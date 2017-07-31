Президент Литвы рассказала Пенсу о "новой угрозе" со стороны России

На встрече с вице-президентом США президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие

Активная роль США в региональном энергетическом секторе приобретает стратегическое значение. Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, – это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет