Санкции: гордость Европы и предубеждение Конгресса

Американская пресса не видит интриги в происходящем. «Дональд Трамп собирается подписать новый законопроект», - говорит издание The New York Times, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.Конгрессмены тоже не сомневаются в скором введении новых ограничений против трех стран. Глава сенатского кабинета по международным отношениям Боб Коркер несколько свысока строит предположения о предстоящем решении господина Трампа: «Я не могу представить, чтобы кто-то всерьез думал наложить вето на этот законопроект, – сказал Коркер. – Это плохо для любого президента, а большинство руководителей предпочитают не использовать вето там, где его преодолеют. Это показывает уменьшение их авторитета. Не думаю, что это хороший способ начать карьеру президента». Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи допускает, что Дональд Трамп может воспользоваться правом вето, однако только для того, чтобы «договориться о еще более жестких санкциях в отношении России».Американский лидер оказался меж двух огней. Обе палаты Конгресса поддержали документ почти единогласно, назвав его «наказанием для Москвы». Поддержав ужесточение санкций, Трамп сохранит остатки невеликого доверия парламентариев. Для него это сейчас важно, потому что в ходе расследований возможных связей членов его семьи с русскими репутация президента пострадала. К тому же, большого смысла чинить препятствия санкциям нет: правящая партия в Конгрессе в полном составе выступает в поддержку документа и сможет оспорить решение своего лидера, если это будет необходимо.С другой стороны, после подписания бумаг станет очевидно, что новый правитель США ничем не отличается от старых, как и его политический курс. Отношения с Россией испортятся окончательно, и этот конфликт уже сам собой не разрешится. Всего полтора месяца назад Дональд Трамп поручил госсекретарю США Рексу Тиллерсону «наладить отношения с Российской Федерацией». В результате работы над планом по налаживанию отношений Тиллерсон пришел к следующему умозаключению: «Практически единогласные голосования по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами». Наверное, господину государственному секретарю пришлось много думать, прежде чем выдать такое неожиданное и свежее суждение.Не стоит только американцам забывать, что во всю эту историю оказался втянут Евросоюз. В первую очередь, есть о чем беспокоиться Германии, чья экономическая деятельность тесно связана со строящимся газопроводом «Северный поток – 2». Санкционные ограничения коснутся всех компаний, которые сотрудничают с российскими энергетическими компаниями.Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил: «Санкционная политика не является подходящим или уместным инструментом продвижения национальных интересов в области экспорта или же собственной энергетической отрасли». Примечательно, что эту же мысль выразил другими словами президент Российской Федерации Владимир Путин: «Это явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников».Конечно, схожесть рассуждений российского президента и европейского министра – это еще не признак возможного потепления. Однако опрос, проведенный компанией Wintershall, показывает, что 83% немцев не поддерживают новую версию санкций. Для сравнения, в 2014 году эта цифра была в два раза меньше.Судьба американского законопроекта (тем более, она почти очевидна) почти ничего не изменит между США и Россией. Но для Европы изменения в области энергетики станут очень неприятными и даже предательскими. И тогда уже Евросоюз встанет перед выбором: продолжить прогибаться под условия США вопреки здравому смыслу или отстаивать свои интересы.