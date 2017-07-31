МО РФ: сирийский опыт централизованной заправки авиатехники переносится в Россию
На аэродромах Минобороны РФ будет создано 40 пунктов заправки авиатехники, аналогичных тем, что уже развернуты на авиабазе Хмеймим, это позволит заправлять более 800 самолетов одновременно, передает РИА Новости сообщение замглавы военного ведомства Дмитрия Булгакова.
По его словам, «в сложных географических, климатических и временных условиях арабского государства система материально-технического обеспечения (МТО) доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям обстановки».
Так, в Сирии были впервые использованы блочно-модульные городки контейнерного типа (блок-модули) для размещения личного состава. Кроме того, «с начала проведения российской операции в Сирии специалисты войсковых ремонтных подразделений и выездные бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили свыше 3 тысяч текущих ремонтов и 25 тысяч технических обслуживаний», рассказал он.
На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии, сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем ещё 40 объектов, с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов,сказал замминистра в интервью газете «Красная Звезда».
По его словам, «в сложных географических, климатических и временных условиях арабского государства система материально-технического обеспечения (МТО) доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям обстановки».
Органы военного управления силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме,отметил Булгаков.
Так, в Сирии были впервые использованы блочно-модульные городки контейнерного типа (блок-модули) для размещения личного состава. Кроме того, «с начала проведения российской операции в Сирии специалисты войсковых ремонтных подразделений и выездные бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили свыше 3 тысяч текущих ремонтов и 25 тысяч технических обслуживаний», рассказал он.
Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии,добавил замминистра.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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