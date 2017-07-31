Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Документ опубликован сегодня, в понедельник, 31 июля, на сайте Кремля.
Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.
Согласно закону, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.
Фонд в течение пяти рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий.
Закон также дает крымчанам право попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более двух лет или о списании кредита.
Документ был принят Госдумой 19 июля. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что закон затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.
Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллекторами напрямую. ФЗВ обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.
Согласно закону, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности.
Фонд в течение пяти рабочих дней должен довести до кредитора информацию об обязанности обратиться в фонд с заявлением об урегулировании разногласий.
Закон также дает крымчанам право попросить реструктуризировать долг или предоставить отсрочку погашения задолженности. Фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации долга на срок не более двух лет или о списании кредита.
Документ был принят Госдумой 19 июля. Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что закон затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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