2 августа – День Воздушно-десантных войск России

2 августа 1930 года во время учений военной авиации Московского военного округа впервые в отечественной практике состоялась высадка десантников-парашютистов, перед которыми были поставлены определенные учебно-боевые задачи. Этот эксперимент с участием всего 12 бойцов наглядно показал все преимущества воздушных десантов и поспособствовал появлению нового рода войск. Ныне годовщина первой высадки десантного подразделения отмечается как памятный день – День Воздушно-десантных войск.Через несколько месяцев после первых учений с экспериментальной высадкой парашютного десанта было начато формирование новых подразделений. За несколько лет воздушно-десантные соединения смогли стать мощной ударной силой, способной захватывать плацдармы в тылах противника и способствовать продвижению всей армии. Боевая мощь новых соединений подтверждалась многочисленными учениями, в которых задействовались сотни и даже тысячи десантников-парашютистов.В 1939 году бойцы Воздушно-десантных войск впервые приняли участие в вооруженном конфликте. Одна из существующих бригад была переброшена в район реки Халхин-Гол, и внесла большой вклад в дело разгрома противника. Несколько крупных соединений ВДВ позже участвовали в Советско-финской войне. Значимую роль десантники сыграли и в операции по возвращению западных районов СССР, ранее оккупированных третьими странами.Вскоре после начала Великой Отечественной войны ВДВ были выделены в отдельный род войск, а на базе существующих соединений было развернуто 5 воздушно-десантных корпусов общей численностью около 50000 человек. Воздушно-десантные войска регулярно привлекались к решению тех или иных боевых задач. К примеру, высадка десанта в тылу немецких войск позволила изменить расклад сил и ускорить разгром противника под Москвой. В дальнейшем ВДВ выполнили еще несколько крупных десантов. Десантные операции проводились как на территории освобождаемых европейских стран, так и в Манчжурии.После окончания войны развитие ВДВ было продолжено. В этот период уделялось особое внимание материальной части войск. В результате этого впервые в мире были созданы Воздушно-десантные войска, имеющие собственный парк специализированной техники и вооружения, а также средств ее высадки. Возможности войск неоднократно подтверждались и демонстрировались во время многочисленных учений на разных полигонах страны и дружественных государств.В 1956 году ВДВ СССР, как наиболее мобильный род войск, были привлечены к подавлению мятежа в Венгрии. Аналогичные задачи были поставлены перед десантниками в рамках операции «Дунай». В кратчайшие сроки советские десантники смогли взять под контроль два чехословацких аэродрома и обеспечить переброску двух дивизий.Во время войны в Афганистане десантные части действовали совместно с другими родами войск, а также неоднократно осуществляли десанты в разных районах. Специфика театра военных действий предъявляла особые требования к войскам и их применению, но это позволило отработать взаимодействие соединений и родов войск, а также проверить на практике новые составы полков и дивизий.Несмотря на распад Советского Союза и последовавшие за ним проблемы, Воздушно-десантным войскам удалось сохранить требуемую боеспособность. В постсоветский период бойцам ВДВ пришлось применять свои навыки во время двух войн в Чечне и операции по принуждению Грузии к миру.По результатам последних реформ и преобразований Воздушно-десантные войска, изменив и оптимизировав свой состав, получают новую материальную часть и наращивают свой боевой потенциал. Этот род войск сохраняет за собой статус важнейшей составляющей Вооруженных сил и играет особую роль в деле защиты государства. Редакция «Военного обозрения» поздравляет весь личный состав и всех ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником!