1 августа отмечается День тыла вооруженных сил России

Каждый год в России 1 августа отмечается День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Этот праздничный день был утвержден Приказом Министра обороны России №225 от 7 мая 1998 года. Данная памятная дата имеет прямое отношение ко всем военнослужащим и гражданскому персоналу частей и подразделений тыла ВС Российской Федерации.Не так давно войска тыла праздновали свое 300-летие. За точку отсчета истории Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации был принят 1700 год. В этом году 18 февраля российский император Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Тогда же в нашей стране был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган, который наименовался Провиантским приказом. Этот орган снабжения ведал поставками хлеба, зернофуража и крупы для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение войск, которое, как известно, является в настоящее время одним из видов материального обеспечения частей и подразделений российской армии.К началу Великой Отечественной войны в составе тыла Вооруженных Сил СССР были: тыловые подразделения, части и учреждения, входившие в состав воинских частей, соединений и объединений всех видов Вооруженных Сил, склады и базы с запасами различных материальных ценностей, автомобильные, железнодорожные, ремонтные, авиационно-технические, инженерно-аэродромные, медицинские, ветеринарные и иные тыловые части и подразделения центрального подчинения. Руководство ими в специальном отношении осуществлялось по линии соответствующих главных и центральных управлений Народного комиссариата обороны. При этом существовавшая на тот момент времени структура тыла не соответствовала требованиям начавшейся войны. Армейский и фронтовой тыл практически отсутствовали, так как их содержание в мирное время штатами не предусматривалось.Для исправления ситуации 1 августа 1941 года было принято решение, которое фактически послужило для самоопределения тыла вооруженных сил – тыл определялся, как самостоятельный вид или род вооруженных сил. В этот день 1941 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР за №0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Армии…», которое объединило в своем составе штаб начальника тыла, автодорожное управление, управление ВОСО и инспекцию начальника тыла Красной Армии. Помимо этого была введена новая должность – начальника тыла Красной Армии, которому помимо Главного управления тыла Красной Армии «во всех отношениях» были также подчинены Управление снабжения горючим, Главное интендантское управление, Ветеринарное и Санитарное управления. Сведение под одно начало всей совокупности медицинских, снабженческих и транспортных структур позволяло наладить очень сложный процесс тылового обеспечения действующей армии. Помимо этого во фронтах и армиях создавались свои управления тыла.А уже к маю 1942 года в армии были введены должности начальников тыла в корпусах и дивизиях. В результате всех принятых мер удалось построить хорошо организованный и технически оснащенный тыл Вооруженных сил, который успешно справился с огромным объемом самых разных задач по тыловому обеспечению действующей армии в очень непростое для всей страны военное время. В послевоенные годы по мере восстановления страны и роста ее экономического потенциала, изменений в технической оснащенности и организационной структуре Вооруженных Сил, развития военной науки происходил и непрерывный процесс совершенствования войск тыла.В настоящее время лишь на боевую подготовку армии каждый год тратится более 100 тысяч тонн самых разных боеприпасов, а на питание личного состава распределяется не менее 700 тысяч тонн различных видов продовольствия. За все это несут ответственность офицеры службы тыла. Очень часто они встают раньше всех, при этом отбой для них может прозвучать лишь тогда, когда вся часть давно уже спит.Для тыла очень трудно ввести такое понятие, как распорядок дня. Все потому, что людей необходимо кормить, обувать, обеспечивать горячей и холодной водой, теплом в круглосуточном режиме времени. Если можно было бы сравнить российскую армию с большой семьей, то служба тыла в ней – это заботливая мать, работа которой со стороны не так заметна, однако для всех военных людей очень часто тыловик оказывается первым человеком и в условиях казарменного расположения и на полевых учениях.В этих войсках очень любят говорить: без тыла – нет победы. Любой военнослужащий будь он пехотинцем, моряком, ракетчиком или летчиком готов будет подписаться под этими словами. От качественной работы подразделений материально-технического обеспечения в армии зависит многое, можно сказать – это и есть фундамент любой современной армии. К примеру, только в 2015 году подразделениями тыла для обеспечения Крыма пресной водой было проложено более 400 километров трубопроводов. Также тыловики успешно справились с задачей по обеспечению возрождения российских воинских частей и аэродромов на островах Северного Ледовитого океана, успешно доставив туда тысячи тонн различных грузов.В этом году в День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации состоятся соревнования международного конкурса «Полевая кухня». В рамках данных состязаний военные повара будут соревноваться между собой и в меткости стрельбы из огнестрельного оружия. Об этом журналистам рассказал генерал армии Дмитрий Булгаков, занимающий пост заместителя Министра обороны России. По словам Дмитрия Булгакова, военные повара, представляющие Россию, Белоруссию, Сербию, Азербайджан, Монголию и Израиль, выявят самого меткого стрелка в своих рядах. Соревноваться они будут в стрельбе из автоматов АК-74.«В ходе первого этапа конкурса военным поварам нужно будет поразить мишени из автомата Калашникова с дистанции 100 метров. Все участники этапа отстреляют по 6 патронов из положения лежа – три пристрелочных и три зачетных», – отметил замминистра обороны страны. Генерал армии Булгаков напомнил, что в 2016 году самым метким поваром Армейских международных игр был признан младший сержант Народно-освободительной армии Китая Гань Гуйцзинь, который сумел выбить 30 из 30 возможных баллов из своего штатного оружия, схожего по всем своим характеристикам с российским автоматом АК-74. При этом, по словам заместителя главы российского военного ведомства, активная фаза конкурса «Полевая кухня» начнется только 3 августа – в этот день военные повара начнут готовить блюда по произвольной рецептуре.В этот праздничный день, 1 августа, коллектив «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех действующих и бывших военнослужащих войск тыла, а также гражданский персонал и ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим трудом в тяжелейших условиях ковали общую Победу. В настоящее время тыл Вооруженных Сил Российской Федерации по-прежнему остается надежной материальной основной, без которой нельзя себе представить боеготовую армию и флот.