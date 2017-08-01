Самоходная артиллерийская установка «Объект 120»



"Объект 120" в музее Кубинки. Фото Wikimedia Commons



Макет САУ. Фото Russianarms.ru



Проекции "Тарана". Рисунок Russianarms.ru



Корма самоходки: можно рассмотреть доработки корпуса базового шасси. Фото Russianarms.ru



Реконструкция облика "Объекта 120". Рисунок Dogswar.ru



Самоходка (выделена зеленым) в музейном зале. Можно оценить пропорции орудия без дульного тормоза. Фото Strangernn.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://dogswar.ru/

http://russianarms.ru/

http://bastion-karpenko.narod.ru/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://strangernn.livejournal.com/

В середине пятидесятых годов советская оборонная промышленность временно прекратила разработку новых самоходных артиллерийских установок. Причины такого решения были связаны с многочисленными техническими проблемами последних проектов, а также с изменением концепции развития сухопутных войск. Тем не менее, буквально через пару лет мнение командования изменилось, в результате чего был запущен новый проект разработки перспективной САУ. Этот образец бронемашины получил известность под названиями «Объект 120» и «Таран».К середине пятидесятых годов советские ученые и инженеры проработали вопрос оснащения танков и других боевых машин ракетным вооружением. Ракетные комплексы имели весьма высокий потенциал, и потому с определенного времени рассматривались в качестве средства полной замены существующих артиллерийских противотанковых систем. Тем не менее, подобные проекты отличались высокой сложностью, из-за чего их разработка могла затянуться. В связи с этим в качестве вспомогательного средства для ракетных танков было решено создать новую артиллерийскую самоходку с орудием повышенной мощности.В мае 1957 года Совет министров СССР выпустил два постановления, в соответствии с которыми оборонная промышленность должна была создать несколько новых образцов техники. Любопытно, что постановление о разработке бронемашины с артиллерийским вооружением вышло на несколько недель раньше аналогичного документа, требующего создать ракетный танк. Новая научно-исследовательская работа в области самоходной артиллерии получила шифр «Таран».Головным разработчиком перспективной САУ было назначено ОКБ-3 свердловского «Уралмашзавода». Руководить работами должен был Г.С. Ефимов. Создание артиллерийской части поручили пермскому заводу №172. Эти предприятия уже имели большой опыт в деле создания самоходной артиллерии и различных орудий, что позволяло успешно решить все поставленные задачи.Проект перспективной самоходки получил рабочее обозначение «Объект 120», использовавшееся параллельно с названием темы. Кроме того, в некоторых источниках машина обозначается как СУ-152, однако такое название может привести к путанице, поскольку в годы Великой Отечественной войны уже выпускался и состоял на вооружении одноименный образец.До конца 1957 года были проведены необходимые исследования, целью которых был выбор оптимального калибра орудия для «Тарана». С учетом текущего прогресса в области танковых брони и вооружений было решено, что наибольшие перспективы имеют системы калибром 130 и 152 мм. Были разработаны два проекта пушек М-68 (130 мм) и М-69 (152 мм). В ближайшем будущем предполагалось изготовить опытные образцы таких систем и определить их реальные возможности в условиях полигона.В 1958 году завод №172 изготовил экспериментальные стволы, при помощи которых планировалось провести новый этап проверки. Сравнительные испытания показали, что, несмотря на значительную разницу калибров, пушки превосходят друг друга по одним показателям и проигрывают в других. Так, 152-мм орудие использовало более тяжелый бронебойный снаряд, но разгоняло его до меньших скоростей. М-68, в свою очередь, опережало более тяжелую систему по бронепробиваемости при нулевых углах встречи, тогда как при увеличении угла показывало менее высокие характеристики. В целом, с точки зрения технических характеристик две пушки были равноценны.Важнейшим преимуществом 152-мм пушки М-69 стала предлагаемая номенклатура боеприпасов. В отличие от системы меньшего калибра, она могла использовать кумулятивные снаряды. Большая мощность, выигрыш в некоторых характеристиках и наличие кумулятивного выстрела привели к тому, что М-69 была рекомендована к использованию на «Объекте 120». Таким образом, в итоге был выбран калибр 152 мм.Параллельно с выбором орудия велось решение вопроса шасси. С конца сороковых годов «Уралмашзавод» работал над тремя перспективными самоходками, строившимися на базе унифицированного шасси. Последнее основывалось на ряде оригинальных идей и использовало некоторые новые для отечественной техники решения. Тем не менее, новизна оказала негативное влияние на ход проекта, из-за чего даже после нескольких лет доводки шасси сохраняло ряд серьезных недостатков. К моменту старта НИР «Таран» два проекта из трех были закрыты, а развитие самоходки СУ-100П все еще продолжалось, но уже в целях создания нового шасси. Именно доработанный вариант уже существующей бронемашины предложили использовать в новом проекте.Предложенное 152-мм орудие отличалось большими размерами и предъявляло соответствующие требования к боевому отделению. В связи с этим было решено использовать не шасси СУ-100П, но его доработанный вариант, основанный на основных идеях закрытого проекта СУ-152П. В данном случае проблема габаритов была решена удлинением корпуса и добавлением пары опорных катков. Таким образом, новый «Объект 120» должен был основываться на доработанном и улучшенном семикатковом шасси.Корпус сохранил общую архитектуру и компоновку, но теперь предлагались некоторое усиление броневой защиты и определенное изменение формы агрегатов. Для повышения уровня защиты толщина лобовых листов была увеличена до 30 мм. Прочие элементы корпуса имели толщину от 8 мм. Бронелисты соединялись между собой сваркой. Клепаные соединения в новом проекте не использовались. В лобовой части корпуса по-прежнему помещались агрегаты трансмиссии, позади которых находились отделение управления (слева) и моторный отсек. Кормовая часть корпуса выделялась под боевое отделение с полноценной поворотной башней.Несмотря на некоторое изменение конструкции, корпус «Объекта 120» внешне был похож на существующую разработку. Лобовая проекция защищалась несколькими наклонными листами, помещенными под разными углами к вертикали. Передняя часть корпуса имела наклонную крышу, оснащенную люками для механика-водителя и для доступа в моторный отсек. Позади моторного отделения находилась горизонтальная крыша с погоном для установки башни. Корпус сохранил вертикальные борта, на которых, однако, появились ящики для имущества. Интересной особенностью обновленного корпуса был уступ в верхней части кормы.Вооружение новой самоходки должно было размещаться в полноповоротной башне, обеспечивающей защиту экипажа и боекомплекта от всех угроз. Предлагалось использование литой башни сравнительно сложной формы. Лобовая и центральная часть башни имели форму, близкую к полусферической. Сзади на основном агрегате монтировалась крупная кормовая ниша, необходимая для размещения укладок. На крыше башни, у ее левого борта, находилась командирская башенка. Также имелись люки и проемы для смотровых приборов или прицельных устройств.Самоходка «Таран» сохраняла силовую установку и трансмиссию, разработанные еще в рамках проекта СУ-100П. В моторном отсеке помещался дизельный двигатель В-105 мощностью 400 л.с. Двигатель сопрягался с механической трансмиссией. В ее составе имелись главный фрикцион сухого трения, двухпоточный механизм передач и поворота, а также два одноступенчатых бортовых редуктора. Благодаря малым размерам все агрегаты трансмиссии помещались в моторном отсеке и передней части корпуса.Ходовая часть основывалась на наработках проекта СУ-152П, но при этом была доработана с учетом опыта дальнейшего развития унифицированного шасси. На каждом борту при помощи индивидуальной торсионной подвески помещалось по семь сдвоенных обрезиненных опорных катков. Передняя и задняя пары катков усиливались гидравлическими амортизаторами. В передней части корпуса находились ведущие колеса, в корме – направляющие. Над опорными катками устанавливались поддерживающие ролики: четыре таких детали располагались с неравными интервалами между собой. Характерной чертой «Объекта 120», равно как и его предшественников, было использование гусеницы с резинометаллическим шарниром. Тем не менее, к концу пятидесятых годов это уже не было новшеством, поскольку промышленность успела освоить выпуск нескольких образцов техники с такими гусеницами.Главным оружием «Тарана» должна была стать 152-мм нарезная пушка М-69. Это орудие имело ствол длиной 59,5 калибра с дульным тормозом щелевого типа и эжектором. Использовался полуавтоматический клиновой затвор. Орудийная установка комплектовалась гидропневматическими противооткатными устройствами, позволившими получить длину отката всего 300 мм. Горизонтальное наведение выполнялось поворотом всей башни при помощи механических приводов. За вертикальную наводку отвечала гидравлика. Имелась возможность обстрела целей на любых направлениях при углах вертикальной наводки от -5° до +15°. На рабочем месте наводчика имелись дневной прицел ТШ-22 и ночная перископическая система, нуждавшаяся в подсветке. Прожектор помещался рядом с маской орудия.Пушка М-69 использовала раздельно-гильзовое заряжание и могла применять боеприпасы нескольких типов. Для поражения живой силы и укреплений предназначались осколочно-фугасные снаряды массой 43,5 кг, использовавшиеся с метательными зарядами весом 10,7 и 3,5 кг. Бороться с бронетехникой предлагалось при помощи кумулятивных и подкалиберных снарядов. Последний имел массу 11,5 кг и выстреливался 9,8-кг метательным зарядом. Имея начальную скорость 1720 м/с, такой боеприпас на дистанции 3500 м мог пробить до 295 мм брони. С 1000 м при угле встречи 60° пробивалось 179 мм. Самоходка «Объект 120» брала на борт только 22 выстрела раздельного заряжания. Боеприпасы перевозились в кормовой укладке башни. С целью упрощения работы экипажа использовался механический досылатель, а после выстрела орудие автоматически возвращалось на угол заряжания.Дополнительным оружием новой самоходки мог стать крупнокалиберный пулемет КПВ. Это оружие можно было разместить на турельной установке одного из люков в крыше башни. Кроме того, для самообороны экипаж мог бы использовать личное стрелковое оружие и ручные гранаты.Экипаж должен был состоять из четырех человек. В передней части корпуса, в отделении управления, находился механик-водитель. Его рабочее место сохраняло все средства, предусматривавшиеся предыдущими проектами. Попадать в отделение управления следовало через люк в крыше. Для вождения в боевой обстановке водитель имел пару перископических приборов. Командир, наводчик и заряжающий размещались в башне. Место командира находилось справа от орудия, наводчика – слева. Заряжающий находился позади них. Доступ в боевое отделение обеспечивался парой люков в крыше. В распоряжении экипажа имелись переговорное устройство и радиостанция Р-113.Самоходная артиллерийская установка нового типа получилась достаточно крупной. Длина по корпусу достигала 6,9 м, длина с пушкой вперед – около 10 м. Ширина составляла 3,1 м, высота – чуть более 2,8 м. Боевая масса определялась в 27 т. При таких параметрах бронемашина «Таран» могла развивать скорость более 60 км/ч и преодолевать на одной заправке топливом 280 км. Обеспечивалась достаточно высокая проходимость на пересеченной местности. Водные преграды следовало преодолевать по бродам.Разработка проекта «Объект 120» / «Таран» завершилась в 1959 году, после чего «Уралмашзавод» приступил к сборке опытного образца. В самом начале следующего года пермские оружейники изготовили два опытных орудия М-69 и отправили их в Свердловск. После монтажа пушек построенный прототип был готов к испытаниям. В ближайшее время планировалось провести проверку бронемашины на заводском полигоне, необходимую для последующей доводки и совершенствования техники.Известно, что опытный «Таран» неоднократно выходил на трассу полигона и прошел по ней значительное расстояние. Кроме того, в рамках заводских испытаний было выполнено несколько выстрелов по мишеням. Подобные проверки позволили определить фронт дальнейших работ и приступить к совершенствованию имеющейся конструкции.Тем не менее, доводка опытной техники продолжалась не слишком долго. Уже 30 мая 1960 года Совмин СССР постановил остановить научно-исследовательскую работу «Таран». Такое решение обосновывалось наметившимся прогрессом в артиллерийской и ракетной областях. К началу шестидесятых годов были созданы более совершенные противотанковые ракетные комплексы, а кроме того, появились идеи и решения, позволявшие создать гладкоствольные орудия с высокими характеристиками. К примеру, на основе новых технологий вскоре была создана 125-мм танковая пушка 2А26, имевшая определенные преимущества перед существующей М-69. Дальнейшее развитие изделия 2А26 привело к появлению систем семейства 2А46, до сих пор остающихся на вооружении. Также существует версия, согласно которой отказ от проекта «Таран» был связан с давлением сторонников ракетного вооружения. Ранее им удалось добиться отказа от трех проектов САУ, и новый проект тоже мог стать их «жертвой».Так или иначе, в самом конце весны 1960 года работы по теме «Таран» были прекращены. Новые прототипы не строились и не испытывались. Уникальная и интереснейшая машина так и осталась в единственном экземпляре. Более не нужный опытный образец САУ «Объект 120» позже был передан бронетанковому музею г. Кубинке, где и остается до сих пор. Использование длинноствольного орудия привело к интересным последствиям. Даже после демонтажа крупного дульного тормоза самоходка не слишком хорошо вписывается в существующий выставочной зал: дуло «укороченного» ствола достает до техники, стоящей напротив.В 1957 году был дан старт двум проектам перспективной противотанковой техники, один из которых подразумевал строительство артиллерийской самоходки, а второй – ракетного танка. Как следствие, «Объект 120» постоянно сравнивали с машиной «Объект 150» / ИТ-1. Каждый из двух образцов по одним характеристикам превосходил конкурента, тогда как по другим уступал ему. Тем не менее, в итоге более совершенным и удачным посчитали ракетный танк, в результате чего он поступил на вооружение и производился небольшой серией. Проект «Таран», в свою очередь, был закрыт.Однако наработки по «Объекту 120» не пропали. Через несколько лет после закрытия этого проекта стартовали работы по новым самоходным артиллерийским установкам различного назначения. При их создании самым активным образом использовались уже известные и проверенные решения, заимствованные из закрытых проектов. Таким образом, САУ «Объект 120» / «Таран» и предыдущие разработки, от которых в свое время отказались, все же смогли помочь дальнейшему развитию отечественной самоходной артиллерии.