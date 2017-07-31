Пентагон перебросит в Литву дополнительные самолеты

То, что здесь (в Литве) будет больше армии, и будет удвоена миссия воздушного патрулирования, также на время учения "Запад-2017" здесь будет больше военных, техники, судов Соединенных штатов, свидетельствует об особом внимании к нашему региону,

На время проведения российско-белорусского военного учения «Запад-2017» Пентагон удвоит число истребителей миссии Балтийского воздушного патрулирования в Литве, передает Интерфакс-АВН сообщение президента республики Дали Грибаускайте.сказала Грибаускайте журналистам.Совместное учение «Запад-2017» пройдет на территории Беларуси с 14-го по 20 сентября.Напомним, Балтийский воздушный патруль – созданная весной 2004 года система дежурства ВВС стран НАТО над территорией Прибалтики.Обычный состав патруля – две четверки истребителей (база Шяуляй в Литве и база Эмари в Эстонии). В начале осени на литовской базе будут базироваться 8 самолетов.