10:18 01 августа

Гавана: Венесуэла подверглась международной атаке

Кубинские власти заявили о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке генсека Организации американских государств, передает РИА Новости .



После проведенных в Венесуэле выборов в учредительное собрание Вашингтон ввел санкции против президента Николаса Мадуро за «подрыв демократии», все его активы в юрисдикции Соединенных Штатов заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела.


Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой – заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции,
говорится в заявлении кубинского МИД.

Ведомство отметило, что кубинцам очень хорошо знакомы подобные «интервенционистские практики».

В МИДе подчеркнули, что «только венесуэльцы вправе решать, как преодолеть свои проблемы и определить свое будущее».

Хватит вмешательств, незаконных сборищ, предательств боливарианского духа,
говорится в документе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Комментарий был удален.
  2. МВГ Сегодня, 08:37
    "Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой – заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции,говорится в заявлении кубинского МИД. Ведомство отметило, что кубинцам очень хорошо знакомы подобные «интервенционистские практики» - так и нам они знакомы. А уж как в Грузии и на Украине знакомы !
    Консультационная помощь нужна правительству Венесуэлы и чем скорее, тем лучше.
    МВГ
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:45
      Консультационная помощь нужна правительству Венесуэлы и чем скорее, тем лучше.


      Опоздал маленько МАДУРО с тушением оппозиционного пожара в КАРАКАСЕ...но еще не все потеряно.

      Страна находится в идеальном шторме. Инфляция в этом году, по прогнозу МВФ, достигнет 1660 процентов, а в следующем приблизится к 3000 процентов. Правда, мозговой центр Torino Capital считает, что ситуация на самом деле не так плоха, гиперинфляции, исчисляющейся тысячами процентов, в Венесуэле не будет (официальные данные по росту цен сейчас тоже не публикуются), а будет просто галопирующая инфляция «всего лишь» в 400 процентов в год.


      https://lenta.ru/articles/2017/03/05/denegnet/

      Беда всех стран с богатейшими запасами нефти привязывать госбюджет к нефти...это как наркомания...
      один раз сел на иглу и все пиши пропало.
      Тот же ЛЕХА
      1. To be or not to be Сегодня, 09:34
        "Беда всех стран с богатейшими запасами нефти привязывать госбюджет к нефти...это как наркомания..."
        Вы это СЕРЬЕЗНО!
        Американцы не одну войну ведут , чтобы сесть на чужую такую иглу laughing
        To be or not to be
  3. новичок Сегодня, 08:38
    старая отработанная схема янки. кадры из Венесуэлы напоминают киевские события.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 08:46
      Цитата: новичок
      старая отработанная схема янки. кадры из Венесуэлы напоминают киевские события.

      А грузинские не напоминает? Ливийские? Косовские? Я не придираюсь. Просто ''скакуны'' уже в печёнках!
      Куба... Какая была эпоха. Эрнесто, Фидель, Рауль. Вот лидеры! Чавес ещё​..Мадуро не тянет!
      Держись Венесуэла!!!
      Logall
      1. новичок Сегодня, 08:54
        напоминает, всё напоминает. даже вспоминается расстрел армчнского парламента. прсто киевские больно свежи и болезненны по сию минуту.
        новичок
        1. Logall Сегодня, 09:17
          Цитата: новичок
          напоминает, всё напоминает. даже вспоминается расстрел армчнского парламента. прсто киевские больно свежи и болезненны по сию минуту.

          На них бы эту схему отработать. С превеликим удовольствием привёл бы впример эти события...
          Logall
          1. новичок Сегодня, 09:22
            я б даже план действий накидал, с прибольшим приудовольствием. кстати, судя по последним новостям, обамыч таки собираетмя это сделать.
            новичок
            1. Logall Сегодня, 09:32
              Цитата: новичок
              я б даже план действий накидал, с прибольшим приудовольствием. кстати, судя по последним новостям, обамыч таки собираетмя это сделать.

              Случайно его эл.почту не знаете? Если да, то накидайте ему...
              ''Враг моего врага–мой друг!'' правда очень гнилой...
              Logall
              1. новичок Сегодня, 09:35
                не, не знаю. надо у хакеров спросить. да, действительно гнилой бананчик.
                новичок
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:48
      А зачем велосипед изобретать ? Схема есть и она работает . Привет , Гарик ! hi
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 08:56
        здравствуй, Паша, рад видеть тебя. да, действительно, велосипед хорошо отработанный механизм.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
          Пока схема не начнёт давать сбои - перемен не будет . Ведь любая смена схемы сопряжена с затратами , уменьшающими приток бабла в карман . С другой стороны , на разработку новой схемы будут выделены ассигнования . И тут начнётся распил , а схема , скорее всего , останется прежней , но под новой вывеской . wink
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 09:05
            да Паш, ты прав. в любом случае, пока есть продажные шкуры, готовые Родину продать за пачку зелени, схема будет жива. и критическая точка зависит от колличества этих шкур. большего презрения достойны равнодушные.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
              Цитата: новичок
              большего презрения достойны равнодушные

              Всегда считал , что равнодушие сродни предательству . soldier
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 09:26
                да уж. предатели осознанно идут на свой поступок, с тихого согласия равнодушных. так что оные даже хуже.
                новичок
  4. ИванИванов Сегодня, 08:40
    пуп земли жить спокойно не даст это понятно.
    ИванИванов
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:45
    А нам то и невдомек - почему все "цветные революции" как под копирку... А методичка то одна. Вот они и работают. Как учили ...
    Горный стрелок
  6. anjey Сегодня, 08:45
    Путин поддержи Венесуэлу,через Кубу....глядя на полосатотряпочную экспансию, карибский бассейн в зоне наших стратегических интересов- жаль -неосилим если будем доить один народ,пора и олигархов прижать...
    anjey
  7. Mavrikiy Сегодня, 08:45
    Нужна Венесуэле поддержка....Кто поможет из Великих?(с Кубой ясно - "Всегда!", да и опыт есть.)
    Нужно поддержать экономически и в военной области. Китай, мы или вместе?
    Mavrikiy
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:50
      Нужна Венесуэле поддержка....Кто поможет из Великих?


      Никто ... what сами залезли в болото...сами и выкручивайтесь...тут мир бизнеса жесток и циничен.
      Тот же ЛЕХА
  8. Masya Masya Сегодня, 08:51
    Ещё штатовцы будут говорить о вмешательстве России... американский пострел везде поспел...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
      Привет , Марина ! hi love У матрасов так заведено : обвинять Россию в том , чем сами занимаются .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:14
        Паша, приветик! love
        ну да, с больной головы на здоровую, излюбленное занятие... wink
        Masya Masya
  9. pvv113 Сегодня, 09:08
    Вашингтон ввел санкции против президента Николаса Мадуро

    Архитекторы демократии не могут без того, чтобы не всунуть свое свиное рыло
    pvv113
  10. japs Сегодня, 09:22
    Все очень знакомо.

    "У Вас есть нефть?
    Тогда мы идем к Вам!"
    Венесуэльские гайдары и касьяновы, видимо, мало получили в табло.
    Плохо изучают историю руководители.
    Методы Иосифа Виссарионовича были бы весьма действенны.
    И хвост полосатый обрубать надо кардинально, по самую шею!
    japs
  11. Ken71 Сегодня, 09:55
    По этим двум странам отлично видно что принесла их народам эта Боливарианская революция и власть леваков
    Ken71
  12. Сибирячка Сегодня, 09:59
    Мы же, вроде, начали (или должны были уже начать) поставки в Венесуелу муки и проч. продуктов питания?
    Сибирячка
    1. Ken71 Сегодня, 10:06
      Это вам не Белоруссия. Там 30 млн упаримся кормить. Да и кстати что там случилось чтобы им гнать гуманитарную помощь. Извержение вулкана наводнение или землятрксение ?
      Ken71
      1. Сибирячка Сегодня, 10:17
        Да не в качестве гуманитарки. У них легкая промышленность в загоне, а пшеница, скорее всего, не выращивается. ИМ это все надо покупать.
        Сибирячка
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