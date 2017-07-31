Пенс потребовал от России «кардинально» изменить свою политику

Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь

В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран

Мы надеемся на лучшие дни и лучшие отношения с Россией, но, как я сказал ранее сегодня, последние дипломатические действия Москвы не смогут сдержать наши обязательства по обеспечению безопасности США, наших союзников и всех стран, которые любят свободу

США хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого Москва должна кардинально изменить свою политику, заявил американский вице-президент Майк Пенс, выступая в Таллинне.— заявил Пенс, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.Пенс пояснил, что именно должна изменить Россия в своей политике.— сказал вице-президент США -Он отметил, что "США отвергают любые попытки применения силы, угроз, вмешательства или злонамеренного влияния на страны Балтии или других союзников по договору (НАТО – ред.)" и подчеркнул "приверженность пятой статье взаимной обороны" членов альянса.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.