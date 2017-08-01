10:18 01 августа

Российский ответ на санкции США вступил в силу

Введенный Москвой запрет на использование американскими дипломатами складских помещений в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору вступил в силу, передает РИА Новости .



Этот шаг стал ответом РФ на изъятие в конце прошлого года российской дипсобственности в США, а также на разрабатываемые Вашингтоном новые антироссийские санкции.


«Склад, который до сих пор использовало американское посольство, находится в промышленной зоне на Дорожной улице в районе Южное Чертаново, неподалёку от станций метро "Пражская" и "Улица академика Янгеля". Это большой светло-зеленый ангар площадью более 2 тысяч квадратных метров. Флагов США или опознавательных табличек здесь нет, кроме адреса, написанного на кирпичной стене», – говорится в материале агентства.

Недавно грузовики с дипломатическими номерами вывезли все вещи с территории склада.

Что касается дачи посольства США в Серебряном бору, то, по данным агентства «Рейтер», въезд туда для американцев был закрыт уже в понедельник.

Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 дипломата США. Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России будет таким же, как и персонал России в Америке – по 455 человек с каждой стороны.

Посол США Джон Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. хрыч Сегодня, 10:13
    Пячаль, бяда и угроза дэмократии crying
    хрыч
    1. seti Сегодня, 10:17
      Очень много времени дали янки на сборы. Три дня как нашим и чтобы духу их здесь не было.
      seti
  2. Подрезчик Сегодня, 10:14
    Первые начали-сейчас глубоко сожалеют! Всегда неприятно в ответ по морде получать! good
    Подрезчик
    1. Балу Сегодня, 10:17
      Цитата: Подрезчик
      Первые начали-сейчас глубоко сожалеют! Всегда неприятно в ответ по морде получать! good

      Таффт сожалеет, что майдан 5\11, о котором твердили в прошлом году нацики поклонники Генерала Власова и атамана Краснова под угрозой-может опять не состоятся очередной марш миллиардов болотной плесени.
      Балу
  3. HAM Сегодня, 10:17
    Ну,допустим,ответ не на санкции,а только на высылку дипломатов.На санкции должен быть свой "персональный" ответ,Алясочку потребовать назад или МакКейна на чучело в Питер в Кунсткамеру...
    HAM
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