СМИ США: американские военные ожидают ракетного запуска с субмарины КНДР
Согласно информации РИА Новости , телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве США, сообщает о "необычайно подозрительных и беспрецедентных уровнях" активности субмарины военно-морского флота КНДР, что, по мнению издания, может указывать на намерение произвести испытательный ракетный пуск.
Указывается, что северокорейская подлодка будет задействована в так называемом холодном пуске, при котором ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Ожидается, что тестирование состоится на верфи "Синпо" 30 июля.
В данных условиях Совет безопасности ООН разрабатывает новую резолюцию по КНДР, призванную прекратить непрекращающиеся ракетные пуски. Как заявляют в Пхеньяне, они предназначены исключительно для обороны, необходимость которой вызвана агрессивной политикой США.
Указывается, что северокорейская подлодка будет задействована в так называемом холодном пуске, при котором ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Ожидается, что тестирование состоится на верфи "Синпо" 30 июля.
В данных условиях Совет безопасности ООН разрабатывает новую резолюцию по КНДР, призванную прекратить непрекращающиеся ракетные пуски. Как заявляют в Пхеньяне, они предназначены исключительно для обороны, необходимость которой вызвана агрессивной политикой США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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