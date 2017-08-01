Гарант мировой безопасности отправился в тур по Европе

В ходе двухдневного визита представитель Белого дома провел встречу с лидерами трех прибалтийских республик – президентами Литвы, Латвии и Эстонии Далей Грибаускайте, Раймондсом Вейонисом и Керсти Кальюлайд. Также заместитель Дональда Трампа принял участие в беседе с эстонским премьер-министром Юри Ратасом, а в конце рабочего визита обсудил с главой оборонного ведомства Эстонии Рихо Террасом предстоящее российско-белорусское учение «Запад–2017».Представляется, приезд американского политика преследовал несколько целей, но обо всем по порядку.По официальной версии, двухдневное пребывание в Эстонии Пенса связано с полугодовым председательством Таллина в Совете Евросоюза. Как известно, страна, возглавляющая законодательный орган ЕС, получает дополнительные возможности оказывать влияние на принимаемые Брюсселем решения. Учитывая, что в эстонском политическом истеблишменте практически не умолкают антироссийские заявления, главная тема дискуссий, которую Таллин будет поднимать в Европе, можно сказать, предопределена. Резюмируя, на ближайшие полгода балтийская страна получает новые обязательства по лоббированию военных инициатив Вашингтона в странах Старого Света.О том, что эстонские власти намерены продолжить милитаризацию государства, а Белый дом готов оказать в этом содействие, говорит и тот факт, что вопрос безопасности страны во время беседы с господином Пенсом затронул каждый эстонский политик. В свою очередь, вице-президент США, заявил, что для Америки нет «малых» союзников, попутно высказав одобрение Таллину за отчисление в военный бюджет 2% ВВП в соответствии с правилами альянса (требование выполняют 5 из 29 участников НАТО – Прим. ред.).Вторую цель прибытия Пенса на балтийскую землю озвучил посол Соединенных Штатов в Эстонской Республике Джеймс Мелвилл. Он сравнил приезд соотечественника с «напоминанием» союзникам о приверженности Капитолия принципу коллективной обороны и пятой статье Вашингтонского договора. Дипломат напомнил, что Белый дом отправит каждому из трех прибалтийских сателлитов по одной роте американских военнослужащих (всего 600 человек), которые будут находиться в республиках во время российско-белорусского учения «Запад–2017».Отметим, напоминание об американской поддержке со стороны помощника Трампа на этой неделе станет далеко не единственным. После Эстонии Майк Пенс направился в Грузию, где 1 августа проведет переговоры с главой правительства Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. На следующий день говорить о союзнических обязательствах Пенс оправится в Черногорию.Наиболее комичной ситуация выглядит в последнем случае, принимая во внимание, что многие черногорцы в 1999 году не понаслышке узнали, что представляет из себя так называемая «американская помощь».Как бы то ни было, обстоятельства таковы, что среди местных властей в среду может выстроиться целая очередь, которая выразит готовность усилить сотрудничество с гарантом мировой безопасности.