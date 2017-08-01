МИД пригласил в РФ украинского летчика, раскритикованного на родине

Александр, то, что Вы совершили, – вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады,

МИД РФ пригласил в Россию украинского летчика, практически в слепую посадившего в Стамбуле самолет с 120 пассажирами на борту, а затем подвергшегося нападкам за использование в своем профиле в соцсети фотографий Сергея Лаврова, передает РИА Новости «Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа», – напоминает агентство.Президент Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество». Однако позднее пилот подвергся резкой критике в сети за симпатии к России – он разместил на своей странице фото главы российского МИД.говорится в заявлении МИД.Критику пилота на Украине спровоцировал пост некоего Сергея Наумовича, называющего себя правозащитником.Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии, написал он в соцсети, после чего обругал Акопова нецензурными словами.Факт награждения летчика орденом Наумович назвал «политическим пиаром». Многие украинцы поддержали «правозащитника». Пользователей возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же, и ни у кого из них «нет и намека на украинский флаг».«Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар», – пишет один из критиков.