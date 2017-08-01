10:18 01 августа

МИД пригласил в РФ украинского летчика, раскритикованного на родине

МИД РФ пригласил в Россию украинского летчика, практически в слепую посадившего в Стамбуле самолет с 120 пассажирами на борту, а затем подвергшегося нападкам за использование в своем профиле в соцсети фотографий Сергея Лаврова, передает РИА Новости .



«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа», – напоминает агентство.


Президент Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество». Однако позднее пилот подвергся резкой критике в сети за симпатии к России – он разместил на своей странице фото главы российского МИД.

Александр, то, что Вы совершили, – вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте – всегда Вам рады,
говорится в заявлении МИД.

Критику пилота на Украине спровоцировал пост некоего Сергея Наумовича, называющего себя правозащитником.

Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии, написал он в соцсети, после чего обругал Акопова нецензурными словами.

Факт награждения летчика орденом Наумович назвал «политическим пиаром». Многие украинцы поддержали «правозащитника». Пользователей возмутило то, что летчик родом из Донецка, половина его друзей оттуда же, и ни у кого из них «нет и намека на украинский флаг».

«Поставил Лаврова – значит, это его кумир, и соответственно он сепар», – пишет один из критиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:07
    МИД пригласил в РФ украинского летчика, раскритикованного на родине
    Пилот этот, такой "украинец" как миллионы других русских, случайно после развала оказался за пределами России.Александр Акопов русский из Донецка.
    Наблюдатель2014
    1. Андрей К Сегодня, 09:20
      Наблюдатель2014 hi
      ...Пилот этот, такой "украинец" как миллионы других русских, случайно после развала оказался за пределами России.Александр Акопов русский из Донецка...

      Не являюсь последователем национализма, нацизма, фашизма и других "-измов"...
      Очень прекрасно отношусь к малороссам (супружница ненаглядная в девичестве тоже имела фамилию с окончанием "ко")...
      Но... Как известно, взгляд со стороны контрастнее...
      Рейхскомиссар Украины Эрик Кох:
      ...Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли...

      ...Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации как самые страшные варвары...
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:31
        Андрей К hi Евгеньевич заметьте.Я и словом не обмолвился про окончание ко.Ибо в бывшей проживают малороссы но и русские .Да и сотни других национальностей.За примером далеко ходить не нужно.Захарченко тому подтверждение.А Александр Акопов это обыкновенный русский, гражданин Украины .Ещё и не факт что в России не родился.Таких людей миллионы в-на Украине проживают.
        Наблюдатель2014
        1. jjj Сегодня, 09:42
          Хотелось бы только заметить, что в России не хватает пилотского состава в гражданской авиации. И это даже за зарплаты за полмиллиона
          jjj
        2. Андрей К Сегодня, 09:44
          Сергей hi
          Так и я о том же. Нету нацинальности "Украинец". Ну не может быть национальностью, бывшее место проживания подданных Российской империи - окраина. Все мы русские. Только некоторые русские, с замайданенным разумом, вдруг возомнили себя борцами с "империей"...
          И невдомёк им, что борются сами с собой, грызут изнутри сами себя...
          Пройдёт со временем, только лечение майданутых будет проходить с болью...
          Андрей К
        3. Морм Сегодня, 10:07
          Цитата: Наблюдатель2014
          Андрей К hi Евгеньевич заметьте.Я и словом не обмолвился про окончание ко.Ибо в бывшей проживают малороссы но и русские .Да и сотни других национальностей.За примером далеко ходить не нужно.Захарченко тому подтверждение.А Александр Акопов это обыкновенный русский, гражданин Украины .Ещё и не факт что в России не родился.Таких людей миллионы в-на Украине проживают.

          Акопов- такой же украинец,как и русский.Оставьте в покое АРМЯНИНА! smile Тем более вы,Наблюдатель,не раз писавший на эту тему.
          Морм
      2. хрыч Сегодня, 09:45
        Цитата: Андрей К
        Украинцы — это оскотинившиеся русские

        После событий на Донбассе произошло одно важное событие: искусственно созданная Ватиканом и их выкормышами Габсбургами, нация - украинец прекратила свое существование. Сейчас есть русские и западенцы, у которых много разных названий. Как собственно и должно быть. До революции в РИ, к русскому этносу отностили субэтносы великороссов, малороссов, белорусов и казаков. Понятно, что национальная политика большевиков была направлена против государствообразующего этноса. У великороссов украли великую приставку, а казаков решили уничтожить. Белорусов вывели из русского этноса, а малороссам присвоили новое название, по польскому окраинному названию. Ибо если есть мало, то слово великий также не вытравить. Русинов, еще Габсбурги подвергли геноциду до революции, замещая искусственно новой нацией ... В результате великоросс стал именоваться прилагательным русский. Однако скоро все встанет на свое место, Малороссия таки будет, а народ населяющий нынешнюю Украину таки будет называться русскими, пусть не вернется (быстро) великоросское имя, но и выдуманных окраинцев не будет. На Донбассе их уже нет, какие там окончания фамилий бы не были. А бандеровцы пусть так и называются по своему божественному кумиру.
        хрыч
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 09:59
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Александр Акопов русский из Донецка.

      Судя по фамилии, его корни с Северного Кавказа. Мне без разницы какой он национальности. Для меня он просто умелый пилот и мужественный человек. Просто умелый пилот в той ситуации мог и не справиться с посадкой, тут без хладнокровия и самообладания не обойтись.
      Капитан Пушкин
      1. Морм Сегодня, 10:18
        Судя по фамилии- он АРМЯНИН.С Северного Кавказа у вас чеченцы,ингуши,кабардинцы,народы Дагестана,абхазы,осетины.Уж позвольте нам,армянам,гордиться нашим человеком,он такой же "украинец",как и " русский",хотя и человек сменил окончание фамилии с "ян" на "ов".
        Морм
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
    ... профессионал не пропадёт без работы...
    a.s.zzz888
    1. pvv113 Сегодня, 09:13
      Майданутым не нужны профессионалы, им нужны покорные скакуны hi
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:28
        Причём способные только скакать и верить всему , что им руководство укрорейха скажет . А думать - вредно , поэтому и запрещено .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 09:39
          За них в Вашингтоне думают
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
            Вот ведь какой мега-мозг в Фашингтоне засел : за всех холопов думать приходится ... wassat
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 09:50
              Кто-то же должен за кастрюлеголовых соображать
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
                Судя по заявкам холопов - "думалка" залужная и сама кастрюльку на башке таскает . laughing
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 10:05
                  Так скакуны у них и переняли laughing
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
                    В данном случае ученик превзошёл учителя .
                    bouncyhunter
                    1. pvv113 Сегодня, 10:13
                      Тут и сказать нечего! Скакалку им в руки wink
                      pvv113
        2. Подрезчик Сегодня, 09:55
          Цитата: bouncyhunter
          Причём способные только скакать и верить всему , что им руководство укрорейха скажет . А думать - вредно , поэтому и запрещено .

          Паша, приветствую! hi Вот же майданутые, человек спас 126 человеческие жизни, награжден заслуженно, а они его в "сепары", да еще и матом! Жаль что этот Наумович не был в этом самолете, вони и истерик было бы на весь салон!!! fool
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
            Здоровеньки булы , Саня ! hi А чего ждать от кастрюленосцев ? Что бы ни случилось - во всём виноваты русские . А по поводу лётчика : ещё ни одно доброе дело не осталось безнаказанным . yes
            bouncyhunter
            1. Подрезчик Сегодня, 10:03
              Нет, ну до какого свинского состояния нужно дойти, чтобы отважного мужика и профессионала так обложить? Салом что ли мозги заплыли совсем? fool
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
                Цитата: Подрезчик
                Салом что ли мозги заплыли совсем?

                А они там есть ? belay Голова нужна чтобы носить кастрюлю , ну и пить/есть в неё . А думает за них Фашингтонский обком .
                bouncyhunter
  3. Балу Сегодня, 09:12
    Может быть ему перебраться в Россию и вернуть награду от поросенко в знак протеста против геноцида на Донбассе?
    Хотя... Рыба ищет где глубже, а люди где им лучше и спокойнее жить.
    Балу
  4. 3officer Сегодня, 09:16
    Фото Лаврова им не понраву ну ну.Я бы например поостерегся летать рейсом под управленем пилота, на странице которого растиражированно фото климкина или парубия.. laughing
    3officer
    1. Dym71 Сегодня, 09:21
      Цитата: 3officer
      или парубия..

      Вы уж простите, но я Вас поправлю - палубия! Плавильно пифется ПаЛубий! fellow
      Dym71
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:03
        Цитата: Dym71
        Вы уж простите, но я Вас поправлю - палубия! Плавильно пифется

        Вы уж плостите, но я Вас поплавлю - вот так плавильно пифется в Вашем случАе...
        Капитан Пушкин
  5. Alex_59 Сегодня, 09:43
    В принципе мы сейчас можем в реальном времени наблюдать, как в условиях революции осуществляются травля и репрессии. Примерно так же было и в 30-е годы. Мини-модель этих процессов наглядно функционирует на Украине. Модель конечно не идеальна, и надо делать поправку на современные условия - раньше бы этот "правозащитник" написал бы телегу в НКВД, про то что летчик хранит под подушкой фотографию Чембелена, и сам он родом из кулачества (Донецкий), и его бы отправили лес валить на 10 лет. А сейчас просто иные нравы - просто испортят человеку жизнь. Правильно кто-то сказал - люди не меняются. А главное обратите внимание - причем тут Порошенко (Сталин)? Люди сами друг друга грызут в припадки революционной истерии.
    Alex_59
  6. pvv113 Сегодня, 09:45
    Есть видео этой посадки. Пилот посадил лайнер практически вслепую, создал крен и наблюдал только через форточку, поскольку лобовое стекло было повреждено.

    http://dombeseda.mirtesen.ru/blog/43226499277/PLA
    CH,-ISTERIKA-I-KRIKI:-POYAVILOS-VIDEO-S-BORTA-SAM
    OLETA,-KOTOR?utm_campaign=transit&utm_source=
    main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru
    &paid=1&pad=1
    pvv113
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:05
      Посадил просто изумительно! Молодца!
      Капитан Пушкин
  7. Ken71 Сегодня, 09:53
    Круто подставили парня.
    Ken71
  8. viktor_ui Сегодня, 10:03
    "Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии, написал он в соцсети, после чего обругал Акопова нецензурными словами." - горбатого могила исправит fool
    viktor_ui
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