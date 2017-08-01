МИД пригласил в РФ украинского летчика, раскритикованного на родине
МИД РФ пригласил в Россию украинского летчика, практически в слепую посадившего в Стамбуле самолет с 120 пассажирами на борту, а затем подвергшегося нападкам за использование в своем профиле в соцсети фотографий Сергея Лаврова, передает РИА Новости .
«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа», – напоминает агентство.
Президент Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество». Однако позднее пилот подвергся резкой критике в сети за симпатии к России – он разместил на своей странице фото главы российского МИД.
Критику пилота на Украине спровоцировал пост некоего Сергея Наумовича, называющего себя правозащитником.
Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии, написал он в соцсети, после чего обругал Акопова нецензурными словами.
Факт награждения летчика орденом Наумович назвал «политическим пиаром». Многие украинцы поддержали «правозащитника». Пользователей возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же, и ни у кого из них «нет и намека на украинский флаг».
«Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар», – пишет один из критиков.
«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа», – напоминает агентство.
Президент Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество». Однако позднее пилот подвергся резкой критике в сети за симпатии к России – он разместил на своей странице фото главы российского МИД.
Александр, то, что Вы совершили, – вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады,говорится в заявлении МИД.
Критику пилота на Украине спровоцировал пост некоего Сергея Наумовича, называющего себя правозащитником.
Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии, написал он в соцсети, после чего обругал Акопова нецензурными словами.
Факт награждения летчика орденом Наумович назвал «политическим пиаром». Многие украинцы поддержали «правозащитника». Пользователей возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же, и ни у кого из них «нет и намека на украинский флаг».
«Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар», – пишет один из критиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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