10:18 01 августа

Ситуация в Сирии

Боевики ССА открыли залповый огонь в Дамаске, ВКС России уничтожили химлабораторию и двух командиров группировки ИГ (запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



За минувшие сутки позиции Сирийской арабской армии (САА) подверглись обстрелу со стороны боевиков на юго-востоке провинции Дамаск. Потерь в правительственной армии нет. САА ведет обстрел зоны дислокации боевиков в районе населенного пункта Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска. Гуманитарная помощь прибыла в города Дейр-Хабия и Закия. Предметы первой необходимости получило более 30 тысяч мирных жителей. Кроме того, в населенный пункт Флита прибыл гуманитарный конвой Красного полумесяца. Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли залповый огонь по станции Аль-Нуджба в Аль-Джарине.


Турецкая армия ведет артобстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе деревень Манаг, Тель Мудык, Айн Дакна в провинции Алеппо. В городе Манбидж 78 боевиков сдали свое оружие и подали заявку на амнистию. Над территорией Алеппо с вертолетов сбрасывают листовки, содержащие призыв ко всем радикальным группировкам вооруженной оппозиции покинуть провинцию.

В районе города Ас-Сухна (провинция Хомс) продолжаются бои между Сирийской армией и террористами ИГ. Военные эксперты считают, что радикальным исламистам удалось хорошо закрепиться в этом районе, в связи с чем САА в ближайшее время не сможет установить контроль над городом. В то же время ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях города. В результате уничтожен ряд зданий и укреплений террористов, а также десятки «шахид-мобилей».

В административном центре провинции Дейр эз-Зор тдут бои между ИГ и правительственной армией. По последним данным ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям террористов в кварталах Аль-Панорама и Аль-Хамидия. Наносится точечные удары по позициям террористов в районе горы Ас-Сарда. САА ведет обстрел укреплений террористов в районе Сарда и Аль-Хумейдия. Уничтожены десятки террористов, а также техника, оружие и боеприпасы. В ходе бомбардировки ВКС РФ укрепрайонов ИГ в городе Аль-Маядин уничтожены два полевых командира, разрушена химическая лаборатория и убиты двое специалистов-химиков.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под контроль 85% района Шахада в городе Ракка. Сирийская армия продвигается к юго-востоку от Ракки. Проасадовские силы ударили по позициям ИГ в районе населенных пунктов Зор Шамр, Ас-Субха, Шарида, Аль-Джабали, Архаби, Раджм Харун, Тель аль-Марвад.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. ИмПерц Сегодня, 08:22
    Где же всё-таки Аль-Багдади? Погиб? Взят в плен? Бегает?
    ИмПерц
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
      Цитата: ИмПерц
      Где же всё-таки Аль-Багдади? Погиб? Взят в плен? Бегает?

      Если допустить , что у него имеются двойники - все варианты имеют право на жизнь . yes
      bouncyhunter
      1. ИмПерц Сегодня, 08:36
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: ИмПерц
        Где же всё-таки Аль-Багдади? Погиб? Взят в плен? Бегает?

        Если допустить , что у него имеются двойники - все варианты имеют право на жизнь.

        Всё возможно в этом подлунном мире!
        ИмПерц
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:39
          Дело Кончиты Вурст живёт ! lol Интересно , а им вера позволяет такую "боевую раскраску" ? belay
          bouncyhunter
          1. Oznob Сегодня, 09:17
            Другое смутило. Он жеж как бы под женщину маскировался. У них чо, игил-гирл с такими усиками и бородкой щеголяют? Ну типа у мужиков борода по-больше, у дам по-меньше ... belay
            Oznob
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
              Похоже , что игил от хозяина толерастией заразилось ... lol
              bouncyhunter
              1. ИмПерц Сегодня, 10:05
                Цитата: Oznob
                Другое смутило. Он жеж как бы под женщину маскировался.

                Не забывайте:
                ИмПерц
        2. новичок Сегодня, 08:40
          ой ё. ошибка природы.
          новичок
      2. pvv113 Сегодня, 08:59
        Приветствую, Паша!
        В любом случае - работы непочатый край
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:02
          Как я неоднократно писал : там , где есть матрасы - о мире и речи быть не может ! am Привет , Володя ! hi
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:04
            Матрасы - это болезнь цивилизации, а ИГИЛ - один из ее симптомов
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
              Я бы даже сказал , что матрасы - раковая опухоль . И химиотерапия здесь точно не поможет ...
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:11
                Полностью согласен - только ампутация wink
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
                  Заметь - я только намекнул . А вывод ты сам сделал ! good drinks
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:20
                    Такой вывод сам напрашивается lol
                    pvv113
              2. ИмПерц Сегодня, 10:07
                Химиотерапия это лучи ионизирующего излучения, самое то при химиотерапии раковых опухолей...
                ИмПерц
  2. 3officer Сегодня, 08:30
    В Дамаске(Гута) перемирие закончилось так и не начавшись sad Непонятно зачем проводили распиаренную в центральных СМИ акцию по передаче колонны гум помощи якобы мирному населению(по факту боевикам) и теперь подпитавшись тушенкой и сгущенкой отморозки начали бойню с удвоенной силой request Пиарщики от МО в течении всей операции реальная палка в колесе или пятый угол.
    3officer
    1. KUOLEMA Сегодня, 09:45
      лохов же надо окучивать
      KUOLEMA
    2. Paranoid50 Сегодня, 10:16
      Цитата: 3officer
      акцию по передаче колонны гум помощи якобы мирному населению(по факту боевикам)

      Передали именно бармалеям, с тем условием, что они сами раздадут помощь laughing и вернут грузовики. Грузовики вернули.
      Paranoid50
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:30
    А как там Дейр-эз-Зор? Разблокируют когда? Или это уже перестало быть важным?
    Горный стрелок
  4. новичок Сегодня, 08:31
    посмотрим продолжения романа янки_дем.курды_турки.
    новичок
  5. rpuropuu Сегодня, 08:59
    Цитата: Горный стрелок
    В районе города Ас-Сухна (провинция Хомс) продолжаются бои между Сирийской армией и террористами ИГ. Военные эксперты считают, что радикальным исламистам удалось хорошо закрепиться в этом районе, в связи с чем САА в ближайшее время не сможет установить контроль над городом.

    Это как раз операция по деблокированию Дэйр-эз-Зор-а, Ас-Сухна расположен по дороге в Дэйр-эз-Зор yes
    rpuropuu
  6. pvv113 Сегодня, 09:03
    разрушена химическая лаборатория и убиты двое специалистов-химиков.

    Эта информация уже была недели две-три назад. Или там столько лабораторий?
    pvv113
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