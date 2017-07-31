Медикам ДНР вручили дипломы Российской Федерации
Сегодня в Донецкой республике прошла торжественная церемония вручения дипломов Российской Федерации медикам Донецкой Народной Республики. 64 выпускника Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, которые окончили вуз в 2015 году и уже работают в районных клиниках, прошли государственную аттестацию в Северо-Осетинской государственной медицинской академии. В мероприятии приняли участие Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутаты Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев, заместитель Председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и.о. первого заместителя министра здравоохранения ДНР Тамара Цыганок, передает сайт "Новости Донецкой республики" .
Выступая перед медиками, глава ДНР Александр Захарченко поздравил медиков республики и сказал в своем приветственном слове:
Глава Республики поблагодарил руководство Южной и Северной Осетии, а также депутата Российской Федерации Казбека Тайсаева за оказанную помощь и предоставленную возможность выпускникам медуниверситета получить дипломы РФ.
Выступая перед медиками, глава ДНР Александр Захарченко поздравил медиков республики и сказал в своем приветственном слове:
Сегодня у вас особенный день. Вы стали медиками еще в 2015 году, но из-за войны не смогли получить дипломы, а многие из вас пошли воевать. У нас есть девушка-медик, которая получила Героя ДНР за то, что вытащила с поля боя 364 раненных.
Задача медиков – спасать и давать жизнь. Неоднократно пришлось обращаться к врачам, так как сам являюсь военным. Для нас ваша профессия самая святая. Сегодняшние дипломы Российской Федерации – это малая толика той дани уважения, которую мы обязаны оказать каждому из вас. Развитие медицины – это показатель уровня благополучия государства. Поддержка, которую мы оказываем медикам, будет и дальше продолжаться. Сейчас молодым врачам, которые работают в Шахтерске, бесплатно выдают жилплощадь. Также планируется финансовая доплата врачам. Реформа в здравоохранении, которая сейчас проводится в Республике, в первую очередь касается улучшения ваших условий труда. Очень хочется, чтобы наши медики оставались в Республике. Вы нужны людям.
Дорогие выпускники, поздравляю вас с вручением дипломов Российской Федерации
Задача медиков – спасать и давать жизнь. Неоднократно пришлось обращаться к врачам, так как сам являюсь военным. Для нас ваша профессия самая святая. Сегодняшние дипломы Российской Федерации – это малая толика той дани уважения, которую мы обязаны оказать каждому из вас. Развитие медицины – это показатель уровня благополучия государства. Поддержка, которую мы оказываем медикам, будет и дальше продолжаться. Сейчас молодым врачам, которые работают в Шахтерске, бесплатно выдают жилплощадь. Также планируется финансовая доплата врачам. Реформа в здравоохранении, которая сейчас проводится в Республике, в первую очередь касается улучшения ваших условий труда. Очень хочется, чтобы наши медики оставались в Республике. Вы нужны людям.
Дорогие выпускники, поздравляю вас с вручением дипломов Российской Федерации
Глава Республики поблагодарил руководство Южной и Северной Осетии, а также депутата Российской Федерации Казбека Тайсаева за оказанную помощь и предоставленную возможность выпускникам медуниверситета получить дипломы РФ.
Использованы фотографии: http://dnr-news.com/index.php
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