17:58 31 июля

Пенс потребовал от России «кардинально» изменить свою политику

США хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого Москва должна кардинально изменить свою политику, заявил американский вице-президент Майк Пенс, выступая в Таллинне.

Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь
— заявил Пенс, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Пенс потребовал от России «кардинально» изменить свою политику



Пенс пояснил, что именно должна изменить Россия в своей политике.

В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран
— сказал вице-президент США -
Мы надеемся на лучшие дни и лучшие отношения с Россией, но, как я сказал ранее сегодня, последние дипломатические действия Москвы не смогут сдержать наши обязательства по обеспечению безопасности США, наших союзников и всех стран, которые любят свободу


Он отметил, что "США отвергают любые попытки применения силы, угроз, вмешательства или злонамеренного влияния на страны Балтии или других союзников по договору (НАТО – ред.)" и подчеркнул "приверженность пятой статье взаимной обороны" членов альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.

Использованы фотографии: © REUTERS / Ints Kalnins
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 17:42
    "враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран"

    Враждебных для кого? what
    Владимирец
    1. oleg-gr Сегодня, 17:45
      У Пенса требовалка выросла? Или начинается согласованная истерика всего руководства США? На ВВП бесполезно давить. Заварили кашу, хлебайте.

      Как гордо приебалты выглядят на фото.
      oleg-gr
      1. Logall Сегодня, 17:50
        Цитата: oleg-gr
        У Пенса требовалка выросла? Или начинается согласованная истерика всего руководства США?

        У Миши Пенисова выросло кое-что другое. Харя! Но чувствую, что треснет скоро...
        Logall
      2. Служу_отечеству Сегодня, 17:51
        Неа, он просто яйца из заморозки достал))))
        Служу_отечеству
      3. papas-57 Сегодня, 17:56
        ''Пенс потребовал от России «кардинально» изменить свою политику''. От жены требуй! А нас можно только вежливо попросить.
        papas-57
  2. Partyzan Сегодня, 17:43
    В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы.
    может ему напомнить про свободные народы СССР?
    Partyzan
  3. Стройбат запаса Сегодня, 17:45
    А не пойти ли этому пенсу в свинью-копилку?
    Стройбат запаса
  4. Essex62 Сегодня, 17:49
    А кто это пен ?Я вот хочу потребовать вернуть законные земли коренному населению Америки.
    Essex62
  5. К-50 Сегодня, 17:51
    США хотят улучшения отношений с Россией, однако для этого Москва должна кардинально изменить свою политику, заявил американский вице-президент Майк Пенс

    Да пошёл ты, к своим родственникам!!! laughing
    К-50
  6. Langf Сегодня, 17:52
    Короче, "Пен" и "с" выразил озабоченность, что Россия не озабочена его озабоченностью. Уже всех достали своей бестолковой суетой.
    Langf
  7. ded100 Сегодня, 17:53
    Свою политику пусть меняют а в нашу не лезут гигимоны недоделанные! am
    ded100
  8. Mavrikiy Сегодня, 17:53
    Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь

    Да не готовы мы менять и изменять, не в-первую, не во-вторую очередь. "ВОТ ПОЙДИ И ПОДУМАЙ", с кем ты связался.
    А у нас 1 сентября, серьезными делами заниматься нужно.
    Mavrikiy
  9. Воля Сегодня, 17:54
    Как же рабство по нраву работорговцам?! Те, кто смеет утверждать - МЫ НЕ РАБЫ, конечно же им враги, которых хотят уничтожить. Самих же вполне устраивают покорные, выностливые и трудолюбивые.Кто-то должен же им попы подтирать? Самим несподручно. Не обучены. Кто такое допускает,тот и враг миру. ЯТД.
    Воля
  10. Горный стрелок Сегодня, 17:57
    Да ну, на... И требования свои туда же...
    Горный стрелок
Картина дня