07:49 02 августа

2 августа – День Воздушно-десантных войск России

2 августа 1930 года во время учений военной авиации Московского военного округа впервые в отечественной практике состоялась высадка десантников-парашютистов, перед которыми были поставлены определенные учебно-боевые задачи. Этот эксперимент с участием всего 12 бойцов наглядно показал все преимущества воздушных десантов и поспособствовал появлению нового рода войск. Ныне годовщина первой высадки десантного подразделения отмечается как памятный день – День Воздушно-десантных войск.

2 августа – День Воздушно-десантных войск России


Через несколько месяцев после первых учений с экспериментальной высадкой парашютного десанта было начато формирование новых подразделений. За несколько лет воздушно-десантные соединения смогли стать мощной ударной силой, способной захватывать плацдармы в тылах противника и способствовать продвижению всей армии. Боевая мощь новых соединений подтверждалась многочисленными учениями, в которых задействовались сотни и даже тысячи десантников-парашютистов.


В 1939 году бойцы Воздушно-десантных войск впервые приняли участие в вооруженном конфликте. Одна из существующих бригад была переброшена в район реки Халхин-Гол, и внесла большой вклад в дело разгрома противника. Несколько крупных соединений ВДВ позже участвовали в Советско-финской войне. Значимую роль десантники сыграли и в операции по возвращению западных районов СССР, ранее оккупированных третьими странами.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны ВДВ были выделены в отдельный род войск, а на базе существующих соединений было развернуто 5 воздушно-десантных корпусов общей численностью около 50000 человек. Воздушно-десантные войска регулярно привлекались к решению тех или иных боевых задач. К примеру, высадка десанта в тылу немецких войск позволила изменить расклад сил и ускорить разгром противника под Москвой. В дальнейшем ВДВ выполнили еще несколько крупных десантов. Десантные операции проводились как на территории освобождаемых европейских стран, так и в Манчжурии.

После окончания войны развитие ВДВ было продолжено. В этот период уделялось особое внимание материальной части войск. В результате этого впервые в мире были созданы Воздушно-десантные войска, имеющие собственный парк специализированной техники и вооружения, а также средств ее высадки. Возможности войск неоднократно подтверждались и демонстрировались во время многочисленных учений на разных полигонах страны и дружественных государств.

В 1956 году ВДВ СССР, как наиболее мобильный род войск, были привлечены к подавлению мятежа в Венгрии. Аналогичные задачи были поставлены перед десантниками в рамках операции «Дунай». В кратчайшие сроки советские десантники смогли взять под контроль два чехословацких аэродрома и обеспечить переброску двух дивизий.

Во время войны в Афганистане десантные части действовали совместно с другими родами войск, а также неоднократно осуществляли десанты в разных районах. Специфика театра военных действий предъявляла особые требования к войскам и их применению, но это позволило отработать взаимодействие соединений и родов войск, а также проверить на практике новые составы полков и дивизий.

Несмотря на распад Советского Союза и последовавшие за ним проблемы, Воздушно-десантным войскам удалось сохранить требуемую боеспособность. В постсоветский период бойцам ВДВ пришлось применять свои навыки во время двух войн в Чечне и операции по принуждению Грузии к миру.

По результатам последних реформ и преобразований Воздушно-десантные войска, изменив и оптимизировав свой состав, получают новую материальную часть и наращивают свой боевой потенциал. Этот род войск сохраняет за собой статус важнейшей составляющей Вооруженных сил и играет особую роль в деле защиты государства. Редакция «Военного обозрения» поздравляет весь личный состав и всех ветеранов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником!


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Комментарии 26

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  1. dik-nsk Сегодня, 05:04
    За ВДВ!!! С праздником причастных
    dik-nsk
    1. Алексей7777777 Сегодня, 05:10
      С Праздником,Дядьки!!! hi
      Алексей7777777
      1. Teberii Сегодня, 05:37
        С праздником и чистого неба.
        Teberii
        1. 210окв Сегодня, 05:46
          Крылатая пехота,войска дяди Васи-с Праздником Вас...И фонтанам..уцелеть.. wassat drinks hi
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 07:39
            Присоединяюсь к общему поздравлению - с Днём Славного ВДВ нашей страны! love



            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 07:48
              С Праздником , Крылатая Гвардия !!! soldier drinks drinks drinks Присоединяюсь ко всем добрым словам и пожеланиям !
              bouncyhunter
    2. Spartanez300 Сегодня, 05:33
      Поздравляю с праздником авангард нашей армии , особый поклон ветеранам , желаю здоровья и успехов в боевой подготовке , за ВДВ Ура Ура Ура !!! soldier drinks
      Spartanez300
      1. Подрезчик Сегодня, 07:48
        Братишки, с нашим замечательным профессиональным праздником! Поздравляю всех, кто служил, кто служит, и тех кто хочет служить в одном из замечательных родов войск! Помните братишки: мы созданы действовать там, где другие парни не могут, мы созданы выполнять невозможные задачи! Жыве ВДВ!!! soldier
        Подрезчик
  2. Буровик Сегодня, 05:13
    С праздником, десантура!
    Буровик
  3. 24rus Сегодня, 05:22
    За ВДВ!!! С праздником братишки!!!
    24rus
    1. igordok Сегодня, 06:50
      С Праздником!!!
      igordok
  4. ИмПерц Сегодня, 05:30
    С праздником!!!
    ИмПерц
  5. Masya Masya Сегодня, 05:32

    С Праздником!!! УРА!!! love
    Masya Masya
  6. амурец Сегодня, 05:38
    С праздником! Войска Дяди Васи и 98-я гвардейская дивизия, которая одно время дислоцировалась в г. Белогорск Амурской области и которой командовал В.Маргелов.
    амурец
  7. трассер Сегодня, 05:39
    C праздником всех браты. Отмечаем в Торонто Канада. "Никто кроме нас" !!!
    трассер
  8. лысова Сегодня, 05:40
    С ПРАЗДНИКОМ, ВАС , РЕБЯТА!!! Не предсказуемые вы наши. Удачи, Вам, во всём!!! Десантура - горжусь вами!!!
    лысова
  9. uporov65 Сегодня, 05:41
    ВДВ хорош тем, что из обычных парней делает их необычными, и в первую очередь по духу. Девиз ВДВ: «Никто кроме нас», мотивирует на многое. С праздником Войска Дяди Васи!!!
    uporov65
  10. Bort Radist Сегодня, 05:45
    С Праздником, братишки! Борт радист АН-12, Паневежис 75-77.
    Bort Radist
    1. лысова Сегодня, 05:59
      А сколько они меня спасали, в колоне Р-142Н . 81- м.
      лысова
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 05:48
    ВДВ - с Праздником! drinks Живым - жить и чтить Память! Погибшим - Честь и Слава! И помнить - Никто Кроме Вас!!! drinks soldier drinks
    a.s.zzz888
  12. EvgNik Сегодня, 05:59
    С праздником, ребята! Сегодня ваш день!
    EvgNik
  13. moskowit Сегодня, 06:23
    С Праздником Крылатая Пехота! Желаю приземлений только на мирные поля, а не на поле боя! Здоровья и счастья всем ветеранам ВДВ, а тем , кто в строю, успехов в боевой и политической!!! soldier
    Ну, за ВДВ!!! drinks drinks drinks
    moskowit
  14. Громобой Сегодня, 06:59
    С Праздником всех крылатых гвардейцев!Пусть вас хранит Господь,а вы Россию.
    Громобой
  15. Serg65 Сегодня, 07:06
    С праздником, ДЕСАНТУРА!!!! Особенно хочу поздравить 345-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени 70-летия Ленинского комсомола и персонально генерал полковника Востротина Валерия Александровича! soldier
    С праздником КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА drinks
    Serg65
  16. инженерный Сегодня, 07:14
    С праздником Вас ВДВ!
    инженерный
  17. vasilev Сегодня, 07:28

    С Днем ВДВ, голубые береты!
    Мирного неба над головой.
    Вы ведь недаром в тельняшки одеты —
    Дружите вы с высотой, с синевой.

    Удачи желаем в любую минуту,
    Не встретились чтобы нигде тупики.
    Пусть будут надежны всегда парашюты,
    И ласково небо, и стропы крепки.

    В вас многое есть: сила, смелость, фигура.
    Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.
    Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!
    Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.
    vasilev
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