Гавана: Венесуэла подверглась международной атаке

Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой – заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции,

Хватит вмешательств, незаконных сборищ, предательств боливарианского духа,