Так какой парк уничтожили в Волгограде?







Волна возмущения, хлынувшая на днях в интернет по поводу злодейски вырубленного «парка вдов» заставила внимательно отнестись к вопросу. Действительно, не каждый день происходит подобное. Вырубить парк, посаженный вдовами погибших солдат и офицеров ради парковки к чемпионату мира по футболу – это как бы ни в какие рамки не лезет.Тем более, что я сам, как оказалось, через этот парк проходил в 2014 году. Вот только что это именно «парк вдов» не знал.Надо сказать, что в 2014-м году сам Волгоград и его исторические объекты несколько удивляли. Мамаев Курган вообще был одной сплошной стройплощадкой. Ремонтировалось и облагораживалось все подряд, что в преддверии 2015 года и очередного юбилея вполне нормально.Фото того посещения этого парка у меня по вполне понятным причинам не сохранились, да и снимать там особо нечего было. Как бы весь Волгоград представлял собой либо некую неухоженность (в меньшей степени), либо неухоженность, с которой активно боролись. Парк же представлял собой зрелище так себе. Просто наш волгоградский проводник повел нас к мемориалу короткой дорогой от того места, где мы бросили машины. А когда я обратился к нему с вопросами, напомнил про это место.В общем, впечатлений о «парке вдов» у меня не осталось. Запущенный такой кусок земли, с довольно бессистемной посадкой. Много деревьев было уже мертво. Табличек, которые были у некоторых деревьев, увы, не увидели. Но мы просто прошли через некую территорию. Довольно неприглядную.А на днях о «парке вдов» узнали все. И о том, что парк был полностью вырублен и на его месте планируется организовать автопарковку к ЧМ-2018.Деревья действительно были вырублены, причем, все. Это уже неоспоримый факт. Причем, как окончательно засохшие, так и вполне себе живые. Перебор, как говорится, налицо.Однако, есть нюансы.Первый. Почему шум вокруг вырубки подняли постфактум? Вырубка такого количества деревьев – дело не двухминутного заседания. Планы реконструкции и благоустройства обсуждались на самых разных уровнях, вплоть до Москвы, которая это все финансировала. Или тишком и приватно просто подмахнули решения? Нелогично.Второй. Вставив в поиск эту тему, получил очень странный результат. Кто первым поднял шум? Опять все «наши»: Каспаров, Росбалт, «Свобода», «Эхо Москвы». Далее, естественно, подтянулись блоггеры, куда без них?Третье. А был ли парк? Вот тут сомнения. И тут стоит привести цитату не кого-то, а именно «Эха». Почему? Сами судите.«Считается, что их в парке высадили родственники погибших в Сталинградской битве, поэтому неофициально эту территорию называют парком сталинградских вдов. Ранее местные власти признали территорию неблагоустроенной и решили парк обновить».Документов, на которые можно опереться, попросту нет. Получается, что по личной инициативе, еще в 1965 году, жители Волгограда высадили на этом месте деревья и кустарники. Однако, без должного ухода, а именно, полива, за 50 с лишним лет, парк реально пришел в упадок. Волгоград сложный город, там действительно без воды никуда. Отсюда вполне оправданная гибель насаждений, вызванная естественной убылью тех, кто сажал, вполне вероятно.Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого Парка вдов у Мамаева Кургана никогда не было.«Территория, которую кто-то назвал парком, находится вне зоны полива. Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Кроме того, эта территория не была прогулочной".Кроме того, по словам Васина, «парка вдов» просто не существует. "Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании Парка вдов нет даже в архивах".В архивах, может быть, ничего и нет. Однако, кое-какие следы имеются. Песню «В парке у Мамаева кургана», на стихи Ирины Гофф и музыку Яна Френкеля пели Людмила Зыкина и Майя Кристалинская. Думаю, не с потолка взято все было.Но если отталкиваться от официальных документов, то все выглядит несколько не так, как изложено в основной части СМИ.Начнём с того, что термин «парк вдов» — это вообще новодел. Нет такого парка. Есть мемориальный парк у Мамаева кургана, который присутствует во всех поисковиках. И есть некая «охранная территория», которая вроде бы уже не мемориальный парк уже, но еще и не городская территория.Название про вдов, по моему мнению, тоже особо не использовалось. Если напрячь любой поисковик, то тот же Гугл до недавнего времени (месяц назад) вообще был не в курсе такого названия.Ну и заявления, что тысячи горожан высадили в парке деревья в память о близких, не вернувшихся с войны, ничем не подтверждаются. Но и отрицать того, что высадка силами жителей Волгограда была, никто и не собирается. Другой вопрос, в каком количестве. И во что все это превратилось сегодня.Четвертое. Дальше-то что? Вырубить – вырубили, и, однозначно, далеко не все было засохшим и больным. Ну понятно, ломать – не строить. Но что потом? Какая перспектива?То, что ЧМ-2018 стал неким толчком для благоустройства – это неплохо. Пусть хоть чему-то хорошему послужит это действо. И тут стоит зайти на соответствующий сайт администрации, там можно выкопать при определенном усердии сведения о том, что запланировано.Так вот, на месте вырубленных деревьев власти собираются высадить порядка 930 деревьев.Рябина, клен, береза, черемуха, липа, акация, дуб, сосна крымская, сосна обыкновенная, ель, лиственница и 1600 кустарников (сирень, кизильник, смородина). Уже как бы неплохо.Также в проекте указано обустройство 8 000 кв. м. пешеходных аллей и дорожек с покрытием из тротуарной плитки, 1 800 кв. м. велодорожек с асфальтовым покрытием, 1 170 кв. м. роликовых дорожек с резиновым покрытием.Планируют установить в парке видеонаблюдение, поливочный водопровод (самое главное!) и разместить 85 уличных скамеек, 73 декоративных урны, 320 уличных светодиодных светильников».Вы видите парк? На бумаге? Я – вижу. Вполне, знаете, нормальный такой парк. Как тот, официальный.Да, и парковка. Но не «вместо», а «плюс». На 240 мест, площадью 0,7 га. Есть разница? Общая площадь, отданная под реконструкцию – 5,38 га, площадь парковки – 0,7 га. Ну и где здесь «вместо»?Получается все-таки новый именно парк, в котором будет и место для парковки. Что, кстати, логично. Плохо в наше время уживается возведение чего-либо и отсутствие мест для авто. Ну такая уже жизнь сегодня.Что замечательно, так это то, что пока этот «парк» был в том состоянии, в котором его увидел я, всех все устраивало. Правда, экскурсий туда никто не водил, и про то, что «посадила яблоню вдова» не рассказывал. Не то место было, честно. Зато стоило только начать какие-то работы, тут же поднялся дикий вой и плач. И тут же родилась легенда об «уничтоженном парке вдов».Популизмом воняет, если что. Причем, сильно. Конечно, поднять ор проще, чем действительно позаботиться о парке. Хотя никто вроде бы и не мешал все 50 лет его существования. Власти напрячь, например. На субботник выйти.Хорошо, сейчас деревья вырублены. Опять же есть поле для приложения сил и энергии. Проследить за тем, чтобы все было так, как прописано в планах администрации. Это проще, чем вытащить себя на субботник по облагораживанию территории. Потому что на выходе будут не запущенные и брошенные насаждения, а вполне современный парк с поливом. Главное – чтобы все состоялось. Но уверенность в этом определенная есть, на опыте своего города могу сказать, что парки и скверы у нас создавать научились.Другой вопрос, чтобы все было как надо, а не как всегда.Скажем так, на истину в последней инстанции я не претендую, в Волгограде был давно, говорят, город меняется. Не мне судить. Но вот судить о том, насколько зловредны были поступки администрации, и насколько все вываленное в интернет соответствует действительности, можно. И даже нужно.В любом случае, думаю, что наши волгоградские читатели с удовольствием дополнят все написанное.