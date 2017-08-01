Ситуация в Сирии
Боевики ССА открыли залповый огонь в Дамаске, ВКС России уничтожили химлабораторию и двух командиров группировки ИГ (запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
За минувшие сутки позиции Сирийской арабской армии (САА) подверглись обстрелу со стороны боевиков на юго-востоке провинции Дамаск. Потерь в правительственной армии нет. САА ведет обстрел зоны дислокации боевиков в районе населенного пункта Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска. Гуманитарная помощь прибыла в города Дейр-Хабия и Закия. Предметы первой необходимости получило более 30 тысяч мирных жителей. Кроме того, в населенный пункт Флита прибыл гуманитарный конвой Красного полумесяца. Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли залповый огонь по станции Аль-Нуджба в Аль-Джарине.
Турецкая армия ведет артобстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе деревень Манаг, Тель Мудык, Айн Дакна в провинции Алеппо. В городе Манбидж 78 боевиков сдали свое оружие и подали заявку на амнистию. Над территорией Алеппо с вертолетов сбрасывают листовки, содержащие призыв ко всем радикальным группировкам вооруженной оппозиции покинуть провинцию.
В районе города Ас-Сухна (провинция Хомс) продолжаются бои между Сирийской армией и террористами ИГ. Военные эксперты считают, что радикальным исламистам удалось хорошо закрепиться в этом районе, в связи с чем САА в ближайшее время не сможет установить контроль над городом. В то же время ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях города. В результате уничтожен ряд зданий и укреплений террористов, а также десятки «шахид-мобилей».
В административном центре провинции Дейр эз-Зор тдут бои между ИГ и правительственной армией. По последним данным ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям террористов в кварталах Аль-Панорама и Аль-Хамидия. Наносится точечные удары по позициям террористов в районе горы Ас-Сарда. САА ведет обстрел укреплений террористов в районе Сарда и Аль-Хумейдия. Уничтожены десятки террористов, а также техника, оружие и боеприпасы. В ходе бомбардировки ВКС РФ укрепрайонов ИГ в городе Аль-Маядин уничтожены два полевых командира, разрушена химическая лаборатория и убиты двое специалистов-химиков.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под контроль 85% района Шахада в городе Ракка. Сирийская армия продвигается к юго-востоку от Ракки. Проасадовские силы ударили по позициям ИГ в районе населенных пунктов Зор Шамр, Ас-Субха, Шарида, Аль-Джабали, Архаби, Раджм Харун, Тель аль-Марвад.
За минувшие сутки позиции Сирийской арабской армии (САА) подверглись обстрелу со стороны боевиков на юго-востоке провинции Дамаск. Потерь в правительственной армии нет. САА ведет обстрел зоны дислокации боевиков в районе населенного пункта Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска. Гуманитарная помощь прибыла в города Дейр-Хабия и Закия. Предметы первой необходимости получило более 30 тысяч мирных жителей. Кроме того, в населенный пункт Флита прибыл гуманитарный конвой Красного полумесяца. Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли залповый огонь по станции Аль-Нуджба в Аль-Джарине.
Турецкая армия ведет артобстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе деревень Манаг, Тель Мудык, Айн Дакна в провинции Алеппо. В городе Манбидж 78 боевиков сдали свое оружие и подали заявку на амнистию. Над территорией Алеппо с вертолетов сбрасывают листовки, содержащие призыв ко всем радикальным группировкам вооруженной оппозиции покинуть провинцию.
В районе города Ас-Сухна (провинция Хомс) продолжаются бои между Сирийской армией и террористами ИГ. Военные эксперты считают, что радикальным исламистам удалось хорошо закрепиться в этом районе, в связи с чем САА в ближайшее время не сможет установить контроль над городом. В то же время ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях города. В результате уничтожен ряд зданий и укреплений террористов, а также десятки «шахид-мобилей».
В административном центре провинции Дейр эз-Зор тдут бои между ИГ и правительственной армией. По последним данным ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям террористов в кварталах Аль-Панорама и Аль-Хамидия. Наносится точечные удары по позициям террористов в районе горы Ас-Сарда. САА ведет обстрел укреплений террористов в районе Сарда и Аль-Хумейдия. Уничтожены десятки террористов, а также техника, оружие и боеприпасы. В ходе бомбардировки ВКС РФ укрепрайонов ИГ в городе Аль-Маядин уничтожены два полевых командира, разрушена химическая лаборатория и убиты двое специалистов-химиков.
Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) взяли под контроль 85% района Шахада в городе Ракка. Сирийская армия продвигается к юго-востоку от Ракки. Проасадовские силы ударили по позициям ИГ в районе населенных пунктов Зор Шамр, Ас-Субха, Шарида, Аль-Джабали, Архаби, Раджм Харун, Тель аль-Марвад.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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