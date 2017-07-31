Занятия подразделений РЭБ начались в Сибири и на Дальнем Востоке

Для выполнения задач по предназначению военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны округа, где выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ, в частности, "Красуха" и "Борисоглебск-2",

На полигонах Восточного округа стартовал масштабный полевой выход подразделений РЭБ, дислоцированных а Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что «на марше специалисты РЭБ отработали задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и преодолению зараженных участков местности».«В ходе практической части полевого выхода расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации», – рассказали в округе.Также будет выполнен комплекс мероприятий по борьбе с БПЛА условного противника.Мероприятия продлятся до конца августа, к ним привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано более 150-ти единиц спецтехники.