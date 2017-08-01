Российский ответ на санкции США вступил в силу
Введенный Москвой запрет на использование американскими дипломатами складских помещений в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору вступил в силу, передает РИА Новости .
Этот шаг стал ответом РФ на изъятие в конце прошлого года российской дипсобственности в США, а также на разрабатываемые Вашингтоном новые антироссийские санкции.
«Склад, который до сих пор использовало американское посольство, находится в промышленной зоне на Дорожной улице в районе Южное Чертаново, неподалёку от станций метро "Пражская" и "Улица академика Янгеля". Это большой светло-зеленый ангар площадью более 2 тысяч квадратных метров. Флагов США или опознавательных табличек здесь нет, кроме адреса, написанного на кирпичной стене», – говорится в материале агентства.
Недавно грузовики с дипломатическими номерами вывезли все вещи с территории склада.
Что касается дачи посольства США в Серебряном бору, то, по данным агентства «Рейтер», въезд туда для американцев был закрыт уже в понедельник.
Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 дипломата США. Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России будет таким же, как и персонал России в Америке – по 455 человек с каждой стороны.
Посол США Джон Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.
Этот шаг стал ответом РФ на изъятие в конце прошлого года российской дипсобственности в США, а также на разрабатываемые Вашингтоном новые антироссийские санкции.
«Склад, который до сих пор использовало американское посольство, находится в промышленной зоне на Дорожной улице в районе Южное Чертаново, неподалёку от станций метро "Пражская" и "Улица академика Янгеля". Это большой светло-зеленый ангар площадью более 2 тысяч квадратных метров. Флагов США или опознавательных табличек здесь нет, кроме адреса, написанного на кирпичной стене», – говорится в материале агентства.
Недавно грузовики с дипломатическими номерами вывезли все вещи с территории склада.
Что касается дачи посольства США в Серебряном бору, то, по данным агентства «Рейтер», въезд туда для американцев был закрыт уже в понедельник.
Кроме того, до 1 сентября Россию должны покинуть 755 дипломата США. Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России будет таким же, как и персонал России в Америке – по 455 человек с каждой стороны.
Посол США Джон Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с предпринятыми Москвой мерами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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