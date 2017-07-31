Медикам ДНР вручили дипломы Российской Федерации

Сегодня у вас особенный день. Вы стали медиками еще в 2015 году, но из-за войны не смогли получить дипломы, а многие из вас пошли воевать. У нас есть девушка-медик, которая получила Героя ДНР за то, что вытащила с поля боя 364 раненных.Задача медиков – спасать и давать жизнь. Неоднократно пришлось обращаться к врачам, так как сам являюсь военным. Для нас ваша профессия самая святая. Сегодняшние дипломы Российской Федерации – это малая толика той дани уважения, которую мы обязаны оказать каждому из вас. Развитие медицины – это показатель уровня благополучия государства. Поддержка, которую мы оказываем медикам, будет и дальше продолжаться. Сейчас молодым врачам, которые работают в Шахтерске, бесплатно выдают жилплощадь. Также планируется финансовая доплата врачам. Реформа в здравоохранении, которая сейчас проводится в Республике, в первую очередь касается улучшения ваших условий труда. Очень хочется, чтобы наши медики оставались в Республике. Вы нужны людям.Дорогие выпускники, поздравляю вас с вручением дипломов Российской Федерации