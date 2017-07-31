15:29 31 июля

МО РФ: сирийский опыт централизованной заправки авиатехники переносится в Россию

На аэродромах Минобороны РФ будет создано 40 пунктов заправки авиатехники, аналогичных тем, что уже развернуты на авиабазе Хмеймим, это позволит заправлять более 800 самолетов одновременно, передает РИА Новости сообщение замглавы военного ведомства Дмитрия Булгакова.

МО РФ: сирийский опыт централизованной заправки авиатехники переносится в Россию


На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии, сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем ещё 40 объектов, с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов,
сказал замминистра в интервью газете «Красная Звезда».


По его словам, «в сложных географических, климатических и временных условиях арабского государства система материально-технического обеспечения (МТО) доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям обстановки».

Органы военного управления силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме,
отметил Булгаков.

Так, в Сирии были впервые использованы блочно-модульные городки контейнерного типа (блок-модули) для размещения личного состава. Кроме того, «с начала проведения российской операции в Сирии специалисты войсковых ремонтных подразделений и выездные бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили свыше 3 тысяч текущих ремонтов и 25 тысяч технических обслуживаний», рассказал он.

Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии,
добавил замминистра.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. УАЗ 452 Сегодня, 13:31
    Значит, говорите, 40 "Томогавков"... и всё? Нет больше 800 самолётов? И правда - впечатляет.
    УАЗ 452
    1. Владимирец Сегодня, 13:43
      Цитата: УАЗ 452
      40 "Томогавков"... и всё? Нет больше 800 самолётов? И правда - впечатляет.

      Даешь каждому самолету по отдельной базе! wassat
      Владимирец
      1. УАЗ 452 Сегодня, 13:51
        В идеале - да, только никакого военного бюджета не хватит, да и людей не напасёшься. Проще (в сравнении с предлагаемым Вами вариантом) сделать самолёт, который сможет с любого прямого отрезка шоссе взлетать и на него же садиться. Тогда идея с отдельно спрятанным в гараже для грузовика бомбером не будет настолько уж фантастичной.
        А пока - истина посередине: относительная централизация базирования, но и не подставлять под один обычный (не ядерный) боеприпас целую эскадрилью.
        УАЗ 452
        1. tchoni Сегодня, 14:11
          Цитата: УАЗ 452
          . Проще (в сравнении с предлагаемым Вами вариантом) сделать самолёт, который сможет с любого прямого отрезка шоссе взлетать и на него же садиться.

          Любой из современных российских истребителей четвертого поколения способен проделать этот трюк. Совпадение? ... Недумаю...

          А в остальном - таки да - тупо переносить опыт Хмемима в Россию - глупость. Скученность этой авиабазы обусловленна тем, что основной угрозой там воспринимаются ДРГ бабахов и отдельные шахиды (меньший периметр всегда проще охранять) , а отнюдь не топоры ГЛАВНЫХ РАЗНОСЧИКОВ ДЕМОКРАТИИ.
          Резонно задать такой вопрос: а изменись характер угрозы - прореагировать успеем?
          tchoni
  2. Alex_59 Сегодня, 13:40
    Ничего не понял. Если речь про аэродромные стоянки ЦЗТ, то они и так практически на всех авиабазах имеются. Или они их модернизировать хотят?
    Alex_59
    1. himRa Сегодня, 13:53
      Цитата: Alex_59
      Ничего не понял. Если речь про аэродромные стоянки ЦЗТ, то они и так практически на всех авиабазах имеются. Или они их модернизировать хотят?

      все верно вы пишитеглавное громко крикнуть!
      Но надо признать что боевые действия это чрезвычайный фактор который позволяет найти новые решения на основе старых!Но об этом скромно умалчивается
      himRa
      1. ranger Сегодня, 14:44
        Цитата: himRa
        все верно вы пишитеглавное громко крикнуть!

        Идея блочно-модульных городков тоже явно не тянет на статус открытия... request
        ranger
    2. тасха Сегодня, 14:06
      При создании ЦЗТ в Сирии МО сообщало о применении "магистральных сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на основе труб из высокопрочных металлокомпозитов".
      тасха
  3. 210окв Сегодня, 13:42
    Этот опыт работы в сложных условиях бесценен.Главное сделать выводы и принять к исполнению.
    210окв
    1. tchoni Сегодня, 14:12
      Цитата: 210окв
      .Главное сделать выводы и принять к исполнению.

      Немного добавлю: Главное сделать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы...
      tchoni
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