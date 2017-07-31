Российские военные установили рекорд на танковом биатлоне

На сегодняшний день первый экипаж российской команды по танковому биатлону показал самый высокий результат — это фактически абсолютный показатель за все годы проведения соревнований танкистов на этой трассе

Российский экипаж установил рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения танкового биатлона, сообщил главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает Федеральное агенство новостей.— сказал он.По его словам, в прошлом году лучший результат в индивидуальных заездах показала китайская команда — танк пришел к финишу за 21 минуту 3 секунды при том, что танкисты не поразили одну из мишеней.Первый российский экипаж, выступающий на играх этого года, показал лучшее время — 19 минут 10 секунд, ни разу не промахнувшись. В прошлом году лучшим временем россиян стало 23 минуты 18 секунд при одном промахе.Как сообщил главный судья танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам двух дней соревнований Россия занимает первое место в турнирной таблице, второй стала китайская команда, замыкает тройку лидеров Белоруссия.По его словам, сегодня начинаются индивидуальные заезды вторых экипажей команд.