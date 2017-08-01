10:18 01 августа

СМИ США: американские военные ожидают ракетного запуска с субмарины КНДР

Согласно информации РИА Новости , телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в военном ведомстве США, сообщает о "необычайно подозрительных и беспрецедентных уровнях" активности субмарины военно-морского флота КНДР, что, по мнению издания, может указывать на намерение произвести испытательный ракетный пуск.

СМИ США: американские военные ожидают ракетного запуска с субмарины КНДР


Указывается, что северокорейская подлодка будет задействована в так называемом холодном пуске, при котором ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Ожидается, что тестирование состоится на верфи "Синпо" 30 июля.


В данных условиях Совет безопасности ООН разрабатывает новую резолюцию по КНДР, призванную прекратить непрекращающиеся ракетные пуски. Как заявляют в Пхеньяне, они предназначены исключительно для обороны, необходимость которой вызвана агрессивной политикой США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:49

    Ага ! Попались звёздно-полосатые, со своими марионетками bully
    Наблюдатель2014
    1. Зяблицев Сегодня, 06:56
      Честно скажу, понимая умом всю абсурдность и кровожадность моего желания, но где то у меня так и свербит - что бы Ын долбанул бы по Лос-Анджелису во славу Чучхе...Так я не люблю пин...англосаксов!
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 07:09
        [/quote]Так я не люблю пин... англосаксов![quote]

        С Вами, пол мира солидарных. Есть подобные общества? Поддержка была бы ''Страныразрушающей''!
        Ын, знал бы тебя, покойный ныне, Чё...
        Logall
      2. Арарат Сегодня, 07:12
        И в ответ КНДР получает 12 от 38 паралели до границы с Россией. И будет у вас под боком заражённая территория и наступит мир вотвсем мире
        Арарат
        1. Б.Т.В. Сегодня, 07:21
          Цитата: Арарат
          И в ответ КНДР получает 12 от 38 паралели до границы с Россией. И будет у вас под боком заражённая территория и наступит мир вотвсем мире


          Когда НАТО вплотную стоит у границ России, это- нормально, ничего личного, " только в целях самообороны от агрессора".

          Ын проводит испытания на своей территории- вселенский вой, хотя в качестве довода он приводит ровно ту же причину, что США и Ко- самооборона.

          Почему США можно, а Ыну нельзя?!
          Б.Т.В.
        2. Logall Сегодня, 07:32
          Цитата: Арарат
          мир вотвсем мире

          американские военные ожидают ракетного запуска с субмарины КНДР
          Если подобное удастся, то уже никто, повторяю–НИКТО, из американских кукловодов, не будет чувствовать себя в безопасности...
          Logall
      3. pvv113 Сегодня, 08:19
        Цитата: Зяблицев
        где то у меня так и свербит

        Не только у Вас wink
        pvv113
  2. Александр 3 Сегодня, 06:50
    В политике сейчас одна агрессия.Особенно самая агрессивная это США.Ну пустят КНДР ракету ,ну и что.Средства ПВО сейчас такие что ракета далеко не улетит.Другое дело что им надо постоянно наблюдать за ними .Ну так сейчас все этим занимаются.
    Александр 3
    1. хрыч Сегодня, 07:00
      Цитата: Александр 3
      Средства ПВО сейчас такие что ракета далеко не улетит.

      Правда так ни одной его ракеты и не смогли перехватить, ни хваленым Иджисом, ни Тхаадом, батарею которого уже установили в Республике Корея. А это практически идеальные условия, нет глубины территории, траектория в акваторию Японского моря известна, ну конечно неизвестно время пуска и на ракете радиомаяка нет, как на фуфлыжных испытаниях, а так почти тоже. laughing
      хрыч
  3. хрыч Сегодня, 06:51
    Со сварными швами надо что-то делать, а то непорядочек какой-то, внук Великого Вождя и сын Любимого Руководителя с ржавчиной не сочетается. Ну и пора одеть нормально моряков, только не у Иудашкина laughing
    хрыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    активности субмарины военно-морского флота КНДР,

    ... спутники мерикатосов висят постоянно над северянами...
    a.s.zzz888
  5. Игорь Николаевич Сегодня, 06:59
    Ах, как пятая точка у сша вибрирует, аж до совбеза ООН уже дошло!
    Игорь Николаевич
  6. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Покемон стругает новую дубинку для гопстопа. Еще больше будет инструментов для выбивания ништяков/госпомощи.
    Nix1986
    1. 34 регион Сегодня, 08:12
      06.59. Никс! Ну и какие ништяки? Амерзкую еду? Мы тоже её лопали в 90-е. Амерзкие авто? Амерзкий инет, компы, ОС??? Так эти ништяки мы получили. И теперь слово не можем сказать против амерцев. Предлагаешь всем прогнуться под амерцев? Россия уже со времён Горбачёва прогибается. Подлизывание смысл жизни? Что получила Россия от подлизываня? Обвинения и санкции. И смысл в подлизывании?
      34 регион
      1. Nix1986 Сегодня, 09:00
        У жителей КНДР выбор небогатый, либо есть гумманитарку (кстати США это только один из поставщиков, куда больше КНР даёт), либо есть траву. Потому как покемону очень нравится жить как сейчас живется и ядерная дубинка для него на 1 месте, а сельское хозяйство и интересы населения в его пирамиде потребностей на той же ступени, что и качество сотовой связи в зимбабве.
        Nix1986
        1. 34 регион Сегодня, 09:15
          09.00. Никс! Можно подумать в России выбор богатый! У нас любят выдавать на гора среднюю зарплату, но утаивают зарплату рабочего, топ-менеджера и директора. Всё это суммируют и выходит очень хорошо. Можно конечно жалеть северокорейцев. Но россиян что то никто не жалеет. У нас МРОТ равен квартплате, на операции собирают пожертвования. Зато растёт Российский список Форбс! А как в России растёт сельское хозяйство? Как в России учитываются интересы населения и их потребности? Почему в России не могут наладить выпуск товаров народного потребления? Или свой сейф ближе? И где тогда правят покемоны?
          34 регион
          1. Nix1986 Сегодня, 09:34
            Ну в данном случае речь шла о КНДР, а не о России. А где сейчас не правят покемоны... лично мне кажется, что со времени Линкольна в США и Столыпина у нас, везде стали покемоны, просто разной борзоты. Судя по региону вы с воло, сам там прожил 20 лет. Максюту ненавидел просто, но и с Бочаровым лучше не стало. Распил как был феерическим в воло так и остался, одна мелочь, где заместо посадки газона высыпали щебенку и покрасили в зеленый чего стоит:)))))
            Nix1986
  7. anjey Сегодня, 07:02
    половина мира в напряге наблюдают за пусками кндр-какая глупая истерия искусственно раздувается ,как может показатся с первого взгляда,а у полосатотряпочных своя стратегия насчет Китая и России...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 07:47
      кндр предлог, что б усилить свое присутствие и увеличить военную группировку на ТО ТВД...
      anjey
    2. 34 регион Сегодня, 08:21
      07.02. Анджи! Будет тут истерия. Капитализм самый продвинутый строй, а тут те же достижения капитализма демонстрирует общественный строй. Есть от чего напрячься. Конкуренция получается. А конкурентов надо давить. Вот и стараются задавить развитие технологий. Ракеты и ядерный заряд это ведь не только военное дело. В первую очередь это технологии. Вот и стараются затормозить развитие технологий и вбомбить в каменный век. Нам втирают. без кредитов и МВФ невозможно развивать страну! А тут без западных кредитов, МВФ, менеждеров, оп, развиваются технологии. Такого не должно быть! Но оно есть. А холодный пуск это современная технология.
      34 регион
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Океанские "дизелюхи" с баллистическими ракетами на борту - ночной кошмар командующего тихоокеанским флотом США. Если рванет вся стая КНДР-овская, через океан поближе познакомиться с Калифорнией - могут и пропустить несколько...
    Горный стрелок
  9. aybolyt678 Сегодня, 07:06
    Мне кажется нам нужно чему то учится у КНДР
    aybolyt678
    1. 34 регион Сегодня, 08:44
      07.06. Айболит! Я тоже думаю что нам надо поучиться у КНДР не заглядывать в рот Западу, заискивать перед ним и подлизывать у него. А что про нас скажут там? Да плевать что там скажут. Надо гнуть свою линию. От того что мы заискивали перед Западом, нас уважать не стали. Наоборот. Отношение стало презрительным. Олимпиада это показала. Нам надо не ждать инвестиций и технологий оттуда, а самим вкладываться в себя. Никто кроме нас! А у нас получается, Никто кроме Запада! Ну вот и получаем за раболепие. Если мы признаём преимущества Запада, значит мы сами ставим себя в позу. Орём, нас не победить! Но используем всё зарубежное. Даже буквы и слова. И кто кого победил? Ладно Ын ездит на Мерсе, страна маленькая. Но когда наше правительство ездит на иномарках и пытается что то говорить о своём величии! Это вообще маразм! Мы интегрируемся в мировую экономику! Значит свою сдаём? А как же, Русские не сдаются? Всё? Сдулись и сдались?! Почему Запад не хочет интегрироваться в Русский Мир? Потому что Русский Мир это химера и отстой? Да а! Путину есть чему поучиться у Ына! Ын действительно МУЖИК! А Путин подлиза. Только бы подлизаться к Западу! Самому не противно? Ведь офицер. Ещё и КГБ. Нет же. История показала ущербность социализма на примере ФРГ-ГДР, КНДР-Южная Корея! Всё! У меня нет слов. И это психология президента России! Что от Путина тогда ждать? Всё он боится своих партнёров обидеть. А вот они совсем не бояться. Партнёры!? Соперники, конкуренты, враги. Но только не партнёры!
      34 регион
  10. vasiliysxx Сегодня, 07:07
    [quote призванную прекратить непрекращающиеся ракетные пуски.][/quote]

    это как? кто его посадит,он же памятник laughing
    vasiliysxx
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Совет безопасности ООН разрабатывает новую резолюцию по КНДР, призванную прекратить непрекращающиеся ракетные пуски.

    Может СБ пора уже прекратить постоянные провокации Сша и Сеула по отношению к КНДР? Тогда и количество пусков сократится в разы. Хотя о чем это я? Когда в мире главная "опасность" по твердому убеждению американцев исходит от России, Ирана и КНДР чего можно ждать от организации, большинство которой находится под влиянием Сша.
    rotmistr60
  12. Masya Masya Сегодня, 07:29
    Я так понимаю, американцы напридумывали и теперь истерию раздувают, что бы резолюцию против КНДР в Совет безопасности ООН протолкнуть...
    Masya Masya
  13. лысова Сегодня, 07:41
    А вообще то стоит, нам, на современных ДПЛ,походить, во круг КНДР, при чём на всплытие, просто прохаживаться .
    лысова
  14. Гардамир Сегодня, 08:17
    Зря американцы связываются с корейцами. Корейцы могут не только из танка стрелять..

    Гардамир
    1. 34 регион Сегодня, 09:29
      08.17. Гардамир! Ни чем не хуже фильмов Голливуда. Похоже на Форсаж. Чья студия снимала?
      34 регион
  15. Старый26 Сегодня, 08:27
    Цитата: Горный стрелок
    Океанские "дизелюхи" с баллистическими ракетами на борту - ночной кошмар командующего тихоокеанским флотом США. Если рванет вся стая КНДР-овская, через океан поближе познакомиться с Калифорнией - могут и пропустить несколько...

    1. Боюсь вас огорчить, но " океанская" дизелюха у КНДР имеет дальность хода порядка 2000-2500 км. Заметьте, километров, а не миль.
    2. Не с баллистическими, а с баллистической ракетой. Шахта на лодке одна.
    3. Вся КНДРовская стая - это ОДНА лодка.

    Так что вряд ли "стая океанских дизелюх" является кошмаров. Стаи нет.
    Старый26
    1. ланс Сегодня, 09:25
      рад огорчить вас старый. у кндр 3лодки, такие же что ходили на кубу с запасом хода 6500км, имеющих 3шахты. данные уже приводились ранее
      ланс
  16. Старый26 Сегодня, 09:37
    Цитата: ланс
    рад огорчить вас старый. у кндр 3лодки, такие же что ходили на кубу с запасом хода 6500км, имеющих 3шахты. данные уже приводились ранее

    А лодки виртуальные. Не значатся ни в одном из военно- морских справочников. Уважаемый Ланс. Строительство 4-х лодок с 3 шахтами они планируют до2020-2025 года. А лодки, способные дойти до Кубы у них есть. Это лодки проекта 033 или по нашей классификации пр. 633. В НАТО - Romeo...
    Старый26
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