БМП для этого сгодится, как противопартизанская техника. Разумеется, это лишь моё скромное мнение, в Израиле дураков трудно найти, думаю, ваши генералы сами разберутся, что для реальной войны надо.
      Per se.
  5. Николай Болотников_2 Сегодня, 13:33
    Нафига мне этот танковый биатлон если рубль уже 61 за доллар. Может эти и***ы еще на ракетах устроят соревнования, а че горючки же много в стране трать не хочу.
    Николай Болотников_2
    1. Владимирец Сегодня, 13:41
      Цитата: Николай Болотников_2
      Нафига мне этот танковый биатлон если рубль уже 61 за доллар

      А если бы по 59 был, то был бы нужен?
      Владимирец
    2. Deadушка Сегодня, 13:50
      Цитата: Николай Болотников_2
      Нафига мне этот танковый биатлон

      Здесь к сожалению(вашему) про не нужные танки тема. Да и сайт абсолютно такой же... не нужной тематики... request
      Нет, что-бы про доллары и тугрики писали... про экономику... и главное,что жизнь "авно".... сатрапы am
      Вы администрации пожалуйтесь, пусть тематику поменяют. yes
      Deadушка
    3. neri73-r Сегодня, 13:52
      Цитата: Николай Болотников_2
      Нафига мне этот танковый биатлон если рубль уже 61 за доллар. Может эти и***ы еще на ракетах устроят соревнования, а че горючки же много в стране трать не хочу.


      А ты в Парк Патриот приехал бы в субботу на открытие и всё это там в слух прокричал, я думаю, тебе там бы сполна объяснили! angry
      neri73-r
      1. Deadушка Сегодня, 14:46
        Цитата: neri73-r
        А ты в Парк Патриот приехал бы в субботу

        Погода в основном плохая стоит... диван не проедет по грязюке. winked
        Deadушка
        1. neri73-r Сегодня, 15:13
          Цитата: Deadушка
          Цитата: neri73-r
          А ты в Парк Патриот приехал бы в субботу

          Погода в основном плохая стоит... диван не проедет по грязюке. winked

          Погода в субботу была в Алабино отличная , +30! good drinks
          neri73-r
    4. Seriomilander Сегодня, 14:50
      Правильно идите в, то есть на - http://www.rbc.ru, там Вы найдете животрепещущую информацию.
      P.S. Справа наверху постоянно весит актуальный курс валюты, думаю это принесет Вам радость.
      Seriomilander
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:20
    Не может не радовать. И мастерство экипажей растет, и конструктора работают!
    Горный стрелок
  7. andr327 Сегодня, 14:57
    Очень рано начали кричать об успехах, соревнования только начались.
    В организации соревнований очень не понятно конечная оценка. Есть наказания: штрафные круги и штрафные баллы. Как влияют баллы на конечный результат не объясняется. Уже прошло полных два дня соревнований но протоколов в СМИ не опубликовано. Ну и для сведения кто выступил и не выступил привозу расписание заездов
    andr327
  8. andr327 Сегодня, 15:20
    Кстати по результатам 1-х экипажей:
    Страна 1 экипаж
    Россия 19.10
    Китай 19.40
    Белорусия 22.22
    Казахстан 22.43
    Индия 23.33
    Азербайджан 25.22
    Монголия 27.18
    Киргизия 29.58
    Таджикистан 30.11
    Сербия 30.43
    Армения 32.02
    Венесуэла 32.37
    Кувейт 34.17
    Иран 34.58
    Ангола 50.56
    Лаос 53.22
    Зимбабве 63.03
    Никарагуа дисквал
    Уганда дисквал
    И кстати Индия на Т90 не так уж и в пролете.
    andr327
Картина дня