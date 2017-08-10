Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам: Банановые республики и Мексика. (часть 7)

Есть у Джека Лондона довольно забавная, вернее – очень даже забавная книга под необычным названием – «Короли и капуста». Дело там происходит в вымышленной латиноамериканской стране Акчурии, но это может быть в принципе и Гватемала, и Пуэрто-Рико, и Куба – да что угодно. Там везде царит расслабляющая душу и тело жара, бананы растут кругом круглогодично, кругом море, дающее рыбу и моллюсков, все поголовно пьют ром и курят крепкие сигары и живут себе… словно у Бога за пазухой. Да, периодически верхушка осуществляет очередное пронунсиаменто и меняет одного президента на другого, да, народ тоже периодически берется за оружие – немного пострелять и пограбить, но этим все и заканчивается. Гибридизация черных, белых и краснокожих сыграло с тамошним населением скверную шутку. Научились хорошо вертеть бедрами – это от черных, научились хорошо переваривать ром – это от белых, от индейцев им достались отвага и мстительность, но вот, собственно, и все, что стало результатом этого смешения рас.Ну, а люди, получившие образование, сразу же поняли одно: богатые ресурсы и удобное расположение в Центральной Америке позволяет им плести самые замечательные интриги как внутри своих стран, так и за их пределами. Потомки рабов и пиратов очень быстро переняли все самое худшее и… лучшее из практики народов других стран. И это отразилось, конечно, на их потребности в оружии, как в мирное время, так и во время войны.Панчо Вилья (пятый слева) со своими командирами. Все с маузерами.Однако, за исключением нескольких второстепенных исключений, страны центрально-американского региона так и не развили отечественную отрасль производства вооружений. Вместо этого они решили импортировать оружие либо путем покупки, либо в качестве иностранной помощи. Поэтому, как и в Южной Америке, выбор винтовок для армии в этих странах часто определялся предпочтениями колониальной власти, с которыми они были связаны, независимо от того, существовали у них друг с другом отношения колониального типа или уже нет. Причем, интересно, что, имея под боком такого мощного соседа и торгового партнера, как США, эти страны, буквально во всем от него зависящие, тем не менее именно в вопросах закупки вооружений проводили независимую политику. Хотя казалось бы – зачем? Даже в смысле снабжения боеприпасами проще было бы в случае войны с США пользоваться американскими патронами! Но нет – сигары продаем в США, бананы продаем в США, ром продаем в США, сахар, джут, кофе, ананасы… но винтовки покупаем в Европе. Ну так вот! Поговорка за морем «телушка полушка, да рубль перевоз» – это не для нас!Вот так и вышло, что из-за этого большая часть винтовок со скользящим затвором, уже описанные в материалах этого цикла, в Центральной Америке и Карибском бассейне были произведены в странах, об оружии которых уже речь здесь шла. Колонии Британии вооружались винтовками «Ли-Энфильд» SMLE, экс-испанские колонии традиционно пользовались маузерами в подражание испанскому примеру и т. д.Впрочем, речь у нас пойдет сейчас именно о «своих» винтовках, имеющих хотя бы некоторые «национальные черты». Начнем с Доминиканской республики, куда граждане России сегодня могут поехать на 30 дней без визы. Требуется только загранпаспорт, действительный на момент въезда, обратный билет до дома, либо в какую-нибудь третью страну и все!Сторонники Феликса Диаса в арсенале Мехико.Считается, что это одно из самых красивых мест в мире, но, тем не менее, красоты природы — это не масло и не икра, поэтому на хлеб их не намажешь. Поэтому многие из ее национальных приобретений были сделаны в рамках крайне ограниченного бюджета. Так, на свою собственную винтовку деньги у Доминиканской Республики нашлись только в 1953 году. Это был маузер «Модель 1953», причем вся партия была изготовлена из излишков винтовок бразильской армии. Это было, однако, прочное и эффективное оружие с толстым слоем черного воронения, предназначенного для защиты от влажного и соленого воздуха на острове. Есть две точки зрения на то, где эти винтовки были восстановлены до рабочего состояния. Это было сделано либо в Бразилии, либо на доминиканских заводах, которыми управляли венгерские специалисты в годы диктатуры генерала Рафаэля Трухильо, чье правительство рухнуло в 1961 году, а его голова отправлена в Испанию в ящике. После этого последовали годы нестабильности, в том числе и два вмешательства со стороны США, поэтому этим винтовкам, возможно, довелось и пострелять в бою, хотя многие, похоже, по своему назначению так ни разу и не использовались.Никарагуанские повстанцы 1944 – 1954 гг.Затем идет Гватемала, о войне в которой был в свое время снят многосерийный фильм (один из первых сериалов, которые довелось увидеть гражданам СССР) – «Зеленое чудовище». Так в нем называлась американская компания «Юнайтед фрут компани», экспортировавшая из этой страны кофе и бананы. Так вот для Гватемалы на заводе в Брно было выпущено 4000 экземпляров так называемого «гватемальского маузера» VZ.24. На сегодня он является одним из наиболее востребованных маузеров среди коллекционеров, так что, если он кому-то попадется – берите. Сообщается, что 1000 экземпляров были импортированы в страну фирмой «Interarms» в 1960-х годы, а дополнительные винтовки были привезены позднее. Все VZ.24 используют патрон 7x57 вместо 7,92x57, хотя чешские винтовки используют именно германский калибр. Эти винтовки легко идентифицировать из-за отличного герба Гватемалы на кольце патронника.Все гватемальские маузеры идентичны. Затворы на них в отличие от доминиканских никелированные.Гватемальский VZ.24 Mausers имеет гватемальский герб, на котором изображены скрещенные винтовки, птица Кетцаль и дата освобождения страны от власти Испании. Справа на патроннике есть круглая метка с изображением восстающего льва. Эта крошечная метка как раз и является подтверждением чешского происхождения этих винтовок.Вот они – гватемальские бананы!Винтовки были хороши настолько, что маузер VZ.24 из Брно в Чехословакии у Гватемалы купила республика Никарагуа. Сверху на патроннике они имеют штамп в форме круга, значение которого неизвестно. Помимо этого, эти винтовки являются стандартными VZ.24 во всех отношениях. Произведено (или перемаркировано) таких винтовок было 1000 экземпляров, так что среди коллекционеров они также весьма ценятся.Винтовки маузер модели 1910 были изготовлены для Коста-Рики в Германии в Оберндорфе. В 1910/11 году их было выпущено 5 200 экземпляров. Как и большинство центрально-американских военных винтовок, обе эти модели считаются довольно редкими.Всестороннее описание тех ружей, что в разное время имели хождение в Мексике, потребует отдельной и совсем не маленькой по своему объему книги. Дело в том, что промышленность в стране хоть какая-то, но была. Поэтому существует множество различных моделей винтовок местного производства, включая и многие недокументированные типы. В целом же, доказательно можно говорить лишь о том, что до 1930-х годов все винтовки, используемые мексиканскими войсками, были импортного производства. Например, мексиканская модель 1895 была немецкой моделью маузера 1893 года, а мексиканская модель 1902 (также маузер) была скопирована с немецкой модели 1898 года. Остальные партии винтовок и карабинов под названием «Модель 1912» были произведены фирмой «Штайр» до Первой мировой войны и тогда же доставлены в Мексику. Отличало их от германских винтовок только лишь одно – калибр 7x57. Война прервала поставку оружия от «Штайра», и большинство из них были переданы австро-венгерским войскам.Эмилиано Сапата – герой мексиканского народа!А вот что касается «мексиканской модели 1910 года», то она была изготовлена «Национальной оружейной фабрикой» (FNA) в Мексике между 1930 – 1935 гг. По сути это был все тот же германский маузер 1898 года, но со штыком «мексиканского типа» мод. 1895 г. Всего их было произведено около 40000. Отличительным признаком этих винтовок является «белый металл» их покрытия и изображение герба Мексики на патроннике с надписью по кругу «Национальная оружейная фабрика», располагавшейся в столице страны городе Мехико.Мексиканские карабины: 1895 - Людвиг Лёве и ФН 1924, оба калибра 7х57.В 1936 году появилась укороченная винтовка М1936, отличавшаяся намушником по типу американской винтовки спрингфильд. В 1954 году у этих винтовок был изменен калибр. Наконец-то мексиканцы приняли и калибр, и патроны американских винтовок. Старые винтовки перестволили, а новые, получившие название «Мексиканская короткая винтовка 1954 года», уже имели на стволе обозначение: «СAL. 7.62 mm» и «MOD. 54».Продолжение следует…