МО РФ: сирийский опыт централизованной заправки авиатехники переносится в Россию

На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии, сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем ещё 40 объектов, с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов,

Органы военного управления силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме,

Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии,