На израильский "Немер" поставили башню

Бронетранспортер, имеющий башню с артиллерийским орудием, получает преимущество в условиях городского боя. Короткая 30-мм пушка делает боевую машину более маневренной и при этом способной обеспечить огневую поддержку пехотинцев, что делает десант этих машин более независимым на поле боя

Израильский бронетранспортер «Намер», созданный на базе танка «Меркава», обрел башню. Командование сухопутных войск ЦАХАЛ объявило о начале испытаний БТРа, вооруженного 30-мм орудием, сообщает со ссылкой на портал israeldefense.co.il "Warspot"— рассказал бригадный генерал Барух Мацлиах, руководитель программы развития танков «Меркава» при Минобороны Израиля.Бронетранспортер «Намер» был создан в 2005 году на основе танка «Меркава» Mk4M и принят на вооружение ЦАХАЛ в 2008 году. Машина может перевозить до двенадцати человек, включая трех членов экипажа. Помимо системы активной защиты Trophy, «Намер» имеет мощную броню, включая усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны, что делает его одним из самых защищенных бронетранспортеров в мире.Изначально основным вооружением бронетранспортера был дистанционно управляемый модуль «Катланит», который может оснащаться пулеметами различных калибров или 40-мм автоматическим гранатометом. При разработке «Намера» изначально предусматривалась возможность установки более мощного вооружения. Необитаемая башня с дистанционным управлением позволяет экипажу следить за обстановкой на поле боя с помощью видеокамер на боевом модуле, а скорострельное 30-мм орудие — поражать даже противника, укрытого за бетонными стенами. При этом новый боевой модуль не занимает пространства внутри десантного отделения, что позволило нарастить огневую мощь, не снижая численности перевозимого десанта.