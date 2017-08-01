Гавана: Венесуэла подверглась международной атаке
Кубинские власти заявили о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке генсека Организации американских государств, передает РИА Новости .
После проведенных в Венесуэле выборов в учредительное собрание Вашингтон ввел санкции против президента Николаса Мадуро за «подрыв демократии», все его активы в юрисдикции Соединенных Штатов заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела.
Ведомство отметило, что кубинцам очень хорошо знакомы подобные «интервенционистские практики».
В МИДе подчеркнули, что «только венесуэльцы вправе решать, как преодолеть свои проблемы и определить свое будущее».
После проведенных в Венесуэле выборов в учредительное собрание Вашингтон ввел санкции против президента Николаса Мадуро за «подрыв демократии», все его активы в юрисдикции Соединенных Штатов заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела.
Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой – заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции,говорится в заявлении кубинского МИД.
Ведомство отметило, что кубинцам очень хорошо знакомы подобные «интервенционистские практики».
В МИДе подчеркнули, что «только венесуэльцы вправе решать, как преодолеть свои проблемы и определить свое будущее».
Хватит вмешательств, незаконных сборищ, предательств боливарианского духа,говорится в документе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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