17:57 31 июля

Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России

На прошедшей в Таллине встрече с лидерами других Балтийских государств и вице-президентом США Маком Пенсом, президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту о "новой угрозе" со стороны РФ и потенциальном, по ее мнению, неконвенциональном оружии — строящейся рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса Белорусской АЭС.

На встрече с вице-президентом США президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие
— говорится в сообщении, передает РИА Новости .

Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России



По данным пресс-службы, лидеры балтийских стран обсудили энергетическое сотрудничество с США.

Активная роль США в региональном энергетическом секторе приобретает стратегическое значение. Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, – это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет
— приводятся в релизе слова Грибаускайте.

Она отметила, что в августе на литовский терминал сжиженного природного газа, а через него в другие балтийские страны поступит первый американской сжиженный природный газ. Грибаускайте заявила, что до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Сенат США в минувший четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Теперь президент США имеет десять дней, чтобы подписать или отклонить этот закон. Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".


Использованы фотографии: © Reuters / Scanpix
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 16:24
    Далька не применула пожаловаться своему сутенёру на невыносимые условия труда wassatНу а почему бы пользуясь случаем, не выклянчить немного баксов- ведь русофобия нынче товар ходовой.
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 16:27
      Цитата: Чёрный
      не выклянчить немного баксов

      немного пенсов laughing
      хрыч
      1. Чёрный Сегодня, 16:50
        Цитата: хрыч
        немного пенсов

        да уж, по пенсам она большой специалист laughing
        Чёрный
        1. Pirogov Сегодня, 17:25
          Цитата: Чёрный
          да уж, по пенсам она большой специалист

          Когда уже этой ,,,дАме,,,УД засунут в рот по самые помидоры ,когда она молчит умнее смотрится..............
          Pirogov
    2. Spartanez300 Сегодня, 17:50
      Поплакалась в жилетку своему хозяину , напрочь отсутствует чувство собственного достоинства .
      Spartanez300
  2. Magic Archer Сегодня, 16:25
    Ну куда ж без прибалтийских шавок!Бедняжек испугали,штаны сырые,НАТО выручайте)))Интересно,сколько ещё будет этот антироссийский ажиотаж продолжаться???!
    Magic Archer
    1. Hoc vince Сегодня, 16:42
      Всем понятно, что только американские танки несут свободу и демократию, за что и любимы во всем мире. А мы, понятное дело, можем нести только – диктатуру. Чем больше проблем (всяких и разных) будет у них на своих границах, тем меньше они будут лезть в наши дела и поучать нас.
      Hoc vince
    2. Хубун Сегодня, 16:57
      Продолжаться будет до тех пор пока штаты что то ещё значат. Как только все влияние и силу потеряют , то все те кто клянет и проклинают Россию с таким же иступлением будут нам в любви и верности обещания давать
      Хубун
  3. DEZINTO Сегодня, 16:27
    Хосспадиии!......Когда уже выборы в Литве ? Когда уже сменят эту чекнутую?

    По её логике атомная станция это оружие? Против её огромной державы?
    DEZINTO
    1. alexmach Сегодня, 16:57
      Цитата: Magic Archer
      Интересно,сколько ещё будет этот антироссийский ажиотаж продолжаться???!

      Цитата: DEZINTO
      Хосспадиии!......Когда уже выборы в Литве ?

      Какая разница когда выборы? Продолжатся оно будет независимо от любых выборов до тех пор пока это будет выгодно "сильным мира сего".
      alexmach
  4. Logall Сегодня, 16:28
    [/quote]до того, как Литва начала эксплуатировать терминал сжиженного природного газа она платила за газ приблизительно на 40% больше, поскольку российская компания "Газпром" была единственным поставщиком газа.[quote]

    Что несёт эта Президентутка? Как можно закупать газ за большую цену и платить за это меньше на40%?
    Она кому хочет понравиться? Штатам? Их солдаты уже насилуют её гражданок! И даже гражданинов! Нас напугать?
    Нас пугать, только сосцы мять...
    Logall
  5. soroKING Сегодня, 16:29
    на фото такое впечатление, что он хочет её по брюху похлопать lol
    soroKING
  6. Proton Сегодня, 16:29
    Для этих приибалтов и улитки гиперзвуковое оружие laughing переползающие из от нас туда.
    Proton
  7. Виктор-М Сегодня, 16:33
    Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России

    У старушки Дали климакс.
    Виктор-М
  8. kolkulon Сегодня, 16:37
    Надо на ВО отдельную колонку создать,назвать ее знаменитой фразой Лаврова и такие новости помещать там.
    kolkulon
  9. лысова Сегодня, 16:49
    О ГОСПОДИ!!! --- Эти люди просто уничтожают свой народ, свою историю. Будь прокляты они ( я не крещёный).
    лысова
  10. сунженец Сегодня, 17:52
    На встрече с вице-президентом США президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие

    Она в курсе, что Белоруссия не входит в состав РФ?
    сунженец
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