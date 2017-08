«Отравленное перо». Богатство, бедность и земская печать (часть 6)

«И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий».

(Екклесиаст 5:18)

Помимо официальных и частно-коммерческих изданий в российских губерниях издавались также и земские печатные издания. Часто цитируется хлесткая фраза В.И. Ленина о том, что земства являлись «пятым колесом в телеге» русского государственного управления [1, c.35]. Менее известно, что с оговорками, но Ленин признал: «Земство – кусочек конституции» [2, c.65]. Ну, а сами земские деятели считали, что… трудятся по мере сил и возможностей на благо Отечества, да именно так оно и было. Выходили земские газеты, строились земские больницы и фельдшерские пункты, проводились сельскохозяйственные выставки. Так, в Пензенской губернии в мае 1910 г. появился первый номер нового журнала «Вестник Пензенского земства». Основными задачами издания было широкое и всестороннее освещение деятельности земских и городских учреждений губернии, обсуждение вопросов о состоянии земского и городского хозяйства и местного самоуправления, и деловая разработка способов решения возникавших проблем, исследования уклада жизни и нужд сельского населения, содействие подъему народного благосостояния путем распространения среди населения полезных знаний, и ещё многое другое.Архивный экземпляр «Вестника Пензенского земства»В журнале помещались корреспонденции из Пензенской и соседних с ней губерний, имеющих общие интересы, а также хроника, обзор печати, библиография и т.п. Была введена рубрика, под которой помещались отчеты на вопросы читателей. В предисловии «От редакции» так объяснялась потребность в выпуске нового журнала: «С каждым годом все более и более усложняется земская жизнь и расширяются рамки земской работы. Одни культурные и хозяйственные предприятия земств, по-прежнему, продолжают широко развиваться, другие требуют переоценки и проверки их жизнеспособности, третьи, наконец, только что возникают или находятся в периоде разработки и нуждаются в предварительном и детальном обсуждении их с точки зрения целесообразности и необходимости для населения. Потребность в земской печати возникла давно – еще на заре своей деятельности многие земства обзавелись отдельными печатными органами. Дискуссии по поводу издания земского журнала в Пензе начались еще в 1899 году. В 1906 году Земское собрание, наконец, признало издание журнала «весьма полезным и своевременным» делом, однако этот вопрос еще долго не мог решиться вследствие недостатка финансов.Пензенская земская управа сто лет назад (и даже немного больше).А вот так это здание выглядит сегодня. Здесь военный госпиталь. Пристроили к фасаду здание «современной столовой» (благо за деревьями не видно), а так не сильно все и изменилось.Первые номера журнала открывались узаконениями и распоряжениями правительства, правительствующего Сената, затем публиковался обзор бюджета Пензенского губернского земства и бюджета уездных земств на 1910 год. Однако большинство следующих за ними публикаций затрагивали важные по тому времени экономические вопросы. Так, в том же номере в статье Е.П. Шевченко «Рост крестьянской кооперации» отмечалось, что в деревне находят все большее и большее распространение кооперативные товарищества. «…Непрерывный и выдающийся рост кооперативного движения в русской деревне показывает, то у нас имеются благоприятные условия для развития кооперативного дела» [3, c. 31 ], – писал автор. Многие статьи журнала рассказывали о конкретных делах земских учреждений: «Мелкая страховая агентура и ее ближайшие задачи», «Дорожно-строительные работы Пензенского земства в 1910 году», «Об организации земского кредита» и т. п. В журнале были открыты информационные разделы. Например, в материалах под рубрикой «Местная земская хроника» сообщалось об учреждении курсов пчеловодства, устраиваемых губернским земством на пасеке Г.И. Капралова, об открытии губернской земской кассы мелкого кредита и других событиях. В отдельный раздел внутри этой рубрики выделялись «Общие вопросы», «Сельское хозяйство», «Врачебное дело», «Ветеринария». В разделе «Местная городская хроника» публиковались сообщения о строительстве в Пензе Народного дома имени императора Александра II, о расширении городского водопровода, о принятии противохолерных мер и других, им подобных событиях. Под рубрикой «Хроника земств и городов России» давалась информация о земских событиях в других регионах страны, о мероприятиях, проводимых в сфере народного образования, земского страхования, противопожарного дела, экономики. Одна из рубрик журнала называлась «Корреспонденции», под ней публиковались присылаемые из уездов письма, касавшиеся вопросов, волновавших преимущественно сельских жителей Пензенской губернии. Журнал завершали рубрики «О книгах, присланных в редакцию для ответа», «Разные известия» (письма в редакцию, сведения о ценах на хлеб и т. д.). В ряде номеров журнала содержался раздел «Почтовый ящик», где публиковались ответы редакции на письма читателей.Вот так иногда выглядят подшивки изданий тех далеких лет.С сентября 1912 г. «Вестник» Пензенского земства» стал выходить два раза в месяц. К этому времени была определена несколько иная, чем раньше программа журнала: обнародовались основные законоположения и распоряжения правительства, касающиеся земств, городов и сельского быта, велась хроника деятельности земств и городов Пензенской губернии и соседних городов и губерний; регулярно публиковались статьи, заметки по вопросам землевладения, сельского хозяйства, народного образования, страхования, общественного призрения, народного продовольствия, а также пожарно-строительным, санитарным, гигиеническим, ветеринарным и другим проблемам. Справочный отдел публиковал биржевые сведения и торговые известия. Так, были напечатаны статьи «Ближайшая задача земства в области внешкольного образования», «Пожарные дружины Пензенской губернии», «Кредитная кооперация», «О постоянных учительских курсах «Свиноводство в крестьянских хозяйствах Пензенской губернии», «Потребление вина в Пензенской губернии» и др.Пензенский Спасский кафедральный собор. Взорван в 1934 году.А вот так он выглядит сегодня. Работы идут…Строят из литого бетона, чтобы уже на века!!!Даже сегодняшнему читателю может показаться интересной статья П. Казанцева «Изучение местного края в целях педагогических». Еще в 1912 году ее автор затронул вопрос о необходимости внедрения регионального компонента в систему образования. Учитель, по его мнению, должен изучать местный край как с целью педагогической, так и с целью самообразования и сближения с местным населением. «Сначала, – писал он, – необходимо изучить огород, поле, лес со стороны культуры, а также анатомии и физиологии растений и животных, затем нужно ознакомиться с системой местной кооперации – кредитных товариществ, потребительских лавок, ссыпных операций. В завершение должны проводиться экскурсии для изучения кустарных промыслов, фабрик и заводов, которые дадут для школьного музея образцы кустарных работ некоторых фабричных и заводских изделий. И мне кажется, – заканчивал статью П. Казанцев, – что лучшим лекарством для хиреющего народного учительства будет непосредственная связь школы с жизнью, когда учитель будет учить только тому, что нужно для жизни; когда труд его будет опираться на сочувствие местного населения, когда учитель вольет в программу начальной школы содержание, взятое из окружающей среды и местных условий жизни».Вид на город с башни собора в начале века. Обращает на себя совершенное отсутствие растительности, «лысое» все какое-то, ни тенечка, ни деревца. Вернее, зелень-то есть, но ее только-только посадили, и они еще просто не выросли!А вот так это же место, снятое с той же точки, выглядит сегодня. Деревья стали большими! И вся территория перед собором, как вы видите, буквально утопает в зелени, здесь очень приятно посидеть и отдохнуть. Хорошо заметный дом с крышей-колокольчиком стоит как раз на месте угловой гостиницы. Пришлось ходить ради одного этого кадра к заместителю владыки за разрешением на съемку и лезть на колокольню в сопровождении строителей.Уцелел и постамент под памятник Александру II (на старом снимке он слева). Постамент поставили, а вот с памятником что-то не заладилось, и так он без «всадника» и остался. Сейчас в нем и на нем открыто кафе «Грот».Вот «Грот» и колокольня в лесах, откуда и производилась съемка.В 1913 году «Вестник Пензенского земства», отметив как основной недостаток своей работы не совсем полное отражение местной земской жизни, расширил этот отдел, раскрывая его страницы для сообщений с мест, поскольку в них наглядно отражались результаты земской деятельности, а также намечались требующие первоочередного решения задачи, отражались нужды населения, его запросы, неудовлетворенные потребности. Издатели журнала обратились к читателям с предложением присылать заметки, статьи и сообщения из местной общественной и сельскохозяйственной жизни – «вся окружающая жизнь, несмотря на ее однообразие и кажущуюся монотонность, таит в себе десятки тем, достойных быть отмеченными на страницах земского органа». Их интересовало современное состояние народной школы, степень обученности населения, результаты обучения, распространение грамотности, потребность в книгах, уровень интереса к чтению. Много вопросов возникало и при исследовании сельскохозяйственной жизни губернии: «Все, что характеризует современное состояние крестьянского и частновладельческого хозяйства, успехи и неудачи агрономической помощи. Степень распространения земледельческих орудий, культуры новых сельскохозяйственных растений, потребность населения в распространении сельскохозяйственных знаний, развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, результаты опытов, значение показательных участков, постановка борьбы с вредителями, стремление сельских хозяев к организации, и бесконечный ряд других сторон хозяйственной жизни в высшей степени важны как живой материал для учета правильности методов и результатов земской и вообще общественной деятельности в затронутой области».Пензенское художественное училище. Так оно выглядело в прошлом.А вот так оно выглядит сегодня.Интересно, что с точки зрения тематики современной областной печати все эти проблемы сохранись и по сей день! Конечно, за прошедшее время пензенские журналисты многому научились. Примеры общероссийской прессы у них также перед глазами. Однако ни зависимость от власть предержащих города и области, ни самоцензура, ни желание заменить борьбу с реальными недостатками на чисто символическую борьбу «хорошего с еще лучшим» никуда из нее не ушла, как не ушли все эти же самые недостатки из российской печати вообще! Все также продолжает иметь место желание «угодить и не затронуть» и точно так же, как и раньше, колоссальное значение придается статьям к различным памятным датам – самый безопасный во все времена вид социальной журналистики!В то время в России выходило множества самых различных печатных изданий.Впрочем, нельзя не отметить, что с точки зрения имевших место реформационных процессов в российском обществе, очень многие из опубликованных в «Вестнике Пензенского земства» материалов были напечатаны явно «на злобу дня». В первую очередь это касается статьи Н. Езерского «Книги для классного чтения в народной школе», в которой давались оценки учебным хрестоматиям того времени и материала Б. Веселовского «Земские органы печати, характер и их значение», в котором автор приходил к выводу о «настоятельной необходимости единения путем печати», для чего надо было издавать солидные деловые журналы «Общеземский ежемесячник» и «Земский ежегодник».В №№1-2 «Вестника Пензенского земства» за 1914 г. опубликована статья С. Сутулова «Средства к устранению нерегулярного посещения учениками школы», в которой автор обращал внимание на частые жалобы учителей, связанные с низкой посещаемостью занятий учащимися. «Причин этому, – писал автор, – было довольно много, но основная «в отдаленности расстояния училищных пунктов от места жительства учащихся». Поэтому он настоятельно рекомендует устраивать общежития при народных школах, преподавателям проводить в каждой школе дружную, энергичную совместную работу.(Ремарка В.Ш. - Интересно отметить, что дело с расселением учащихся сельских школ и их подвозом в интернаты на территории Пензенской области даже в советское время, а именно в 1977 – 1980 гг., было хотя и решено, но решено совершенно неудовлетворительным образом. Так, например, в Кондольском районе, когда я там работал, дети из отдаленных сел, прикрепленные к средней школе села Покрово-Березовка, и проживавшие в общежитии-интернате при школе, очень часто вынуждены были добираться до него пешком, преодолевая по 5 – 6 километров сплошного бездорожья. Зимой, когда дорогу и вовсе заносили снега, детей доставляли в интернат на бревенчатой волокуше, покрытой сеном и брезентом, которую тянули за собой сразу три трактора ДТ-75! Когда волокуша или трактор ломались, детям приходилось идти по снежной целине пешком, а школе – задерживать уроки на неопределенное время, пока ученики из сел Новопавловка, Андреевка, Бутаевка и т. д. не сходились все вместе и, хотя бы немного, не приходили в себя после столь трудной дороги. Руководство района и области, не говоря уже о руководстве тамошнего «социалистического хозяйства», были не в силах не только наладить регулярный подвоз учащихся, но даже и расчистку дорог! И это происходило в центральной части России в год проведения Олимпийских игр в Москве. Что же тогда делалось на ее окраинах, в реальной, а не «социальной» глуши? И, разумеется, все попытки рассказать об этом в печати тут же пресекались. Когда я написал статью в «Учительскую газету» о тяготах работы тогдашнего сельского учителя, редакция посоветовала «писать, стоя на земле и без облаков»).Более половины объема каждого номера отводилось сельскохозяйственному и кооперативному разделам. В материалах, публиковавшихся в сельскохозяйственном разделе, обращает на себя внимание повышенный интерес к пчеловодству. На эту тему регулярно публикуются статьи М.Б. Малишевского («Состояние пчеловодства», «Причина упадка пчеловодства в Пензенской губернии», «1913 год в пчеловодческом отношении» и т. д.). Кооперативный раздел заполняли обзоры печати по вопросам кооперации, хроника, сведения о спросе и предложении тех или иных промышленных или продовольственных товаров, информация из жизни кооперативов, товариществ для совместного пользования машинами. Программной в этом отношении была статья Н. Езерского «Что дал кооперативный съезд?», опубликованная в «Вестнике Пензенского земства» 15 мая 1914 года [4, с. 435 – 439.].В некоторых номерах журнала выделялся специальный раздел для помещения различных материалов, «освещающих сложный и далеко еще не изученный вопрос об алкоголизме». Началом рубрики послужили многочисленные публикации Д.Н. Воронова, позднее составившие отдельную брошюру «Алкоголизм в городе и деревне в связи с бытом населения». На эту же тему писали свои статьи другие авторы. Решительно боролось местное земство также со знахарями и знахарством. Так, например, в статье «Знахари и знахарство в Пензенской губернии» в №10 за 1914 год приводились многочисленные факты, когда деятельность «деревенских чародеев» приносила здоровью больных непоправимый вред, а нередко и быструю смерть.В 1915 г., когда уже вовсю полыхала Первая мировая война, новые ориентиры издания, намеченные еще в 1914 году, дали себя знать с полной силой: «Переживаемые события возложили на долю земских учреждений серьезную обязанность принять участие в оказании помощи раненым воинам, в обеспечении семейств, призванных на войну, в поставке для нужд армии одежды и продовольствия». Первоочередной стала забота о хлебе насущном – сильный удар сельскому хозяйству нанесли неурожай хлебов и кормов, война, нарушившая правильный товарообмен, отвлечение значительной части рабочих рук от ведения хозяйства. Поэтому с особой настойчивостью выдвигалась одна из задач «Вестника Пензенского земства» – осведомлять население о том, что сделано и что предполагается сделать для ослабления острой нужды, переживаемой сельским хозяйством. Внимания требовала к себе и кооперативная жизнь губернии – именно кооперативное движение было способно защитить крестьянские хозяйства от разрухи. В полный рост поднимались и другие проблемы. «За последние годы деревня все больше и больше пробуждается от своего векового сна, все яснее и яснее сознает, какие духовные потемки ее окружают. Она стала тянуться к свету знаний, пользуясь для этого всякой возможностью – книгой, беседой, газетой. Война всколыхнула деревню, пульс народной жизни стал повышенно биться, и народное сознание предъявляет повышенное требование к приобщению к интересам мировой жизни и к происходящим событиям. Удовлетворить это стремление – дело сельской интеллигенции, а задача «Вестника» – посильно облегчить эту работу».Деревенская нищета по большей части была просто вопиющей…Тогда же усилилась и борьба с пьянством, связанная с введением в России «сухого закона». Например, в статье «Просыпающийся богатырь» проводилась идея о том, что мировая война и ликвидация винной монополии сыграли положительную роль в жизни российской деревни, «которая сегодня переживает процесс возрождения». При этом отмечалось, что «мужики» устремились к чтению газет, и, хотя не все им в них понятно, но некоторые рассказы о «войне», написанные простым и понятным для них языком, они слушают с величайшим наслаждением. «Как хочется верить, – заключает автор, скрывший свою фамилию под псевдонимом «Крестьянин», – в возможность… когда в деревне появятся народные дома, клубы, читальни, кинематографы… при помощи которых можно двигать деревню в направлении использовании ее творческих сил» [ 5. c. 125.].«Не будет водки, не будет в губернии и конокрадства, поскольку водка и пьянство – необходимейшие его спутники», – писал В. Машенцев в своей статье-очерке о конокрадстве в Пензенской губернии. Причем все это же самое можно было сказать и о любых других формах противоправных явлений в обществе, как в те годы, так и сейчас!Первый номер журнала «Пензенский городской вестник» вышел из печати 22 января 1911 г. В нем также звучала тема реформирования общества через общину, на что указывал даже эпиграф к первой редакционной статье, который был взят из работы А. Дамашке «Задачи народного хозяйства»: «Труднее всего служить дел справедливости в сфере общины. Здесь речь идет о непосредственных экономических выгодах каждого в отдельности, здесь сталкиваются между собой личностные эгоистические интересы, и любая борьба неизбежна. Но разве эти условия не должны побуждать людей к деятельности совместной работе на благо всего населения?»Одним из способов пополнения дефицита бюджета был выпуск патриотических открыток, которые в то время было модно приклеивать на стены.Далее в статье говорилось, что «общественная работа имеет общественный контроль, требует его и не может его отрицать». Именно поэтому Пензенскому городскому управлению и понадобилось свое собственное периодическое издание. «Всегда можно слышать слова, особенно в провинции, что печать излишняя, что не может она правильно отражать общественного мнения и вызванных жизнью требований широких масс населения, что, даже будучи чисто деловой, с задачами практического свойства, она бесполезна, скучна и, в общем, вызывает только ненужное брожение умов. Но прошло уже, к счастью, время таких тенденций, жизнь не стоит на одном месте и жестоко разрушает их, внося всюду новые веяния, новые задания, новое строительство в государственной общественной и местной хозяйственной деятельности».Мы видим здесь уже самый настоящий призыв к гражданскому обществу и понимание его назревшей необходимости. То есть предполагалось, что журнал поможет разрабатывать и всесторонне обсуждать назревшие потребности, вызванные всем ходом местной экономической и культурной жизни, а также информировать население о собственно муниципальной работе в Пензе.Задача издания состояла и в уведомлении читателей о событиях городской жизни и муниципальных мероприятиях. Уже в первом номере журнала были подняты такие серьезные вопросы как учреждение в городе высшего учебного заведения, о перспективах народного здравоохранения и образования и нужен ли в Пензе собственный кирпичный завод. Здесь же был обнародован пензенский городской бюджет.Третий номер «Пензенского городского вестника» увидел свет 19 февраля 1911 года в привлекательной красной обложке. Такая торжественность объяснялась тем, то номер был приурочен к празднику – пятидесятилетней годовщине отмены крепостного права в России. В программной статье номера отмечалось: «19-го февраля 1861-го года «порвалась цепь великая»: десятки миллионов бесправных крепостных крестьян получили свободу; вековой позор рабства, клеймивший наше отечество как страну варваров, отошел в область прошлого, и Россия, униженная и разоренная под стенами Севастополя… вступила на путь возрождения и обновления». Номер завершали литературоведческие исследования «Русские писатели и поэты и крепостное право», «В.Г. Белинский и крестьянская реформа», а также перепечатки ряда произведений Н.А. Некрасова и других авторов.Иные создавали из них себе целые коллекции, а потом… шли служить на флот!О том, как шла работа над созданием первых номеров журнала, его редакция делилась впоследствии с читателями: «Много вопросов текущей жизни и деятельности городского управления, вопросов спешных, боевых и требующих детального рассмотрения, сразу встало перед реакцией с ее сотрудниками в начале работы и, следовательно, пришлось опытом убедиться, что писать есть о чем и нужно писать, ибо этого требует интересы общественного самоуправления и самого населения, в той или иной степени им обслуживаемого». При этом, как это мы уже отмечали, многие из этих самых «интересов» с тех пор либо не изменились совсем, или изменилось очень мало!Так, в №6 «Врачебно-санитарной хроники» (ещё одно выходившее в то время земское издание) за 1913 г. была опубликована статья Г.С. Калантарова «Санитарное состояние земского учительства Пензенской губернии», в которой автор привел результаты анкетирование учителей Пензенского губернского земства во время прохождения ими летних курсов. Было роздано 400 анкет, из которых вернулось 106. В 58 анкетах учителя жаловались на расстройство нервной системы, в 41 – на болезни органов дыхания, в 33 – на болезни органов зрения. Многие учителя страдали также болезнями органов пищеварения (32 чел.) и органов кровообращения (26 чел.). Пытаясь интерпретировать итоги опроса, П. Калантаров отмечает, что «…общая направленность заболеваний имеет профессиональный оттенок, положение усугубляется плохим материальным положением учительства, плохими жилищными условиями. Плохая организация борьбы с инфекционными заболеваниями привела к тому, что 23 человека из числа анкетированных переболели разного рода недугами – брюшным и сыпным возвратным тифом, скарлатиной, гриппом, дифтеритом, натуральной оспой, туберкулезом легких, заушницей, малярией и др.» Малярия и тиф - это, конечно, сегодня слишком, а вот туберкулез встречается и сегодня, в том числе у студентов и преподавателей высшей школы!А вот из «Журнала Пензенской городской думы» за 1903 г. можно узнать о замощении и освещении города фонарями системы «Питнер», и керосино-калильными фонарями «Орган», строительстве водопровода, что способствовало снижению заболеваемости холерой и тифом. Однако, в городе в плане городского благоустройства за все годы, прошедшие с тех далеких лет, ничего по большому счету в итоге не изменилось! Сугробы по-прежнему некому расчищать! Сосульки по-прежнему падают на головы пешеходов, фонари, как и раньше, светят не везде и до сих пор есть ещё не замощенные асфальтом улицы и это наблюдается практически везде.Пензенский историк С.Н. Полосин, изучая социально-экономическую деятельность пензенского земства, в этой связи отмечал, что уже в 1913-1914 гг. практически во всех ее районах губернии функционировали промышленные выставки и музеи, рекламные пункты новой продукции, центры показательных технических образцов, а лучшим производителям выдавались денежные премии. Налицо было и явное улучшение качества жизни пензенцев, связанное с открытием водопровода, электрического освещения и успехами в здравоохранении, однако наряду со всем этим в пензенской прессе наблюдался странный перекос в информировании ее населения. Все вышеназванное рассматривалось в ней как должное, а специальные издания обращали главное внимание на практическую сторону дела. Получалось, что позитивные изменения в обществе затушевывались и были не видны, зато все негативные моменты преподносились на уровне доминанты с безусловной ответственностью за них царского правительства.«Русские во Львове!» Иллюстрированный журнал «Искры» 1914 года. Приложение к газете «Русское слово».А вот что касается социологических исследований общества, то они были в зачаточном состоянии. Понятие целевых аудиторий власть предержащим известно не было, в итоге управление зиждилось на мнении, традициях и личном опыте представителей властных структур, чего в новых условиях, идущих в стране важных реформ, а затем и войны было совершенно недостаточно. Не было понято, что если удовлетворить хотя бы часть требований аудитории, имеющей непосредственный доступ к средствам массовой информации, дать ее представителям, как уже делалось в отношении иностранцев, «денежные дачи… и пенсии» [6, c. 44.], то тон прессы, как газетной, так и журнальной, в России мог бы стать совсем другим. И тогда другим сделалось бы и ее воздействие на общество.Когда ещё во времена Александра II обсуждался вопрос об отмене некоторых стеснительных цензурных ограничений, то Тимашев – один из консервативно настроенных министров – решительно возразил против свободного обмена мнениями на страницах печати: власть может проиграть в споре, что абсолютно недопустимо во всех отношениях [7. C. 28 ]. И вот теперь власть самым очевидным образом проигрывала в информационном споре своим многочисленным оппонентам, но мало что могла сделать с ними (и делала!) практически.