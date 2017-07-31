15:28 31 июля

Занятия подразделений РЭБ начались в Сибири и на Дальнем Востоке

На полигонах Восточного округа стартовал масштабный полевой выход подразделений РЭБ, дислоцированных а Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ВВО.

Занятия подразделений РЭБ начались в Сибири и на Дальнем Востоке


Для выполнения задач по предназначению военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны округа, где выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ, в частности, "Красуха" и "Борисоглебск-2",
говорится в релизе.


Сообщается, что «на марше специалисты РЭБ отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и преодолению зараженных участков местности».

«В ходе практической части полевого выхода расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации», – рассказали в округе.

Также будет выполнен комплекс мероприятий по борьбе с БПЛА условного противника.

Мероприятия продлятся до конца августа, к ним привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 150-ти единиц спецтехники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. RASKAT Сегодня, 15:26
    Так вот почему у меня интернет лагает. АЛЁ ГАРАЖ прикрутите мощность, написать комментарий невозможно. wassat
    RASKAT
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