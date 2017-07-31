20:15 31 июля

На израильский "Немер" поставили башню

Израильский бронетранспортер «Намер», созданный на базе танка «Меркава», обрел башню. Командование сухопутных войск ЦАХАЛ объявило о начале испытаний БТРа, вооруженного 30-мм орудием, сообщает со ссылкой на портал israeldefense.co.il "Warspot"

Бронетранспортер, имеющий башню с артиллерийским орудием, получает преимущество в условиях городского боя. Короткая 30-мм пушка делает боевую машину более маневренной и при этом способной обеспечить огневую поддержку пехотинцев, что делает десант этих машин более независимым на поле боя
— рассказал бригадный генерал Барух Мацлиах, руководитель программы развития танков «Меркава» при Минобороны Израиля.

На израильский "Немер" поставили башню



Бронетранспортер «Намер» был создан в 2005 году на основе танка «Меркава» Mk4M и принят на вооружение ЦАХАЛ в 2008 году. Машина может перевозить до двенадцати человек, включая трех членов экипажа. Помимо системы активной защиты Trophy, «Намер» имеет мощную броню, включая усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны, что делает его одним из самых защищенных бронетранспортеров в мире.

Изначально основным вооружением бронетранспортера был дистанционно управляемый модуль «Катланит», который может оснащаться пулеметами различных калибров или 40-мм автоматическим гранатометом. При разработке «Намера» изначально предусматривалась возможность установки более мощного вооружения. Необитаемая башня с дистанционным управлением позволяет экипажу следить за обстановкой на поле боя с помощью видеокамер на боевом модуле, а скорострельное 30-мм орудие — поражать даже противника, укрытого за бетонными стенами. При этом новый боевой модуль не занимает пространства внутри десантного отделения, что позволило нарастить огневую мощь, не снижая численности перевозимого десанта.


Использованы фотографии: http://www.israeldefense.co.il/he
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:57
    На израильский "Немер" поставили башню
    Ну вот и коллега нашему Т-15 "Барбарис"

    Кто лучше будем спорить теперь с израильскими товарищами smile
    Наблюдатель2014
    1. Монос Сегодня, 19:02
      Удивляет, всё таки, экономический потенциал Израиля. А военные такой новинке будут рады. Интересно, сколько весит?
      Монос
      1. Арон Заави Сегодня, 19:11
        Нормальный потенциал. Весит около 60т. Ну а пехота давно просили пушку на БТР.
        Арон Заави
        1. Проксима Сегодня, 19:56
          Цитата: Арон Заави
          Весит около 60т. .


          Цитата: Наблюдатель2014
          Ну вот и коллега нашему Т-15 "Барбарис"

          "Коллегой" "Барбарису" "Намер" никогда не будет. Во первых израильский БТР на 10 тонн тяжелее нашего, мощность движка нашего БМП на 300 лошадок побольше, да и в реактивном вооружении "Бабрарис" в явном выигрыше, у в Намере есть 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет, а на нашей машинке противотанковые "Корнеты". Вроде бы как эти преимущества по отдельности не так критичны, но в совокупности, ИЗРАИЛЬСКАЯ МАШИНА БУДЕТ ЯВНО ПРОИГРЫВАТЬ НАШЕМУ БМП.
          Проксима
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:05
      Для чего эта статья ,позлить нас..? Опять будут безоружных арабов расстреливать на Голанах ...В этом они мастаки!
      ОТДЕЛ
      1. хрыч Сегодня, 19:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        Опять будут безоружных арабов расстреливать на Голанах

        Не знаю, как там арабы, но бойцы-персидского происхождения одной ливанской фракции, подбивали бронетехнику весьма успешно и видимо этот опыт и движет к модернизации этого девайса. Хотя дальность современных ПТУРов делает пушченку бесполезной, но всяких продвинутых пользователей РПГ обнулять самое то.
        хрыч
        1. Арон Заави Сегодня, 19:46
          Цитата: хрыч

          Не знаю, как там арабы, но бойцы-персидского происхождения одной ливанской фракции, подбивали бронетехнику весьма успешно и видимо этот опыт и движет к модернизации этого девайса. Хотя дальность современных ПТУРов делает пушченку бесполезной, но всяких продвинутых пользователей РПГ обнулять самое то.

          "Намеры" не подбивали. Они пошли в части только в 2008 году. А против РПГ и ПТРК ставится КАЗ.
          Арон Заави
          1. хрыч Сегодня, 19:52
            Цитата: Арон Заави
            "Намеры" не подбивали

            База то Меркавы.
            хрыч
    3. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:09
      Интересно что внутри, есть ли кондиционер?
      Мне кажется у нашего броня потолще, судя по фото. У вас блестящий и чистенький, а у нас какой-то в пыли.

      У нас едет и не видно водителя. а у вас он высунут на пол туловища.
      КГБ_ЦРУ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:13
        КГБ_ЦРУ
        У нас едет и не видно водителя. а у вас он высунут на пол туловища.
        laughing wassat good Ха-ха-ха "Убил" Рабинович ,узнаю вас по логике изложения мыслей.Что опять пароль потеряли?
        Наблюдатель2014
        1. Арон Заави Сегодня, 19:29
          Цитата: Наблюдатель2014
          КГБ_ЦРУ
          У нас едет и не видно водителя. а у вас он высунут на пол туловища.
          laughing wassat good Ха-ха-ха "Убил" Рабинович ,узнаю вас по логике изложения мыслей.Что опять пароль потеряли?

          Это да. "Я МИЛОГО узнаю по походке..." laughing
          Арон Заави
      2. хрыч Сегодня, 19:37
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        а у вас он высунут на пол туловища.

        Если водитель головоногий laughing типа осьминога

        А еще у нас вот такие четыре противоНемерские штучки с боков smile

        хрыч
      3. soroKING Сегодня, 20:05
        "на пол толбищща" этож рёбот wassat
        soroKING
    4. НЕКСУС Сегодня, 19:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну вот и коллега нашему Т-15 "Барбарис"

      Не думаю...у Бабариса уже стоят противотанковые ракеты,которые позволяют Т-15 бороться с танками и второе...ходит устойчивый слух,что на Т-15 будет стоять вместо башни с 30-мм пушкой,модуль Байкал,с 57 мм пушкой.При этом,вся линейка Арматы,сконструирована с бронекапсулой для экипажа.
      НЕКСУС
    5. макс702 Сегодня, 19:30
      О как ..Пушка таки понадобилась..Ага.. А не давно здешние богоизбраные усирались что БТР достаточно пулемета для самообороны.. и типа наши БТР-БМП с их огневой мощью изврат толкающий командование использовать их как средство огневой поддержки пехоты.. А тут вон оно че.. Ну так и до " Бахчи" скоро дойдет..
      макс702
    6. Арамеев Сегодня, 19:32
      Цитата: Наблюдатель2014

      Кто лучше будем спорить теперь с израильскими товарищами smile

      ненуачё, не плохо бы... на танковом биатлоне))
      Арамеев
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:44
        Арамеев
        ненуачё, не плохо бы... на танковом биатлоне))
        Дык а кто вас держит?Сто раз говорилось, приезжайте. Участвуйте кто против???!!! .
        Наблюдатель2014
        1. Арамеев Сегодня, 19:53
          Цитата: Наблюдатель2014
          Дык а кто вас держит? .

          вопрос, как я понимаю, риторический ...
          Арамеев
          1. Басарев Сегодня, 20:04
            А не слишком ли высокий вышел?
            Басарев
  2. Тралл Сегодня, 18:58
    Следующий шаг - вернуть обратно башню "Меркавы" smile
    Тралл
  3. Tusv Сегодня, 19:01
    Фигасе скорость. Только недавно Мы продемонстрировали универсальный боевой модуль, как Израиль ужо сделал. И у кого теперь пальма первенства по копипасту?
    Tusv
    1. Арамеев Сегодня, 19:07
      Цитата: Tusv
      Только недавно Мы продемонстрировали универсальный боевой модуль,

      а универсальный боевой модуль - это чисто российская придумка? ни у кого в мире больше нет?
      тем более, что это не прямое копирование... вот китайцы у вас впрямую сдирают всё что непопадя... ну и что????
      Арамеев
      1. Tusv Сегодня, 19:11
        Цитата: Арамеев
        а универсальный боевой модуль - это чисто российская придумка? ни у кого в мире больше нет?

        Может быть и есть. Но тут схожесть решения. Просверлить дырку и установить Модуль и фсё
        тем более, что это не прямое копирование..

        Ну да. Это метод обратной разработки. Увидели идею, понравилось, реализовали по своему
        Tusv
        1. Арамеев Сегодня, 19:26
          Цитата: Tusv
          [
          ... Просверлить дырку и установить Модуль и фсё

          ну так... можно сказать, что боевые модули ваще во многом схожи..
          Арамеев
          1. Tusv Сегодня, 19:34
            Цитата: Арамеев
            ну так... можно сказать, что боевые модули ваще во многом схожи..

            Разумеется.Средство поражения на 360 градусов.
            Tusv
      2. хрыч Сегодня, 19:45
        Цитата: Арамеев
        вот китайцы у вас впрямую сдирают всё что непопадя

        Почему-то умные китайцы не сдирают Меркаву, что-то знают хитроп̶о̶п̶мудрые laughing
        хрыч
        1. Арамеев Сегодня, 20:07
          Цитата: хрыч

          Почему-то умные китайцы не сдирают Меркаву, что-то знают хитроп̶о̶п̶мудрые laughing

          а что, у китайцев есть "Меркава" как образец? да и ...даже если б и была, то не факт, что содрали бы... всё таки, наша машина, делалась во многом под наши нужды и условия...ИМХО
          Арамеев
    2. Монос Сегодня, 19:10
      Цитата: Tusv
      И у кого теперь пальма первенства по копипасту?

      Ни у кого. Во-первых, технические идеи интернациональны. А, во-вторых, они только приступают к испытаниям, тогда как Т-15 уже 2 года испытывается.
      Монос
      1. Tusv Сегодня, 19:16
        Цитата: Монос
        Ни у кого. Во-первых, технические идеи интернациональны. А, во-вторых, они только приступают к испытаниям, тогда как Т-15 уже 2 года испытывается.

        У Т-15 не универсальный боевой модуль,
        Tusv
        1. Монос Сегодня, 19:18
          Цитата: Tusv
          У Т-15 не универсальный боевой модуль,

          А "универсальный" - это что?
          Монос
          1. Tusv Сегодня, 19:24
            Цитата: Монос
            А "универсальный" - это что?

            Это минимальные изменения в конструкции объекта. По сути дырка в верхней проекции и монтаж проводов. Привод для вращения и боекомплект в башне
            Tusv
            1. Монос Сегодня, 19:35
              В таком случае, на Т-15 все три, разрабатываемых модуля, вполне себе универсальны.
              Монос
    3. Арон Заави Сегодня, 19:13
      Цитата: Tusv
      Фигасе скорость. Только недавно Мы продемонстрировали универсальный боевой модуль, как Израиль ужо сделал. И у кого теперь пальма первенства по копипасту?

      Вы издеваетесь? Прототип был продемонстрирован в 2012 году.
      Арон Заави
      1. Tusv Сегодня, 19:28
        Цитата: Арон Заави
        Вы издеваетесь? Прототип был продемонстрирован в 2012 году.

        Прототип? Чето не похоже. Завернули вы идею прототипа. По компановке это глубокая модернизация. А тут воспользовались нашей идеей
        Tusv
        1. Арон Заави Сегодня, 19:34
          Цитата: Tusv

          Прототип? Чето не похоже. Завернули вы идею прототипа. По компановке это глубокая модернизация. А тут воспользовались нашей идеей

          Ну да до вашей идеи мы ДУМ на БТР не ставили.
          Арон Заави
          1. Tusv Сегодня, 19:47
            Цитата: Арон Заави
            Ну да до вашей идеи мы ДУМ на БТР не ставили.

            А почему Цахал ваши ДУМы не устроили?
            Tusv
        2. stone Сегодня, 20:10
          Если уж на то пошло, то Т-15 воплощение идеи тяжелого БТР на основе ОБТ, которую развивали израильтяне много лет, начиная с Ахзарита, позднее Намера. А воткнуть модуль с пушкой вместо пулемета не сложно. Просто видимо приняли соответствующее решение военные. Возможно и с оглядкой на Т-15 в том числе.
          stone
    4. Deadушка Сегодня, 19:33
      Цитата: Tusv
      Фигасе скорость. Только недавно Мы продемонстрировали универсальный боевой модуль

      Обычные дистанционно управляемые модули(все в одном) с возможностью установки почти на все(при желании). Такого добра по миру каждый год предлагают "мешками".
      Deadушка
  4. Alexey RA Сегодня, 19:03
    Где-то это я уже видел - как из БТР делали универсальную боевую машину: smile
    Alexey RA
  5. voyaka uh Сегодня, 19:04
    БМП должен уметь стрелять одновременно вперед и назад/по бокам.
    Одна башня на это не способна.
    Нужен независимый пулемет назад, отгонять гранатометчиков,
    нападающих сзади и сзади-сбоку.
    А в ТБМП его нет.
    voyaka uh
    1. ватник Сегодня, 19:09
      И сколько таких "шайтан-арба"? Одна или две? lol
      ватник
      1. Арон Заави Сегодня, 19:39
        Цитата: ватник
        И сколько таких "шайтан-арба"? Одна или две? lol

        Именно таких наверное пока мало.
        А вообще в войсках уже два бригадных комплекта.
        Арон Заави
        1. ватник Сегодня, 20:03
          Цитата: Арон Заави
          Именно таких наверное пока мало.

          То есть как я и написал одна или две.
          Цитата: Арон Заави
          А вообще в войсках уже два бригадных комплекта.

          Просто Намеров? А это сколько 100- 200 штук?
          А остальные израильские евреи ездеют на "древних" М113 времён вьетнамской воны? lol
          ватник
    2. капрал Сегодня, 19:14
      Цитата: voyaka uh
      Одна башня на это не способна.

      Странное утверждение. Она что, вращаться не умеет?
      Цитата: voyaka uh
      Нужен независимый пулемет назад, отгонять гранатометчиков,
      нападающих сзади и сзади-сбоку.

      Или проблемы с сенсорами в корме?
      =========================
      По сабжу, подскажите, чьё производство башни и собственно что за пушка? Бушмастер?
      В статье почему то ни слова.
      капрал
      1. профессор Сегодня, 19:38
        Цитата: капрал
        По сабжу, подскажите, чьё производство башни и собственно что за пушка? Бушмастер?
        В статье почему то ни слова.

        http://oleggranovsky.livejournal.com/57396.html
        профессор
    3. Арон Заави Сегодня, 19:26
      Цитата: voyaka uh
      БМП должен уметь стрелять одновременно вперед и назад/по бокам.
      Одна башня на это не способна.
      Нужен независимый пулемет назад, отгонять гранатометчиков,
      нападающих сзади и сзади-сбоку.
      А в ТБМП его нет.

      Ну спаренный пулемет есть. Прорезь под него справа от пушки. Потом посмотри ,как красиво вписали КАЗ в этот ДУМ good . Кроме того есть 60мм миномет с револьверным заряжанием. И что очень любопытно на "Эйтан " встанет аналргичный ДУМ.
      Арон Заави
    4. Deadушка Сегодня, 19:29
      Цитата: voyaka uh
      Нужен независимый пулемет назад, отгонять гранатометчиков,

      Отгонять - метлы достаточно или тряпок(смоченных выделением человеческого процесса жизнедеятельности).
      Deadушка
  6. MegaMarcel Сегодня, 19:07
    Ну и где ТТХ?
    MegaMarcel
    1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:15
      ТТХ чего, пушки? засекречены может. А так какие тут ТТХ , всё не новое. На базе меркавы же.
      КГБ_ЦРУ
    2. Razvedka_Boem Сегодня, 19:16
      Без башни было так:
      Тактико-технические характеристики:
      Экипаж - 3 человека
      Десант - 9 человек
      Длина - 7450 мм
      Ширина - 3700 мм
      Боевая масса - 60 тонн
      Бронирование - многослойное композитное + динамическая защита
      Силовая установка - многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 л.с.
      Скорость - 64 км/ч
      Запас хода по шоссе - 500 км
      Удельная мощность - 20 л.с. / т
      Башня полагаю добавляет тонны полторы.
      Razvedka_Boem
      1. stone Сегодня, 20:14
        Не динамическая защита, а КАЗ "Трофи"
        stone
  7. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:12
    Пушка пригодится, рвать врагов в клочья.
    КГБ_ЦРУ
    1. Deadушка Сегодня, 19:36
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      Пушка пригодится, рвать врагов в клочья.

      какой Вы агрессивный... все бы Вам рвать... и метать... laughing

      Цитата: КГБ_ЦРУ
      ТХ чего, пушки? засекречены может. А так какие тут ТТХ

      Поэтому в автоматическом режиме и не показывали?... что бы не "спалиться" с точностью... feel
      Deadушка
      1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:41
        Цитата: Deadушка
        какой Вы агрессивный... все бы Вам рвать... и метать.

        У нас армия обороны, мы добрые и мирные wink
        КГБ_ЦРУ
        1. sabakina Сегодня, 20:12
          Тогда у нас армия отступления! Каждый раз чуть ли не до Урала отходим, но тока пока Солнышко не народится, как сказал М. Задорнов...
          sabakina
  8. Нормаль ок Сегодня, 19:21
    ТБМП - реально нужная машина. А Израиль знает толк в их производстве. Можно только позавидовать.
    Нормаль ок
  9. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:25
    А что за флаг на нём? украинский что-ли what


    Такой бы, но беспилотный. Было бы круто. Пускай враги воюют и ведут "переговоры" с машиной, с микросхемой.
    КГБ_ЦРУ
    1. Арон Заави Сегодня, 19:40
      Цитата: КГБ_ЦРУ
      А что за флаг на нём? украинский что-ли what
      Такой бы, но беспилотный. Было бы круто. Пускай враги воюют и ведут "переговоры" с машиной, с микросхемой.

      Рабинович , не позорься.
      Арон Заави
  10. Sergerius Сегодня, 19:26
    Для локальных БД в качестве опорной точки
    Sergerius
  11. san4es Сегодня, 19:47
    Салон люкс того "Немера"

    san4es
    1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 19:50
      Ого спасибо.
      КГБ_ЦРУ
      1. san4es Сегодня, 19:57
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Ого спасибо.

        ...Пожалста hi
        Нашёлся, ещё модуль...
        ...и "чебурович" к нему wink
        san4es
        1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 20:04
          непонятные кнопки какие-то , рычаги smile
          КГБ_ЦРУ
          1. san4es Сегодня, 20:06
            Цитата: КГБ_ЦРУ
            непонятные кнопки какие-то , рычаги smile

            ...Это анигилятор laughing
            san4es
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:58
        Цитата: КГБ_ЦРУ
        Ого спасибо.

        Для побега пойдет,жестко конечно..но для чемоданчиков с брильянтами в самый раз, до подводной лодки добраться! Аэродромы уже не будут действовать..
        ОТДЕЛ
        1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 20:05
          а на чём добраться до магазина за пузырём новым?
          КГБ_ЦРУ
    2. ватник Сегодня, 20:09
      Цитата: san4es
      Салон люкс того "Немера"

      А что вы хотели? Этот Намер огромен естественно в нём много места.
      ватник
  12. san4es Сегодня, 20:04
    ...На этом фото, не пойму request , что за база..."Меркава" иль нет - Х.з.
    san4es
    1. КГБ_ЦРУ Сегодня, 20:11
      Не знаю.
      Я только на M113 ездил, который ещё во вьетнамской войне воевал.
      КГБ_ЦРУ
    2. профессор Сегодня, 20:11
      Цитата: san4es
      ...На этом фото, не пойму request , что за база..."Меркава" иль нет - Х.з.

      T-55
      профессор
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