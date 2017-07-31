15:28 31 июля

Пентагон перебросит в Литву дополнительные самолеты

На время проведения российско-белорусского военного учения «Запад-2017» Пентагон удвоит число истребителей миссии Балтийского воздушного патрулирования в Литве, передает Интерфакс-АВН сообщение президента республики Дали Грибаускайте.



То, что здесь (в Литве) будет больше армии, и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, также на время учения "Запад-2017" здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных штатов, свидетельствует об особом внимании к нашему региону,
сказала Грибаускайте журналистам.


Совместное учение «Запад-2017» пройдет на территории Беларуси с 14-го по 20 сентября.

Напомним, Балтийский воздушный патруль – созданная весной 2004 года система дежурства ВВС стран НАТО над территорией Прибалтики.

Обычный состав патруля – две четверки истребителей (база Шяуляй в Литве и база Эмари в Эстонии). В начале осени на литовской базе будут базироваться 8 самолетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. himRa Сегодня, 13:55
    да ладно,просто перезжайте всей америкой на континент....может за слова и действия отвечать начнете ?
    himRa
    1. RASKAT Сегодня, 15:15
      Я был прав когда написал что за визитом последует увеличение контингента или прочие пакости. Что же хорошо что не новая база ПРО будет строиться, пока что. angry
      RASKAT
  2. x.andvlad Сегодня, 13:58
    Ну-с, как же Дале-педале голос то не подать?!
    x.andvlad
    1. Чёрный Сегодня, 15:06
      Страна, которую снаряд пролетает навылет,всё равно ни от чего не застрахована wassat
      Чёрный
  3. mayday Сегодня, 13:58
    То, что здесь (в Литве) будет больше армии, и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, также на время учения "Запад-2017" здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных штатов, свидетельствует об особом внимании к нашему региону,


    У Далечки полные штанишки от счастья, этож сколько внимания то, главное не зигануть..
    mayday
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:03
      mayday
      У Далечки полные штанишки от счастья, этож сколько внимания то, главное не зигануть..
      Вот вам пример бывших комсомольских вожаков и вожачек laughing Пришли бы фашисты и зиганула бы.Наших тоже таких бывших деятелей и "деятелиц " касается.
      Наблюдатель2014
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:05
    Дале-грибов больше не наливайте.А Шауляй-когда-то хороший наш аэродром был.Мои парни в 92-м оттуда вертолёты в Красноярск перегоняли.А я гнал-с Украины.Белокоровичи.МИ-9.(ВЗПУ)Точнее-я его только перегрузил.Перелёт совершил лётчик от Бога с Канской ОВЭ.
    ВЕРЕСК
  5. Mavrikiy Сегодня, 14:13
    Пентагон перебросит в Литву дополнительные самолеты

    И это радует, всех адекватных, литовцев, латышей и тд. Каллы после внесения дополнительных порций удобрений ростут выше и гуще (скоро ветвится начнут. Как? Наука разберется, потом)
    Mavrikiy
  6. Satum Сегодня, 14:13
    А потом под шумок это усиление останется
    Satum
  7. pvv113 Сегодня, 14:54
    здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных штатов

    Нельзя изжить из холуя такую черту, как раболепство
    pvv113
  8. лысова Сегодня, 15:27
    Смех - смехом, а постоянное ( прогрессия) увеличение контингента вблизи наших границ, тупо сказал, не те времена (вблизи наших границ - да хоть в дали), по их словам (бреду) снятие напряжённости, говорит о том, что они фиг просто так сорвутся со своих мест. Они понимают, если что то всем (шавки запуганы - соображать уже не все способны). Штаты хотят устроить, хоть маломальский контроль за нашими делами в Арктике (здесь обсуждали это), так что сколько будет четвёрок истребителей в Прибалтике не имеет значение - попробуй хоть одна "нехороший человек" переступить или пустить ракету, хотя бы Калининградской области. angry
    лысова
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