20:14 31 июля

Медикам ДНР вручили дипломы Российской Федерации

Сегодня в Донецкой республике прошла торжественная церемония вручения дипломов Российской Федерации медикам Донецкой Народной Республики. 64 выпускника Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, которые окончили вуз в 2015 году и уже работают в районных клиниках, прошли государственную аттестацию в Северо-Осетинской государственной медицинской академии. В мероприятии приняли участие Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутаты Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев, заместитель Председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и.о. первого заместителя министра здравоохранения ДНР Тамара Цыганок, передает сайт "Новости Донецкой республики" .
Медикам ДНР вручили дипломы Российской Федерации

Выступая перед медиками, глава ДНР Александр Захарченко поздравил медиков республики и сказал в своем приветственном слове:
Сегодня у вас особенный день. Вы стали медиками еще в 2015 году, но из-за войны не смогли получить дипломы, а многие из вас пошли воевать. У нас есть девушка-медик, которая получила Героя ДНР за то, что вытащила с поля боя 364 раненных.
Задача медиков – спасать и давать жизнь. Неоднократно пришлось обращаться к врачам, так как сам являюсь военным. Для нас ваша профессия самая святая. Сегодняшние дипломы Российской Федерации – это малая толика той дани уважения, которую мы обязаны оказать каждому из вас. Развитие медицины – это показатель уровня благополучия государства. Поддержка, которую мы оказываем медикам, будет и дальше продолжаться. Сейчас молодым врачам, которые работают в Шахтерске, бесплатно выдают жилплощадь. Также планируется финансовая доплата врачам. Реформа в здравоохранении, которая сейчас проводится в Республике, в первую очередь касается улучшения ваших условий труда. Очень хочется, чтобы наши медики оставались в Республике. Вы нужны людям.


Дорогие выпускники, поздравляю вас с вручением дипломов Российской Федерации


Глава Республики поблагодарил руководство Южной и Северной Осетии, а также депутата Российской Федерации Казбека Тайсаева за оказанную помощь и предоставленную возможность выпускникам медуниверситета получить дипломы РФ.

Использованы фотографии: http://dnr-news.com/index.php
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Комментарии 30

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:01
    Хорошая новость. ДНР (или Малороссия) все дальше от Окраины. Идут своим путем.
    oleg-gr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:06
      Мне эта тенденция нравится! Надеюсь медицина не сбежит получив дипломы ..У нас в России есть такое "сельский доктор", получат деньги и в бега..
      ОТДЕЛ
      1. хрыч Сегодня, 18:12
        Цитата: ОТДЕЛ
        получат деньги и в бега..

        С Донбасса, кто уже в бега не подался, тот крепок в бытии ...
        хрыч
        1. Тралл Сегодня, 18:28
          Эх, Донецкий Мед... Мы - курсанты ДВВПУ млели от студенток-медичек smile
          Как давно это, правда, было...
          Тралл
          1. Partyzan Сегодня, 18:37
            Мы - курсанты ДВВПУ млели от студенток-медичек
            наверное их имели, медички всегда хорошие были good
            Partyzan
          2. alexmach Сегодня, 19:16
            похоже млели не вы одни
            Задача медиков – спасать и давать жизнь.
            alexmach
      2. 210окв Сегодня, 18:14
        Да всем нравится..Особенно медикам.Скорее всего поедут на работу в более благополучные регионы.Эта проблема общероссийского масштаба..В районах лечить некому..Надежда есть что приедут к нам на Кубань..
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мне эта тенденция нравится! Надеюсь медицина не сбежит получив дипломы ..У нас в России есть такое "сельский доктор", получат деньги и в бега..
        210окв
      3. Балу Сегодня, 18:47
        Лишь бы ДНР не перешла на нынешнюю систему обучения в РФ , а оставила как в СССР хотя бы.
        Скворцова уничтожила интренатуру. Год интернатуры (самостоятельная работа под руководством опытных врачей по распределению). Следущая система ординатура 2 года-более углубленное изучение узкой специальности.
        Так вот правда жизни с моей стороны, имеющего опыт работы по 8 специальностям, по 6 из которых проходил усовершенствование в разное время:
        Интернатуру нужно увеличить минимум до 2 лет.
        В ординатуру только после 3 лет самостоятельной работы по хирургии, терапии или педиатрии, набор по конкурсу рефератов и собеседование. Есть ключевые вопросы в каждой специальности по котором ясно-обучаем или нет, ориентируется или нет, имеет клиническое мышление или нет.
        2 года ординатуры мало! Для врача ЛФК и врачебного контроля может и достаточно, но для нейрохирурга и 4-5 лет ординатуры мало для примера).
        Та система непрерывного образования, которую преподносят как прорыв-полная туфта. Рядовому врачу, да еще из глубинки это образование нужно как дистанционное, ну может быть если только очно сдать экзамен. А что получается? Вы посмотрите список более чем 2 тыс циклов на сайте. А что, нельзя их было разбить по группам для разных специальностей, в группах отдельно-платные и бюджетные.
        До сих пор нет основополагающего приказа МЗ РФ: Типовая инструкция (или правила) ведения медицинской карты стационарного больного с особенностями ведения по разным специальностям ( а чем было плохо "История болезни"?) В итоге експерты страховых компаний успешно паразитируют на больницах. 70% удержаний страховыми компаниями-это как раз за ведение первичной медицинской документации. Эта тема бесконечна. Не копируйте Российские реформы!
        Балу
      4. maiman61 Сегодня, 19:13
        А зарплата сельского доктора будет не меньше сельского депутата и никто не побежит.
        maiman61
        1. Балу Сегодня, 19:18
          Цитата: maiman61
          А зарплата сельского доктора будет не меньше сельского депутата и никто не побежит.

          Не столько зарплата, сколько решение проблемы жилья. Большинство сельских врачей держит именно это: дом, хозяйство, стабильность.
          Балу
      5. Владыка Ситх Сегодня, 19:51
        Вот как раз видео
        Владыка Ситх
    2. Logall Сегодня, 18:06
      Цитата: oleg-gr
      Хорошая новость. ДНР (или Малороссия) все дальше от Окраины. Идут своим путем.

      Я рад за ДНР. Но возник вопрос. Кого и где они лечить будут. Их в Малороссии или нас в России. А самое главное– КАК?
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:02
        Цитата: Logall
        Цитата: oleg-gr
        Хорошая новость. ДНР (или Малороссия) все дальше от Окраины. Идут своим путем.

        Я рад за ДНР. Но возник вопрос. Кого и где они лечить будут. Их в Малороссии или нас в России. А самое главное– КАК?

        Практика в ДНР , сделает их профессионалами и настоящими врачами! У нас в России самые лучшие врачи практики (военные хирурги особенно) Опыт огромнейший при минимуме оборудования и лекарств..Они на вес золота, которые настоящие!
        ОТДЕЛ
  2. tamnun Сегодня, 18:09
    Глава Республики поблагодарил руководство Южной и Северной Осетии, а также депутата Российской Федерации Казбека Тайсаева за оказанную помощь и предоставленную возможность выпускникам медуниверситета получить дипломы РФ.

    ?????
    Причем тут осетия ?
    tamnun
    1. Logall Сегодня, 18:16
      Цитата: tamnun
      Причем тут осетия ?

      В ДНР их дипломы выдают. Чтобы везде признавали...
      Logall
      1. tamnun Сегодня, 19:20
        Цитата: Logall
        Цитата: tamnun
        Причем тут осетия ?

        В ДНР их дипломы выдают. Чтобы везде признавали...

        Чьи , осетинские ?
        tamnun
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:28
          Цитата: tamnun
          Цитата: Logall
          Цитата: tamnun
          Причем тут осетия ?

          В ДНР их дипломы выдают. Чтобы везде признавали...

          Чьи , осетинские ?

          Ну ни израильские конечно..))))) Ваши скоро к нам приезжать будут за опытом !Или переманивать будете, но наши террористов и олигархов, как то не очень любят!
          ОТДЕЛ
    2. новичок Сегодня, 18:19
      гос.аттестацию прошли в тамошнем вузе. девушка Герой тронула_ вытащить с боля боя 364 бойца!
      новичок
      1. Logall Сегодня, 18:27
        Цитата: новичок
        гос.аттестацию прошли в тамошнем вузе. девушка Герой тронула_ вытащить с боля боя 364 бойца!

        Она их не вытащила, а оказала помощь. Но на поле боя! В разное время (не в одном отдельном сражении).
        ДНР тоже пиарятся...
        Logall
        1. новичок Сегодня, 18:34
          человек говорит, что вытащила. может вы лучше знаете? все равно. девочка молодец.
          новичок
          1. Logall Сегодня, 18:58
            Я живу на Кавказе. У жены в ДНР бабушка похоронена. Я общаюсь с некоторыми пацанами. Вот позвонил, поинтересовался.
            А заслуг девочки никто не приуменьшает. Молодец. Заслужила! Но ей наверное самой стыдно, что так всё преподнесли. Её я думаю, не спросили...
            Logall
            1. новичок Сегодня, 19:30
              Logall, спасибо за развёнутый ответ.
              новичок
            2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:56
              Цитата: Logall
              Я живу на Кавказе. У жены в ДНР бабушка похоронена. Я общаюсь с некоторыми пацанами. Вот позвонил, поинтересовался.
              А заслуг девочки никто не приуменьшает. Молодец. Заслужила! Но ей наверное самой стыдно, что так всё преподнесли. Её я думаю, не спросили...

              А моя бабка после таких подвигов во время ВОВ детей не могла иметь...
              DOCTOR ZLO
    3. ватник Сегодня, 19:07
      Цитата: tamnun
      Причем тут осетия ?

      Вообще то Северная Осетия это одна из республик России и там находится - Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия (СОГМА) — расположенное во Владикавказе высшее учебное заведение, готовящее врачебные кадры для Северной Осетии и других регионов РФ. Основана в 1939 году..
      В составе академии — Центральная научно-исследовательская лаборатория, научно-исследовательский сектор, центр практической подготовки, вычислительный центр, центр аккредитации, клиническая больница и стоматологическая поликлиника.

      В настоящее время в СОГМА обучается около 2000 студентов из Северной Осетии и других регионов России, а так же студентов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Индии, Сирии, Палестины, Египта и других стран.
      ватник
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:30
        Молодец Ватник! Отличный коммент..Умеешь ты вовремя включиться! hi
        ОТДЕЛ
  3. Симон Сегодня, 18:28
    Теперь пора принять субъектом в Российскую Федерацию. wink
    Симон
    1. LeonidL Сегодня, 19:36
      Ваши слова да Дяде Вове в уши!
      LeonidL
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:53
      Цитата: Симон
      Теперь пора принять субъектом в Российскую Федерацию. wink

      На кой черт? Если только к Вам в квартиру на подселение...
      DOCTOR ZLO
  4. LeonidL Сегодня, 19:35
    Слава и почет медикам Свободного Донбасса!
    LeonidL
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:52
    Типо это круто и все такое. Одно дело "водительские" получить через Крым, другое дело диплом медвуза в Донецке, скоро главой этого ВУЗа будет человек с фамилией из ЮФО РФ...
    А Садовничий теряет хватку, до сих пор так и не открыл отделение МГУ в Донецке, видимо все в связях с Европейскими ВУЗами и рейтингами..., ну ничего там глядишь и филиалы заборолитейных ВУЗов из Дагестана и Ингушетии откроются...
    Был бы помоложе и не так занят на работе, поехал бы на Донбасс в ..... аспирантуру поступать....
    DOCTOR ZLO
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